В гостях у Гавриила Степановича: в Калуге ожил дом одного из самых трагических декабристов

Теперь можно заглянуть к нему в гости.

В Калуге произошло событие, которого историки и краеведы ждали почти полвека: в доме Батенькова кардинально изменилась концепция.

Теперь здесь открылась постоянная экспозиция «Декабристы и Калужский край».

И дом стал практически таким, как при своем знаменитом хозяине.

Как рассказал директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий Бессонов, ещё с 1960–1970-х годов в среде калужских историков и краеведов была идея: в доме, где последние годы жизни провёл один из самых трагических декабристов Гавриил Батеньков, должен быть полноценный музей декабристов.

Но мечта казалась почти несбыточной: в доме когда-то были коммунальные квартиры, он дважды пережил попытки поджогов (в 1980-х и в начале 2000-х), долгое время находился в аварийном состоянии, а после восстановления идея постоянной экспозиции так и не получила достаточной поддержки.

- Сейчас мы подошли к двухсотлетию восстания и поняли: если не сейчас, то до трёхсотлетия ждать слишком долго, - сказал на открытии Виталий Бессонов.

«Восстание на Сенатской площади». Художник Хазацкая, 1980 г.

Приезхд в Калугу

В Доме воссозданы четыре комнаты: гостиная, столовая, кабинет и спальня.

Интерьеры оформлены с исторической достоверностью: здесь - мебель XIX века, подлинные бытовые предметы, книги, музыкальные инструменты.

- Как только переступаешь порог дома Батенькова, перестаёшь быть посетителем, становишься гостем декабриста, - заметил Виталий Анатольевич. - Это чувство - быть «в гостях у Гавриила Степановича» - стало основой экспозиции.

И действительно: будто Батеньков только что вышел в сад или уехал к декабристу Оболенскому на чай.

Директор Дома Батенькова Елена Левина, когда рассказывает о декабристе, с теплом называет его «наш Гавриил Степанович».

- Мы его очень любим. судьба у него тяжелейшая: 20 лет, один месяц, 18 дней в заключении, - поделилась она. – После выхода из заключения и 10-летней ссылки в Томске Гавриил Степанович отправился сначала в Тульскую губернию, к семье своего друга, однополчанина Алексея Елагина, уже к тому времени скончавшемуся.

И часто бывал в Калуге – здесь жили декабристы Евгений Петрович Оболенский, Петр Николаевич Свистунов.

Приезжая к ним в гости, он присмотрел эту усадьбу на ул. Дворянской, купил её у калужского мещанина Ефимова. И написал стихотворение «На мой приезд в Калугу».

Мы относимся к нему и другим декабристам как к родным, с глубоким уважением.

Портреты Евгения Оболенского, Гавриила Батенькова и Петра Свистунова.

Перед смертью думал о России

Гавриил Степанович Батеньков - один из немногих сибиряков по рождению среди декабристов (родился в Томске, где его отец служил чиновником).

Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, он получил 11 штыковых ранений под Монмиралем в 1814 году, попал в плен.

Как сам признавался, выжил только потому, что на него обратили внимание французские солдаты, которые собирали раненых.

Но главная драма его жизни началась после восстания 14 декабря 1825 года.

Хотя Батеньков не участвовал в событиях на Сенатской площади, он знал о заговоре, поддерживал идеи реформ и вёл переписку с руководителями тайных обществ.

За это был приговорён к 20 годам одиночного заключения - самого сурового наказания после смертной казни.

Два десятилетия в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, где ему дозволяли лишь Библию. Чтобы не сойти с ума, он мысленно переводил ее на другие языки.

В Калуге, в небольшом деревянном доме на Дворянской Батеньков прожил последние шесть лет своей жизни, занимался переводами, принимал гостей, писал стихи.

- Он и умер в этом доме 29 октября 1855 года от крупозного воспаления лёгких, - говорит Елена Левина. - В последние минуты рядом с ним был Евгений Оболенский.

По его воспоминаниям, Батеньков ушел из жизни в полной памяти и его последние словах были не о себе, а о будущем России.

