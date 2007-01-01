«Три раза в космосе я был Дедом Морозом»: Сергей Авдеев рассказал в Калуге о необычных свойствах воды, какая живность есть на станции и почему стрижка занимает два часа

У калужан было много вопросов к космонавту.

Фото автора.

На техно-фестивале в Калуге, который проходил в Музее космонавтики, с калужанами встретился Герой России, лётчик-космонавт Сергей Авдеев.

Он трижды побывавший в космосе.

За пределами Земли он провёл 748 суток.

В наш город Срегей приехал не один, а с супругой Марией.

- Когда я летал в космосе, Мария работала на Земле в космическом журнале и готовила обзоры тех исследований, которые я проводил на орбите, - сразу представил свою жену космонавт.

К невесомости не привык

В начале встречи Сергей Авдеев показал короткий фильм о своих экспедициях и поделился впечатлениями о повседневной жизни за пределами Земли.

- Утро начинается так же, как и на Земле: проснулись, умылись, завтракаем.

Правда, еда в тюбиках уже почти не используется - в основном это соусы. Сыр - в консервной баночке.

Баночка очень маленькая по сравнению с земными консервами. Нам не так много нужно оказалось еды в условиях невесомости.

Мы пьем чай. Чайник - непроливашка. А пакетик чая совершенно обычный, как дома.

В невесомости все летает: зубные щетки пасты, расчески, витаминки. И ты летаешь, как эти все предметы.

Привыкнуть к этому невозможно!

Я летал в третьем полёте год, так и не смог до конца привыкнуть.

Как почистить зубы? Выплюнуть пену — задача не из лёгких. Как умыться? Есть несколько типов умывальников. Например, прозрачный сосуд с отверстиями для лица и рук.

Внутри - краник с клапаном: нажимаешь - течёт вода. Снизу установлен вентилятор, который должен засасывать брызги. Но он оказался слишком слабым, и мы отказались от него.

Как помыть голову: полгода летаем. Надо выдавить каплю и в нее нырнуть, размазать по волосам, увлажнить их, потом чуть-чуть добавить специального шампуня без пены, подождать немного, протереть салфеточкой - и волосы чистые.

Как побриться? Бриться приходится почти обычной бритвой, но с присоединённым вентилятором, всасывающим состриженные волоски.

А стричься? Мы сами друг друга стригли: один держал пылесос, другой — ножницы. Два часа меня стригли два «парикмахера».

Каждый день - два часа физических упражнений: бег на дорожке (нас пристёгивают резиновыми ремнями) и занятия на велоэргометре для тренировки сердца, сосудов, рук и ног.

Уборку на станции оставляли на воскресенье: пылесосили стены, потолки. В остальные дни — только работа.

Вода превращается в коктейль

- Грузовые корабли привозят еду, воду, воздух, новые приборы, почту и даже сувениры. Но жидкость в условиях невесомости ведет себя необычно.

Вода превращается в коктейль с очень крупными пузырями воздуха. Крайне неприятно пить. Да и двигателям станции нужно иметь чистую жидкость.

Чтобы отделить воду от воздуха, её «раскручивают» в сосуде, тогда вода останется на его стенках, а внутри соберётся воздух.

Подобные исследования интересны учёным: они изучают, как ведут себя жидкости в космосе и какие новые свойства приобретают.

С нами летали перепела и тритоны

- Какие эксперименты мы проводим в космосе?

Исследовали жидкость, которая находится в топливных баках двигателей: при старте и отделении ступеней происходит тряска, и важно отделить жидкость от воздушных пузырей.

В таких случаях помогает не раскручивание, а силы поверхностного натяжения.

Выращивали полупроводниковые кристаллы: образец расплавляли под лучами трех мощных ламп, затем кристаллизовали и возвращали на Землю для анализа.

Занимались и биологией: к нам доставляли яйца японских перепелов - они вылупились прямо на станции. Также в специальном контейнере жили тритоны - активные ящерки. Они не спали.

Другие спят полгода, а эти были активными. Мы их кормили, поили, убирали за ними. А потом возвращали на Землю.

Каждый месяц мы проводим медицинские тесты и исследования. Берём друг у друга кровь прямо в невесомости. Определяем на приборе около 15 показателей крови.

Следим, как изменяется нервная система, реакции. Данные о времени реакции передаём на Землю.

Проверяем, как изменяется координация: стреляем лазерным пистолетом по перемещающимся мишеням.

Измеряем зрение: через систему полупрозрачных стекол видеокамеры фиксируют движение наших зрачков. Есть и биотехнологические эксперименты - новые биоматериалы.

Внутри ящика находятся пробирки с разными веществами, разделённые перегородкой. Задача - убрать эту перегородку в невесомости, чтобы вещества вступили в реакцию.

При этом получается новая молекула, новое вещество, которое на Земле в таком составе получить невозможно. И мы возвращаем его на Землю.

Здесь уже фармакологические фабрики могут создать на его основе новые лекарства.

Изучаем космическую радиацию. Например, у меня на голове одет телескоп, который определяет тип космических частиц, которые пролетели в районе головы. На экране прибора идет счет этих частиц.

Один из самых сложных экспериментов - работа с жидкостью в ампуле. Задачка стояла в том, чтобы внутри ампулы иметь два состояния. И нужно было либо удалить воздушный пузырь, либо наполнить.

Французский космонавт Жан-Пьер Эньере целый час крутил меня, чтобы я смог шприцем «прижать» пузырёк к стенке и откачать его. В итоге удалось.

Ампула подготовлена к работе. Она установлена в специальную установку, начинает вибрировать, возникают вихревые движения внутри жидкости, что интересовало ученых.

