Зачем на ракете пишут имя «Таня»: космонавт рассказал в Калуге про необычные традиции

Герой России Сергей Прокопьев - о НЛО, вере и космическом мусоре.

Фото автора.

В Калужском музее космонавтики калужане пообщались с героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Прокопьевым.

В нашем городе он не впервые.

В этот раз приехал на техно-фестиваль.

- Мой первый старт состоялся 6 июня 2018 года, - Сергей ПРОКОПЬЕВ начал встречу с рассказа о двух своих полетах. - Мы с международным экипажем - астронавтом Александром Герстом и Сериной Ауньон-Чэнселлор из НАСА - улетели на полгода.

Но всё пошло не по плану. Во-первых, на нашем корабле произошла разгерметизация.

Во-вторых, не долетел корабль моего сменщика Алексея Овчинина с американцем Ником Хейгом.

Из-за этого нашу экспедицию продлили на неделю, зато мы выполнили дополнительный выход в открытый космос.

20 декабря 2018 года мы благополучно приземлились в казахстанских степях и вернулись в Звёздный городок.

Дальше была реабилитация полгода и назначение в следующий полет, который произошел в 21 сентября 2022 года.

Эта экспедиция оказалась еще более интересная, чем первая.

У нас было запланировано несколько выходов в открытый космос. Первый прошёл штатно.

А вот второй, намеченный на 15 декабря, сорвался буквально в последний момент.

Мы уже надели скафандры, закрыли шлюзовую камеру, стравили давление и собирались открывать люк — как вдруг поступает сообщение от нашей коллеги Анны Кикиной: с корабля пришел сигнал, что что-то не так.

Сначала мы не поверили: «Да ладно, наверное, ложный». Но тут я заглянул в иллюминатор - и увидел… дождь.

Капли разлетались во все стороны, сверкая на солнце. Я сразу понял, что это утечка жидкости.

Оказалось, микрометеорит, возможно песчинка или гайка старого спутника, пробил систему охлаждения корабля.

Выход отменили. Нам запретили возвращаться на этом корабле.

Через два месяца прислали новый в автоматическом режиме. А нашу экспедицию продлили: вместо 190 суток мы провели на станции 371 день.

Кстати, буквально месяц назад похожая ситуация произошла на китайской станции: микрометеорит повредил иллюминатор спускаемого аппарата.

И они, как и мы, решили не рисковать - отправили запасной корабль и эвакуировали экипаж.

Так что проблема космического мусора актуальна.

Но благодаря продлению экспедиции мы успели очень многое. В

ыполнили шесть выходов в открытый космос - один из рекордов за один полёт.

Вместе с Дмитрием Петелиным провели в открытом космосе более 45 часов.

Полет завершился 27 сентября 2023 года.

Близкие провожают через стекло

- Перед стартом мы всегда возлагаем цветы к памятнику Гагарина, затем прощаемся с близкими - ведь улетаем на Байконур на строгий карантин, чтобы не подхватить инфекции.

Летим туда с аэродрома Чкаловский на двух самолетах, обычно на Ту-134: основной экипаж в первом, дублеры - во втором.

На Байконуре сразу происходит примерка корабля, чтобы освоиться, потрогать все, понять, удобно ли все расположено и, если нужно, внести изменения.

Потом тренировка в надевании скафандров, проверка их герметичности, их надувают и смотрят, как они держат давление.

Также в скафандрах размещаемся в спускаемом аппарате. Он достаточно узкий, не всегда удобно, зато очень надежно.

За три дня до старта ракету вывозят из ангара со скоростью 5 километров в час на стартовый стол. И там ее вертикализируют.

Встреча с родными перед стартом происходит за стеклом из-за карантина.

Первый мой старт был вечером, было очень красиво. На высоте ракета подсвечивалась солнцем, а внизу уже была ночь.

Когда ступени отстыковываются, корабль становится автономным космическим аппаратом, работают уже только наши двигатели.

После стыковки проверяем герметичность, открываем люк, и минут через 15–20 у нас уже проходит пресс-конференция с ЦУПом.

Новый год на МКС.

Сальто на спор

- Самое интересное - выходы в открытый космос, хотя работа опасная и сложная. Но она доставляет больше всего удовольствия. Работа разная. Например, мы запускали спутники со станции, по 4–5 штук, просто тихонько отталкивая их.

На станции мы празднуем дни рождения — делаем маленькие тортики, ставим фонарик вместо свечки. Новый Год тоже праздновали, украшали свой сегмент.

Важнейшая часть нашей жизни – спорт. Обязательно занимаемся два часа в день: бегаем, крутим велосипед. Есть силовой нагружатель, имитирующий штангу.

В невесомости можно делать сальто - мы даже соревновались на спор, кто больше прокрутится. Больше всех, по-моему, Иван Вагнер смог сделать - 30 раз.

У нас есть специальные штаны «Чибис». Они внутри имитируют разреженную атмосферу, чтобы кровь уходила в ноги и готовила сосуды к возвращению на Землю.

Земля очень красиво выглядит из космоса. Я видел Северное сияние.

Виды Земли завораживают, особенно ночью. Видно, как планета светится, где города, где океан.

Когда возвращаемся, занимаем места в спускаемом аппарате, отстыковываемся от станции.

Через два часа входим в атмосферу. Корабль разделяется, два отсека сгорают, а наш пилотируемый аппарат защищен тепловым щитом.

Видим иллюминаторы покрываются черной копотью, снаружи температура около 3000 градусов. На высоте 10 километров открывается парашют, и мы плавно спускаемся

. Срабатывают двигатели мягкой посадки. Нас встречают спасатели, достают из аппарата. И ты чувствуешь первые земные запахи - полгода или год их не ощущал, а тут пахнет степью.

