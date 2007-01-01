Тайна калужской усадьбы на ул. Ленина: как купеческая жена обошла мужа и построила каменный особняк

В своем доме она применяла новые технологии.

На улице Ленина, недалеко от площади Старый Торг, стоит красивое здание, которое калужане старшего поколения помнят как «Дом учителя».

Сегодня здесь проходят вернисажи, а сам дом является выставочным центром Калужского музея изобразительных искусств.

Однако его элегантный фасад скрывает почти детективную историю смены владельцев, финансовых вложений и архитектурных замыслов.

Расследованием этой истории занялась сотрудница музея Юлия Заложных, по деталям восстанавливая биографию здания.

Юлия Заложных

искусствовед, краевед. Часто это здание называют «домом серпуховского купца Игнатова». Но это не так. Каменный особняк построила его жена - Елизавета Афанасьевна Игнатова, урождённая Жукова или Масленникова

Двойная фамилия добавляет загадочности биографии купчихи, в этом ещё предстоит разобраться.

Прихожане Никитской церкви

Елизавета была калужанкой, дочерью местного купца Афанасия Кирилловича Масленикова или Жукова, умершего от холеры в 1854 году.

Замуж она вышла в 1866 году, в возрасте 23 лет, за 25-летнего Константина Игнатова, сына серпуховского купца. Это был первый брак для обоих. У них родилось четверо детей: Афанасий, Николай, София и Михаил.

В Серпухове род купцов Игнатовых был хорошо известен. Их предки перешли в купечество из мещан.

А с 1852 года некоторые Игнатовы числились потомственными почётными гражданами.

Глава семьи, переехавшей в Калугу, Афанасий Иванович (отец Константина), был женат дважды: в первом браке с Евдокией Бобровой у него было семеро детей. Константин - четвёртый.

Но в 1845 году, в возрасте 28 лет, Евдокия умерла от чахотки.

Через четыре года Афанасий женился повторно - на Марии Шемшуриной.

По ревизским сказкам 1858 года, Игнатовы уже числятся жителями Калуги; указан там и 16-летний Константин.

Где именно семья жила в тот момент, неясно. Но в 1862 году они стали прихожанами Никитской церкви, что возле Гостиных рядов.

Это помогло восстановить их биографию по исповедальным ведомостям.

Выяснилось, что отец Константина, Афанасий Иванович, был хозяином дома в Мало-Архангельском (ныне Гостинорядском) переулке.

То есть к 1862 году Игнатовы купили или построили дом близ Никитского храма.

Поскольку Константин Игнатов переехал в Калугу в юном возрасте и именно здесь начал заниматься торговлей, называть его серпуховским купцом некорректно.

Никитская улица.

Отдельно от мужа

Что ещё интересного? Из архивных документов Юлия узнала, что 31 декабря 1886 года Елизавета Игнатова подала прошение о причислении её к купеческому сословию 2-й гильдии.

Причём она просила записать её отдельно от мужа. Казённая палата потребовала метрическую выписку о браке и объяснений.

Игнатова ответила, что желает записаться отдельно «по случаю производства ею торговли, за прекращением мужем ея торговли со дня пожара с 1877 г.».

Выяснилось, что Константин Игнатов состоял в числе купцов 3-й и 2-й гильдии до 1877 года, но после пожара разорился. В 1880 году он был зачислен в мещане.

Был деревянным

Но вернёмся к дому. Участок, на котором сегодня стоит особняк, имеет давнюю историю, хорошо известную краеведам. Об усадьбе писали многие.

Так, в первой трети XIX века здесь находился деревянный полутораэтажный дом, принадлежавший купцам Михаилу и Науму Прянишниковым и оценивавшийся в солидные 10 000 рублей.

Позже владение перешло к жене статского советника Зинаиде Яковлевой, а в 1865 году его унаследовала её дочь София.

К 1892 году стоимость обветшавшей постройки упала до 3390 рублей.

В январе 1900 года племянница Софии продала усадьбу Елизавете Игнатовой за 30 000 рублей.

