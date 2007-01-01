Парадоксы калужского гостеприимства век назад

Как встречали гостя и что думали о «господах» местные крестьяне.

Фото автора.«Рождественская деревня». Вышивка калужского мастера Н. Мерцаловой.

До Нового года осталось 5 дней. Сейчас многие калужане поздравляют друг друга, ходят в гости. Сегодня расскажем, какие раньше были традиции в деревнях, как там относили к гостям.

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева, которые работали в Калужской губернии в конце XIX - начале XX века, про Калужский уезд писали:

«Местные крестьяне при встречах ведут себя различно.

Взрослые вообще и старики в частности, в большинстве случаев отдают почтение, кланяясь или снимая шапку с приветствием: «Будь здоров!» или «Здравствуй!», несмотря на то, будет им это лицо знакомо или нет.

Бабы при встрече с посторонними кланяются больше молча, со своими товарками целуются всегда и вступают в разговор.

Молодежь при встрече с незнакомыми проходит мимо молча, без всякого приветствия.

Дети почти никогда никому не выражают своего почтения.

Обычное приветствие баб друг другу заключается в следующих фразах : «Марьюшка, Аграфенушка» или «Степановна, Петровна, Кузьминична».

Мужики друг друга обыкновенно приветствуют полным именем: «Здравствуй, Николай!»

Родственники при встрече называют друг друга по родственным отношениям: «Здорово, кум»», «Здоров, сват!», «Здорово, дядя Савелий!», «Здорово, тетка Марья».

Разговор при встрече со знакомыми родственниками начинается о том, кто как живет, здоровы ли все в семье и в деревне и какие новости.

Затем прощаются, желая друг другу всего хорошего и просят передать поклоны знакомым и родным.

Некоторые прибауточники приветствуют так: «Милому человеку прибавь Бог живота и веку! Только поживи, брат, почестней!»

Бабы позади мужиков

В Жиздринском уезде было так:

«Разговаривая с интеллигентным человеком, крестьянин больше слушает его, чем говорит сам, редко возражает, когда не согласен и очень редко высказывается.

Женщины высказываются больше, но и их разговоры свободнее, когда она думают, что их не слушают.

Я часто слышала, как мужики рассказывали друг другу свои разговоры с господами и относились очень критически к тому, что говорил барин.

Но никогда не слышала, чтобы крестьянин рассказывал, как он возражал барину…

Всех кто из другого сословия, имеет хотя бы маленькое образование и ведет отличный от крестьян образ жизни, народ называет «господами».

И убежден, что всякий человек другого сословия эксплуатирует крестьянина, поэтому относиться к «господам» с недоверием.

Только чин генерала внушает доверие.

Генерала считают верным слугой царя, а так как царь всегда заботится об их благосостоянии, то и верный царский слуга - генерал всегда поддерживает мужика. …

Женщины относятся к мужчинам с почетом, им уступают первые места, и в церкви бабы стоят позади мужиков».

В гости без подарков

В Калужском уезде:

«Гостеприимство среди местного населения развито в высшей мере, что заслуживает к ним симпатию.

Они все средства и усилия употребляют к тому, чтобы как можно лучше приветить гостя, особенно пришлого издалека.

Хотя сами подчас сидят на сухом хлебе или даже без него, но считают должным гостя напоить чаем с баранками и угостить водкой.

На праздниках готовят в ожидании гостей самые изысканные в крестьянском быту кушания.

Особенно любят крестьяне хорошо принимать лиц посторонних. Здесь они, как говориться, готовы для такого гостя разорваться, чтобы только остался доволен их приемом.

Отправляясь в гости, крестьяне приодеваются в лучшие наряды.

В редких случаях берут с собой подарки, но «конфетка» для детей обязательна. Особых церемоний при посещении гостей не соблюдается.

Крестьянин, придя в гости, сначала крестится на иконы.

Затем делает всем общий поклон, после чего здоровается с каждым отдельно: с кем целуется, с кем ограничивается рукопожатием.

Хозяева просят гостя раздеться, усаживают его, а сами между тем спешат приготовить чай.

Разговоры обыкновенно начинаются с расспросов о благополучии и переходят к сообщению новостей. И тут открывается обширное поле для деятельности досужих языков.

Начинают судить о том, кто как живет, что делает, что говорит и чуть ли не о том, чем кто думает.

Разговоры женщин обычно концентрируются около отношений полов: какой муж не живет со своей женой, чья девка путается с каким парнем…

Мужики проводят время в разговорах на тему: кто и когда, сколько и при каких условиях выпил, и какие были этому последствия…

Когда кто-то из приезжих посетит деревню со стороны, то местные крестьяне, если не прямо, то косвенными путями, стороною, стараются разузнать: кто он, посетитель, откуда, какая цель его посещения и прочее.

Их расспросы имеют целью исключительно простое любопытство.

На расспросы такого лица отвечают неохотно, больше отнекиваясь.

Приезжие же ближние, в большинстве знакомые, пользуются отличным приемом. На расспросы их отвечают охотно и вообще готовы оказать деятельную услугу.

Незнакомых, просящихся на ночлег, принимают весьма неохотно, руководствуясь тем соображением, что ночлежник может похитить чужую собственность и с ней скрыться незаметно и бесследно, или, высмотрев, после указать беспрепятственный путь ворам.

В таких случаях они бесцеремонно заявляют просящимся на ночлег: «Мы тебя не знаем, иди к десятскому».

Местное население главное свое отличие от других видит в том, что они гораздо более образованней и развитей, их взгляды на жизнь имеют более культурную почву, а сама их жизнь отвечает последним шагам крестьянской цивилизации».