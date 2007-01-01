История врача калужской психбольницы, который пережил революцию, оккупацию и записал всё в дневник

Он не участвовал в политике, но его арестовали из-за брата.

Фото автора и из архива Кирилла Шапошникова.

Фото автора и из архива Кирилла Шапошникова.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

О судьбе врача калужской психбольницы Михаила Устрялова на ХVI краеведческой конференции, прошедшей в Калуге, рассказал заведующий справочным библиографическим отделом Государственной публично-исторической библиотеки Кирилл Шапошников.

Кирилл Шапшников давно изучает судьбу Устряловых.

- Герой моего сегодняшнего сообщения - калужский врач-психиатр Михаил Васильевич Устрялов, который как бы находится в тени своего известного старшего брата, политического деятеля, философа и идеолога Николая Васильевича Устрялова, - начал свой рассказ Кирилл Александрович.

- Между тем, Михаил Устрялов оставил значительный вклад как врач бушмановской психиатрической больницы, в которой он проработал с 1921 по 1944 годы, и как мемуарист, автор ценных дневников и записей.

Переезд в Калугу

Михаил Устрялов родился 30 декабря 1892 года в Санкт-Петербурге в семье потомственного дворянина, врача Василия Ивановича Устрялова, занимавшегося частной врачебной практикой, и его жены Юлии Петровны.

Согласно метрической книге Знаменской Входоиерусалимской церкви, его крестили 6 января 1893 года.

Восприемниками выступили калужские купцы Алексей Петрович и Анна Матвеевна Ерохины.

Родители Михаила - Василий и Юлия Устряловы.

Летние месяцы братья Николай и Михаил проводили в калужском доме на Горшечной улице (ныне Первомайская, 39), доставшемся отцу от матери, Елизаветы Митрофановны Кожевниковой.

Из воспоминаний Николая Устрялова: «Петербург, как мы не любили его детьми, бывало, нет больше радости, чем отъезд весной в Калугу.

И, напротив, нет большего огорчения, чем отъезд осенью из Калуги в Петербург».

Михаил Устрялов.

В 1900 году семья окончательно перебирается в наш город, где Василий Иванович открывает частную практику, а Михаил поступает в калужскую Николаевскую гимназию.

Отец уделяет воспитанию детей большее внимание. Он становится председателем родительского комитета и старостой гимназической домовой церкви.

- Василий Иванович много занимался с детьми, совершал с ними пешие прогулки, рассказывал увлекательные истории о путешествиях в тропические страны, о встречах с дикими животными и дикарями, - говорит Кирилл Шапшников. - В доме была большая библиотека.

Сохранились дневниковые записи гимназиста Михаила Устрялова за 1905 и 1907 годы в 14 тетрадях, где он не только описывал будни, но и давал анализ событий Первой русской революции, рассказывал о черносотенных погромах в Калуге в 1905 году.

Эти записи, до сих пор полностью не опубликованные, представляют огромный исторический интерес.

В 1911 году Михаил заканчивает гимназию с золотой медалью. Все его оценки были отличными.

И в том же году поступает на медицинский факультет Императорского Московского университета.

Сохранились его документы - гимназический аттестат, прошение на имя ректора и лекционная книжка. Платил он 25 рублей за обучение.

Учился студент Устрялов неровно, у него были как отличные, так и удовлетворительные оценки.

И продолжал вести дневник, из которого можно узнать о студенческих занятиях, сдаче зачетов и экзаменов и реакции студентов на происходящие события.

Ушёл на фронт

С началом Первой мировой войны судьба Михаила Устрялова круто меняется.

4 мая 1915 года он пишет в дневнике: «Студенты-медики четвертого курса произведены 1 мая в заурядные врачи, и на днях должно последовать распределение нас по фронтам. Я думаю проситься в полк…

Мама боится за меня, я понимаю ее, но считаю, что стыдно в настоящий момент заботиться о наибольшей безопасности для себя, когда столько народа гибнет на войне.

И в нашу интереснейшую эпоху, имея возможность видеть собственными глазами великую войну, сидеть внутри империи было бы стыдно и скучно.

И потому, хотя мне неприятно огорчать маму, но заботиться об оставлении меня внутри империи я не стану».

Он служит в лазарете на Юго-Западном фронте.

В дневнике описывает реакцию на известие о февральской революции и отречении Николая II, провала июльского наступления 1917 года, развал фронта.

В декабре 1917 года вместе с другими зауряд-врачами Михаил Устрялов возвращается в Москву.

В марте 1918 года он задает экзамен, получает свидетельство об утверждении в звании уездного врача.

