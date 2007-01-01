После Победы: в Европе борются с фашистскими недобитками, а в Калужской области празднуют 200-летие завода

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

Тревожные знаки

Как передает агентство Рейтер, вечером 15 декабря свыше тысячи человек собралось в Лондоне на митинг, на котором они приветствовали фашистским салютом бывшего лидера британского союза фашистов Освальда Мосли. Митинг этот был устроен в кафе под видом танцевального вечера.

Мосли выступил на митинге с угрозами по адресу противников фашистов.

Здание, где происходит митинг, охранялось дюжими молодцами, старавшимися, чтобы ни один журналист не пробрался на митинг. У одного фотографа фашисты разбили фотоаппарат. Один репортер сообщил, что его избили и вытолкали с митинга.

***

Бразильская газета «Диретриссе» сообщает, что в Рио-де-Жанейро начала развертывать деятельность группа гитлеровцев под названием «Помощь Германии». Газета указывает, что в этой организации объединяются все гитлеровцы, проживающие в столице Бразилии, которые под видом «филантропической» деятельности занимаются политической пронацистской пропагандой.

К числу руководителей организации принадлежит, как указывают, видный агент гитлеровской Германии Стар, поддерживающий тесную связь со службой шпионажа гестапо и в течение долгого времени находившийся в бразильской тюрьме.

Газета требует, чтобы правительство приняло срочные меры против этой опасной организации, в которой укрываются военные преступники, нашедшие убежище в Бразилии.

По заслугам

Лондонское радио передает, что на днях были повешены бывший комендант гитлеровского концентрационного лагеря в Бельзене Крамер и 10 других обвиняемых, приговоренных одновременно с ним на процессе в Люнебурге к смертной казни.

***

Лондонское радио передает, что 11 декабря американские войска арестовали в Зальцбурге (Австрия) гитлеровского генерала СС Аугуста Мейснера, занесенного в список военных преступников в Австрии и Югославии.

До захвата Австрии Германией Мейснер был офицером австрийской полиции и участвовал в фашистском пути, после которого бежал в Германию, где работал под непосредственным руководством Гиммлера. После вступления германских войск в Австрию Мейснер вернулся туда и организовал австрийскую гестапо. В 1942 году, в период оккупации Югославии, он был назначен начальником полиции в Белграде.

***

Лондонское радио передает сообщение американской информационной службы в Германии о том, что американский военный суд приговорил к смертной казни 36 обвиняемых в преступлениях в концлагере Дахау. Один обвиняемый приговорен к пожизненному тюремному заключению и трое — к 10 годам тюремного заключения.

***

Министр национальной экономики Франции возбудил дело против руководителей банка Мирабо, обвиняемых в сношениях с врагом. Им вменяется в вину передача гитлеровской Германии югославских рудников в Боре во время оккупации Франции. В результате этой операции банк Мирабо получил прибыль в сумме 815 млн. франков.

***

Лондонское радио передает о сообщении японского правительства штабу генерала Макартура о том, что бывший премьер-министр Японии принц Коноэ покончил жизнь самоубийством, приняв яд. Принц Коноэ был включен в список военных преступников. Ему было приказано явиться в тюрьму Сугамо, на окраине Токио, сегодня до полуночи.

Команда – разойдись!

По сообщению агентства Рейтер, отряды местной обороны, которые возникли как добровольческие отряды для обороны Англии после эвакуации британских экспедиционных войск из Дюнкерка и падения Франции в 1940 году, должны быть распущены 31 декабря 1945 года.

Потери, понесенные отрядами местной обороны, составили 1.206 человек убитыми и умершими от ранений и заболеваний, связанных с несением воинской службы, и 577 человек раненными.

Своими силами

Агентство Рейтер передает сообщение газеты «Дейли экспресс» о том, что вечером 13 декабря 12 мужчин и 2 женщины совершили налет на Кингдом-Хауз — штаб-квартиру фашистской организации, известной под названием «легиона христианских реформистов», находящуюся в Сассексе.

