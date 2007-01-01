Налоговику - 6 миллионов, надзирателю - 300 000: сколько дают на лапу в Калуге

Почему коррупция — это воровство у каждого из нас. Об этом шел разговор в студии радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM.

Во вторник, 9 декабря, гостем радиостанции стал старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Калужской области Егор ОСИН.

9 декабря мир отмечал не праздник, а важную памятную дату — Всемирный день борьбы с коррупцией.

Он был учреждён после принятия соответствующей конвенции ООН, к которой Россия присоединилась одной из первых.

Рост или эффективность?

По данным на ноябрь нынешнего года, в Калужской области зарегистрировано 169 коррупционных преступлений, к ответственности привлечен 51 человек. При этом количество выявленных фактов взяточничества в регионе выросло на 21% по сравнению с прошлым годом. На первый взгляд, цифра тревожная. Однако, как поясняет Егор Осин, это не всегда говорит о всплеске преступности.

- Они остаются на одном уровне, что касается выявленных взяток, — это дополнительные эпизоды, которые расследуются по конкретным уголовным делам, пояснил Егор Осин. - Чем больше и дольше расследуется уголовное дело, тем больше выявляется эпизодов. Проще говоря, если в ходе расследования одного дела выясняется, что чиновник брал взятки систематически, каждый случай идёт в статистику отдельным фактом.

В целом по стране цифры масштабны: за год регистрируется более 36 тысяч коррупционных преступлений, к уголовной ответственности привлекаются около 17 тысяч человек. Средняя сумма взятки в России достигает 1 миллиона рублей. В Калужской области в суд уже направлено 39 уголовных дел в отношении 42 лиц, а расследовано более 100 преступлений.

Нет неприкасаемых

С каждым годом в России борьба с коррупционными проявлениями ведётся все более жёстко, а круг «неприкасаемых» сужается.

- Да, в настоящий момент очень жёстко ведётся борьба с коррупционными проявлениями, и действительно, несмотря на чины, звания, должности, люди привлекаются к ответственности, — говорит Егор Осин. — И позиция государства в этом плане неуклонно идёт к ужесточению наказания за взятку.

В подтверждение своих слов он приводит свежие примеры из практики региона.

- В настоящее время в Следственном управлении расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника УФСИН по Калужской области за взятку в сумме 300 тысяч рублей, за то, что он обещал оказать содействие в переводе на более легкие условия содержания осужденному. Также расследуется дело в отношении бывшего начальника налоговой инспекции, тоже взятка порядка 6 миллионов рублей.

Наказание за такие преступления сурово.

- Закон един для всех, — подчёркивает Осин. — Штраф может быть до 5 млн. рублей, штраф может назначаться в кратном размере от суммы взятки, до 100-кратных размеров взятки. И сроки, соответственно, по уголовному кодексу. За особо тяжкие составы грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Банкет за сто тысяч и телефон вместо конверта

Стереотип о взятке в виде денежного конверта постепенно уходит в прошлое. Преступники становятся изощрённее, но и это их не спасает.

- У нас расследовалось два уголовных дела, где предметом взятки являлись сотовые телефоны дорогостоящие, - рассказывает Егор Осин. - Соответственно, один телефон стоит больше 100 тысяч, сумма приличная. А также ещё есть пример, когда взяткополучателю оплатили банкет в ресторане, который он там закатил на сумму больше ста тысяч рублей.

Но суть от этого не меняется. Любой незаконный подарок или услуга за совершение действий (или бездействие) в пользу дающего квалифицируется как взятка или коммерческий подкуп.

Кто виноват и почему продолжают?

Инициатором преступления может быть как тот, кто вымогает, так и тот, кто хочет решить проблему в обход закона.

- Есть взятка, связанная с вымогательством, когда должностное лицо, чтобы получить деньги, заставляет человека платить деньги, а бывает так, что когда человек, допустим, нарушает какие-то законы, то для того, чтобы избежать ответственности, он сам инициативно предлагает должностным лицам, скажем так, откупиться, — поясняет Егор Осин.

Но почему, в эпоху тотальных проверок и деклараций, люди всё ещё идут на этот шаг, рискуя свободой и репутацией?

- Люди хотят быстро заработать больших денег, не спокойно выполняя свою работу, а именно за какое-то короткое время хапнуть побольше, — считает Осин. — Человек, видимо, такое существо, которое во все века не может отказаться от такого.

Кроме жажды лёгкой наживы, есть и «бытовая» коррупция — небольшие суммы врачам, учителям. Для таких случаев в законе даже выделен отдельный состав — мелкая взятка (до 10 тысяч рублей), наказание за которую мягче.

Взяткоопасные сферы

- Коррупция — это не только о госчиновниках высокого ранга, - уточняет эксперт. - К ней относятся преступления, совершенные как должностными лицами, так и лицами, обладающими организационно-распределительными функциями, может быть, даже в коммерческой организации. То есть, директор какого-то ОАО может быть также привлечен по коррупционным статьям.

Главная сложность в расследовании — латентность, скрытность таких деяний.

- Они как правило, латентные, поясняет Егор Осин. - И должностное лицо не хочет, естественно, заявлять о том, что совершает преступление, но и лицо, которое дает ту же взятку, оно тоже заинтересовано в том, чтобы избежать ответственности.

Преступления раскрываются благодаря анализу документов, финансовых потоков и, что важно, сообщениям от граждан.

- Изучаются финансовые документы, сопоставляются, рассказывает представитель регионального СК. - Опять же, и обычные граждане, свидетели тех или иных противоправных действий, они тоже могут сообщить, и это будет поводом для предварительной проверки.

Они воруют у каждого из нас

Коррупция — это не просто уголовное преступление, а болезнь, разъедающая общество.

- Коррупционные преступления разъедают систему государства, то есть они направлены не в отношении каких-то конкретных людей, а именно в отношении всего государства, — говорит Егор Осин. — Это же наши деньги разворовываются. То, на что можно было бы сделать быстрее, дешевле и больше по объёму, оседает в карманах нерадивых чиновников и должностных лиц.

И заключает мысль, которая должна стать главным посылом ко Всемирному дню борьбы с коррупцией: «Эти люди воруют у каждого из нас».

Те самые 6 миллионов начальнику налоговой или сотни тысяч сотруднику УФСИН — это так и не отремонтированная дорога, не замененные окна в школе или не закупленное оборудование для больницы.

Коррупция — это не абстрактное зло, это конкретная кража из кармана каждого налогоплательщика, каждого гражданина.