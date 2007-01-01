Психолог из Калуги рассказал, какую цену вы платите за обиду

Обида, которую мы испытываем, воспринимается нами как способ наказания обидчика.

Фото библиотеки им. Белинского.

На психологическом марафоне «Вместе теплее», прошедшем в библиотеке им. Белинского, калужане вместе с клиническим психологом Викторий Паксеваткиной разобрали распространенную тему - обида.

Можно ли злиться на родителей? А на начальника?

И кому от этого хуже.

Нелзя так себя вести

У многих взрослых обиды тянутся с детства.

- По сути, родители - это боги: люди, которые кормят ребёнка и обеспечивают ему безопасность, - говорит Виктория. - Потерять родителей, наверное, самый страшный ужас для любого малыша.

Можно ли злиться на родителей?

Допустим, нам два-три года, мы стоим в магазине и очень хотим красивую куклу или вот эту красную машинку, а родители говорят: «Нет».

Мы злимся? Конечно! Злимся, что не купили.

А можно злиться на маму? Нельзя. Будешь злиться, она скажет, что хорошие дети так себя не ведут.

К тому же родители часто для воспитания пугают отвержением: «Будешь так себя вести, придут бабайка, дядя милиционер или кто-то ещё и уведут тебя».

Так возникает табу: злиться на родителей нельзя. Но как тогда показать, что я всё-таки хочу эту машинку? Надо обидеться: надуть губы, пустить большую красивую слезу.

Очень хочется показать: со мной так нельзя. И наказать родителей своим страданием: смотри, как мне плохо!

Виктория Паксеваткина помогла расправиться с давними обидами.

Плохо только вам

- Обида зарождается в семье, прежде всего на родителей, потому что в обществе нет возможности выразить гнев.

В обиде также замешаны ощущение несправедливости, боль и печаль от того, что не дали желаемого.

А еще чувство стыда: «Наверное, я недостойна». И чтобы скрыть все эти тяжелые чувства, мы будто наказываем того, кто причинил боль, чувством обиды.

Есть чудесная цитата: «Обижаясь, мы мстим себе за ошибки других».

Когда вы обижаетесь, то наказываете себя, потому что плохо в этот момент именно вам.

А как мы себя наказываем? Всеми теми реакциями, которые происходят в теле в ответ на негативную эмоцию.

Мозг - такой же орган, как сердце или кишечник.

Когда телу хорошо, мозгу тоже хорошо. Если мозг чувствует себя в безопасности, он дает телу команду расслабиться.

А когда нам плохо, когда мы считываем опасность (а любая негативная ситуация потенциально опасна), что происходит?

У наших предков была одна главная угроза – нападение хищников, то есть опасность ранения.

Организм должен был подготовиться к спасению: «бей или беги».

Хорошо, если они действительно били или бежали. А мы – нет, мы сжимаемся. Помните: нельзя проявлять гнев на маму или бабушку.

А на начальника можно? Нет, ведь могут уволить. Значит, и на начальника мы тоже обижаемся.

При этом тело реагирует так, будто на нас нападают. Но мы никуда не побежали, как наши предки.

И поднимается давление, сужаются сосуды (чтобы крови меньше вылилось при ранении), увеличивается количество тромбоцитов (чтобы рана быстрее зажила), кровь становится гуще.

Сердце испытывает дополнительную нагрузку, проталкивая густую жидкость в узкие трубки.

Иммунитет сначала усиливается - эволюционно это логично: если нас покусали, риск инфицирования выше, и нужно, чтобы иммунитет работал лучше. Клетки начинают делиться быстрее.

Но чем старше мы становимся, тем больше в организме клеток с ошибками. А они начали делиться ускоренно.

Потом иммунитет ослабевает, и нас атакуют все окружающие вирусы.

То, что я сейчас описала (хотя и не полностью), - дистресс (вредный стресс). Если мы долго находимся в ситуации, которую воспринимаем как угрожающую, это становится хроническим стрессом.

Итак, мы обиделись, потому что не разрешили себе рассердиться, и сжались.

А ещё, чтобы не высказать гнев, сжимаем зубы.

У меня в последнее время было несколько клиентов, которые так сильно во сне сжимали челюсти, что у них стёрлись зубы, и стоматологи прописали им ночные каппы.

Настолько велика была внутренняя напряжённость.

И мы начинаем обидой, как серной кислотой, разъедать себя изнутри.

Не расковыривайте болячку

- Зачем же люди держатся за обиду? Я заметила: многие цепляются за негативные эмоции.

И когда им дают инструменты для работы с ними, отказываются, находя разные оправдания. Почему?

Во-первых: «если я перестану обижаться, получится, что этот человек был прав».

