«Каждое утро - конфеты в кроссовках»: удивительные коты на юбилейной выставке в Калуге

Разные породы, окрасы и истории.

Фото автора.

На 70-й международной выставке кошек, которая прошла в субботу, 20 декабря, в Калуге собрались десятки пушистых и не очень участников самых разных пород: от «плюшевых» британцев и очаровательных шотландских вислоухих до удивительных мейн-кунов, загадочных эльфов и грациозных ориентальных красавиц.

Залы были наполнены мурчанием.

А гости могли не только полюбоваться, но и пообщаться с хозяевами породистых питомцев.

Цезарь, он же Пельмень

Знакомьтесь, этого красавца породы курильский бобтейл зовут Цезарь.

- А дома зовем его Пельменем, потому что, когда он был маленьким и кругленьким, мимо проезжала машина с пельменями, на которой было написано «Цезарь», - говорит хозяин котика Владимир. – Поэтому - Цезарь и Пельмешка.

В январе ему будет два года.

Кошки породы курильский бобтейл живут на островах Тихоокеанского побережья и совмещают в себе троих животных: кошку, имеющую тело зайца (маленький хвост, задние лапы меньше передних), и собаку по характеру, инстинктам, только что не лает.

Они хорошо поддаются дрессировке, умные. Цезарь умеет подавать лапу.

За хозяином ходит по пятам. Вы просыпаетесь - он возле дверей, начинает тереться о ноги, чтобы вы обратили внимание.

Наклоняемся, гладим, он нас поцеловал - лизнул и успокоился. Даже иногда незаметно находятся рядом.

Любят веселые игры - догонялки, захват. Они же хищники!

Так как заднике ноги у них, как у зайчика, любят прыгать.

Когда им надоедают внуки, они просто с места запрыгивают на шкаф. Питание - сухой корм, но и очень любят рыбу, так как в природе живут на острове, и, когда идет на нерест рыба, они ее ловят.

Передние лапы у них очень мощные. Находясь на камне, хватают добычу из воды и поедают только голову, где находятся хрящи.

Так как они хищники, у вас в доме, на даче, не будет у вас ни крыс, ни мышей.

И шерсть у них имеет водоотталкивающие свойства, они не промокают. Их не надо мыть, они сами себя вылезают.

А манишка защищает от попадания снега рот.

Ещё у этих кошек нет запаха, который вызывает отторжение у собаки, они, наоборот, идут на контакт. Поэтому собаки и кошки этой породы дружат.

Настоящая леди

Эта чудесная кошечка Аида порода мейн-кун. Ей 8 месяцев. Она из помета самая первая родилась, из семи котят. По характеру - пугливая, но ласковая.

- Любит ложиться на голову и перебирать волосы, - добавляет с нежностью ее хозяйка Виктория. - Спит с хозяевами.

Любит игрушки, очень игривая.

Аида выросла в семье, где есть и кот, и кошка, и собака, она со всеми прекрасно ладит.

Если приходят гости, чувствует чужие запахи, пугается, но потом привыкает и идёт на руки.

Она настоящая леди, нежная. Ей нравится, когда ее гладят, обнимают.

Прекрасная домохозяйка

Эту девочку зовут Санти, ей 1,5 года, но у нее уже были котята.

- Порода эльф, - говорит владелица Елена. - По характеру эти кошки очень добрые, дружелюбные, любопытные. Участвуют во всех домашних делах.

Санти, например, помогает на кухне: я готовлю, а она кастрюли открывает - домохозяйка.

Эльфов надо почаще купать и ушки чистить. Купаться мы любим, а не любим чистить.

Гостей ей сначала надо обнюхать, а потом залезть на колени, на руки, даже на голову.

Детей никогда не обидит. Если чувствует, что много внимания, лучше убежит.

Не любят одиночество, надо, чтобы всегда была компания.

Поэтому у нас ещё есть мальчик и девочка породы ориентальная кошка, чтобы не скучали.

Кошка с характером

Фабия Вельвет Плюш - шотландская вислоухая голубого окраса.

Ей 9 месяцев, весит 2, 5 кг. Взрослые кошки этой породы весят до 4 кг, толстыми они не должны быть.

- Мы начинающие заводчики, это первая наша выставка, - делится с нами владелица кошечки Татьяна. – Брали мы ее для себя и даже не думали, что дойдем до выставок. Но у кошечки редкий окрас, решили попробовать.

Она не «диванная», как говорят про эту породу, а достаточно активная. Движение по квартире у неё не прекращается.

Любит детей, аккуратно к ним относится: не укусит, не поцарапает. Нашему ребенку два года, он на ней виснет, лежит, а она ещё и помурчать при этом может.

Хозяином выбирает исключительно того, кто ее кормит.

Кошечка характерная: есть настроение – пойдет на руки, нет - не заставишь.

Кормим ее сухим кормом и раз-два в неделю даем влажный.

Похудела к выставке

Алиса породы невская маскарадная. Кошка очень интересного окраса.

Ей полтора года, весит 4,5 кг. Как настоящая красавица, к выставке похудела, до этого весила около 5 кг. Родилась она в праздник - 9 мая.

- Я выбирал окрас сил-пойнт, который похож на сиамский окрас, - с гордостью говорит хозяин кошечки Роман. – Но у сиамских более треугольная мордочка, а здесь более трапециевидная.

У них сильный иммунитет: аллергии не будет.

А шерсть водоотталкивающая, при контакте с водой не намокает. Алиса очень активная, любопытная, игривая, ей нравиться носить мячик.

Цыганочка

Есения (дома Чесса), приехала из Апрелевки и каждый день удивляет хозяина Алексея:

- Каждое утро она приносит мне конфеты. Сама научилась, я ее называю «цыганочка», - смеется Алексей. – На работу собираюсь, кроссовки надеваю, чувствую что-то непонятное - конфета лежит.

Таскает их со стола, то чупа-чупс, то конфету. Я на шкаф все убирал, но она это замечает, оттуда берет и кладет их в кроссовок.

А последний раз денежку принесла, возле подушки положила, и лежит, наблюдает, когда я проснусь. Спит со мной, жена даже ревновать сказала.

А вот кот жену больше любит, ложится ей на голову, спит, обнимает её.

Нежная принцесса

Эта кошечка ориентальной породы заняла первое место в своей категории.

- По паспорту зовут ее Уми, а дома – Персик, - рассказывает ее хозяйка Ольга. - Ей 11 месяцев. У меня три ориентальные кошечки.

Они все разные: рыжая, черная и беленькая. И все разные по характеру.

Одна, как мамаша, ходит, всем люлей раздает. Второй– парень-бродяга: какие проблемы, пошли порешаем.

А эта – нежная принцесса, красивая. Мы ее бережем. Это чудо, что она к нам попала. Очень гордимся ею.