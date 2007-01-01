Вековой юбилей: в 100 лет баба Лиля из Якшуново читает книги про войну

И перечитала всю военную литературу в местной библиотеке.

Фото семьи Волковых.

25 декабря свой 100-летний юбилей отметила жительница деревни Якшуново Дзержинского района Лилия Степановна Волкова.

Родилась она 25 декабря 1925 года в деревне Рубежня Дорогобужского района Смоленской области.

Была младшим ребёнком в семье - у неё были брат Иван, старше на 5 лет и сестра Анна старше на 10 лет. Мать болела, умерла, когда Лиле было всего пять лет.

- Мама красивая была, у меня есть фотокарточка, - говорит Лилия Степановна. - У неё, видимо, были хорошие платки.

Помню шерстяную белую шаль с шёлковыми полосами и цветами. Эту мне отдали, когда она умерла, а вторую - сестре.

Лилия в детстве.

Дед по материнской линии был не кулак, но человек зажиточный. Детей у него было много, и после революции некоторые из них уехали в Москву.

Туда же забрали и пятнадцатилетнюю сестру Лили Аню - она жила в Марьиной роще, в доме тётки и её мужа-художника. Лиля же с братом осталась с отцом.

- Потом отец женился. А меня взяла в Москву мамина сестра, тётя Надя, у нее своих детей не было.

Тётка привозила меня к отцу, и я возвращаться в Москву не захотела, хотя отец заставлял, осталась в деревне.

А у мачехи было своих двое детей. Брата, Ивана, они обижали.

Он уехал в Москву к родне, но там его ждал холодный приём. И брат оказался предоставлен сам себе.

Я видела его последний раз в 1946 году. Он красивый был, а какой почерк!

Но адрес его давно потерялся. Знаю, что у него сын есть и дочь. Говорят, дочь на меня похожа.

В молодости Лиля была симпатичной.

Страшная весть

22 июня 1941 года у пятнадцатилетней Лили был выпускной вечер: цветы, поздравления учителей, музыка... Никто в тот день и не подозревал, что началась война.

О том, что грянула беда, в Рубежне узнали не сразу - ни радио, ни телефона в деревне не было. Страшную весть привёз нарочный. - Он приехал за мужиками, - рассказывает Лилия Степановна. - Из деревни многие ушли на фронт. Мои одноклассники тоже хотели, но им было по 15-16 лет, их сразу не взяли. А мы с подругами пошли рыть противотанковые рвы.

В октябре немцы заняли Дорогобуж. Там они устроили лагерь для военнопленных. Некоторым солдатам удавалось бежать, и они прятались в деревнях.

В Рубежне почти в каждом доме скрывали раненого или сбежавшего из плена. И вскоре из них собрался партизанский отряд - около 150 человек.

- В лесу построили блиндажи и землянки, запаслись продуктами. Мы, местные, ушли с партизанами через Днепр, жили в лесу.

Партизанам удавалось освободить некоторые деревни, но потом немцы пошли в наступление, и разили партизанские отряды.

Но самое страшное было предательство. Среди полицаев оказались и местные, и пленные.

Один предатель выдал школьный госпиталь: учителей и раненых расстреляли.

Бывший староста, который сначала помогал партизанам, позже начал стрелять в них и убил врача Петра.

Был и предатель в самом партизанском отряде - Митька с Воронежа - выдал немцам расположение блиндажей. К счастью, в тот момент партизан в лесу не было.

Когда через несколько месяцев Лилия вернулась домой, деревни уже не было.

В 1942 году из двенадцати деревень Крутовского сельсовета, где по 30-40 домов в каждой, осталась лишь одна – Соколово-Катерево. А от родной Рубежни - лишь один дом да скотный двор.

Немцы ходили по округе, как звери: здоровые, с каменными лицами, злобными глазами и огромными бляхами на груди. Брали всё - скотину, хлеб, одеяла.

