Это не елка, это безобразие! Почему калужан бесят новогодние конусы

К 15 декабря в Калуге загорелись огни на всех трех главных новогодних символах.

Зеленые искусственные конусы вспыхнули огоньками в парке Культуры и отдыха, на площади Старый Торг и на Театральной площади.

Каждый год в преддверии этого события подавляющее большинство калужан высказываются против этих «конусов».

Причем, защитников нынешней новогодней красоты единицы, а противники разделились на две категории.

Мы проанализировали мнения и немного углубились в историю, чтобы понять, откуда у народа столько негатива к главному новогоднему украшению Калуги.

Черте что и сбоку бантик

Впервые искусственную елку на Театральной площади Калуги установили в 2002 году. Мнения горожан тогда разделились. Одни были заинтересованы новым вариантом новогодней красавицы, другие резко против.

Поначалу искусственная ель была еще похожа на живую.

Синтетическая 17-метровая ель образца 2002 года существенно отличалась от того, что выставляется нынче. Это было сооружение, внешне похожее на живую елку: со стволом и ветками.

Но небесной канцелярии, похоже, не понравилось это ноу-хау и накануне 2012 года ураган ее сломал.

Пришлось экстренно искать и ставить по старинке живую ель. К большой радости калужан.

Однако, на следующий новый год городские власти вновь купили искусственную елку 20 метров высотой.

Один из первых "конусов" на Театральной площади.

А вот к конусу калужан начали приучать с 2016 года. Именно тогда на площади появилась нынешняя конструкция.

И с тех пор ежегодно под Новый год в интернете разгораются битвы. Не стал исключением и декабрь 2025-го.

- Да что это за елка, - возмущается калужанин Владимир. – Черте что и сбоку бантик!

- Елка? Это не елка, это безобразие говорит о вкусе местных властей, точнее о его отсутствии, - вторит ему Алексей Смирнов.

Больше всего сейчас калужан напрягает даже не искусственность новогодней «красавицы», а ее форма.

- Прелестная, чётко геометрически выверенная конструкция, - иронизирует калужанин Вадим.

- Синтетический продукт на металлическом каркасе слегка напоминающий елку, - вторит ему наш читатель под ником Arelav.

«Светящимся треугольником» недовольны очень многие.

Конструкция на площади Старый Торг.

Причем, таких конусов с каждым годом в Калуге становится все больше и больше. Власти будто назло горожанам ставят их везде.

Конус у "Шарика".

Особый «восторг» вызывает нечто, горящее белым светом на въездной архитектурной группе, у так называемого Шарика.

- Каждый год въезжаю в Калугу и глаз начинает дергаться – что это за убожество, - высказывает свое мнение о «елке на Шарике» калужанка Евгения.

Да она не пахнет!

Первую искусственную елку в СССР изготовили в самом конце 50-х годов. В декабре 1959 года ее разработали в Загорском институте игрушек. А уже в следующем, 1960-м она появилась в продаже. Изготовлением синтетических елок занималась московская фабрика художественных изделий.

Такие были в каждой советской семье.

Делали те елки из поливинлхлорида (ПВХ). Массовый выпуск наладили только к середине 70-х годов.

Однако, в квартирах жителей Советского Союза в подавляющем большинстве под Новый год красовались живые, пахнущие морозом и хвоей, лесные красавицы. Не принял советский человек симулякр новогоднего чуда.

Поход за елкой был целым событием. Их, бережно связанные веревочками, чтоб не поломать ветки, везли на саночках, втискивались с ними в переполненные троллейбусы и автобусы. Некоторое время елку хранили на балконе, чтобы не осыпалась в новогоднюю ночь.

Потом торжественно заносили в комнату. С этого момента, когда по всей квартире разносился этот непередаваемый запах, и в семьях начинался Новый год.

Ведра с песком, перевернутые табуретки, - люди постарше сразу поймут, о чем мы.

Да, чтобы живую елку установить, требовалась смекалка, специальные стаканы с кронштейнами были в большом дефиците.

