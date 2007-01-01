Итоги года от советника губернатора: что помогло Калужской области пережить шторм

Декабрь — время не только предновогодней суеты, но и время подведения итогов.

В минувшую пятницу, 12 декабря итоги уходящего 2025 года в студии радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM мы обсудили с советником губернатора Андреем Ильницким.

Для Калужской области 2025 год стал временем глубокой осмысленности, экономической устойчивости и укрепления культурного кода.

В этом уверен советник губернатора региона, ставший гостем итоговой программы. В ходе беседы в эфире, он не только оценил ключевые достижения, но и предложил философский взгляд на то, как изменилось наше восприятие мира.

Осознанность как ответ на турбулентность

Главным личным ощущением от года для Ильницкого стала именно осознанность. В эпоху стремительных изменений она превратилась из модного термина в необходимость.

- Осознанность — это означает интеллектуальность, означает вдумчивость, выбор собственного мнения, потому что поток сегодняшней жизни таков, что ты плывёшь просто как, знаете, при наводнении, - образно характеризует нынешнее время Андрей Ильницкий. - Выработать своё собственное отношение к тому, что происходит в мире, в России, в доме, среди друзей это сейчас очень актуально и важно. Мне кажется, это очень точно — жить осознанно.

Этот принцип, по его словам, проявляется даже в мелочах — от пересылки шуток в соцсетях до формирования своей позиции по глобальным вопросам. В мире, где всё взаимосвязано, нет места автоматизму.

Экономика

Несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, Калужская область демонстрирует впечатляющие результаты. Регион входит в топ-3 по росту промышленного производства в стране и является лидером в ЦФО.

Секрет успеха, по мнению Ильницкого, кроется в давно выбранной стратегии.

- Показатели свежести, показатели вдумчивого и осознанного отношения к экономике, диверсифицированного подхода - все это в топе внимания, уверен советник. - Потому что, если где-то пусто, то где-то густо. И диверсификационный выбор был сделан очень правильно.

Важным драйвером будущего роста стали зарубежные визиты губернатора Владислава Шапши. Это не «туристические поездки», а миссии с высоким КПД, закладывающие фундамент сотрудничества на годы вперед.

- Приведите мне пример еще какого-то губернатора, который бы мог за такое короткое время очень эффективно поездить по странам, - поясняет Ильницкий. - Это говорит о том, что мы смотрим на очень много лет вперед, мы понимаем, кто те люди, которые к нам придут сегодня, с кем нам сотрудничать завтра, это и есть залог того, что наше лидерство — это не профанация, это не временный результат, это взгляд, глубинный взгляд в будущее.

Среди конкретных «заделов на будущее» — проект индийских партнеров в фармацевтике, вьетнамское перерабатывающее производство и крупные логистические инициативы с ОАЭ. Особое значение имеет новый медицинский кластер.

- Медицинский кластер — это вообще характеристика экономики новой эпохи, потому что это такой тягловый экспресс, который тянет экономику вверх, объясняет советник губернатора. - Локомотив, но он требует высокопрофессиональных кадров, он требует технологий, обновления. Это то, что характеризует экономику самого высокого порядка.

От Обнинска до «Злого города»

2025 год был насыщен памятными датами. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие атомной промышленности для Калужской области — не просто календарные события.

Регион активно участвовал в проекте «Донбасс-Калуга. Одна судьба», а Обнинск, колыбель мирного атома, продолжает развивать высокие технологии.

- Практически готов к началу работы завод по производству радиофармпрепаратов в Обнинске, и это тоже знаковая вещь, - говорит Ильницкий. - А это один из крупнейших заводов в Европе по производству лекарственных препаратов. Это очень значимое и экономическое, и социальное событие.

Не отстает и культурно-исторический фронт. Важным событием стал выход фильма «Злой город», снятого на калужской земле и рассказывающего о героическом сопротивлении монголам.

- Выход такого фильма, как «Злой город», например, это очень важно для нас, считает Ильницкий. - Во-первых, это популяризирует нашу глубинность, потому что Калужская область на перекрёстке всех исторических переломных моментов находится, мы как будто бы такая точка, капля, в которой отражаются все исторические эпохи.

Развивается и местный туризм: от победы блюда «Мещовский гусь» на всероссийском конкурсе до создания «Большой Калужской тропы» — масштабного пешего маршрута, который, по замыслу, должен стать визитной карточкой региона.

Будущие лидеры

Особое внимание в регионе уделяют работе с молодым поколением. Ильницкий призывает отказаться от стереотипов и видеть в современной молодежи не «гаджетозависимых» людей, а активных граждан.

- Существительным года более 400 специалистов назвали слово «зумер», - рассказывает Андрей Ильницкий. - Это люди цифровой эпохи, они уже цифровые аборигены. Нравятся они вам или не нравятся, нужно просто видеть особенности каждого нового социума, они будут жить дальше, они будут рулить, они будут командовать.

Ключ к успеху, по его мнению, — в совместных делах, а не в назиданиях. Яркий пример — волонтеры, которые ездили очищать черноморское побережье от мазута.

- Несколько десятков молодых ребят поехали и от нас, от Калужской области, участвовали в этом, - поясняет советник. - Мне вот это согревает сердце. Общая беда, и люди не задумываясь спешат на помощь. Вот это, действительно, показывает, что мы одна страна.

Он также выделяет успехи движения «Юнармия», чьи калужские отряды третий год подряд становятся лучшими в стране, а мероприятия выходят на международный уровень.

При этом советник видит и вызовы, в частности, проблему общей эрудиции. Однако он уверен, что место книге в цифровую эпоху найдется.

- Рано сносить в архив сам процесс чтения книги, - уверен Андрей Ильницкий.

Общество и будущее: сплоченность и преемственность

Подводя итоги года в более широком контексте, Ильницкий отмечает возросшую сплоченность российского общества.

- Объективно наше общество стало более сплочённым, это видно, пожалуй, даже нашим врагам, - подчеркивает Андрей Ильинский. - В целом общество получило некое общее ядро, большинство у нас сплочено, — констатирует он.

Важным символом преемственности и уважения к истории он считает выход мемуаров бывшего губернатора Валерия Сударенкова.

- Мы с уважением вглядываемся в прошлое, - поясняет советник. - Это говорит о том, что есть преемственность, есть команда. Она глубиной в 30 лет и продолжает эффективно работать.

Что же ждет Калужскую область в будущем? Планы строятся на осознанном анализе трендов, диверсификации экономики и активном диалоге со всеми поколениями.

А личный рецепт встречи Нового года от Андрея Ильницкого прост и символичен:

- Мне ужасно нравится быть среди сосен, чтобы был вокруг снег. Именно там я чувствую, как один год отменяет другой. Именно непосредственно сам переход, этот таинственный, мистический.

Так, сохраняя связь с природой и историей, с трезвым взглядом на настоящее и уверенностью в будущем, регион готов перелистнуть страницу 2025 года.

Года, который научил вдумчивости, показал силу диалога и доказал, что даже в бушующих ветрах глобальных перемен можно не просто держать курс, но и уверенно двигаться вперед.