Во-вторых: «если я перестану обижаться, получится, что со мной так можно». На самом деле - нет. Устанавливать границы и разъедать себя изнутри обидой - две разные вещи.

Ещё одна причина: «мне нужно быть наготове дать отпор, поэтому я подкармливаю свою обиду на случай, если ситуация повторится».

Часто так живут люди, которые постоянно находятся в «боевой готовности»: кондукторы, кассиры, старшие по дому - все те, кому могут сказать что-то неприятное.

Они, как на войне: им ещё ничего не сказали, а они уже готовы обижаться.

И ещё одна причина: обида - способ сохранить связь: «пока я обижаюсь, я держу этого человека в голове». Есть люди, на которых вы обижаетесь годами - родители, бывшие супруги.

Мысленно с ними спорите, что-то доказываете. Кажется, если отпустить обиду, то этого человека будто и не было в вашей жизни.

Важно признать: если вам тогда было плохо, это не повод раскручивать обиду сейчас. Это всё равно что расковыривать заживающую ссадину на коленке.

Из прежнего опыта

- Есть интересный эксперимент. Молодым женщинам сказали, что сейчас их загримируют: на лице нарисуют шрамы, родимые пятна, «изуродуют».

Им нужно будет сходить в магазин или на остановку, а потом рассказать, как на них реагировали люди.

Каждую загримировали, показали в зеркале и сказали, что сейчас нанесут состав, чтобы закрепить грим.

На самом деле их просто умыли и отправили с обычными чистыми лицами.

Но девушки были уверены, что выглядят уродливо. Все 100% девушек вернулись и рассказали, что на них косились, смотрели с отвращением, а 90% даже «слышали» оскорбительные слова.

Хотя лица у них были обычные, и никто ничего плохого им сказать не мог.

Просто они ожидали негатива и истолковали обычные взгляды и слова как унизительные.

Именно так работают наши мысли: они рождаются из прежнего опыта, убеждений, которые нам внушали родители, общество.

Поднимается волна чувств, тело напрягается, и поведение разворачивается по привычной с детства схеме.

В детстве я не мог сказать: «Со мной так нельзя». Поэтому я молчал.

А во взрослой жизни, в том числе в супружеских конфликтах, я «наказываю молчанием».

Но что именно я хочу сказать молчанием? Непонятно.

Насколько это реалистично?

- Итак, у нас есть ситуация: кто-то сделал что-то, что вызвало боль - не защитил, сравнил, игнорировал, не услышал, не признал…

Из-за наших мыслей и убеждений возникает эмоция. И важно понимать: эмоция возникает не из-за самого события, а из-за того, как мы его интерпретируем.

Пример: две подруги вышли замуж. Вы рады за одну и боитесь за другую.

Почему? Потому что в первом случае вы знаете жениха, он хороший человек, и свадьба вас радует.

А во втором вы видели, как он на неё замахивался. Вы думаете: «Он будет её обижать».

Поэтому свадьба вызывает тревогу, а не радость. Эмоцию вызывает не сам факт свадьбы, а ваша интерпретация.

А может, он не замахивался вовсе, а прихлопнул комара? Могло такое теоретически быть?

Поэтому, когда мы говорим о мыслях, важно понимать, насколько они реалистичны.

Далее следуют эмоции и реакция. Мы делим реакцию на две части: - в теле: сжался, спазмы, напряжение; - в поведении: замолчал, отодвинулся, не звонил, не писал.

Давайте примем постулат: простить - это не значит разрешить с вами так поступать в будущем.

Простить - это перестать внутри себя варить котёл с серной кислотой.

Мы признаём: «Этот человек поступил плохо», но говорим: «Я не буду наказывать себя за это».

Обида - это некое ваше чувство, и вы можете его остановить.

Избавляться от обид - не значит становиться жертвой на всю жизнь.

Инструменты работы с обидой

Рюкзак с камнями

Представьте себя с рюкзаком. А в рюкзаке – ваши обиды. Вы сгибаетесь под тяжестью.

Возьмите лист и напишите все обиды. Конкретно: «Я обижаюсь на маму за то, что она тогда-то сделала то-то».

И представьте: каждая обида - камушек. Они сложены в рюкзак, и вы его несёте.

А теперь снимите рюкзак и поставьте рядом на землю. Стало легче? Значит, рюкзак с обидами можно оставить.

Образ обиды

Возьмите одну из обид. Закройте глаза, поставьте ноги на пол и почувствуйте: где она находится в теле?

Кто-то говорит: «камень на душе», «обида душит».

Представьте, на что она похожа: цвет, форма. У кого-то - колючий ёжик, у кого-то - булыжник, у кого-то - змея.

