Тайны калужских святок: от неразменного рубля до наглых святочниц

Какие ритуалы и обряды существовали раньше в это время.

Фото автора. Работа калужанки Елены Горпыняк «Колядки» .

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Наступило время святок. Рассказываем, что происходило на святочной неделе вкалужских деревнях более 100 лет назад.

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева, которые работали в Калужской губернии в конце XIX - начале XX века, приводят гадания и деревенские истории, в которые верили наши предки.

Играют в жмурки и карты

«Зимою, в долгие вечера, по праздникам и воскресным дням молодые женщины и девушки предаются некоторым домашним развлечениям и играм. Для этого они собираются в чью-либо просторную избу.

Здесь играют в жмурки. В этой игре принимают участие и немногие оставшиеся в селе молодые парни.

Мужчины и женщины играют в карты: в «дурачки» или в «Три мешка».

Игра бывает на интерес, с отбиванием носов или на деньги. Причем, ставка бывает по 3 коп. и более.

Не на интерес играют в «Мельника» или в «Свои козыри».

На Святках молодые замужние женщины, а также девушки и парни наряжаются: мужчины – женщинами, старыми старухами, а женщины и девушки - мужчинами и стариками.

Ряженые ходят по селу с песнями и плясками под гармонику, входят в дома и там также пляшут, говорят шутки и прибаутки.

Девушки на Святки занимаются гаданиями о судьбе, о суженом-ряженом.

Приносят с улицы, со двора снег и при огне ищут в нем волос. По цвету стараются угадать, какие волосы будут у суженого.

Приносят петуха и пускают на пол, на котором заранее размещается вода в черепке, горсть зерен, горсть земли и кольцо.

Если петух будет пить воду - муж будет пьяницей, если станет зерна клевать – муж будет богат, если землю клюнет – девушка умрет, если петух клюнет кольцо – девушка выйдет замуж.

Жених или черт?

В Калужском уезде этнографы записали много разных гаданий.

«Под Новый год подслушивают у окон соседей разговоры и, смотря по тому, каково их содержание и характер, такая будет и жизнь подслушивающего в новом году.

Под Новый год девушки собираются вместе, берут миску с водой опускают в нее свои кольца и серьги.

Все это покрывают платком и с песнями: «Тому сбудется – не минуется» одна из девушек извлекает рукой из миски первое попавшее кольцо.

Припевы бывают во время гадания на тему замужества, счастливой и несчастной жизни, богатства, смерти, славы и проч.

Единичное гадание. Девушка ставит на стол кружку с водой и, смотрясь в зеркало, приговаривает про себя: «Суженый-ряженый! Покажись, каков ты есть».

Когда ожидаемый суженный покажется в зеркале, надо ударить ладонью по зеркалу, чтобы чёрт, представившийся девушке в виде суженного, её не растерзал.

Оставшуюся после гадания воду девушка выносит в сени и, выливая, прислушивается, где лает собака – там она и будет замужем.

Если же во время этой церемонии царит абсолютное молчание, в следующем году она замуж не выйдет.

А если церковный сторож станет бить в колокол, то девушка должна неминуемо в скором времени умереть.

Было в такое гадание.

Берётся писчая бумага, жирно пишутся на ней инициалы имени отчества и фамилии (конечно, делается это только грамотными), затем складывается вчетверо и прессуется так, чтобы чернила разошлись по бумаге.

После это смотрят, какая выйдет фигура, такова будет и судьба гадающего».

Богатство под Новый год

В Козельском уезде народ верил, что «есть нераздельный рубль – самый богатый клад во всем мире.

Владеет им сатана и выпускает этот рубль только одни раз в год – под Новый год.

Рублей этих у сатаны много, но на каждого решившегося достать этот рубль человека, отпускается только по одному.

Отличительное качество этого рубля следующее: чтобы вы на него ни покупали, он, едва вы выйдете из лавки, будет опять у вас в кармане.

Но для этого надо каждый раз брать от продавца копейку сдачи. Если владелец рубля забудет это сделать, то деньги опять уйдут к сатане.

Чтобы получить этот рубль, надо в ночь под Новый год посадить в мешок черного кота.

Завязать на 7 узлов, но не бечевой, а узлами из самого мешка, и как можно крепче. И выйти в полночь на перекресток.

Тогда к нему подойдет посланный сатаной и будет просить продать кота, будет предлагать за него баснословные суммы, но продавец не должен соглашаться, а должен просить неразменный рубль.

Тогда дьявол дает ему этот рубль - монету, и продавец, стремглав и не оглядываясь, должен бежать домой.

Все это время дьявол будет стараться развязать узлы мешка.

Если развяжет эти узлы прежде, чем продавец коснется хотя бы пальцем двери своего дома, то разрывает его на куски.

В противном случае продавец кота делается обладателем неразменного рубля».

Откупились бусами

Приводят сотрудники этнографического бюро и такую сказочную деревенскую историю, которую рассказывали в это время в деревнях:

«Недавно я слышала, что есть ещё святочницы, которые могут появляться только на Святки. Они некрасивы, с ног до головы покрыты волосами. Говорить не могут, только поют без слов и пляшут.

Местопребывание их - бани и неосвященные избы. Впрочем, иногда встречают их и на улице.

Попасть в их руки очень опасно. Длинными ногтями они отколупывают куски мяса и часто заколупывают до смерти.

Вот что рассказывали мне об одной из встреч со святочницами: собрались раз пять девок и пошли в баню повеселиться.

Подходят к бане, слышат, там уже кто-то поет и пляшет. «Верно сюда ещё раньше нас собрались», - подумали девки и, нисколько не опасаясь, отворили дверь и вошли.

Смотрят, а там две святочницы. Одна захлопнула дверь, а другая начала колупать девок.

Вырвались девки кое-как из бани, побежали. А святочницы за ними, рвут куски мяса то у одной, то у другой.

Вспомнила одна из девок, что эти чудовища любят рядиться в бусы.

Сдернула с себя несколько ниток, разорвала и рассыпала по снегу, то же сделали и все остальные.

Святочницы обрадовались, бросились подбирать бусы, а девки тем временем убежали до дворов, вскочить в хату и захлопнуть дверь».