Участники налета оставили в Кингдом-Хаузе записку, в которой говорится, что эта операция была проведена группой молодых английских офицеров, служивших в заокеанских частях, «потому что власти, по-видимому, ничего не предпринимают против ведения гитлеровского культа в Англии».

***

Бразильская печать сообщает, что «Лига португальских антифашистов» развернула работу по объединению всех португальских антифашистов для организации борьбы против режима Салазара.

Председатель Лиги профессор Луиш Панкаро на заседании организации Лиги в Рио-де-Жанейро заявил о безоговорочной поддержке Лигой движения антифашистского единства Португалии, которое, по его словам, «в течение некоторого времени ведёт в Португалии подпольную борьбу с режимом Салазара».

Лига начинает кампанию за демократизацию Португалии и создала комиссии, которые должны обратиться к дипломатическим представителям Объединённых наций с просьбой применить к португальской диктатуре соответствующие решения, исходя из недемократичности фашистского режима Салазара.

И снова мирные победы

В Бухаресте состоялась вторая игра тбилисских футболистов. На сей раз тбилисское «Динамо» выступало против румынской команды «Ювентус».

Первая половина игры прошла в упорной борьбе и закончилась вничью со счетом 3 : 3.

После перерыва советские футболисты провели в ворота хозяев поля семь мячей, пропустив в свои ворота лишь два.

С необычным счетом 10 : 5 кончилась эта игра. В команде «Ювентус» хорошо играла линия нападения. Защита же румынской команды не смогла противостоять хорошо сыгранному нападению динамовцев во главе с В. Пайчадзе. Игру судил заслуженный мастер спорта Н. Усов.

Свистать всех наверх

Как сообщает вашингтонский корреспондент агентства Юнайтед Пресс, выступая на заседании сенатской комиссии по морским делам, начальник управления личного состава морского министерства США вице-адмирал Денфелд сообщил, что флот США предполагает иметь в мирное время в своём составе 12 тысяч самолётов, 319 крупных боевых кораблей, 1,694 более мелких судов и большое количество судов в резерве.

В настоящее время комиссия рассматривает законопроект, который уже одобрен палатой представителей и который предусматривает численность личного состава флота США в мирное время в 559 тысяч офицеров и рядовых.

Волшебная сила искусства

На днях в кинозале американского университета в Каире состоялся устроенный советским посольством общественный просмотр советских кинофильмов «Берлин» и «Александр Невский». Большой зал театра был переполнен.

В числе зрителей находились принц Лотфалла, представители королевского двора, египетские министры, высшие чиновники, дипломатический корпус, английские, американские и египетские генералы, представители печати и ряд других видных лиц. Отдельные кадры фильма «Берлин» зрители встречали бурными аплодисментами.

Наша гордость

17 декабря на торжественном заседании Сорбоннского университета в присутствии генерала де Голля, Бидо и Жакоби были вручены ряду иностранных ученых знаки присужденного им Сорбонной почётного звания докторов «гонорис кауза».

Представители различных факультетов Сорбонны выступили с сообщениями, в частности о выдающихся научных заслугах советских ученых Капицы, Тарле, Иоффе, Бернштейна и Парина, которым присуждено это звание. Ректор Сорбонны Руссель в своём выступлении отметил, что «университеты Советского Союза слились в подлинном смысле этого слова с нацией и служат народу».

Личный поставщик фюрера

Как передаёт парижское радио, в Австрии в замке, принадлежавшем Риббентропу, обнаружены документы, из которых видно, что исполняющий обязанности уполномоченного германского министерства иностранных дел при главнокомандующем германскими войсками во Франции Отто Абец был поставщиком Гитлера. Он доставлял ему награбленное золото и художественные ценности.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 15-21 декабря и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…празднуют юбилей старейшего предприятия.

Исполнилось двести лет со времени основания людиновского машиностроительного завода. Это — одно из старейших русских предприятий. Возникновение его уходит далеко в петровскую эпоху, когда впервые начала развиваться отечественная металлургия. Завод был построен в глуши тогда еще Брянских лесов, и за многие десятилетия он стяжал себе большую славу.