О Боге и НЛО

Из зала космонавту задали много вопросов.

- Изменилось ли после полета ваше отношение к Богу? Я верующий человек, хотя не сильно религиозен, все обряды не исполняю. Тем не менее, думаю, что мое именно правильное отношение к Богу привело к тому, что я полетел в космос.

Поэтому, наоборот, я просто утвердился в нем.

- Как вы считаете, существует ли НЛО? - Когда космонавты первый раз попадают в космос, им может показаться, что они видят НЛО - какой-то светящийся объект.

Но обычно это что-то земное: например, «золотинка», которая отслоилась от станции и ярко светится на солнце.

Был случай, мы видели большой светящийся объект в 50 километрах. Оказалась, что это - китайская станция.

Стрижка в невесомости. К машинке присоединен пылесос, который сразу собирает волосы.

Такие каюты у космонавтов.

Не стал футболистом

- Мы сейчас живем в такой век, что в 10 лет привел ребенка на лыжи в секцию, говорят - поздно, надо было раньше. Привел в 8 лет на фигурное катание, говорят – поздно.

Вот вам, когда вы подали заявку в отряд космонавтов, было 35 лет, а полетели еще спустя 8 лет.

Посоветуйте, как преодолевать эти барьеры преодолевать, которые мы сами себе ставим?

- Действительно, я уже был достаточно взрослым человеком, когда принял решение поступать в отряд космонавтов.

Дело в том, что в космонавты берут в основном состоявшихся профессионалов -это может быть военный пилот или гражданский пилот, а также конструктор космических аппаратов. человек, который работал в Центре управления полетами.

Сейчас набор открытый и люди приходят с разных областей. Есть специалисты IT-технологий, есть те, кто в тренажеростроении раньше работал.

И попасть в отряд космонавтов сейчас стало намного проще. Но надо набраться терпения. Потому что надо много знать и уметь. У меня до первого полета прошло 7,5 лет. Считается, что это даже быстро.

Поэтому, что можно пожелать в этом плане? Терпение, мечтать об этом в первую очередь и потихонечку двигаться в направлении, которое ты себе установил.

Это вообще про человеческую жизнь.

Вот вы рассказали про то, что детей не берут в секции, говорят: поздно. У меня была такая же история. Я пришел в футбольную секцию.

Смотрю, там тренер снег чистит. Я к нему подошел, спросил, можно записаться?

Он говорит: «Какой у тебя возраст? Какой класс?» Отвечаю: «Шестой». Он: «Эх, поздно, надо было в пятом приходить».

И я ушел разочарованный, не получился из меня футболист. Но футболом я увлекаюсь до сих пор, играю, и порой в серьезных командах.

- У вас мечта стать космонавтом была с детства?

- Я из большой семьи: нас четверо братьев и сестра.

Родители просто болели космонавтикой, рассказывали о том, кто сейчас на орбите, показывали газетные статьи. И я, конечно, хотел стать космонавтом.

Но я рос в спальном районе Свердловска, и если бы сказал о такой мечте, меня бы обсмеяли.

Помню, как мама сказала: «Космонавты обычно бывают либо из летчиков, либо из конструкторов». Я выбрал путь пилота.

Хотел быть гражданским, но так получилось, что попал в военную авиацию.

А когда объявили набор в космонавты, подумал: если не попробую, себе не прощу.

Ну и я был готов: занимался спортом, учил английский, достаточно легко стал командиром Ту-160.

Когда пришел в отряд, мне сказали: «О, ты на такой серьезной технике летал, космическую освоишь». Так и вышло.

Имя на ракете

- Какие у вас личные традиции перед полетом? - Традиции космонавтов пришли из авиации и ракетной отрасли.

В Плесецке на стартовом столе, когда устанавливается ракета, пишут имя «Таня». Его когда-то давно выцарапал караульный, которого потом наказали за это.

А потом оказалось, что следующая ракета, на которой не было имени «Таня» не долетела до орбиты.

И теперь в Плесецке каждый раз пишут это имя.

Перед отъездом на Байконур возлагаем цветы к памятнику Гагарину, ходим в домик Королева. Там есть дерево с прибитой на счастье подковой, надо за нее подержаться.

Обязательно за день до старта смотрим «Белое солнце пустыни».

Эта традиция перекочевала даже на американские корабли Dragon, если в экипаже есть русские.

И стараемся не фотографироваться перед стартом — правда, в космонавтике это сложно соблюсти.

Кладбище спутников

- Зачем в космосе нужны спутники? -Сейчас количество спутников исчисляется сотнями тысяч. Только у StarLink Илона Маска уже порядка 10 тысяч.

Они работают, чтобы улучшать нашу жизнь: обеспечивают связь, навигацию, телевидение, интернет.

Мы получаем из космоса фотографии удаленных областей Земли.

Мы уже не замечаем, как привыкли к космическим технологиям.

Спутники - очень большая часть космической программы любой уважающей себя страны. Благодаря им у космонавтов на МКС есть интернет и видеосвязь с близкими.

- Какие системы есть у спутника? - Спутник - это маленькая автоматическая космическая станция.

У него может быть система стабилизации, двигательная установка, система терморегуляции - ведь он работает и в сильном холоде в тени, и в жаре на солнце. Чем больше спутник, тем он сложнее.

Самые большие весят 7–10 тонн. Те спутники, что летают на низких орбитах, в конце жизни сгорают в атмосфере.

А те, что выше, отправляют на «кладбище спутников» — специальную орбитальную точку, где они накапливаются. Надеюсь, со временем мы научимся их оттуда забирать и утилизировать.