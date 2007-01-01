Афиша Обнинск
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи На Марсе будем жить в подземных городах: в Калуге открылась выставка, где Красную планету можно не только увидеть, но и понюхать
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

На Марсе будем жить в подземных городах: в Калуге открылась выставка, где Красную планету можно не только увидеть, но и понюхать

Космонавты назвали экспозицию «порталом в будущее».
Татьяна Светлова
13.12, 12:00
1 1059
Фото автора.
В Музее космонавтики два дня проходил техно-фестиваль «Земля - Луна, Калуга – Марс».

Помимо мастер-классов, лекций и соревнований в робототехнике, здесь торжественно открылась масштабная выставка «Как мы будем жить на Марсе», после которой вы, возможно, уже завтра начнёте мечтать о собственном домике под марсианской пыльной бурей.

Первыми посетителями выставки стали те, кто лучше других знает все о космосе - лётчики-космонавты Сергей Авдеев, Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. Осмотрев экспозицию, они единогласно признали её «порталом в будущее».

Наблюдения в обсерватории Алма-Аты в 1956 году.
Метеориты с Марса.
Не только планета

Выставка - это грандиозное путешествие длиной в несколько тысячелетий.

Оно начинается не с ракет и скафандров, а с античных мифов.

Кураторы  показали, как образ Марса эволюционировал от грозного римского божества, вечно сопровождаемого прекрасной Венерой, до заветной цели человеческой цивилизации.

- Мы хотели показать, что вдохновляло людей, мечтавших о Марсе, - пояснила на открытии сотрудник музея Екатерина ТИПИКИНА. - И ответить на вопросы: почему именно он стал главной целью для колонизации?

Выставка начинается с древнего Марса - не планеты, а бога.

Марс, кстати, был солиднее своего греческого коллеги Ареса.

У Ареса настроение было более жестокое и воинственное.

А Марс - бог из высшей лиги, после Юпитера, конечно. И именно в его честь когда-то в Древнем Риме появились Марсовые поля.

Центральным экспонатом исторического раздела стали гравюры, в том числе - из Пушкинского музея.

На одной из них Пётр I изображён в образе Марса. Правители любили ассоциировать себя с этим богом, подчёркивая силу и доблесть.

А уже в начале XX века авангардисты перенесли этот образ на саму планету, начав всерьёз говорить о её покорении.

Марсианская лихорадка

Отдельный зал посвящён «марсианской лихорадке» конца XIX — начала XX века.

После того как итальянский астроном Скиапарелли разглядел в телескоп «каналы», воображение публики взорвалось.

В газетах писали о разумной жизни, Никола Тесла утверждал, что уже ловит сигналы, а профессор Дэвид Тодд с супругой планировали подняться в алюминиевом ящике на воздушном шаре, чтобы связаться с марсианами.

Некоторые поклонники Марса идеализировали его жителей, утверждая, что они добрые и хорошие и давно покончили с войнами, другие же считали их злобными и недружелюбными, как у Герберта Уэллса в «Войне миров» - жуткими захватчиками.

Знаменитая радиопостановка 1938 года по этой книге и вовсе вызвала в США настоящую панику, люди не поняли, что это спектакль,  подумав, что на Землю напали марсиане. Вот как сработал один из первых в истории фейков. 

Так представляли марсиан в ХХ веке.
Роботы в космосе

Представлен на выставке и спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции «Марс-3», совершившей первую в мире мягкую посадку на Красную планету в 1971 году.

Его история драматична: связь прервалась через 14 секунд после посадки из-за пылевой бури, которые часто там бывают и сильно мешают научным экспериментам.

Рядом - целая династия марсоходов: от примитивных до действующих моделей.

- Сегодня Марс - планета роботов, — отмечает куратор.

спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции «Марс-3»
Не сойти с уса в полете

Один из самых интригующих разделов посвящён человеческому фактору.

Как выдержать 8 месяцев в космическом корабле, в замкнутом пространстве? Ответ искали в уникальном эксперименте «Марс-500», имитировавшем полёт.

В музее воссоздан фрагмент жилого модуля. Важнейшим элементом космического быта сразу стала оранжерея. На выставке даже демонстрируется свежевыращенный салат, такой ели участники изоляции.

Запах планеты и подземные базы

Выставка задействует все чувства. Здесь можно вдохнуть аромат Древнего Рима: лавр, кожа, красное вино…

И мысленно оказаться в том времени. Создал этот аромат ольфакторный (относящийся к запахам) художник.

А можно почувствовать запах и самой планеты Марс, его тоже воссоздали парфюмеры.

В его нотах - пыль, оксиды железа, холоду. Понравится ли он посетителям - вопрос открытый.

А как жить на планете с радиацией и без воздуха? Ученые предлагают строить подземные базы.

Если опуститься на 2−3 метра, то уровень радиации будет значительно меньше. К

роме того, понятно, что с Земли перевести все невозможно.

Нужно привозить не стройматериалы, а машины, которые помогут перерабатывать то, что имеется на самой планете.

И уже из имеющегося материала на Марсе - песка, каки-то пород, с помощью роботов строить базы.

Модель перспективного ядерного буксира «Зевс», который мог бы сократить путь к Марсу, завершает экспозицию.

Самое важное, что посетители увидят здесь не сборник фантазий, а логичный путь от мечты к плану.

Выставка «Как мы будем жить на Марсе» продлится до 29 марта. Не пора ли вам записаться в следующий экипаж на Марс?0+

