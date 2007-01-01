Китайский танк - Дед Мороз, «шотландец» - Салат оливье: мурчащий карнавал прошел в Калуге
Накануне Нового года, когда все мы ждём чуда, в Калуге случилось одно из них - пушистое, мурлыкающее и красочное.
На юбилейной 70-й международной выставке кошек прошёл костюмированный карнавал «Встречаем зиму».
Это было яркое шоу, где главными моделями выступили лучшие представители пород: британцы, сфинксы, ориенталы, невские маскарадные кошки и другие. А выбирали победителей этого необычного парада зрители.
Канадский сфинкс Мао прибыл на карнавал прямиком… с Марса!
Его внеземной образ в паре с космонавтом Владом сразу завоевал любовь публики и стал победителем, получив приз за лучший костюм.
Курильский бобтейл в наряде Снегурочки доказал, что главный новогодний символ может быть с коротким пушистым хвостиком.
Сима - обычная беспородная кошечка, но на карнавале она блистала в образе сияющего Дракона.
Невская маскарадная Алиса вместе со своим хозяином Романом отправилась на карнавал… прямиком из Страны чудес!
А как вам такая Русская красавица в кокошнике?
Очаровала публику Снежинка, кошечка девон-рекс, выступавшая в паре со Снегурочкой Анастасией.
А это Королева Марго. Кошечку на самом деле зовут Марго, и она очень застеснялась.
Кошечка породы шотландская вислоухая под Новый год стала Снежинкой.
На карнавал пришла Красная Шапочка.
Короткошерстный курильский бобтейл примерил праздничную черкеску кубанского казака.
Новая на выставке порода – китайский танк. В роли Деда Мороза он оказался неожиданно трогательным.
Ориентальная кошечка перевоплотилась в царицу Клеопатру - с египетской грацией и кошачьим шармом.
Кошечка Есения - «Лягушка-попрыгушка» пришла вместе с хозяином Алексеем.
Шотландец Жан Душа Каприз - «Салат оливье» вечера! Самый вкусный и оригинальный образ карнавала.