Приехав в Калугу, занимается поиском работы по специальности, проходит практику в Хлюстинской больнице.

Из дневниковой записи за 8 июня 2018 года мы узнаем, что своей специализацией он избирает нервные и душевные болезни и сокрушается, что по этому предмету получил плохую оценку на экзамене.

Михаил Устрялов долго проработал в калужской психбольнице.

Женились на сестрах

Личная жизнь Михаила также тесно переплетена с судьбой его знаменитого брата.

3 июня 1918 года в московской церкви Знамени венчались Николай Устрялов и Наталья Блистанова.

Поручителем со стороны невесты был Михаил, который вскоре женился на старшей сестре невесты - Людмиле Блистановой.

А в начале сентября 1918 года Михаил был арестован.

Его брат Николай 6 сентября писал в дневнике: «Ужасная весть из Калуги: обыск дома, арестован Миша. Скоро узнаем подробности.

Может быть, придётся туда ехать. Революция, вступаем в страшные дни и не знаешь, переживем ли их.

Позднее примечание: «Мой брат - доктор, никогда не принимавший никакого участия в политике.

Возникала мысль, что он арестован за меня, и, следовательно, за меня же может быть расстрелян».

К счастью, этого не произошло.

В последующие годы Михаил Устрялов работает на железной дороге, в 1919 году он мобилизован на Гражданскую войну, был младшим ординатором госпиталя.

А с 1921 года принят врачом -невропатолог и заведующим светолечебным кабинетом Бушмановской психиатрической больницы.

Через два года стал заведующим медицинской частью и врачом нервного отделения.

В 1928–1941 годах Устрялов проходил курсы совершенствования врачей по лечению психозов.

Жена Михаила Людмила Устрялова.

Новые испытания

Жила семья Устрялова в уплотненных условиях в своем бывшем доме на Первомайской улице, превращенном в коммунальную квартиру.

У Михаила и Людмилы Устряловых были сын Лев и дочь Нина.

А после ареста в 1930-з гг. Николая Устрялова и его жены Михаил и Людмила берут на воспитание их сыновей — Евгения и Сергея, несмотря на грозившие им неприятности.

Оккупация Калуги в октябре 1941 года становится новым испытанием.

- Михаил продолжает работать в психиатрической больнице, - говорит Кирилл Шапошников. - Знал ли он о грозившей ему опасности?

Согласно плану Т4, разработанного фашистской Германией, психически больные люди на оккупированных территориях СССР подлежали уничтожению.

Персонал психиатрической больницы, который отказывался выполнять приказы немцев по умерщвлению пациентов, также принадлежал уничтожению. В одной из статей 1965 года приводятся такие цифры:

«На оккупированных территориях СССР фашистами было уничтожено около 20 тыс. пациентов в психиатрических больниц.

Так, в октябре 1941 года в селе Микулино Московской области, недавно оккупированных, было уничтожено около 700 пациентов в психиатрических больницах.

Есть дневник Михаила Устрялова за период 28 ноября 1941 года по 27 августа 1943 года.

Каких-то упоминаний о расправе немцев над пациентами Бушмановской больницы нет.

Но первые две тетради не сохранились или уничтожены автором из-за осторожности.

Не дожили до Победы

В дневнике Михаил Васильевич подробно описывает повседневную жизни Калуги в оккупации и события декабря 1941 года, когда в результате наступления 258-й стрелковой дивизии город был освобожден.

Из записи от 21 декабря: «В 10 часов вечера, события развернулись потрясающе. Советские войска – близ города, за рекой.

Днём по городу стреляли из орудий. Немцы развили сильный огонь, орудийный и пулемётный. На всех почти перекрёстках – пулемёты и орудия».

Из записи за 30 декабря 1941 года: «Сегодня ночью красные войска заняли Калугу. Радостно это освобождение от немцев! Всюду оживление, красноармейцев приветствуют».

Но радость была недолгой, семью настигает личная трагедия: в 1943 году от туберкулёза умирает дочь Нина, в марте 1944-го от этого же диагноза скончался вернувшийся с фронта сын Лев.

Сам Михаил Васильевич тоже был болен туберкулёзом. Он умер 17 марта 1944 года и был похоронен на Пятницком кладбище Калуги.

Его вдова, Людмила Сергеевна, до конца 1960-х годов жила в двух комнатах устряловского дома, бережно сохраняя семейный архив.

Часть документов позже перешла к потомкам Николая Устрялова, часть — в Москву.

- Силами нашей семьи надгробие Устряловых на центральной дорожке было заменено и поставлен в памятник, - поделился Кирилл Шапошников.