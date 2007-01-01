В «Палатах Коробовых» создали атмосферу Рождества - с куклами из капрона, старыми игрушками и колядками под окнами

Здесь, на выставке, можно увидеть авторские игрушки, вспомнить забытые обряды и почувствовать тепло зимних традиций.

В морозном воздухе уже чувствуется скорый праздник: пахнет хвоей, мандаринами и домашней выпечкой.

Совсем скоро мы соберёмся за столом, чтобы встретить Новый год, а потом и Рождество.

А в МКЦ «Палаты Коробовых» праздник уже наступил. Здесь открылась традиционная рождественская выставка «Рождественский подарок».

Рождественский вертеп. Работа Л. Фединой, пос. Газопровод, Бабынинский район.

Стоишь в зале старинных купеческих палат, и время будто замедляется.

Вокруг - целый мир, созданный руками художников и мастеров: авторские куклы, украшения, открытки, вышивка, посуда.

А еще стеклянные ёлочные игрушки на прищепках, будто только что снятые с бабушкиной елки.

Елочные украшения 1950-1970 гг.

Избушку ребят, хлевушку телят

Выставку открыли песни. Фольклорный ансамбль «Миладар» познакомил гостей с традициями Рождественских святок.

Звучали колядки и христославки - те самые, что много лет назад пели под окнами, желая хозяевам добра и благополучия.

И правда, здесь оживают традиции.

Сотни лет назад христославы ходили по домам, желая «избушку ребят, хлевушку телят, сына четыре аршина (учитывая что 1 аршин – 71 см), полтораста коров, девяносто быков. Да, чтобы одна корова по ведру доила».

Их одаривали пирогами и сладкими угощениями.

Христославцев всегда приглашали в дом, а колядующие ходили по дворам, колядовали под окнами, обсыпали двор зерном, чтобы был хороший урожай.

Дарить подарки на Рождество - традиция ещё более древняя, идущая от даров, принесённых волхвами. Выставка подсказывает, какими могут быть эти дары сегодня.

- Новый год и Рождество - это чудо, которое ждёшь, - делится сотрудник музея Татьяна Фомичёва. - Мы постарались это чудо показать.

Святки - пограничное время, когда мир как будто замирает между прошлым и будущим, и в эту полуоткрытую дверь проникает магия: ряженые, колядки под окнами, христославцы.

Куда же без Солохи

Кругом на выставке - Рождество. Вот нежные вышитые лентами елочные шары Людмилы Кониной, она - бывший учитель математики, на пенсии открыла для себя вышивку и создала клуб в библиотеке Шопино.

А в витрине напротив - забавные куклы Луизы Загребельной, сделанные из женских капроновых колготок.

Вот такой Дед Мороз получился у Луизы Загребельной.

Луиза Борисовна – экономист, но стала делать кукол для своих внуков и увлеклась так, что не может остановиться.

Рядом - Солоха Людмилы Моревой, готовая вот-вот умчаться на метле в рождественскую ночь.

Ходила колядовать

Елена Горпыняк, художник, чьи работы тоже представлены на выставке, поделилась

- Я два раза ходила со своими детьми колядовать. Хочется в праздник добра, радости. Это один из самых светлых праздников - ожидание, что вот-вот всё начнётся по-новому, будет лучше.

Интересны работы Натальи Каменщиковой с северной мезенской и ракульской росписью: деревянные короба и туеса, украшенные древними знаками изобилия, семьи, блага. Их дарили друг другу в Рождество.

И эти символы пожеланий не тускнеют со временем.

Работы Натальи Каменщиковой.

Выставка «Рождественский подарок» будет работать полтора месяца. Это не просто коллекция предметов.

Это воспоминания о семейном тепле, традициях, которые связывают поколения и простой вере в чудо.

Отсюда вы унесите с собой в сердце кусочек тихого, тёплого, настоящего Рождества. 0+