Транспортный коллапс на Правобережье Калуги: новая схема остановила движение

Уже несколько дней водители жалуются на ситуацию с пробками на Правом берегу.

По словам калужан, тяжелую и прежде ситуацию заметно ухудшили нововведения: дополнительные стрелки для поворота налево и обозначенные знаками участки крайних правых полос только для общественного транспорта.

- Реально установленные стрелки при данном режиме их работы, установленные знаки движения по полосам, непонятно зачем выделенная полоса для общественного транспорта превратили трехполосную дорогу в однополосную в обе стороны движения, - уверен один из автомобилистов. - Основной поток в любое время, а не только в час пик, едет в центр или из центра в сторону Кошелева. Совершенно не учтено влияние кнопочных пешеходных переходов на Фомушина на движение через перекресток Фомушина - Новоспасская, где поставили стрелку.

Также на перекрестке 3-го Академического проезда и Генерала Попова участок левой полосы выделили знаком только для поворота налево.

- Все ребята с крайней левой полосы на первом фото вынуждены впихиваться в среднюю полосу и тормозить всех нас только из-за дурацкой стрелки на втором фото, - рассказала нам местная жительница. - Но многие плюют и едут прямо, потому что иначе пробка будет на час, если соблюдать все это безобразие

- Поворот на Новоспасскую - им пользуется по сути весь микрорайон у губернского парка, - отмечает еще одно проблемное место другой автомобилист. - Раньше стрелка работала вместе с основным зеленым, и еще +15 секунд после основного зеленого. Это было идеальное решение - редко приходилось стоять больше 1 светофора. Сейчас здесь коллапс - оставили 15 секунд на поворот.

В пробках по-прежнему стоит и общественный транспорт. Хоть ему и выделили правые полосы, но не везде – частично они прерываются из-за отсутствия знаков либо припаркованных машин. В итоге автобусы и троллейбусы вынуждены выруливать в средний ряд.

- На Генерала Попова на выделенной полосе всегда стоит припаркованный транспорт, - подтверждает местная автомобилистка. - Даже большегрузы. Общественный транспорт как ездил по средней и левой полосе, так и ездит.

- Разметки нет, налепили знаков, попили денег и ладно. Как мне повернуть на Академический, если я не могу ехать в правой полосе? – возмущается калужанин. - Если сделана выделенка, то запретите маршрутному транспорту выезжать из неё. Поставить знак запрет стоянки на всей улице Фомушина и запустить мобильный комплекс для контроля, это же деньги.

- Еще проблема для общественного транспорта: при движении из города от остановки «Музыкальная школа» общ.транспорт попадает в пробку на выделенной полосе, так как с крайнего правого ряда жители домов по ул. Генерала Попова и Георгия Димитрова поворачивают во дворы. Таким образом, страдают все, - говорит другая жительница Правобережья.

Проблема есть теперь и с поворотами направо.

- Когда мы выезжаем с Новоспасской с крайнего правого ряда направо, то сразу же упираемся в знак - полоса для автобусов, то есть мгновенно нарушаем, - говорит наша читательница. - А здесь же с крайней левой полосы вереница умников-нарушителей тоже поворачивает направо и занимает среднюю полосу. Нам, кто не нарушает, на среднюю полосу Генерала Попова уже не вывернуть. Мы вынуждены ехать по выделенке, и потом тоже не перестроишься, потому что просто некуда.

При этом водители с ужасом ждут снегопадов, которые заберут ещё одну полосу для движения из-за сугробов.

Никуда не делись и проблемы с отсутствием разметки на кольцах по улице Фомушина. В итоге там постоянно возникают аварийные ситуации.

Городская администрация по этой ситуации пока отмалчивается. Возможно, какие-то решения будут приняты после заседания Комиссии по безопасности дорожного движения, которая назначена на 19 декабря.