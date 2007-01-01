«Три раза в космосе я был Дедом Морозом»: Сергей Авдеев рассказал в Калуге о необычных свойствах воды, какая живность есть на станции и почему стрижка занимает два часа
На техно-фестивале в Калуге, который проходил в Музее космонавтики, с калужанами встретился Герой России, лётчик-космонавт Сергей Авдеев.
Он трижды побывавший в космосе.
За пределами Земли он провёл 748 суток.
В наш город Срегей приехал не один, а с супругой Марией.
- Когда я летал в космосе, Мария работала на Земле в космическом журнале и готовила обзоры тех исследований, которые я проводил на орбите, - сразу представил свою жену космонавт.
К невесомости не привык
В начале встречи Сергей Авдеев показал короткий фильм о своих экспедициях и поделился впечатлениями о повседневной жизни за пределами Земли.
- Утро начинается так же, как и на Земле: проснулись, умылись, завтракаем.
Правда, еда в тюбиках уже почти не используется - в основном это соусы. Сыр - в консервной баночке.
Баночка очень маленькая по сравнению с земными консервами. Нам не так много нужно оказалось еды в условиях невесомости.
Мы пьем чай. Чайник - непроливашка. А пакетик чая совершенно обычный, как дома.
В невесомости все летает: зубные щетки пасты, расчески, витаминки. И ты летаешь, как эти все предметы.
Привыкнуть к этому невозможно!
Я летал в третьем полёте год, так и не смог до конца привыкнуть.
Как почистить зубы? Выплюнуть пену — задача не из лёгких. Как умыться? Есть несколько типов умывальников. Например, прозрачный сосуд с отверстиями для лица и рук.
Внутри - краник с клапаном: нажимаешь - течёт вода. Снизу установлен вентилятор, который должен засасывать брызги. Но он оказался слишком слабым, и мы отказались от него.
Как помыть голову: полгода летаем. Надо выдавить каплю и в нее нырнуть, размазать по волосам, увлажнить их, потом чуть-чуть добавить специального шампуня без пены, подождать немного, протереть салфеточкой - и волосы чистые.
Как побриться? Бриться приходится почти обычной бритвой, но с присоединённым вентилятором, всасывающим состриженные волоски.
А стричься? Мы сами друг друга стригли: один держал пылесос, другой — ножницы. Два часа меня стригли два «парикмахера».
Каждый день - два часа физических упражнений: бег на дорожке (нас пристёгивают резиновыми ремнями) и занятия на велоэргометре для тренировки сердца, сосудов, рук и ног.
Уборку на станции оставляли на воскресенье: пылесосили стены, потолки. В остальные дни — только работа.
Вода превращается в коктейль
- Грузовые корабли привозят еду, воду, воздух, новые приборы, почту и даже сувениры. Но жидкость в условиях невесомости ведет себя необычно.
Вода превращается в коктейль с очень крупными пузырями воздуха. Крайне неприятно пить. Да и двигателям станции нужно иметь чистую жидкость.
Чтобы отделить воду от воздуха, её «раскручивают» в сосуде, тогда вода останется на его стенках, а внутри соберётся воздух.
Подобные исследования интересны учёным: они изучают, как ведут себя жидкости в космосе и какие новые свойства приобретают.
С нами летали перепела и тритоны
- Какие эксперименты мы проводим в космосе?
Исследовали жидкость, которая находится в топливных баках двигателей: при старте и отделении ступеней происходит тряска, и важно отделить жидкость от воздушных пузырей.
В таких случаях помогает не раскручивание, а силы поверхностного натяжения.
Выращивали полупроводниковые кристаллы: образец расплавляли под лучами трех мощных ламп, затем кристаллизовали и возвращали на Землю для анализа.
Занимались и биологией: к нам доставляли яйца японских перепелов - они вылупились прямо на станции. Также в специальном контейнере жили тритоны - активные ящерки. Они не спали.
Другие спят полгода, а эти были активными. Мы их кормили, поили, убирали за ними. А потом возвращали на Землю.
Каждый месяц мы проводим медицинские тесты и исследования. Берём друг у друга кровь прямо в невесомости. Определяем на приборе около 15 показателей крови.
Следим, как изменяется нервная система, реакции. Данные о времени реакции передаём на Землю.
Проверяем, как изменяется координация: стреляем лазерным пистолетом по перемещающимся мишеням.
Измеряем зрение: через систему полупрозрачных стекол видеокамеры фиксируют движение наших зрачков. Есть и биотехнологические эксперименты - новые биоматериалы.
Внутри ящика находятся пробирки с разными веществами, разделённые перегородкой. Задача - убрать эту перегородку в невесомости, чтобы вещества вступили в реакцию.
При этом получается новая молекула, новое вещество, которое на Земле в таком составе получить невозможно. И мы возвращаем его на Землю.
Здесь уже фармакологические фабрики могут создать на его основе новые лекарства.
Изучаем космическую радиацию. Например, у меня на голове одет телескоп, который определяет тип космических частиц, которые пролетели в районе головы. На экране прибора идет счет этих частиц.
Один из самых сложных экспериментов - работа с жидкостью в ампуле. Задачка стояла в том, чтобы внутри ампулы иметь два состояния. И нужно было либо удалить воздушный пузырь, либо наполнить.
Французский космонавт Жан-Пьер Эньере целый час крутил меня, чтобы я смог шприцем «прижать» пузырёк к стенке и откачать его. В итоге удалось.
Ампула подготовлена к работе. Она установлена в специальную установку, начинает вибрировать, возникают вихревые движения внутри жидкости, что интересовало ученых.
Также пробовали выращивать пшеницу: зёрна давали ростки, которые высаживали в оранжерею.