В соседней деревне семерых мужиков загнали в амбар и сожгли заживо.

Однажды Лилию чуть не увезли в Германию.

- Пришли в деревню и стали всех собирать, а я как раз стирала, - вспоминает Лилия Степановна. - Так один немец подошел ко мне, как дал по спине: «Бистро!»

Нас посадили в поезд, но далеко не увезли, высадили на одной из ближайших станций и отвели в здание школы.

Но я убежала, а тех, кто остался, увезли.

Спасла на дерюге

В 1943 году Лиля нанялась работницей к польскому ксендзу.

- Они были на стороне немцев и помогали им. Нас даже люди предупреждали: «Не ходите туда, там католики живут, они русских не любят!»

Ксендз вместе со старшей монашенкой вели хозяйство и на голод не жаловались.

Для нас, батраков, поп выделил помещение рядом со скотиной, кинул на пол дерюгу, чтобы я на ней и спала.

Когда в деревне кто-то умирал, попу несли хлеб (сбоже), монашенка его взвешивала, и, если хоть грамма не доставало, отсылала людей, чтоб несли столько, сколько положено.

Мы работали за еду. Однажды к монашенке приехала мать.

Я иду, а она морковку моет и мне дает одну: «Ешь, ешь, деточка, а то потом хозяйка уберет, ты ни штучки не возьмешь!» Мы не могли взять со стола ни кусочка лишнего.

У ксендза Лилия проработала 4 месяца.

Хуже фашистов

Весной 1944 года Лилия встретила Алексея Фёдоровича Волкова. Он приехал в Маломожайково по заданию райкома восстанавливать совхоз.

Фронтовик, он смог сбежать из плена, пробраться к партизанам и продолжить воевать с ними в Беловежской пуще. Вскоре они поженились.

Но и после войны покоя не было - по деревням бродили банды бандеровцев, которые были хуже фашистов: жестоко убивали колхозников.

- Ночью в деревне все сидели по домам, на улицу страшно было выйти. Бандиты убили семью, в которой было пять детей!

А одного из коммунистов избили, глаза выкололи, под ногти спички засовывали, а на спине звезду выжгли. А это был уже 1945 год!

С мужем Алексеем Федоровичем.

С детьми Валерием, Раисой, Галиной, Надеждой.

Построили дом

В 1946-м Волковы приехали в Калугу, на родину Алексея Фёдоровича. Сначала жили в его родной деревне Тучнево.

А в середине 1950-х годов построили дом в посёлке Якшуново, который тогда только обустраивался, предполагалось, что там будут жить шахтеры, работающие на Куровской шахте.

Дом Волковы строили своими руками. И прожили вместе 45 лет. Алексей Федорович был плотником, лесником.

А Лилия Степановна работала в магазине - продавала канцтовары: ручки, карандаши, краски и детские игрушки.

И дома у неё было большое хозяйство: огород, корова, поросёнок, овцы, куры.

Вставала в пять утра - подоить корову, напечь пятерым внукам гору блинов, воды из колодца принести, а зимой еще и печь растопить.

Щи в печке и котлеты получались - пальчики оближешь!

На работе в магазине.

Рада гостям

Сегодня у Лилии Степановны большая семья: четверо детей, пятеро внуков и шестеро правнуков.

Раньше она любила сериалы и концерты, а теперь телевизор почти не включает - читает книги о войне, иногда даже без очков.

В местной библиотеке все военные книги перечитала.

Из дома баба Лиля почти выходит, но с гостями всегда рада поговорить. У неё светлый ум, юмор и удивительная память - помнит всех и всё до мелочей.

Она прошла через тяжёлое время, трудности. Деревни Рубежни уже нет, но в её сердце она живёт, как в детстве.

Свой 100-летний юбилей она встречает в стенах дома, который построила сама, среди детей, внуков и правнуков.

И хоть годы идут, силы не те, баба Лиля по-прежнему остаётся опорой для своих близких и хранительницей семейных традиций.