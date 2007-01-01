Психолог из Калуги рассказал, какую цену вы платите за обиду
На психологическом марафоне «Вместе теплее», прошедшем в библиотеке им. Белинского, калужане вместе с клиническим психологом Викторий Паксеваткиной разобрали распространенную тему - обида.
Можно ли злиться на родителей? А на начальника?
И кому от этого хуже.
Нелзя так себя вести
У многих взрослых обиды тянутся с детства.
- По сути, родители - это боги: люди, которые кормят ребёнка и обеспечивают ему безопасность, - говорит Виктория. - Потерять родителей, наверное, самый страшный ужас для любого малыша.
Допустим, нам два-три года, мы стоим в магазине и очень хотим красивую куклу или вот эту красную машинку, а родители говорят: «Нет».
Мы злимся? Конечно! Злимся, что не купили.
А можно злиться на маму? Нельзя. Будешь злиться, она скажет, что хорошие дети так себя не ведут.
К тому же родители часто для воспитания пугают отвержением: «Будешь так себя вести, придут бабайка, дядя милиционер или кто-то ещё и уведут тебя».
Так возникает табу: злиться на родителей нельзя. Но как тогда показать, что я всё-таки хочу эту машинку? Надо обидеться: надуть губы, пустить большую красивую слезу.
Очень хочется показать: со мной так нельзя. И наказать родителей своим страданием: смотри, как мне плохо!
Плохо только вам
- Обида зарождается в семье, прежде всего на родителей, потому что в обществе нет возможности выразить гнев.
В обиде также замешаны ощущение несправедливости, боль и печаль от того, что не дали желаемого.
А еще чувство стыда: «Наверное, я недостойна». И чтобы скрыть все эти тяжелые чувства, мы будто наказываем того, кто причинил боль, чувством обиды.
Есть чудесная цитата: «Обижаясь, мы мстим себе за ошибки других».
Когда вы обижаетесь, то наказываете себя, потому что плохо в этот момент именно вам.
А как мы себя наказываем? Всеми теми реакциями, которые происходят в теле в ответ на негативную эмоцию.
Мозг - такой же орган, как сердце или кишечник.
Когда телу хорошо, мозгу тоже хорошо. Если мозг чувствует себя в безопасности, он дает телу команду расслабиться.
А когда нам плохо, когда мы считываем опасность (а любая негативная ситуация потенциально опасна), что происходит?
У наших предков была одна главная угроза – нападение хищников, то есть опасность ранения.
Организм должен был подготовиться к спасению: «бей или беги».
Хорошо, если они действительно били или бежали. А мы – нет, мы сжимаемся. Помните: нельзя проявлять гнев на маму или бабушку.
А на начальника можно? Нет, ведь могут уволить. Значит, и на начальника мы тоже обижаемся.
При этом тело реагирует так, будто на нас нападают. Но мы никуда не побежали, как наши предки.
И поднимается давление, сужаются сосуды (чтобы крови меньше вылилось при ранении), увеличивается количество тромбоцитов (чтобы рана быстрее зажила), кровь становится гуще.
Сердце испытывает дополнительную нагрузку, проталкивая густую жидкость в узкие трубки.
Иммунитет сначала усиливается - эволюционно это логично: если нас покусали, риск инфицирования выше, и нужно, чтобы иммунитет работал лучше. Клетки начинают делиться быстрее.
Но чем старше мы становимся, тем больше в организме клеток с ошибками. А они начали делиться ускоренно.
Потом иммунитет ослабевает, и нас атакуют все окружающие вирусы.
То, что я сейчас описала (хотя и не полностью), - дистресс (вредный стресс). Если мы долго находимся в ситуации, которую воспринимаем как угрожающую, это становится хроническим стрессом.
Итак, мы обиделись, потому что не разрешили себе рассердиться, и сжались.
А ещё, чтобы не высказать гнев, сжимаем зубы.
У меня в последнее время было несколько клиентов, которые так сильно во сне сжимали челюсти, что у них стёрлись зубы, и стоматологи прописали им ночные каппы.
Настолько велика была внутренняя напряжённость.
И мы начинаем обидой, как серной кислотой, разъедать себя изнутри.
Не расковыривайте болячку
- Зачем же люди держатся за обиду? Я заметила: многие цепляются за негативные эмоции.
И когда им дают инструменты для работы с ними, отказываются, находя разные оправдания. Почему?
Во-первых: «если я перестану обижаться, получится, что этот человек был прав».
Во-вторых: «если я перестану обижаться, получится, что со мной так можно». На самом деле - нет. Устанавливать границы и разъедать себя изнутри обидой - две разные вещи.