Также пробовали выращивать пшеницу: зёрна давали ростки, которые высаживали в оранжерею.

Вода подавалась по фильтрам, датчики контролировали температуру и влажность.

Сначала колосья были пустыми - учёные долго не могли понять почему. Но после усовершенствования системы пшеница дала урожай.

Учимся ходить

- После возвращения на Землю мы приземляемся в степи Казахстана. Через часик прилетают вертолеты, приезжают вездеходы.

Нас вытаскивают, мы ходить пока самостоятельно не можем. Осматривают нас в первые часы в положение полулежа.

Затем мы переодеваемся в специальные костюмы и летим в аэропорт Подмосковье, там происходит встреча с семьями.

А потом возвращаемся в Звёздный городок, где проводим месяц реабилитации: учимся снова ходить, лежать, есть по-земному - ко всему этому организм отвыкает за время полёта.

114 экзаменов

Вторая часть встречи была посвящена ответам на вопросы калужан.

- Как вы решили стать космонавтом?

- Я 74-й космонавт из граждан Советского Союза и Российской Федерации после Юрия Алексеевича Гагарина.

Сейчас около 140 космонавтов из России и Советского Союза, а по всему миру – 500.

После института я работал инженером в космической отрасли и подумал: «Почему бы не попробовать самому сделать эту работу в космосе, раз я ее хорошо знаю?»

Подал заявление, прошёл комиссии и попал в отряд.

- Сложно ли стать космонавтом?

- С одной стороны, сейчас требования медицинские несколько снизились для космонавтов. Раньше рост не должен был превышать 170 см, зрение - стопроцентное.

Сейчас можно летать в очках и быть выше ростом.

Но подготовка по-прежнему жёсткая: нужно отлично учиться, проработать несколько лет по специальности, а перед каждым полётом сдавать более 100 экзаменов.

Я отработал пять лет как инженер, как ученый. Три раза летал и перед каждым полетом сдавал 114 экзаменов.

- Каково быть в невесомости?

- Что такое невесомость? Это безопорное пространство. И это сложно.

Чтобы не улететь, нужно фиксироваться минимум в трёх точках: одна рука и две ноги.

Организм сильно меняется: уменьшается желудок, по-другому работает сердце и сосуды. Требуется время на адаптацию.

День рождения в Новый год

- Как устроен день космонавта?

- Точно так же, как и на Земле у обычных людей. Утром мы просыпаемся, завтракаем, работаем, первый раз занимаемся физкультурой - час.

Потом обедаем, опять работаем, еще раз час физкультуры, ужинаем, готовим к следующему дню аппаратуру, изучаем то, что нам нужно будет делать и спим.

Восемь часов работаем, восемь часов отдыхаем.

- Что вы ощущали в первом полёте, когда вы взлетали и приземлялись?

- Когда ракета стартует, она сильно дрожит. И, взлетая, становишься тяжелее. Когда ракета ускоряется, тебя прижимает к поверхности кресла.

Потом двигатели перестали работать, наступает невесомость.

А когда возвращаемся на Землю, все то же самое, только наоборот. Нас прижимает больше и больше в кресло.

Удар - открылся парашют, удар - мы на Земле. Совершенно разные впечатления от старта и от приземления.

- Отмечали ли вы День рождения на космическом корабле. И какие подарки вам дарили?

- День рождения у меня 1 января, совпадает с Новым годом. Три раза в космосе я был Дедом Морозом!

Дарили разные сувениры и для меня организовывали сеансы связи с семьей в Центре управления полётами.

О воздухе, еде и туалете

- Как рассчитывают кислород для космонавтов, как часто надо посылать воздух на станцию?

- Когда мы выдыхаем, потребляем кислород, а выдыхаем углекислый газ. Этот углекислый газ собирается. И, кроме кислорода, привезённого с Земли, его можно получить на станции.

У нас есть несколько способов. Например, из воды.

Мы дышим и выделяем влагу через кожу. Этот пот мы собираем и получаем питьевую воду. Также воду можно получать из мочи.

Она очищается, превращается в дистиллированную, а затем водород и кислород можно разделить. Получить кислород и им дышать.

- Куда вы ходите в туалет?

- В туалет мы ходим так же, как на Земле. Только одно исключение: если на Земле всё смывается водой, то там сдувается воздухом.

- На сколько дней вы берёте с собой еду в космос до прилёта грузового корабля?

- Корабль, который к нам прилетает, привозит еду раз в 3–4 месяца. Так что на три-четыре месяца у нас есть запасы еды, воды и воздуха, но, как правило, даже немного больше.

Грозы и Северное сияние

- Что можно увидеть в космосе, чего нельзя увидеть на Земле? - Мы взлетаем: ночь, звёзды, горизонт Земли. Зелёная полоса - Северное сияние. Чёрные участки - солнечные батареи, которые поворачиваются к солнцу.

Виден циклон, который только зарождается, он будет куда-то перемещаться - мы это тоже исследовали.

Виден Млечный Путь, созвездия нашей Галактики.

Яркие пятна - освещённые города, тёмные - моря и океаны.

Пустыню можно узнать по оранжево-жёлтому оттенку. Видны проливы между морями, города, разделённые проливом.

Ночью города светятся так, что их видно даже сквозь облака.

Луна заходит за горизонт. Видно даже кольцо - след от кратера, оставшегося от огромного метеорита, упавшего очень давно, диаметр этой воронки несколько сотен километров.

И Северное сияние. Оно подвижно, не стоит на месте, постоянно перемещается.

Блестящие вспышки - это грозы. Оказывается, каждую секунду на Земле бушует огромное количество гроз!

Видели мы и след от одной из комет, которая пролетела недалеко от Земли. Так красива наша Земля!