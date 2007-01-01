После Победы: в Вашингтоне американцев награждают советскими орденами, а в Калуге показывают кукольные спектакли

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

Бдительность и справедливость

По сообщению агентства Рейтер, генерал Томооки Ямасита, бывший главнокомандующий японскими силами на Филиппинах, признан виновным в предложенных ему обвинениях и приговорен к смертной казни через повешение.

***

Как передает агентство Рейтер, английский министр внутренних дел Чатер Ид заявил в палате общин, что за деятельностью «легиона христианских реформистов», задачей которого, как сообщают, является поклонение Гитлеру, будет установлено пристальное наблюдение.

Однако министр заявил, что и он не имеет полномочий вмешиваться в деятельность легиона «до тех пор, пока его сторонники не нарушают существующих законов».

***

Известные фашистские промышленники братья Шалера, умножившие свое состояние крупными спекуляциями под покровительством режима Муссолини и арестованные в ноябре в Риме по обвинению в финансировании пресловутого фашистского «похода на Рим», выпущены на свободу «за отсутствием улик».

Прокурор, ознакомившийся с делом Шалера и свидетельскими показаниями, заявил, что арестованные якобы «не совершили приписываемое им преступление».

Мирные победы

В Белграде состоялся футбольный матч между советской командой ЦДКА и югославской командой «Партизан».

Трибуны стадиона, празднично украшенные государственными флагами СССР и Югославии, несмотря на сырую погоду, были переполнены зрителями.

Об огромном интересе белградцев к матчу свидетельствует тот факт, что свыше 30 тысяч билетов были проданы в течение нескольких часов.

В центральной ложе находились маршал Тито, д-р И. Рибар, министры, члены президиума и депутаты Учредительного Собрания, ответственные сотрудники советского посольства и военной миссии.

Матч окончился победой ЦДКА со счетом 4:3. Под горячие аплодисменты зрителей гости и хозяева, обнявшись, покидают поле стадиона.

Убийство в Нюрнберге

8 декабря около 11 часов вечера был смертельно ранен выстрелом в грудь красноармеец-шофер тов. Бубен.

Штаб командующего американскими войсками, обслуживающими Военный Трибунал, опубликовал 9 декабря сообщение начальника военной полиции нюрнбергского района майора Клэйтона, в котором говорится, что Бубен был ранен в грудь мелкокалиберной пулей вблизи «Гранд-Отеля» и скончался, не приходя в сознание. Ведется расследование.

Награды героям-союзникам

На приеме, устроенном в советском посольстве, поверенный в делах СССР в США тов. Новиков 9 декабря вручил 190 орденов и медалей, которыми награждены американцы, служащие в рядах американского флота и отрядах береговой обороны, за отвагу, проявленную во время войны при перевозках военных грузов в северные порты Советского Союза.

Ордена и медали были вручены для передачи этим лицам контр-адмиралу Ингалису и представителю государственного департамента Дарбану.

Достояние человечества

Как сообщает газета «Нью-Йорк таймс», в США из Европы доставлено большое количество картин и произведений искусства, оцененных в 80 миллионов долларов, которые американские войска захватили во время оккупации Италии, Германии и других стран.

Некоторые хорошо информированные корреспонденты в Вашингтоне утверждают, что среди различных произведений искусства американцы захватили в Европе русские картины и другие ценности, которые немцы вывезли из Советского Союза.

Однако американские власти отказались возвратить эти произведения искусства в Советский Союз, заявляя, что прежде всего их необходимо доставить в США для того, чтобы определить их происхождение.

Газета отмечает, что американские власти окружили доставку конфискованных произведений искусства необычной секретностью. Они не опубликовали список конфискованных картин, среди которых, как предполагается, имеются некоторые всемирно-известные произведения.

***

Фашистские оккупанты разграбили огромный книжный фонд в библиотеках Белорусской республики. Они увезли в Германию миллионы ценнейших книг. Только из Белорусской государственной библиотеки им. Ленина было вывезено более полутора миллионов томов.

Часть этих книг найдена и возвращается в Белоруссию. Несколько вагонов книг прибыло в Минск еще летом в сопровождении представителей 4-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов. На днях получают еще 55 вагонов литературы. На книгах — штампы и печати библиотек и высших учебных заведений Белоруссии.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 8-14 декабря и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…учатся защищать Родину.

Первичная организация Осоавиахима калужской спичечной фабрики (председатель т. Вострикова) справедливо считается передовой по овладению военными знаниями и основами противовоздушной и противохимической обороны.

Занятия в кружках снайперов и «ворошиловских стрелков» проводят офицеры гарнизона, инструкторы-общественники — участники Отечественной войны.

Совет организации регулярно проводит читки газет, политические информации, ведет разъяснительную работу среди коллектива рабочих и служащих фабрики о целях и задачах общества Осоавиахима.

…жалуются на бездушие чиновников.

Три последних месяца учителя Савченской семилетней школы, Куйбышевского района, не получают полагающегося им хлебного пайка. Не выдается ничего и из продуктов.

Когда же наступит конец безучастному отношению районных организаций к нуждам учителей, спрашивает по поручению педагогического коллектива Савченской школы А. Мамонтов.

…несут культуру в массы.

Областной культпросветотдел при облисполкоме проводит месячные курсы избачей (руководителей изб-читален – ред.) для повышения их знаний.

К занятиям привлечены опытные преподаватели. В декабре текущего года курсы закончат свою работу.

***

В июне 1945 года в Калуге был создан кукольный театр. Почти за полгода работы он провел 117 спектаклей пяти постановок. Постепенно театр прочно входит в детскую жизнь города. С начала открытия в нем побывало 5200 ребят.

В декабре по всему Советскому Союзу проводится смотр кукольных театров. Наш калужский театр также принимает участие в этом соревновании коллективов.

…участвуют в лотереях.

На-днях в одну из сберкасс Куйбышевского района пришел колхозник артели «Веселая жизнь» Николай Яковлевич Кошелев, и пред’явил билет Четвертой денежно-вещевой лотереи, на который выпал выигрыш в 10 тысяч руб.

…наказывают саботажников.

За последнее время органами прокуратуры области вскрыт ряд фактов саботажа со стороны отдельных председателей колхозов в выполнении обязательных поставок государству.

Так, председатель колхоза «Красная заря», Пошковского сельсовета Сухиничского района А. А. Трусов сознательно не мобилизовал колхозников на быстрейшее проведение уборки урожая и выполнение хлебопоставок.

Имея 16 тонн наколоченного зерна, он в течение 45 дней не сдавал его государству. Трусов арестован и предан суду.

Председатель колхоза «Просвет» Спас-Деменского района М. Н. Козлов не организовал круглосуточного обмолота урожая. Как враждебно настроенный элемент, Козлов за срыв выполнения обязательных поставок приговорен к 8 годам лишения свободы.

За это же преступление приговорен к 8 годам лишения свободы председатель колхоза «6-й Съезд Советов» Бабынинского района Я. М. Рыжиков.