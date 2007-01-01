Павловский плацдарм в Калужской области: что немецкий генерал не смог объяснить фельдмаршалу фон Клюге

В 1942 году наши войска отбивали до десяти атак в день, бой доходил до рукопашных схваток.

Фото из архива нацпарка «Угра».Командование 194 стрелковой дивизией. Фото из книги Сергея Михеенкова ««Серпухов. Последний рубеж. 49-я армия в битве за Москву. 1941»

В Юхновском районе, на высоком берегу Угры в районе бывшей деревни Павлово до сих пор сохранились следы Великой Отечественной войны: достаточно густая сеть траншей, ходов, остатки укрытий, огневых точек, воронки от авиабомб, остатки заграждений с колючей проволокой.

На этой небольшой территории - 500 на 1000 метров погибло более 2,5 тысяч советских бойцов. Сейчас там проходит военно-мемориальная тропа.

Об истории захвата Павловского плацдарма, прорыва частей нашей 49-й армии на правый, вражеский, берег Угры и удержание этого плацдарма, рассказала на научно-практической конференции, посвященной сохранению памяти о Великой Отечественной войне старший научный сотрудник нацпарка Угра Алла Литвиненко.

- В марте 1942 года части 49-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Захаркина вели тяжёлые бои на рубеже реки Угры. Цель - прорваться к окруженной под Вязьмой 33-й армии генерала Ефремова.

Действия 49-й и 43-й армий имели стратегическое значение: спасти тысячи советских солдат из котла.

31 марта 1942 года командующий Западным фронтом Жуков отдал приказ: «Уничтожить противника в Павлово, Русиново, Стинёнках и выйти на Слободку».

С 3 по 20 апреля 1942 года 49-я армия вела наступательные бои и заняла высокий склон Угры в Павлово и продвижения на глубину огородов, прилегающих к домам.

Военно-мемориальная тропа Павловский плацдарм в нацпарке Угра.

Немцы такого не ожидали

- Согласно архивным документам, штурм деревни вели 194-я и 217-я стрелковые дивизии. По разведданным, в Павлово стояла немецкая пехотная рота (около 191 человека), а восточнее - ещё две роты в лесу и у Русиново.

Немецкие войска, по воспоминаниям командира 98-й пехотной дивизии генерала Мартина Гарайса, несли серьёзные потери.

Он указывает, что красные прорывали участок полка (там стоял немецкий 289-й пехотный полк), куда потом периодически направлялась подмога от соседних частей.

Советских воинов он называет «красными», «большевиками», «коммунистами» и описывает каждый день боевые действий.

Рано утром 3 апреля через замерзшую Угру на участке в полтора километра начался прорыв. Немцы не ожидали этого и отступили.

Но к ним подоспело подкрепление, и войска вермахта пошли в контратаку.

А контратаковали они всегда при мощной поддержке миномётов, артиллерии, пикирующих бомбардировщиков.

В последующие дни наши 194-я, 217-я стрелковые дивизии многократно штурмовали Павлово уже на фронте в пять километров.

Противник тоже контратаковал, в боях участвовало до 500 немцев. Потери были огромные с обоих сторон. Сотни трупов оставались на льду.

Особенно напряженная обстановка была в период прорыва из окружения 33-й армии Ефремова. За день в боях погибало до 200 советских воинов. «5 апреля Павлово большевики штурмовали трижды», - вспоминал Мартин Гарайс.

12 апреля 1942 год накануне попытки прорыва ефремовцев он пишет: «После двухчасовой артподготовки красные заново атакуют Павлово.

Лейтенант Шёрнер ведет роту в контратаку. И в результате тяжелых боев в домах и лесу отбрасывает врага».

Шли бои на истощение. Немцы латали дыры, перебрасывали резервы, и даже телефониста от батальона связи направляли на передовую писарем.

Командный состав 217-й стрелковой дивизии, 1942 год.

Обрушился огонь

- Одними из первых Угру в районе Павлово форсировали бойцы 616-го стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии.

В своих воспоминаниях комиссар дивизии Мамардашвили называет плацдарм «Малой землёй»:

«На защитников Малой земли немцы обрушили огонь многих батарей. Под его прикрытием они неоднократно переходили в наступление».

После 7 апреля к штурму присоединилась 217-я стрелковая дивизия. 755-й полк этой дивизии с боями занял участок на западном берегу реки.

Вот как описывает бои политрук роты Николай Ларионов: «Начался апрель 1942 года. Наша часть передислоцировалась ближе к населённому пункту Павлово на противоположном берегу реки Угры.

Нас не бомбили. Заняли оборону в лесу, выставили боевое охранение.

Только через день немцы начали вести по нашему участку миномётный и артиллерийский огонь».

В дни, когда был назначен прорыв из окружения группировки 33-й армии Ефремова, шли тяжелые бои, что подтверждают донесения о потерях.

13 апреля немецкая авиация нанесла массированный удар по деревне, и одна бомба весом в тонну попала в командный пункт Тульского рабочего полка, входившего в состав 766-го полка 217-й стрелковой дивизии.

Среди погибших - командир полка, старший батальонный комиссар, заместитель командира взвода, комиссар полка.

В 1980-х годах в память об этих событиях на Павловском плацдарме был установлен памятник бойцам Тульского рабочего полка.

