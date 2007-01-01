Кофе с ИИ: Алексей Карлов рассказал в Калуге, как нейросети вошли в повседневную жизнь

И почему работа с ними иногда приносит больше хлопот, чем пользы.

Фото автора.

На недавнем техно-фестивале в Калуге с открытой лекцией выступил Алексей Карлов - преподаватель Высшей школы экономики, автор курсов на платформе «Открытое образование» и основатель IT-компании.

Его выступление было посвящено искусственному интеллекту.

Но началось с неожиданного признания.

- Я в Калуге второй раз. Первый - 19 лет назад, когда ещё играл в футбол. Мы тогда проиграли местной команде, они ушли в более высокую лигу, а мы - в более низкую.

С тех пор я сюда не возвращался. А сейчас вижу: у вас прекрасная набережная, красивые виды… Город удивил!

Алексей сразу расположил аудиторию (а были в основном студенты) к себе:

- Если вы хотите отвлекаться на телефон, на разговоры - пожалуйста, отвлекайтесь. Без проблем. Договорились?

После этого началась живая беседа о том, как нейросети уже проникли во все сферы жизни - от быта до космоса.

Поколение ошибок

- Последний год за меня представляется Алиса, - начал свою лекцию Алексей. - Хорошая вещь, и она во многом сейчас заменяет поиск. Блоком Алисы пользуются около 10 миллионов человек в день.

Практически все пользователи интернета перешли на ИИ-поиск. Ему доверяют. Так сложилось, что главный сайт Рунета теперь стал ИИ-сайтом Рунета.

Впрочем, в этой штуке, есть и много разных проблем.

ИИ-поиск и вся эта история с нейросетями часто подводят даже вроде бы обычных вещах. Если задать вопрос про меня, кто я, в принципе, получаем верную информацию.

Но там приводятся и странные ссылки, если перейти по которым, увидим информацию совсем о другом человеке с такой же фамилией.

Поэтому призываю вас чаще обращать на это внимание. Нейросети могут ошибаться, для них это нормально.

Раньше Интернет развивался так, что любую ошибку боялись допустить, боялись нажать не ту кнопку. Сейчас же парадигма полностью поменялась.

И ребята, которым 17-25 лет кардинально отличаются от взрослых, потому что они привыкли ошибаться.

А кто привык ошибаться, может нарабатывать гораздо больше вариантов, больше креатива.

ИИ приучает нас к этому. Не знаю, во что это выльется, но, скорее всего, это будет что-то новое и более эффективное.

Вкалывают роботы

- Стало у вас больше свободного времени от того, что вы пользуетесь нейросетями? Я спросил у своих коллег и знакомых, как их дети пользуются нейросетями?

Получил любопытные ответы. Они говорили родителям:

«Отстань, посмотри сам».

«Если интересно, сам найди что-нибудь в Яндексе, что ты меня спрашиваешь».

«Иногда делаю что-то с оживлением фотографий, что-то генерю для развлечения».

«Пытаюсь отдать нейросетям все, что неохота делать. Просто сбрасываю рутину. Если задают домашние задания, которые не проверяют, или лабораторные, курсовые, доклады».

По словам Карлова, молодежь отдала всю рутину нейронкам и это гораздо более перспективно. Взрослые так не умеют, они всю рутину делают сами, не доверяют.

При этом для молодежи это обыденность.

А взрослые говорят, что ждали от ИИ «разгрузки» и отдыха, но на деле получают новые задачи: изучение промптов, новых нейросетей, отслеживание обновлений, каждую неделю новые апдейты, то китайцы что-то выпустили, то с ГигаЧат перевыпустился, то Алиса тупит и так далее.

То есть работы только добавилось.

Это хорошо продается

Впрочем, нейросети уже вокруг нас. Это стало так называемым коммодити – чем-то обычным, само собой разумеющимся.

Спикер привел примеры: на упаковке кофе из подмосковного супермаркета красуется надпись «рецепт создан с помощью нейросетей» (потому что так проще), на шоколадках, продающихся в Новодевичьем монастыре, помечено, что дизайн сделан с помощью нейронок, в Уфе продают «GPT-сеты» суши.

- Вряд ли они используют для суши нейронку, но это стало настолько популярным, что привлекает внимание и позволяет это дело продавать, – отмечает Карлов.

Кроме того, на сайте объявлений – сотни предложений «оживить» текст или получить доступ к GPT. Целая индустрия появилась.

- Да и у вас у каждого в кармане есть нейросети. На многих приложениях, что вы пользуетесь, - нейронки. В мессенджер Макс тоже они встраиваются, - добавляет Алексей.

Нейросети проникли даже на концерты. Карлов рассказал забавный случай:

- Летом на выступлении группы Imagine Dragons засняли чувака, который, пришел на концерт и стал шазамить песни, заплатив за билет на хорошем месте.

И ладно, он бы был один, но в зале девять человек использовали нейронку, чтобы она сказала им, что же поют ребята, на концерт которых они пришли и заплатили деньги.

Люди развлекаются

- Впрочем, нейросетями, оказывается, пользуются не совсем так, как предполагалось, - считает спикер - Есть очень крутая нейросеть для разработчиков.

Оказалось, что 6%, кто ею пользуется, занимаются бизнес-задачами, 10% - фото.

Но большинство людей используют эту нагруженную крутую нейросеть для карт Таро, разгадывания кроссвордов, прохождения игр и тому подобное.

Поэтому не парьтесь, если вы используете нейросети для каких-то бытовых задач, это нормально, так во всем мире. И именно так вектор дальше будет развиваться.

