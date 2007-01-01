Афиша Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Китайский танк - Дед Мороз, «шотландец» - Салат оливье: мурчащий карнавал прошел в Калуге
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Китайский танк - Дед Мороз, «шотландец» - Салат оливье: мурчащий карнавал прошел в Калуге

Победителя выбирали зрители.
Татьяна Светлова
30.12, 07:30
0 391
Фото автора.Победители - Снегурочка породы девон-рекс, сфинкс - Марсианин, ориентальная кошка в костюме Клеопатры и обычная беспородная домашняя любимица Сима – Дракон.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Накануне Нового года, когда все мы ждём чуда, в Калуге случилось одно из них - пушистое, мурлыкающее и красочное.

На юбилейной 70-й международной выставке кошек прошёл костюмированный карнавал «Встречаем зиму».

Это было яркое шоу, где главными моделями выступили лучшие представители пород: британцы, сфинксы, ориенталы, невские маскарадные кошки и другие. А выбирали победителей этого необычного парада зрители. 

Канадский сфинкс Мао прибыл на карнавал прямиком… с Марса!

Его внеземной образ в паре с космонавтом Владом сразу завоевал любовь публики и стал победителем, получив приз за лучший костюм. 

Курильский бобтейл в наряде Снегурочки доказал, что главный новогодний символ может быть с коротким пушистым хвостиком. 

Сима - обычная беспородная кошечка, но на карнавале она блистала в образе сияющего Дракона. 

 Невская маскарадная Алиса вместе со своим хозяином Романом отправилась на карнавал… прямиком из Страны чудес! 

А как вам такая Русская красавица в кокошнике? 

Очаровала публику Снежинка, кошечка девон-рекс, выступавшая в паре со Снегурочкой Анастасией. 

А это Королева Марго. Кошечку на самом деле зовут Марго, и она очень застеснялась. 

 Кошечка породы шотландская вислоухая под Новый год стала Снежинкой. 

 На карнавал пришла Красная Шапочка.

 

 

 Короткошерстный курильский бобтейл примерил праздничную черкеску кубанского казака. 

Новая на выставке порода – китайский танк. В роли Деда Мороза он оказался неожиданно трогательным. 

Ориентальная кошечка перевоплотилась в царицу Клеопатру - с египетской грацией и кошачьим шармом. 

 Кошечка Есения - «Лягушка-попрыгушка» пришла вместе с хозяином Алексеем. 

Шотландец Жан Душа Каприз - «Салат оливье» вечера! Самый вкусный и оригинальный образ карнавала. 

Новости по тегу
фоторепортаж новый год
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1QaG9oSmpvRFV3S0tkY0p4UEdjcVE9PSIsInZhbHVlIjoid1JOcHAwbnJOeEpRWmVTVm1zWUk4U1RpUmVPVU9KTThOU1RHUmE4L3RiWlhHZ24wL29IOFg0Wm9tRFNsdXJKQ3J1UDFsRFI3c0xlQWp5Y3F0Zlg1aU94N1Vza0lTVTdVSVF2MnRGeURsZW1qVjhFdjFnSWNMUFRyVVF0U2pjRnMwcFgvMXVtSjBVNWVzTXlaVEpMWlRQMDV3b2pwSTNueXV0czF5d0s1Qnh0c3FZcTB5K3JhbUNwcmlCcEEzZmtmZnVvaU1TaTQvSkY0Qk1aS0JiQ3V5djlKYUZoRGoyckJCSEl5ZXdKNmk3MFJvOUl6R3NSZ050Q0E3L0tTOWxKV01iV3lXeDdrU0liMStvamt5K1owenRGMHJOS2tiM0l4S0R1LzdJcFkwakdWMUlTbklOQThkVWJXM1lCZjlzQlBhN3l4RUhIK2pob1BGRUhHMGI4dHFFU3hVNEFkL1pHWUZIRXVJTzU5L1NyclJWOXJEbkN6L1pucFc3TlBsV1RiV0dnaEJZSEtIMC9zWDF3eEpUZUtnTXNLRzc3UEYxQjVqeWQ0YWN3VkF4dzVGOHJCdjdMMjJ5a2NoZUsxbEV2YSIsIm1hYyI6IjY4ODhkMTU3OTQ5OGFjNjM0MmQxMGMyZTI5MTFkYWEzMDBjNmQ0MzAzYWZlY2EwOTA4YjQxYmJhNzMyNDBkMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllLYWJGaG5KbmpoV0lvbGM4SGNKK3c9PSIsInZhbHVlIjoiT01aV0JtcFA0cVdIUCtVL05OcjdpUTRjNlBySzd6RTJZa0htNEVNNVprRHRwRjg3RXNwK0ZvaFEvcjJua2I4Nlh5SmcwRUZTMmJ2QUc4d0NFWi9ZYk9jMTlGVHZiL0dKcjBFYWpkNXhFOTBlSDREZTUybk9xU3IyY0dGU29NR0J1WFVVLyttVkpRZDI4S09YUkdIMy9vU0NpMGtPUE8vQytJWTdRa04vZG15aUlNUlBONm9MNVFGc3RJRnEwd0puemlQUzd5dVlQOUdldVFCRytVMFc1Zk4ydUZxanVTSk1hUzUxcElyUjVucERobnBnY0JEZEhodFdpcUliT3dzaGVKQ2MrK0dITVh1dGxUYU1iSlcrQUNITmNHcldYWU9tREo4YlpkT0JvRzJPTitQRVBIMHduQzd4NEpnNFp5alFWVFdoek12Qk54MXNRMDdVQjVLL2tabThOOTVSZEsyeDBqMU4wWWxBNXMzbEhTYnRUdDFhNjlueXMwOUl0TDUzYTFFalJmdU54UENWNHBQVVN4dFYrTmtZdkFZQmc5aWdPTWh4MUlzYVVNUVZlRUFGWi9SbnozSXVmVmJRVmZvWmhDVFJnZlZVcERRdnNyeHhsdk1nZ0JEODVCZVJaVGN1c0xvUGt2cG1SU3pZM2NVYjFPTnVkVkJVUnN6L0w2Z0UvMlRkdDloTHNDWUpYc3l0anl4TGp0NEl6QXBIRU9GVkc5TFRMc2pwMk9vMjh1RUFORit5bFpEYzdRb2ovR1B0VmtQdkg0OUpXYmdnQnRlS2hrM0FLR1FBTTJ6eVRWT0t6MmdxQjVreTdrNVBUWllPVUdpWG9KenRneTZzRkNSWiIsIm1hYyI6ImY2OWUzZGIwMmUyN2QyOWViMDQ5NmRkNDEzMDg4MTYwZDkzNWVlNDVkMGIyZTQ2MWVkYTg3OGEzNzY5NGYyZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+