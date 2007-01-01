Вероника Матюшина: добрый доктор Айболит

Знакомим с одним из обладателей премии «Медиаперсона года – 2025»

Как мы уже писали, 26 ноября медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» отметил тех калужан, кто формировал информационную повестку в СМИ и соцсетях.

Мы продолжаем знакомить читателей с этими людьми.

Медиаперсоной года в номинации «Добрый доктор Айболит» безоговорочно была названа руководитель калужского Центра реабилитации диких животных «Феникс».

Центр «Феникс» и его руководитель больше сотни раз фигурировал в новостных сообщениях и статьях медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга».

Ее вселенная — это десятки вольеров, теплые руки, натруженные от тяжелых ведер, и сотни пар глаз, смотрящих на нее с безграничным доверием.

От школьного уголка до «Феникса»

Все началось более четверти века назад с простого желания научить детей доброте. Учитель биологии Вероника Матюшина создала в школе живой уголок.

Но вскоре выяснилось, что мир вокруг полон боли и брошенности. К ней начали приносить подбитых птиц, покалеченных зверьков, детенышей, оставшихся без матери.

«Не в клетках же их держать», — сказала она себе и вместе с мужем начала строить первые вольеры. Так школьный кружок перерос в дело всей жизни — Центр реабилитации «Феникс».

Название символично: как мифическая птица, ее подопечные получают здесь шанс возродиться из печальных обстоятельств — болезни, предательства, человеческой жестокости или просто невежества.

Не гостиница, а больница счастливых историй

Здесь нет случайных «постояльцев». Каждая история — это глава из большой книги спасения. Еноты, от которых отказались прежние владельцы, наигравшись в экзотику. Аисты, слишком ослабленные, чтобы улететь на юг. Для них супруги Сергей Клочек и Вероника Матюшина построили теплый зимний дом, вылечили, откормили и теперь терпеливо, шаг за шагом, заново учат летать.

Кажется, Вероника и впрямь понимает их язык — язык взгляда, жеста, интонации. Но одного понимания мало. Нужны знания, опыт, интуиция.

Пробуждающаяся природа говорит в хищнице иные, древние инстинкты, и человек может быть воспринят как соперник. Такие тонкости она знает про каждого: про лису с тревожным характером, про совенка, который боится темноты, про кабана с благодарным взглядом.

Дом, где стены обгрызены любовью

У Вероники нет любимчиков.

- Их нельзя делить, — говорит она. — Ко всем сердце одинаково болит.

Ее рабочий день не кончается никогда. Даже собственный день рождения она отмечает здесь, среди своих питомцев. Вместо праздничного наряда — резиновые сапоги и теплая жилетка. А лучший подарок — это довольное урчание выкормленного енота или первый уверенный взмах крыла аиста, который скоро улетит на свободу.

Ее дом — продолжение центра. Здесь всегда кто-то есть: недоношенные ежата, требующие кормления каждые два часа, или волчата, которые в свое время «ободрали все обои и обгрызли углы».

- Непреходящий ремонт, — смеется Вероника.

Но в этой фразе — вся суть ее бытия. Жизнь, полная шерсти, перьев, ночных бдений у клетки и ранних подъемов на работу, — ее сознательный и радостный выбор.

«Не спасайте тех, кто не просил о помощи»

Одна из важнейших миссий Вероники — просвещение. Она с болью рассказывает, что многих бед животные могли бы избежать, если бы люди действовали не импульсивно, а разумно.

- Очень часто к нам приносят птенчиков-слетков, нам приходится объяснять, что птицы учатся летать, говорит она. - Пройдите мимо или отнесите в кусты.

Ее главный посыл: не каждый детеныш, найденный в лесу, — сирота. Забирая его, человек чаще всего крадет его у родителей, обрекая на пожизненную неволю и лишая навыков, необходимых для выживания.

Каждое возвращение в природу — это сложная, почти детективная работа. Нельзя просто выпустить лисенка или косулю в ближайший лес. Нужно изучить территорию, убедиться, что там нет чужих территориальных хозяев, что есть кормовая база. Центр «Феникс» тесно сотрудничает с национальными парками и заповедниками, следуя научному подходу к реинтродукции.

Пожелание здоровья, любви и тихой мудрости

На церемонии награждения Вероника Матюшина, стоя на сцене, сказала просто: «Желаю всем здоровья и любви. Любви к животным».

В этой короткой фразе — весь ее мир. Не громкие лозунги о защите природы, а тихая, каждодневная, черновая работа, пропитанная этой самой любовью.

Вероника Матюшина — не просто «Медиаперсона года». Она — живая совесть, напоминание о том, что человечность измеряется не по отношению к сильным, а по отношению к самым беззащитным.

Она — тот самый «добрый доктор Айболит», который не в сказке, а здесь, в Калужской области, в любое время дня и ночи готов прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. Потому что для нее нет «просто животных». Для нее есть «ее животины». А она для них — мама, врач, защитница и самый верный друг. И в этом союзе — бесконечная, спасительная красота.