Лишь во второй половине 80-х годов, когда на всей территории страны уже веяли ветры перемен и сам праздник стал немного бледнеть, искусственные елки стали активно теснить своих живых конкурентов.

Не рубите, мужики, не рубите…

Однако, вернемся к сегодняшней реальности.

Просматривая комментарии калужан, мы практически не встретили тех, кто в восторге от зеленых конусов. А вот среди тех, кто ратует за живую новогоднюю красавицу, мнения разделились ровно на половину.

Одна из них, ностальгирует по прошлому и требует снова ставить на площадях свежесрубленные ели, вторая ратует за выращивание елки на месте привычного новогоднего празднования.

Елка на "906 базе".

- У нас на «906 базе» уже который год наряжают красавицу, которая растет здесь. Посмотрите, как красиво! – пишет жительница Калуги Анастасия Валентиновна и демонстрирует фото.

- Можно также в парке культуры и отдыха посадить ель, а потом её наряжать, - советует еще одна калужанка, Серафима. - Да и на Кирова есть клумба возле дома быта. Везде можно найти кусочек земли для ёлки.

Несколько дней назад по социальным сетям разлетелось видео из Ульяново. Там на площади поселка решили поставить настоящую живую ель. Ее транспортировка вызвала бурную реакцию местных жителей.

Живая красавица в Ульяново.

- Как всегда, на высшем уровне! – комментирует Роза Дадашева. - Будем ждать наступление Нового года и исполнения желаний!

- Повезло ульяновцам, смотрите, какую красавицу им привезли, а у нас зеленые конусы, - пишет, судя по всему калужанин, комментатор Егор.

Среди тех, кто ратует за украшение уже растущих елей, много ярых противников рубки деревьев.

- Это варварство! – заявляет наш читатель Александр. – На дворе 21 век, а мы как в средневековье рубим дерево и поклоняемся ему.

«По-хозяйски» и экологично

За разъяснениями о причинах столь сильной любви городских властей к искусственным сооружениям в виде новогодних елей, мы обратились в управление городского хозяйства Калуги.

Там нам ответили, что «к подготовке города к празднованию Новогодних и Рождественских праздников управление подходит рационально и по-хозяйски».

В Калуге ежегодно устанавливается 34 новогодние конструкции «Ель». Часть из них были приобретены еще в 2019 году, однако благодаря бережному хранению и своевременному ремонту удалось сохранить их и по сей день.

- Срок эксплуатации таких конструкций при соответствующем уходе и хранении составляет 5-7 лет, что позволяет существенно экономить бюджетные средства на закупке новых конструкций, - добавили в управлении городского хозяйства.

Часть этих конструкций, высотой 8-10 метров, были заменены в 2024 году, так как их внешний вид, а самое главное металлический каркас были не пригодны к эксплуатации.

Живые елки же, по мнению городских чиновников, проигрывают искусственным по многим параметрам.

- Стоимость живой ели, ее доставка и установка, а главное срок ее годности, существенно уступает искусственным, - пояснили в УГХ Калуги. - А самое главное, ежегодная установка живой ели, а по сути ее уничтожение, идет вразрез с общим запросом населения на сохранение и восстановление зеленого каркаса и возвращению городу статуса «Самый зеленый город России».

Идея от читателя

Один интересный нюанс в вопросе новогодних елей подметил наш читатель Олег. Главную новогоднюю елку России - живую красавицу на Красной площади - после демонтажа пустят на изготовление скворечников, хоккейных клюшек и сувениров. В связи с чем Олег прислал нам в чат-бот обратной связи довольно интересную идею:

- Почему у нас все делается не по уму, а по циркуляру? Ну, включите голову, начальники! Ведь можно поставить живую елку, а потом, после того, как она вдоволь порадовала ребятишек и взрослых, распустить ее на доски и отправить их нашим бойцам на СВО. Или просто распилить на дрова и тоже отвезти нашим ребятам на позиции. Им будет приятно и тепло. И символично это: новогодняя красавица согреет и защитит наших бойцов.

Согласитесь, есть в этом предложении рациональное зерно и символизм.