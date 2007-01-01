Открытие через сомнение: Как архивы и критика мифов стали главным делом жизни краеведа Юрия Юрьева

Знакомим с одним из обладателей премии «Медиаперсона года – 2025»

Как мы уже писали, 26 ноября медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» отметил тех калужан, кто формировал информационную повестку в СМИ и соцсетях.

Мы продолжаем знакомить читателей с этими людьми.

Победитель «Медиаперсона года – 2025» в номинации «Помнить и знать» не просто собирает факты, а возвращает Калуге её подлинное лицо.

Есть города, которые уверенно смотрят в будущее, и есть города, которые бережно хранят своё прошлое. Калуге повезло дважды. Она — и колыбель космической мечты, и тихий причал для воспоминаний.

Но прошлое — не пыльный архивный фонд, оно живо, пока его кто-то помнит, осмысливает и, что важно, оспаривает.

Человека, который взял на себя эту титаническую миссию — не просто помнить, а докапываться до сути, — зовут Юрий Юрьев. В 2025 году он стал победителем проекта «Медиаперсона года» медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга». Номинация говорит сама за себя: «Помнить и знать». В этих двух глаголах — вся суть его многолетнего служения.

О Юрьеве говорят как о «самом известном и уважаемом калужском краеведе». Но это определение, при всей его справедливости, слишком статично. Он не хранитель музея, где всё расставлено по полочкам. Он скорее реставратор, который осторожно, слой за слоем, снимает поздние наслоения, мифы, неточные пересказы, чтобы обнажить аутентичную картину. Его работа — это постоянный диалог с ушедшими эпохами, диалог, в котором он требует у них доказательств.

Алхимия факта: от слуха к документу

В эпоху, когда история порой становится разменной монетой в политических или локально-патриотических играх, принципиальная позиция Юрьева — свеча в тёмном подвале. Его методология проста и неумолима, как закон Архимеда: каждое утверждение должно иметь под собой первоисточник.

- Я каждую историческую книгу начинаю читать не сначала, а с конца, именно со ссылок на источники. И когда вот этот последний лист практически пустой, меня такая книжка, конечно же, не заинтересуе, - говорит Юрий Юрьев.т.

Это кредо. В мире, где «память рода» и «рассказы старожилов» часто возводятся в абсолют, он напоминает о хрупкости человеческого воспоминания.

- Воспоминания — вещь достаточно зыбкая, — констатирует краевед.

Его стихия — не тёплый флёр легенд, а прохладная, чёткая реальность архивных документов: метрические книги, планы, указы, газетные хроники, фотографии. И здесь он — человек новой цифровой эпохи, мастерски соединяющий традиционное архивное ремесло с современными технологиями. Он с благодарностью отмечает работу архивистов, оцифровывающих бесценные фонды, что позволяет вести исследования дистанционно, делая знание доступнее.

Но его работа — не бездушная фиксация. Найденные им карты, фотографии, иллюстрации — это не просто вложения к постам в соцсетях. Это ключи. Ключи к пониманию того, как менялся облик города, как жили его обитатели сто или двести лет назад, как переплетались их судьбы.

Он не просто делится артефактами, он делится контекстом, своими размышлениями, превращая каждый факт в маленькое, но яркое открытие для тысяч калужан.

Спор во имя истины

Подлинный учёный отличается не объёмом знаний, а готовностью эти знания защищать и уточнять. Юрий Юрьев — фигура бескомпромиссная и в этом отношении. Он «не боится спорить с признанными метрами краеведения». И делает это не из любви к полемике, а из уважения к истине.

Самый показательный пример, который он приводит, касается фундаментальных для региона дат.

Региональный праздник — день рождения Калужской области — отмечается 5 июля 1944 года. И для многих это аксиома. Но для Юрьева — историческая неточность, требующая исправления. Он напоминает: Калужская губерния как самостоятельная единица родилась в августе 1776 года по указу Екатерины II. И это — подлинная точка отсчёта административной самостоятельности края.

Ещё более тонкий момент — формулировка «день освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков» в 1943 году.

- Я говорю, ребята, в 43-м году Калужской области не было, соответственно, освобождать её не могли, — с ироничной, но твёрдой логикой замечает краевед.

Он предлагает не отменять память о подвиге, а просто уточнить терминологию: «территории Калужского края». Это не придирка. Это принципиальная позиция историка, для которого даже в памятных датах язык должен быть точен, как скальпель.

Его попытки достучаться до чиновников с предложением разобраться в датах пока упираются в стену бюрократического безразличия: «просто никому это не нужно». Но сам факт этой борьбы, этих писем в Заксобрание — свидетельство того, что для него история не застывший памятник, а живой организм, здоровье которого зависит от внимания к деталям.

Быть мостом между веками

Что движет человеком, который днями напролёт сидит над оцифрованными ревизскими сказками или сравнивает планы города разных лет? Не ностальгия. Скорее — ответственность. Юрий Юрьев — это мост. Мост между Калугой Екатерининской и советской, между купеческим городом и современным мегаполисом.

Его исследования в области архитектурного наследия — это не просто перечень утраченных зданий. Это попытка объяснить горожанам ценность того, что ещё осталось, дать почувствовать подлинный масштаб и красоту прошлого.

Он делает историю осязаемой. Улицы, по которым мы ходим, перестают быть просто маршрутом от точки А к точке Б. Они наполняются историями домов, судьбами жителей, воспоминаниями о событиях. Благодаря ему Калуга для её жителей становится глубже, объёмнее, роднее. Он не позволяет городу стать «иваном, не помнящим родства».

Победа в проекте «Медиаперсона года» — это не просто признание личных заслуг Юрия Юрьева. Это важный сигнал обществу. Сигнал о том, что в погоне за новостями дня, за сиюминутными трендами, мы по-прежнему нуждаемся в тех, кто смотрит вглубь. Кто напоминает нам, что наша идентичность, наше самоуважение как жителей древнего края коренится не только в сегодняшних успехах, но и в правильно прочитанном, честно сохранённом прошлом.

Юрий Юрьев — не медиаперсона в привычном смысле слова. Он не создаёт хайп. Он создаёт основу. Основу, на которой только и может вырасти подлинное, не суррогатное чувство малой родины. Его титанический труд — это лучший ответ на вопрос, зачем нужно краеведение. Не для того, чтобы жить прошлым. А для того, чтобы настоящее было осмысленным, а будущее — не беспамятным. Он не просто исследует старую Калугу. Он помогает ей оставаться собой в вечном потоке времени.