Вода подавалась по фильтрам, датчики контролировали температуру и влажность.
Сначала колосья были пустыми - учёные долго не могли понять почему. Но после усовершенствования системы пшеница дала урожай.
Учимся ходить
- После возвращения на Землю мы приземляемся в степи Казахстана. Через часик прилетают вертолеты, приезжают вездеходы.
Нас вытаскивают, мы ходить пока самостоятельно не можем. Осматривают нас в первые часы в положение полулежа.
Затем мы переодеваемся в специальные костюмы и летим в аэропорт Подмосковье, там происходит встреча с семьями.
А потом возвращаемся в Звёздный городок, где проводим месяц реабилитации: учимся снова ходить, лежать, есть по-земному - ко всему этому организм отвыкает за время полёта.
114 экзаменов
Вторая часть встречи была посвящена ответам на вопросы калужан.
- Как вы решили стать космонавтом?
- Я 74-й космонавт из граждан Советского Союза и Российской Федерации после Юрия Алексеевича Гагарина.
Сейчас около 140 космонавтов из России и Советского Союза, а по всему миру – 500.
После института я работал инженером в космической отрасли и подумал: «Почему бы не попробовать самому сделать эту работу в космосе, раз я ее хорошо знаю?»
Подал заявление, прошёл комиссии и попал в отряд.
- Сложно ли стать космонавтом?
- С одной стороны, сейчас требования медицинские несколько снизились для космонавтов. Раньше рост не должен был превышать 170 см, зрение - стопроцентное.
Сейчас можно летать в очках и быть выше ростом.
Но подготовка по-прежнему жёсткая: нужно отлично учиться, проработать несколько лет по специальности, а перед каждым полётом сдавать более 100 экзаменов.
Я отработал пять лет как инженер, как ученый. Три раза летал и перед каждым полетом сдавал 114 экзаменов.
- Каково быть в невесомости?
- Что такое невесомость? Это безопорное пространство. И это сложно.
Чтобы не улететь, нужно фиксироваться минимум в трёх точках: одна рука и две ноги.
Организм сильно меняется: уменьшается желудок, по-другому работает сердце и сосуды. Требуется время на адаптацию.
День рождения в Новый год
- Как устроен день космонавта?
- Точно так же, как и на Земле у обычных людей. Утром мы просыпаемся, завтракаем, работаем, первый раз занимаемся физкультурой - час.
Потом обедаем, опять работаем, еще раз час физкультуры, ужинаем, готовим к следующему дню аппаратуру, изучаем то, что нам нужно будет делать и спим.
Восемь часов работаем, восемь часов отдыхаем.
- Что вы ощущали в первом полёте, когда вы взлетали и приземлялись?
- Когда ракета стартует, она сильно дрожит. И, взлетая, становишься тяжелее. Когда ракета ускоряется, тебя прижимает к поверхности кресла.
Потом двигатели перестали работать, наступает невесомость.
А когда возвращаемся на Землю, все то же самое, только наоборот. Нас прижимает больше и больше в кресло.
Удар - открылся парашют, удар - мы на Земле. Совершенно разные впечатления от старта и от приземления.
- Отмечали ли вы День рождения на космическом корабле. И какие подарки вам дарили?
- День рождения у меня 1 января, совпадает с Новым годом. Три раза в космосе я был Дедом Морозом!
Дарили разные сувениры и для меня организовывали сеансы связи с семьей в Центре управления полётами.
О воздухе, еде и туалете
- Как рассчитывают кислород для космонавтов, как часто надо посылать воздух на станцию?
- Когда мы выдыхаем, потребляем кислород, а выдыхаем углекислый газ. Этот углекислый газ собирается. И, кроме кислорода, привезённого с Земли, его можно получить на станции.
У нас есть несколько способов. Например, из воды.
Мы дышим и выделяем влагу через кожу. Этот пот мы собираем и получаем питьевую воду. Также воду можно получать из мочи.
Она очищается, превращается в дистиллированную, а затем водород и кислород можно разделить. Получить кислород и им дышать.
- Куда вы ходите в туалет?
- В туалет мы ходим так же, как на Земле. Только одно исключение: если на Земле всё смывается водой, то там сдувается воздухом.
- На сколько дней вы берёте с собой еду в космос до прилёта грузового корабля?
- Корабль, который к нам прилетает, привозит еду раз в 3–4 месяца. Так что на три-четыре месяца у нас есть запасы еды, воды и воздуха, но, как правило, даже немного больше.
Грозы и Северное сияние
- Что можно увидеть в космосе, чего нельзя увидеть на Земле? - Мы взлетаем: ночь, звёзды, горизонт Земли. Зелёная полоса - Северное сияние. Чёрные участки - солнечные батареи, которые поворачиваются к солнцу.
Виден циклон, который только зарождается, он будет куда-то перемещаться - мы это тоже исследовали.
Виден Млечный Путь, созвездия нашей Галактики.
Яркие пятна - освещённые города, тёмные - моря и океаны.
Пустыню можно узнать по оранжево-жёлтому оттенку. Видны проливы между морями, города, разделённые проливом.
Ночью города светятся так, что их видно даже сквозь облака.
Луна заходит за горизонт. Видно даже кольцо - след от кратера, оставшегося от огромного метеорита, упавшего очень давно, диаметр этой воронки несколько сотен километров.
И Северное сияние. Оно подвижно, не стоит на месте, постоянно перемещается.
Блестящие вспышки - это грозы. Оказывается, каждую секунду на Земле бушует огромное количество гроз!
Видели мы и след от одной из комет, которая пролетела недалеко от Земли. Так красива наша Земля!