Документы раскрывают детали: дом был в залоге у банка, и Игнатова погасила долг. Она приобрела именно деревянную постройку и землю в 29 саженей.

Дом выходил на Никитскую улицу (ныне Ленина) и Архангельский переулок (ныне Дарвина).

Соседние здания принадлежали Пестриковской богадельне и купцу Кулешову.

За купчихой Игнатовой помимо этого дома числилось ещё одно здание в Мало-Архангельском (ныне Гостинорядском) переулке - дом её свекра Афанасия Игнатова.

Скорее всего, после свадьбы с Константином они жили вместе с его родителями, а потом дом достался им в наследство.

Усадьба Игнатовых выделается среди других домов своей архитектурой.

Стал каменным

Главный вопрос: когда же деревянное владение превратилось в тот каменный дворец, который мы видим сегодня?

В 1901 году усадьба ещё оставалась деревянной.

Но уже в январе 1903 года Игнатова подала заявку в строительное отделение на установку электрического освещения с помощью динамомашины и керосинового двигателя.

Это говорит о том, что к тому моменту основной корпус был уже выстроен из кирпича и шла внутренняя отделка.

А в феврале 1903 года в калужской прессе появилось объявление об открытии в новом доме магазина. Значит, строительство завершилось за 2-3 года. Позже, вероятно, в 1904–1905 годах, был построен двухэтажный флигель с южной стороны, более строгий по декору.

Также появились соединительный переход между корпусами и одноэтажная хозяйственная постройка — возможно, склад для товара.

К 1905 году стоимость всего владения выросла до 21 258 рублей, что подтверждает масштаб перестройки.

Кто архитектор

Усадьба Игнатовых построена в стиле русского неоклассицизма с элементами модерна, которому свойственны асимметрия, окна разной формы и размеров, богатое украшение фасадов рельефами и вазонами.

Изначально вход на первый этаж располагался в центре (где сейчас находится окно) и ещё один — с правой стороны.

На старых фотографиях можно разглядеть маркизы (навесы над входными дверями), защищавшие от непогоды.

А чугунные колонны внутри, возможно, были отлиты на заводах в Людинове. - Но самой яркой деталью стали окна из стеклянных кирпичей Фальконье - уникального изобретения рубежа XIX–XX веков, - рассказывает Юлия. - Эти полые стеклоблоки, названные по имени их создателя, швейцарского архитектора Гюстава Фальконье, были символом прогресса и эстетики эпохи модерна.

Они не боялись огня и воды, пропускали мягкий рассеянный свет и обеспечивали приватность.

В Калуге окна Фальконье (ул. Ленина, 103 и ул. Ленина, 95) сейчас пытаются сохранить и восстановить волонтёры.

К сожалению, имя архитектора усадьбы неизвестно.

Сметы и документы о строительстве были уничтожены в советское время.

Некоторые краеведы, в частности Александр Днепровский, предполагают, что автором проекта мог быть Василий Виноградов — тот самый, что построил знаменитый дом купца Ракова (ныне «Детский мир» на улице Кирова). Но прямых доказательств этому нет.

Магазин и банк

Елизавета Игнатова оказалась успешной деловой женщиной.

По данным за 1899 год, за ней уже значилось торговое заведение. И в новой усадьбе она не жила, а сдавала её в аренду под торговлю. На первом этаже, согласно исследованиям калужского краеведа Генриетты Морозовой, торговали тканями и одеждой, второй этаж сдавался престижным финансовым учреждениям. Ещё одно важное открытие касается смены владельцев.

Ранее считалось, что Елизавета Игнатова передала дом сыновьям в 1905–1909 годах, но архивные данные показывают: до 1909 года дом числился за ней, а с 1909 по 1917 — уже за братьями Афанасием и Михаилом Игнатовыми.

Оценка дома составляла 19 230 рублей.

Интересный момент: в 1909 году старший сын Игнатовых, Афанасий Константинович, женится; возможно, поэтому мать и переписала дом на сыновей. В 1920-х годах усадьба, как и многие другие, была национализирована.