Еще в 1732 году начали работы по сооружению плотин. Несколько лет позднее был заложен и людиновский завод. Первым отстроили «молотовый амбар» (так в то время называли железоделательные мастерские), потом «кузнечный амбар», «угольный» и «амбар готовых изделий». «Люди новые» — звали пришедших в лесные места промышленников, и отсюда возникло название поселка, выросшего в город Людиново...

Людиновский завод рос; вехи его развития — металлургическое производство, машиностроение и локомобилестроение. Крупным предприятием по изготовлению локомобилей он стал после Великой Октябрьской социалистической революции и особенно за годы сталинских пятилеток.

…компенсирую стоимость мобилизованной техники.

Калужский областной Военный Комиссариат доводит до сведения всех колхозов и граждан Калужской области, что рай/гор/военкоматами производится оформление оплаты стоимости автомашин, мотоциклов и велосипедов, мобилизованных в период Отечественной войны. Претензии на оплату, при наличии квитанции, предъявлять до 20 декабря с. г. в местные рай(гор)военкоматы.

…строят новые шахты.

На-днях облисполком принял решение о постройке новой угольной шахты «Делянова роща». Месторождение угля было установлено еще до войны в районе поселка «Коммуна Труда», в полутора километрах от города. По данным геологической разведки мощность пласта составляет в среднем 130 сантиметров.

На организацию первоочередных работ уже ассигновано 500 тыс. рублей. На месте закладки будет выстроен ряд подсобных помещений. Предполагается, что в апреле—мае город получит с новой шахты первый уголь.

Работы по закладке шахты начнутся с 1 января.

…жалуются на нерадивых ветеринаров и продавцов.

В селе Недельное Малоярославецкого района имеется ветеринарная лечебница. Работники ее призваны оказывать своевременную ветеринарную помощь колхозам. Но по-иному понимает свою роль заведующий участком Бочаров. Вот факты.

Племенного жеребца, который находится при лечебнице, Бочаров использует для перевозки дров посторонним лицам, получает за это деньги и кладет их в свой собственный карман. На этой же лошади он часто разъезжает по своим личным делам.

В колхозе «Третий Интернационал» Неделинского сельсовета болеет лошадь. Бочаров ни разу в этот колхоз не заглянул.

***

В магазине киреевского сельпо почему-то залежались календари 1944 года. Спроса на них в 1945 году не было, и заведующая магазином Выборнова решила «распродать» залежавшийся товар принудительным путем. Однажды утром покупатели, придя в магазин, узнали, что хлеб продается только с обязательной нагрузкой в виде календаря стоимостью в 1 рубль.

Многие пытались отговориться, но заведующая, как говорят, не давала и рта открыть.

— Не жалей рубля, бери знай, иначе и хлеба не получишь, — говорила она.

В следующем месяце обязательным приложением к хлебу явились игрушечные яблоки.

…награждают достойных.

Износковские связисты, включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование, перевыполнили производственно-финансовый план и сократили установленные сроки по доставке телеграмм и корреспонденции. Использовав местные ресурсы, они телефонизировали 18 сельсоветов и 2 МТС.

За хорошую работу им недавно была вручена Почетная грамота Народного Комиссариата Связи Союза ССР и ЦК союза связи.

…делятся врачебным опытом.

В Калуге открывается 3-й областной съезд сельских врачей нашей области. В нём принимает участие более 200 медицинских работников села. Делегаты съезда подведут итоги работы органов здравоохранения в истекающем году, заслушают ряд докладов главных врачей районных больниц и заведующих сельскими врачебными участками об их опыте работы.

Кроме того, для сельских медицинских работников будет прочитан ряд научных докладов по медицине. 18 декабря делегаты примут также участие в заседании научного медицинского общества.

…пополняют музейные фонды.

На-днях один из демобилизованных воинов, возвратившихся в Калугу, передал Калужскому краеведческому музею номер фронтовой газеты «Красная Армия» за 8 июня 1944 года.

Одна из страниц этой газеты рассказывает о том, как шло освобождение нашего города от немецких оккупантов.

Газета помещает рассказы калужан о том, как восстанавливается город, как самоотверженно работают трудящиеся на нужды фронта.