Ещё одна причина: «мне нужно быть наготове дать отпор, поэтому я подкармливаю свою обиду на случай, если ситуация повторится».
Часто так живут люди, которые постоянно находятся в «боевой готовности»: кондукторы, кассиры, старшие по дому - все те, кому могут сказать что-то неприятное.
Они, как на войне: им ещё ничего не сказали, а они уже готовы обижаться.
И ещё одна причина: обида - способ сохранить связь: «пока я обижаюсь, я держу этого человека в голове». Есть люди, на которых вы обижаетесь годами - родители, бывшие супруги.
Мысленно с ними спорите, что-то доказываете. Кажется, если отпустить обиду, то этого человека будто и не было в вашей жизни.
Важно признать: если вам тогда было плохо, это не повод раскручивать обиду сейчас. Это всё равно что расковыривать заживающую ссадину на коленке.
Из прежнего опыта
- Есть интересный эксперимент. Молодым женщинам сказали, что сейчас их загримируют: на лице нарисуют шрамы, родимые пятна, «изуродуют».
Им нужно будет сходить в магазин или на остановку, а потом рассказать, как на них реагировали люди.
Каждую загримировали, показали в зеркале и сказали, что сейчас нанесут состав, чтобы закрепить грим.
На самом деле их просто умыли и отправили с обычными чистыми лицами.
Но девушки были уверены, что выглядят уродливо. Все 100% девушек вернулись и рассказали, что на них косились, смотрели с отвращением, а 90% даже «слышали» оскорбительные слова.
Хотя лица у них были обычные, и никто ничего плохого им сказать не мог.
Просто они ожидали негатива и истолковали обычные взгляды и слова как унизительные.
Именно так работают наши мысли: они рождаются из прежнего опыта, убеждений, которые нам внушали родители, общество.
Поднимается волна чувств, тело напрягается, и поведение разворачивается по привычной с детства схеме.
В детстве я не мог сказать: «Со мной так нельзя». Поэтому я молчал.
А во взрослой жизни, в том числе в супружеских конфликтах, я «наказываю молчанием».
Но что именно я хочу сказать молчанием? Непонятно.
Насколько это реалистично?
- Итак, у нас есть ситуация: кто-то сделал что-то, что вызвало боль - не защитил, сравнил, игнорировал, не услышал, не признал…
Из-за наших мыслей и убеждений возникает эмоция. И важно понимать: эмоция возникает не из-за самого события, а из-за того, как мы его интерпретируем.
Пример: две подруги вышли замуж. Вы рады за одну и боитесь за другую.
Почему? Потому что в первом случае вы знаете жениха, он хороший человек, и свадьба вас радует.
А во втором вы видели, как он на неё замахивался. Вы думаете: «Он будет её обижать».
Поэтому свадьба вызывает тревогу, а не радость. Эмоцию вызывает не сам факт свадьбы, а ваша интерпретация.
А может, он не замахивался вовсе, а прихлопнул комара? Могло такое теоретически быть?
Поэтому, когда мы говорим о мыслях, важно понимать, насколько они реалистичны.
Далее следуют эмоции и реакция. Мы делим реакцию на две части: - в теле: сжался, спазмы, напряжение; - в поведении: замолчал, отодвинулся, не звонил, не писал.
Давайте примем постулат: простить - это не значит разрешить с вами так поступать в будущем.
Простить - это перестать внутри себя варить котёл с серной кислотой.
Мы признаём: «Этот человек поступил плохо», но говорим: «Я не буду наказывать себя за это».
Обида - это некое ваше чувство, и вы можете его остановить.
Избавляться от обид - не значит становиться жертвой на всю жизнь.
Инструменты работы с обидой
Рюкзак с камнями
Представьте себя с рюкзаком. А в рюкзаке – ваши обиды. Вы сгибаетесь под тяжестью.
Возьмите лист и напишите все обиды. Конкретно: «Я обижаюсь на маму за то, что она тогда-то сделала то-то».
И представьте: каждая обида - камушек. Они сложены в рюкзак, и вы его несёте.
А теперь снимите рюкзак и поставьте рядом на землю. Стало легче? Значит, рюкзак с обидами можно оставить.
Образ обиды
Возьмите одну из обид. Закройте глаза, поставьте ноги на пол и почувствуйте: где она находится в теле?
Кто-то говорит: «камень на душе», «обида душит».
Представьте, на что она похожа: цвет, форма. У кого-то - колючий ёжик, у кого-то - булыжник, у кого-то - змея.
