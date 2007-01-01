Зачем правобережью Калуги еще два огромных микрорайона

На фоне нерешенных инфраструктурных проблем уже построенных ЖК на правом берегу, это заявление городских властей, по меньшей мере, странно.

Строительство жилья стало одной из главных тем прошедшей во вторник, 23 декабря итоговой пресс-конференции главы Калуги Дмитрия Денисова.

Накануне, в понедельник, на общегородской планерке были озвучены общие цифры построенных квадратных метров за год. Почти 292 тысячи квадратных метров против 277 тысяч по плану.

Почему власти столь маниакально стремятся застроить многоэтажками Правобережье, и где еще в Калуге возведут высотки жилых домов? Попытаемся найти ответы на эти вопросы.

Про генплан и «две школы»

О том, что жилые многоэтажки на Правобережье продолжат строить, в общем-то ни для кого не секрет, но в минувший понедельник на городской планерке начальник управления архитектуры, строительства и земельных отношений Юлия Ковтун назвала конкретные цифры.

По ее словам, уже утверждена документация по планировке территорий в районе деревни Пучково. На 20 гектарах планируется построить 17 многоэтажных домов общей площадью 268 тысяч квадратных метров, а также детсад и школу.

Количество жителей увеличится на 6000 человек.

В районе села Некрасово на 156 гектарах тоже планируется размещение многоквартирных жилых домов, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Ориентировочное число жителей порядка 30 тысяч человек.

Таким образом, через существующие мосты в Калугу начнет ездить на 36 тысяч человек больше.

И это при сегодняшней загрузке автотрасс с Правобережья в Калугу.

На прямой вопрос Дмитрию Денисову, зачем мы с таким маниакальным упорством застраиваем Правый берег и практически не развиваем город в другие стороны, глава Калуги рассказал о теории «двух градостроительных школ».

- Одни считают, что нельзя ни в коем случае выходить на поля, что это тут же отразится на необходимости строить новые объекты социальной службы, транспортной инфраструктуры, - пояснил глава Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - И в то же время существует диаметрально противоположное мнение, что, наоборот, там, «на полях», мы получим дополнительные предложения на рынке жилья, там мы сможем построить город будущего.

Город будущего на Правобережье, кстати, задумали строить еще в советские годы.

Будто бы оправдываясь, Денисов уточнил, что стройки на правом берегу идут согласно документам, подписанным еще в 2007 году.

- Мы сделали шаг (в сторону правобережья – прим. ред.) в соответствии с редакцией Генерального плана 2007 года, - пояснил Дмитрий Денисов. - Эту редакцию генерального плана подготовила питерская школа градостроительства… То есть, грубо говоря, не мы начали, поэтому это решение (продолжение строительства – прим. ред.) обосновано.

Тем самым генпланом предусмотрено и строительство нового моста через Оку в створе улицы Степана Разина. Впрочем, о его возведении, похоже, уже и не думают, коль всерьез рассматривают комплексную жилую застройку на берегу реки за зданием областного ГАИ.

Что же реально ждет жителей правого берега в горизонте событий до 15 лет?

Реально – новые жилые многоэтажки, кошмарные проблемы с авто трафиком на левый берег и затяжную борьбу с коммунальными проблемами.

Чем больше – тем лучше?

Теоретические рассуждения представителей двух градостроительных школ, в изложении Дмитрия Денисова сталкиваются с реалиями на земле. И тут можно говорить о других двух «школах».

Одна из них стоит за то, чтобы сначала довести до конца полное обустройство уже построенных микрорайонов, чтобы заселившиеся люди не испытывали проблем, и потом уже браться за следующие территории.

Другая, к которой, похоже склоняются нынешние городские власти, считает, что чем больше строим, тем лучше.

Нынешнее состояние инфраструктуры теперь уже можно назвать «старого правобережья» весьма плачевно. Не проходит и недели, чтобы не забил из-под земли фонтан канализации, не провалился асфальт на дороге.

К слову, на пресс-конференции проблему внезапных провалов Денисов тоже объяснил.

- Дело в том, что в теле этой автомобильной дороги находится коммуникация подземная, труба, - рассказал глава города. - Соответственно, как только происходит разгерметизация в месте стыка, происходит засасывание нижних слоев дорожной одежды в эту трубу. Вот это причина. То есть некачественно выполнены строительные монтажные работы по строительству системы ливневой канализации.

От подробного разъяснения причин жителям правого берега легче не стало. Решить эту проблему комплексно очень дорого, поэтому засыпают ямы локально.

- Будем устранять ошибки генподрядчика, - позитивно заметил Денисов. - Работа над ошибками — это часть работы городских властей.

Причину ускоренного освоения «целинных» земель правобережья немного раскрыла Юлия Ковтун на совещании в понедельник.

- Ввод жилья - один из важнейших показателей для получения инфраструктурных бюджетных кредитов, - отметила заместитель главы Калуги Юлия КОВТУН. - Он в определенных объемах позволяет получить федеральное и областное финансирование на развитие инфраструктуры города, в частности строительство дорог и инженерных сетей.

Получается, что ЖКХ Калуги работает за счет комфорта новоселов.

Не точечное, а комплексное

Справедливости ради, необходимо сказать и о жилищном строительстве в старой части города. И хотя термин точечная застройка не применяется, в центре продолжают огораживать небольшие локации под стройку.

Например, на улице Плеханова, напротив центрального рынка начато строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой. Точечно возводят жилые свечки и на улице Пухова.

Что же касается больших внутригородских территорий, то Денисов особо отметил планы по строительству нового микрорайона на улице Телевизионная.

- Это самый крупный проект по развитию застроенной территории, - уточнил глава города.

А вот вырубать лес на Московской рядом с Домом правительства, похоже начнут не скоро. Причем, сам Дмитрий Денисов говорит о проекте весьма осторожно.

- Есть официальный договор, он рассчитан на 10 лет, - пояснил на пресс-конференции Дмитрий Денисов. - Мы недавно вышли из судов. Решение о развитии застроенной территории пыталось оспорить некое юридическое лицо. Мне доложили, что мы победили во второй инстанции. Застройщик сейчас разрабатывает проект планировки.

- В пределах 6 гектаров планируется строиться пять многоэтажных домов общей площадью 78 тысяч квадратных метров и объектов социальной инфраструктуры, - уточнила днем ранее на планерке Юлия Ковтун.

В управлении же архитектуры Калуги нам ответили, что «Документация по планировке указанной территории отсутствует. Разрешение на строительство объекта капитального строительства не выдавалось».

Конечно, строительство внутри города почти всегда связано с большими проблемами и технического и юридического характера. Строительство «человейников» за речкой – с проблемами транспортной логистики и инфраструктуры. Остается непонятным, что мешает внести правки в Генплан и развивать спокойно территории за северным въездом в город или за микрорайоном Турынино?