Теперь измените этот образ на что-то, что может уйти: если камень - пусть превратится в ледяную глыбу и растает; змея - в шёлковый платок, который развязался и соскользнул; колючая проволока - в ветку, которая осталась позади, когда вы прошли мимо.

Игра в «Яблоко».

Представьте яблоко. Нарисуйте его мысленно. Теперь непрерывно повторяйте слово «яблоко» - быстро, бесконечно.

Через некоторое время оно превратится в «блокоя» или что-то бессмысленное.

А что такое «блокоя»? Никто не знает. Это просто слово, в котором нет смысла.

Когда мы повторяем слово, его значение теряется.

Теперь возьмите одну из своих обид, сформулируйте её чётким предложением. И повторяйте скороговоркой вслух, пока смысл не исчезнет.

Техника «Кино»

Выберите обиду, у которой есть история. И расскажите её как комедию, потом, как детектив, затем как мелодраму или триллер.

Это помогает дистанцироваться, меняет угол зрения и снижает накал.

«Защитник»

Есть обиды, которые вы помните с детства. Вернитесь в ту ситуацию.

Закройте глаза и посмотрите на неё со стороны: вы видите себя - маленького мальчика или девочку - и обидчика. Теперь представьте, что вы, взрослый, входите в эту ситуацию.

Вы можете обнять себя-ребёнка, взять на руки, сказать ему что-то важное или даже спасти.

Сделайте сейчас то, что хотите сделать, помогите себе маленькому. К

ому сложно, посмотрите на старые фотографии, это поможет вернуться в детство.

Символическое действие

Напишите письмо обидчику. Расскажите, как вам было больно, что вы так больше не допустите.

Сложите листик в кораблик и пустите по реке, пусть плывет или путь его унесет ветром.

Интеллектуальная техника

Сделайте таблицу из четырёх столбцов: ситуация, мысли, чувства, реакции

Опишите ситуацию максимально кратко и объективно.

Во втором столбце - что вы думали тогда или думаете сейчас.

В третьем - чувства: обида, злость, грусть, страх и т.д.

И теперь дайте альтернативное толкование ситуации.

Пример: «Я шла по улице, встретила подругу, она плакала».

Факт: вы встретили подругу.

А вот то, что она плакала - не факт. Слёзы могли быть от мороза, аллергии, попавшей соринки или от радости: выиграла миллион!

То же самое с обидами: «Мама должна была меня любить», «Апельсин должны были поделить поровну» - это ваши убеждения, а не реальность.

Попробуйте придумать к своей ситуации другие объяснения.

Например, человек в транспорте не уступил место. Может, он плохо себя чувствует.

Или старшая по дому собирала деньги, а кто-то грубо ответил. Может, он стыдится, что у него нет денег или только что поругался с кем-то.

Спросите себя: как бы другой человек объяснил эту ситуацию? Придумайте пять альтернативных версий.

Затем на основе всех аргументов составьте более сбалансированную картину происходящего.

Цель - не оправдать человека, а прекратить мстить себе за его ошибки.

У калужан было практическое задание - написать обиды и проработать их.

Итак, три шага работы собидой:

1. Осознание: вы осознаете обиду и понимаете цену, которую за неё платите - рюкзак на спине.

2. Признание: «Да, это было, и мне было больно. Мне не нравиться то, что произошло и это нормально». Прощение - это отказ от самонаказания, а не одобрение поступка.

3. Отделение: «Меня обидели не потому, что со мной что-то не так, а потому что такая ситуация». Особенно это важно в отношениях с родителями.

Вспомните, в каких условиях они жили: кипятили бельё в баке, стояли в очередях, шили костюмы ночами. Не было ни полуфабрикатов, ни доставки еды.

Когда же им по душам с нами разговаривать, если женщина 8 часов на работе, а потом ещё дом, стирка, готовка?

Моя мама говорила, что ей в молодости врачи советовали не брать ребёнка на руки - «приучишь, и будет требовать».

Мне педиатр тоже такое говорила! Но я уже училась на психфаке и брала дочь на руки.

Это было убеждение эпохи: детей надо воспитывать в строгости, не баловать.

Может, мне и не хватало нежности, но я понимаю, почему.

Я могу думать: «Родители меня не любили, не обнимали, не читали сказки» и чувствовать себя нелюбимым.

А могу понять: это люди, которым самих не хватало любви.

Их родители выживали после войны, их учили: «Хвалить не надо, ругай чаще».

Могу ли я требовать от человека то, чего у него нет? В

от если человек, которого вы 100% любите, в качестве проявления этой любви просит вас слетать на Луну. Можете это сделать? Нет.

Так и с родителями: они давали столько, сколько могли.