16 апреля немцы предприняли несколько атак на деревню.

Из наградных документов можно узнать о действиях командира пулемётного расчёта Дмитрия Савченко, который «сел за пулемёт, занял выгодную позицию для отражения атаки.

Атаки немцев удалось отбить». Савченко был награждён орденом Красного Знамени.

Операция провалилась

Кульминацией сражения стало 28 апреля.

Немецкое командование поставило задачу: «Уничтожить плацдарм, сбросить врага в Угру и занять прежнюю линию обороны».

Целый день наш 766-й полк выдерживал артобстрелы и бомбежки с воздуха, отбил до десяти атак, бой доходил до рукопашных схваток.

Погибли командир и батальонный комиссар. Однако полк удержал позиции и даже расширил плацдарм в районе деревни.

Несмотря на все усилия, немцам не удалось вернуть Павлово.

Более того, уже на следующий день Гарайса вызвали в Смоленск, к фельдмаршалу фон Клюге с требованием объяснить, почему операция провалилась и потери оказались столь велики. В своей книге Гарайс упоминает, что в тот день погибло 12 офицеров и 453 унтер-офицера и рядовых.

Бои на Угре в 1942 году описывал и унтер-офицер 8-й роты 468-го пехотного полка Феликс Теннинг: «И вот они снова пошли в атаку толпой, с упорством обречённых, будто их всех выгнали на расстрел.

До изгиба рельефа на поле от их траншей - около 300 метров. И они так же, как вчера, добегут до него и, укрывшись там от наших пуль и от криков своих комиссаров, пролежат до темноты.

Главное - не делать самим глупости и не пытаться контратаковать, как это было на днях напротив Павлово.

Там мы совершили ошибку, и русские не побежали, не сдались, хотя сперва их полчаса обстреливали из миномётов, они также обречённо и злобно защищались.

Потери с нашей стороны были непростительно большими.

Наш пулемёт молчит - мы бережём патроны и не выдаём себя на случай, если им вдруг вздумается продолжить атаку, несмотря на то что за эти 200–300 метров на поле осталось лежать неподвижно треть пошедших в неё».

Позиционная война

К середине апреля 1942 года наши войска захватили значительную часть немецких фортификаций, но линия разграничения противников по-прежнему проходила через разрушенные дома, постройки и огороды.

То есть советские и немецкие позиции долго находились друг против друга на небольшом расстоянии.

17 апреля Угра разлилась, и на четыре дня наши бойцы оказались отрезаны от основных частей. Но переправу удалось восстановить.

Служивший в 954-м стрелковом полку 194-й стрелковой дивизии Григорий Пигарев вёл дневник.

Он описывает и недостатки наших позиций. Это июнь 1942 года, район Угра-Беляево, уже период позиционной войны:

Григорий Пигарев.

От деревни остались только трубы, не уцелело даже ни одного сарая - немцы сожгли при отступлении.

Пулемётная точка находилась в 100 метрах от уреза воды, в примитивном укреплении. Весь расчёт - в землянке поодаль.

Там я и провёл первую командирскую ночь, а с утра уже составил план укрепления своего участка.

Дивизия сидит в обороне уже больше месяца, но запасной позиции у пулемёта так никто и не удосужился сделать. С 26 апреля времени достаточно, чтобы зарыться с головой.

Вся дивизия занимает оборону на 17 км по берегу Угры, сложной конфигурации.

Только под Павловкой (так наши солдаты называли деревню) нам удалось вгрызться в оборону фашистов на правом берегу реки».

Далее он описывает, что их собрал комсорг полка и поставил задачи: оборона должна быть активной, необходимо развивать снайперское движение, так как много потерь от немецких снайперов.

Раздали немецкие карабины с прикрученными снайперскими прицелами.

Пигарев сетует, что для снайперских целей лучше подходят наши винтовки Мосина, но «пока так».

И рассказывает, как на следующий день пошёл выбирать огневые позиции для пулемёта «Максим», смотрел на врага в снайперский прицел, но ему мешала трава. Немного приподнялся, чтобы убрать её рукой, - и тут раздался щелчок, карабин выпал из рук. «Вот эта моя неосторожность и беспечность чуть не стоила мне жизни». После этого он стал требовать от себя и подчинённых особой осмотрительности.

Ещё об одном подвиге на Павловском плацдарме мы узнаём из приказа генерал-лейтенанта Захаркина от 11 сентября 1942 года. Тогда немцы предприняли контратаку и сумели потеснить наши войска.

В приказе проводится разбор боевых действий, выявляются слабости обороны.

Наказания назначались вплоть до штрафбата. Однако благодаря роте разведчиков под командованием лейтенанта Юрия Славгородского позиции удалось вернуть.

Юрий Славгородский.

Лейтенант был награждён орденом Красной Звезды. После войны он работал председателем колхоза в Воронежской области и умер в преклонном возрасте.

Место памяти

Сейчас на военно-мемориальной тропе восстановлены участки траншей, пулемётные ячейки, фрагменты колючих заграждений, орудийная площадка с укрытием для пушки и блиндаж, обгоревшие срубы деревенских изб, смотровая площадка.

В 2019 году среди остатков яблонь, на месте бывшего сада, был установлен памятник.

И до сих пор проводятся поисковые работы - в этом году подняты останки 35 наших бойцов.