Экспозиция начинается с рассказа о войне 1812 года, в которой участвовали декабристы.

Медаль в память кончины Александра I.

Ценные документы

Как отметил куратор выставки Игорь Левашов, после победы над Наполеоном Европе показали Россию, а России - Европу.

И отчасти оттуда, от знакомства с мыслями европейских просветителей и берут начало идеи декабристов.

После войны возникают многочисленные тайны общества, среди которых Северное и Южное. По признанию многих, все ждало только повода к восстанию.

- Воспринималось это восстание как мятеж против законной власти, - поясняет Игорь Левашов. - После восстания допрашивал арестованных лично Николай I. И на выставке есть приговор, в том числе Батенькову.

Первоначально он был приговорен к каторге, затем наказание смягчили ввиду его слабого здоровья и заменили на заключение в крепости.

А рядом ещё один документ «об отобрании подписей всех чиновников», что они никаким тайным обществом не принадлежали.

Экспозиция выходит далеко за рамки одной судьбы. После амнистии в Калугу приехали:

Евгений Петрович Оболенский - один из руководителей восстания, ранивший на Сенатской площади генерал-губернатора Милорадовича.

В Калуге он стал центром интеллектуальной жизни, участвовал в подготовке крестьянской реформы.

Пётр Николаевич Свистунов - страстный музыкант, ещё в сибирской ссылке организовывал хоры и музыкальные школы.

В Калуге был попечителем женской гимназии, преподавал пение и французский, а его дочь Мария Магдалина училась в этой же гимназии.

Сергей Николаевич Кашкин - двоюродный брат Оболенского, потомок калужского наместника.

Хотя сам он участия в восстании не принимал и отделался понижением и переводом служить в Архангельск, из которого он быстро вернулся, его сын Николай был членом кружка Петрашевского, дружил с Достоевским и даже был выведен Львом Толстым в очерке «Казаки» под именем одного из героев.

Приговор Батенькову.

Игорь Левашов рассказал о предметах, которые принадлежали декабристам.

За одним столом

Декабристы в Калуге участвовали в работе губернского комитета по подготовке отмены крепостного права, продвигали грамотность, устраивали литературные вечера, поддерживали развитие образования.

Конечно, в Калуге были и те, кто во время восстания поддержал Николая I. Например, Фёдор Сергеевич Щукин - предводитель калужского дворянства, председатель губернского комитета по крестьянскому вопросу, был ярым монархистом.

Участник Отечественной войны 1812 года (в 15 лет получил первый боевой орден!), он остался верен престолу.

И всё же в губернаторском комитета по улучшению быта помещичьих крестьян они сидели за одним столом.

- Те, кто когда-то стоял по разные стороны на Сенатской площади, вновь оказались в одном лифте истории, - отмечает Виталий Бессонов.

В музее представлены групповые фотографии членов комитета, а также отдельный портрет либерального крыла - шести человек в противовес более чем 20, которые принадлежали консервативному крылу.

Либеральное крыло.

В 1863 году, когда крестьянская реформа уже состоялась, был учрежден знак отличия за ее проведение.

На портрете Федора Щукина этот знак хорошо виден - восьмиконечный крест в круге. Знак чрезвычайно редкий, он практически не встречается в музейных коллекциях.

Федор Щукин изображен с восьмиконечным крестом в круге, которым был награжэден за проведение крестьянской реформы.

Особую ценность в экспозиции представляют исторические предметы:

Зеркало, которое висело здесь ещё в XIX веке.

Чернильный прибор из усадьбы Кашкиных Нижние Прыски.

Шпага чиновника. Такую мог носить Фёдор Щукин.

Старинные часы; Рукописная книга выписок из Корана, составленная Батеньковым.

Ружья, патронташи, картечь, французский трофейный пистолет, выпущенный незадолго до вторжения Наполеона в Россию.

Подстаканник, сахарница и карманные часы семьи Лучшевых – друзей Батенькова, которых он пригласил жить к себе в Калугу.

Также впервые представлены настоящие фотографии Калуги 1860–1870-х годов, снятые с колоколен и крыш.

такую шпагу мог носить Фёдор Щукин.