Еще пример. Какие функции нейронки используют чаще всего космонавты? Оказалось, что, как и на Земле, просто генерация картинок. Космонавты там развлекаются.

Однако есть и более серьёзные задачи: борьба с одиночеством в замкнутом пространстве.

- Одна из главных функций нейросети – превращение в профессионального собеседника, – пояснил Карлов. - Ещё в 1980-х была доказана «теория трёх сигм».

Проведено большое исследование студентов. Если обучать студента, предлагая сессию со строгим дедлайном, будет определенный процент успеха.

Второй вариант - студенту предлагают сдать экзамен не тогда, когда нужно, а когда он начнет понимать материал и скажет, что готов. Эффективность растет на 30%.

На работе, кстати, так же.

Но если студенту или сотруднику предложить собеседника, с которым он может посоветоваться насчет своей работы, то эффективность повышается еще на 30%.

А для космонавта, учитывая, что его ошибка может стоить дорого, это еще более важно. Поэтому на орбите внедряют нейросети, чтобы использовать их как собеседника.

Еще одно применение ИИ в космонавтике – расчеты. Отклонение при посадке на 1-2 градуса может привести к катастрофе.

- Нейронка может достаточно быстро предсказать сразу несколько вариантов, какое отклонение к чему приведет. А математический аппарат человека и обычные компьютеры не могут это сделать.

Как предположил Алексей Карлов, для дальних полетов люди, возможно, и не нужны – туда пошлют «ИИ-агентов» для доставки и сохранения биоматериала.

О Красной шапочке и Марсианине

Искусственный интеллект Карлов предложил называть «дополненным интеллектом» – инструментом, усиливающим человеческие возможности.

Он привел примеры из сказок и фильмов: если бы у Красной Шапочки или героя «Марсианина» был такой помощник, они избежали бы многих проблем.

- Когда Красная шапочка приходит к бабушке, которая уже съедена, на ее месте лежит волк, почему она его не узнала?

Не поверите, в сети несколько сотен форумов, обсуждений этой несостыковки, этого фактчекера. Кто-то говорит, что Красная шапочка бывала у своей последний раз очень маленькой, поэтому не помнит ее.

Кто-то считает, что тогда дома строили по-другому, кровать всегда у окна, в глаза светит солнце, и ты не видишь, кто там лежит.

Но! Давайте представим, что у Красной Шапочки был бы дополненный интеллект, видеонаблюдение, которое могло бы подсказывать, насколько процентов глаза больше, уши. Она узнала бы в волке волка и была бы спасена.

Если взглянуть на разные профессии. Смотрели фильм «Марсианин»? В нем рассказывается про экспедицию на Марс.

Она внезапно улетела, и одного чувака там забыли. Он выжил, потому что был биологом, знал, как выращивать семена.

А если бы герой фильма не умел ничего выращивать, как выжить на незнакомой планете? Буквально никак. Но если бы у этого человека был бы ИИ-помощник, он бы объяснил пошагово, как можно вырастить все, что угодно.

Но какие проблемы с этой историей бывают? Нейросеть будет врать.

При этом будет извиняться. Вы, наверняка, замечали, когда она врет, галлюцинирует, на вопрос: что за чушь, отвечает: «Да, это чушь, ты прав, вот тебе другая чушь».

Поэтому в работе, где каждая ошибка на грани жизни, доверять им полностью не получится.

Новый тренд

В современных нейросетях в 2025 году появился новый тренд, так называемое обучение.

- Попробуйте включить кнопкой режим обучения, нейронка будет работать совсем по-другому, - советует Алексей.

- Она не будет отвечать на ваши вопросы, она будет задавать вам наводящие вопросы, чтобы вы сами добились результата.

Это придумали еще три года назад. И это будет во всех учебных заведениях примерно с 2027-го года. По крайней мере, это уже анонсируют.

И нейронщики стремятся к тому, чтобы обучать людей.

Может, вы видели достаточно страшный фильм «Дитя робота»? Там рассказывается, как робот после катастрофы в мире выращивал ребенка и потом его защищал, никуда не выпускал.

В последние 2-3 года китайцы, американцы начинают производство роботов, которые могут позаботиться о человеческом эмбрионе с самого начала, для того чтобы вырастить, и не только обеспечить жизнеспособность, но и обучить его, языку, наукам, и так далее, и так далее.

И скорее всего, все идет именно туда.

Революция снизу

Самое важное, по мнению Карлова, происходит сейчас в офисах и вузах. Революция идет «снизу».

95% компаний, которые заявляли, что они теперь ИИ-компания номер один, закупали и навязывали сотрудникам софт или нейронку, мессенджер, терпят провал.

Никто этим не пользуется, все отнекиваются.

Зато в 90% организаций, где сотрудники сами начинают использовать новые технологии для реальных задач, начинают об этом рассказывать, делиться опытом. происходит рост.

- Это впервые за 40 лет, когда сами люди начинают революцию снизу... Это позволяет им расти, ставить свою будущую карьеру выше, – подчеркнул Карлов. - Вывод: хотите использовать нейросети, можете ими обучаться, применять профессионально, можете применять их в быту.

Продолжайте это делать и рассказывайте об этом. Потому что одна из проблем современного поколения в том, что мы это делаем молча.

Единственный способ защититься от того, что нейросети вас заменят, это делать то, что вы любите и использовать это в нейросети.

Плюс об этом рассказывать, чтобы к вам пришли не со словами: «Давайте мы вас заменим», а с предложением: «Давайте вас повысим».