«Каждое утро - конфеты в кроссовках»: удивительные коты на юбилейной выставке в Калуге
На 70-й международной выставке кошек, которая прошла в субботу, 20 декабря, в Калуге собрались десятки пушистых и не очень участников самых разных пород: от «плюшевых» британцев и очаровательных шотландских вислоухих до удивительных мейн-кунов, загадочных эльфов и грациозных ориентальных красавиц.
Залы были наполнены мурчанием.
А гости могли не только полюбоваться, но и пообщаться с хозяевами породистых питомцев.
Цезарь, он же Пельмень
Знакомьтесь, этого красавца породы курильский бобтейл зовут Цезарь.
- А дома зовем его Пельменем, потому что, когда он был маленьким и кругленьким, мимо проезжала машина с пельменями, на которой было написано «Цезарь», - говорит хозяин котика Владимир. – Поэтому - Цезарь и Пельмешка.
В январе ему будет два года.
Кошки породы курильский бобтейл живут на островах Тихоокеанского побережья и совмещают в себе троих животных: кошку, имеющую тело зайца (маленький хвост, задние лапы меньше передних), и собаку по характеру, инстинктам, только что не лает.
Они хорошо поддаются дрессировке, умные. Цезарь умеет подавать лапу.
За хозяином ходит по пятам. Вы просыпаетесь - он возле дверей, начинает тереться о ноги, чтобы вы обратили внимание.
Наклоняемся, гладим, он нас поцеловал - лизнул и успокоился. Даже иногда незаметно находятся рядом.
Любят веселые игры - догонялки, захват. Они же хищники!
Так как заднике ноги у них, как у зайчика, любят прыгать.
Когда им надоедают внуки, они просто с места запрыгивают на шкаф. Питание - сухой корм, но и очень любят рыбу, так как в природе живут на острове, и, когда идет на нерест рыба, они ее ловят.
Передние лапы у них очень мощные. Находясь на камне, хватают добычу из воды и поедают только голову, где находятся хрящи.
Так как они хищники, у вас в доме, на даче, не будет у вас ни крыс, ни мышей.
И шерсть у них имеет водоотталкивающие свойства, они не промокают. Их не надо мыть, они сами себя вылезают.
А манишка защищает от попадания снега рот.
Ещё у этих кошек нет запаха, который вызывает отторжение у собаки, они, наоборот, идут на контакт. Поэтому собаки и кошки этой породы дружат.
Настоящая леди
Эта чудесная кошечка Аида порода мейн-кун. Ей 8 месяцев. Она из помета самая первая родилась, из семи котят. По характеру - пугливая, но ласковая.
- Любит ложиться на голову и перебирать волосы, - добавляет с нежностью ее хозяйка Виктория. - Спит с хозяевами.
Любит игрушки, очень игривая.
Аида выросла в семье, где есть и кот, и кошка, и собака, она со всеми прекрасно ладит.
Если приходят гости, чувствует чужие запахи, пугается, но потом привыкает и идёт на руки.
Она настоящая леди, нежная. Ей нравится, когда ее гладят, обнимают.
Прекрасная домохозяйка
Эту девочку зовут Санти, ей 1,5 года, но у нее уже были котята.
- Порода эльф, - говорит владелица Елена. - По характеру эти кошки очень добрые, дружелюбные, любопытные. Участвуют во всех домашних делах.
Санти, например, помогает на кухне: я готовлю, а она кастрюли открывает - домохозяйка.
Эльфов надо почаще купать и ушки чистить. Купаться мы любим, а не любим чистить.
Гостей ей сначала надо обнюхать, а потом залезть на колени, на руки, даже на голову.
Детей никогда не обидит. Если чувствует, что много внимания, лучше убежит.
Не любят одиночество, надо, чтобы всегда была компания.
Поэтому у нас ещё есть мальчик и девочка породы ориентальная кошка, чтобы не скучали.
Кошка с характером
Фабия Вельвет Плюш - шотландская вислоухая голубого окраса.
Ей 9 месяцев, весит 2, 5 кг. Взрослые кошки этой породы весят до 4 кг, толстыми они не должны быть.
- Мы начинающие заводчики, это первая наша выставка, - делится с нами владелица кошечки Татьяна. – Брали мы ее для себя и даже не думали, что дойдем до выставок. Но у кошечки редкий окрас, решили попробовать.
Она не «диванная», как говорят про эту породу, а достаточно активная. Движение по квартире у неё не прекращается.
Любит детей, аккуратно к ним относится: не укусит, не поцарапает. Нашему ребенку два года, он на ней виснет, лежит, а она ещё и помурчать при этом может.
Хозяином выбирает исключительно того, кто ее кормит.
Кошечка характерная: есть настроение – пойдет на руки, нет - не заставишь.
Кормим ее сухим кормом и раз-два в неделю даем влажный.
Похудела к выставке
Алиса породы невская маскарадная. Кошка очень интересного окраса.
Ей полтора года, весит 4,5 кг. Как настоящая красавица, к выставке похудела, до этого весила около 5 кг. Родилась она в праздник - 9 мая.
- Я выбирал окрас сил-пойнт, который похож на сиамский окрас, - с гордостью говорит хозяин кошечки Роман. – Но у сиамских более треугольная мордочка, а здесь более трапециевидная.
У них сильный иммунитет: аллергии не будет.
А шерсть водоотталкивающая, при контакте с водой не намокает. Алиса очень активная, любопытная, игривая, ей нравиться носить мячик.
Цыганочка
Есения (дома Чесса), приехала из Апрелевки и каждый день удивляет хозяина Алексея:
- Каждое утро она приносит мне конфеты. Сама научилась, я ее называю «цыганочка», - смеется Алексей. – На работу собираюсь, кроссовки надеваю, чувствую что-то непонятное - конфета лежит.
Таскает их со стола, то чупа-чупс, то конфету. Я на шкаф все убирал, но она это замечает, оттуда берет и кладет их в кроссовок.
А последний раз денежку принесла, возле подушки положила, и лежит, наблюдает, когда я проснусь. Спит со мной, жена даже ревновать сказала.
А вот кот жену больше любит, ложится ей на голову, спит, обнимает её.
Нежная принцесса
Эта кошечка ориентальной породы заняла первое место в своей категории.
- По паспорту зовут ее Уми, а дома – Персик, - рассказывает ее хозяйка Ольга. - Ей 11 месяцев. У меня три ориентальные кошечки.
Они все разные: рыжая, черная и беленькая. И все разные по характеру.
Одна, как мамаша, ходит, всем люлей раздает. Второй– парень-бродяга: какие проблемы, пошли порешаем.
А эта – нежная принцесса, красивая. Мы ее бережем. Это чудо, что она к нам попала. Очень гордимся ею.