Теперь измените этот образ на что-то, что может уйти: если камень - пусть превратится в ледяную глыбу и растает; змея - в шёлковый платок, который развязался и соскользнул; колючая проволока - в ветку, которая осталась позади, когда вы прошли мимо.
Игра в «Яблоко».
Представьте яблоко. Нарисуйте его мысленно. Теперь непрерывно повторяйте слово «яблоко» - быстро, бесконечно.
Через некоторое время оно превратится в «блокоя» или что-то бессмысленное.
А что такое «блокоя»? Никто не знает. Это просто слово, в котором нет смысла.
Когда мы повторяем слово, его значение теряется.
Теперь возьмите одну из своих обид, сформулируйте её чётким предложением. И повторяйте скороговоркой вслух, пока смысл не исчезнет.
Техника «Кино»
Выберите обиду, у которой есть история. И расскажите её как комедию, потом, как детектив, затем как мелодраму или триллер.
Это помогает дистанцироваться, меняет угол зрения и снижает накал.
«Защитник»
Есть обиды, которые вы помните с детства. Вернитесь в ту ситуацию.
Закройте глаза и посмотрите на неё со стороны: вы видите себя - маленького мальчика или девочку - и обидчика. Теперь представьте, что вы, взрослый, входите в эту ситуацию.
Вы можете обнять себя-ребёнка, взять на руки, сказать ему что-то важное или даже спасти.
Сделайте сейчас то, что хотите сделать, помогите себе маленькому. К
ому сложно, посмотрите на старые фотографии, это поможет вернуться в детство.
Символическое действие
Напишите письмо обидчику. Расскажите, как вам было больно, что вы так больше не допустите.
Сложите листик в кораблик и пустите по реке, пусть плывет или путь его унесет ветром.
Интеллектуальная техника
Сделайте таблицу из четырёх столбцов: ситуация, мысли, чувства, реакции
Опишите ситуацию максимально кратко и объективно.
Во втором столбце - что вы думали тогда или думаете сейчас.
В третьем - чувства: обида, злость, грусть, страх и т.д.
И теперь дайте альтернативное толкование ситуации.
Пример: «Я шла по улице, встретила подругу, она плакала».
Факт: вы встретили подругу.
А вот то, что она плакала - не факт. Слёзы могли быть от мороза, аллергии, попавшей соринки или от радости: выиграла миллион!
То же самое с обидами: «Мама должна была меня любить», «Апельсин должны были поделить поровну» - это ваши убеждения, а не реальность.
Попробуйте придумать к своей ситуации другие объяснения.
Например, человек в транспорте не уступил место. Может, он плохо себя чувствует.
Или старшая по дому собирала деньги, а кто-то грубо ответил. Может, он стыдится, что у него нет денег или только что поругался с кем-то.
Спросите себя: как бы другой человек объяснил эту ситуацию? Придумайте пять альтернативных версий.
Затем на основе всех аргументов составьте более сбалансированную картину происходящего.
Цель - не оправдать человека, а прекратить мстить себе за его ошибки.
Итак, три шага работы собидой:
1. Осознание: вы осознаете обиду и понимаете цену, которую за неё платите - рюкзак на спине.
2. Признание: «Да, это было, и мне было больно. Мне не нравиться то, что произошло и это нормально». Прощение - это отказ от самонаказания, а не одобрение поступка.
3. Отделение: «Меня обидели не потому, что со мной что-то не так, а потому что такая ситуация». Особенно это важно в отношениях с родителями.
Вспомните, в каких условиях они жили: кипятили бельё в баке, стояли в очередях, шили костюмы ночами. Не было ни полуфабрикатов, ни доставки еды.
Когда же им по душам с нами разговаривать, если женщина 8 часов на работе, а потом ещё дом, стирка, готовка?
Моя мама говорила, что ей в молодости врачи советовали не брать ребёнка на руки - «приучишь, и будет требовать».
Мне педиатр тоже такое говорила! Но я уже училась на психфаке и брала дочь на руки.
Это было убеждение эпохи: детей надо воспитывать в строгости, не баловать.
Может, мне и не хватало нежности, но я понимаю, почему.
Я могу думать: «Родители меня не любили, не обнимали, не читали сказки» и чувствовать себя нелюбимым.
А могу понять: это люди, которым самих не хватало любви.
Их родители выживали после войны, их учили: «Хвалить не надо, ругай чаще».
Могу ли я требовать от человека то, чего у него нет? В
от если человек, которого вы 100% любите, в качестве проявления этой любви просит вас слетать на Луну. Можете это сделать? Нет.
Так и с родителями: они давали столько, сколько могли.