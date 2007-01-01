Ёлка, Дед Мороз и... Громозека! В Калуге перезапустили классику Булычёва

Фото автора

Накануне Нового года в калужском театре оживают волшебные истории.

Уже готов к старту серебристый космический звездолет.

На борт приглашаются маленькие калужане, которые отправятся в межпланетное приключение вместе с Алисой Селезнёвой, чтобы разгадать «Тайну третьей планеты» и открыть для себя вселенные, о которых писал Кир Булычёв.

Но прежде, чем взлететь со сверхзвуковой скоростью «100 тысяч парсеков в минуту», само пространство театра преображается.

За двадцать минут до начала в зеркальном фойе, где установлена елка, появятся Дед Мороз и Снегурочка, чтобы зажечь первые огоньки праздника и проводить зрителей в космос.

Мы проникли в закулистье сказки и посмотрели космическое дефиле, на которое герои вышли в костюмах, созданных тульской художницей Ириной Блохиной.

Артисты перевоплотились до неузнаваемости.

Сюжет о космических приключениях Алисы все знают, но в калужском спектакле появятся и малоизвестные персонажи Кира Булычева.

Как отмечает режиссёр Вениамин Найман, главная идея спектакля проста: самое важное в жизни и в космосе - это настоящая дружба и взаимовыручка.

- И я искренне надеюсь, что в Калуге и дружбы, и взаимовыручки — навалом, - говорит Найман.

Спектакль, по словам режиссёра, мчится со сверхзвуковой скоростью, сменяя миры, как яркий калейдоскоп.

В основе - инсценировка, созданная вместе с артистами, которая включает множество сцен, отсутствующих в знаменитом мультфильме, но описанных в разных редакциях книги.

- Лично мне известны три разные редакции «Тайны третьей планеты», - рассказывает режиссер. - И все они разительно отличаются. Мы отобрали то, что можно наиболее эффектно и интересно показать на сцене.

Зрителей ждут спецэффекты, лазерное шоу и самые невероятные существа — все они настоящие герои Булычёва. Например, те, кто читал не только сценарий мультфильма, увидят забавных инапланетных существ с Палапутры и Крабакаса с Баракаса.

Помните, в мультике маленький эпизодик, где продаются невидимые рыбы. А в книге целая глава, причем очень интересная и смешная.

- Мы играем в космос, в инопланетян, в пиратов и героев, - говорит Вениамин Найман. - И эта игра полна захватывающих ситуаций.

При этом он предостерегает от прямого сравнения спектакля с мультфильмом:

- Не нужно ждать, что вы увидите здесь мультфильм. Мультфильм прекрасен дома, на экране. А здесь вы увидите живое театральное представление, которое, я надеюсь, тоже оставит массу положительных моментов.

Сказка будет интересна и взрослым, «раз уж взрослым артистам она интересна». Посмотреть ее можно будет по 8 января включительно.

- Я хотел бы, чтобы сказка оставалась долгие годы в репертуаре Калужского театра, потому что она - на все случаи жизни, - поделился режиссер.

Вениамин Найман, как опытный капитан звездолёта, представил свою команду:

Алиса (Евгения Сергеева) - современная, смелая и вооружённая всем необходимым для космического путешествия девочка, которая летит с папой.

Профессор Селезнёв (Ярослав Орляченко) – папа Алисы: настоящий, продвинутый и добрый учёный.

- В первой книжке Кира Булычева было два пирата – Весельчак У и Крыс с планеты Крокрыс неизвестного происхождения и пола.

Когда Булычев писал инсценировку для мультфильма, переименовал Крыса в Глота с планеты Катрук, но тоже не уточнил, какого пола это червякоподобное существо.

В нашем спектакле Глот - девочка. Весельчак У (Вячеслав Соколов) и Глот (Анна Сорокина) -прекрасные, но коварные, - пояснил режиссер.

Две совершенно очаровательные дамы играют немаловажную роль в сюжете.

Два капитана Зеленых (Андрей Соловьев и Дмитрий Денисов) с мамой (Ольга Петрова).

Птица-Говорун в комментариях не нуждается.

Существа с Палапутры и Крабакас с Баракаса - яркие, необычные, забавные.

Есть и такой веселый инопланетный персонаж.

-Профессор Верховцев – в нашей версии не старик, а директор музея космоса на Альдебаране.

Знаменитые капитаны (Ирина Желтикова и Дмитрий Казанцев), настоящие герои.

- Учитывая, что мы играем в космос, а не занимаемся наукой по-настоящему, у всех персонажей волосы сделаны мультипликационные, кукольные, - поясняет режиссер.

Робот Вертер (Кирилл Бессонов).

Пристегните ремни: «Тайна третьей планеты» уже на орбите Калуги. 6+