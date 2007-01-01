Вечнозеленые сорта роз плохо переносят зиму: рекомендации калужского садовода

Какие розы вымерзают, а какие – нет.

В нашем регионе розы часто считают капризной культурой, требующей сложного ухода и обязательного укрытия на зиму.

Однако потомственный садовод, агроном и ландшафтный дизайнер Екатерина Серякова доказывает обратное: на её участке площадью 30 соток более 100 квадратных метров роз.

И уже 15 лет она не укрывает их на зиму.

Сила - в посадке

- Все усилия я вкладываю в посадку, а потом про них забываю, - делится Екатерина. – Люблю розы Дэвида Остина, а чайные не люблю.

По её словам, правильно посаженное растение способно пережить зиму без укрытия, даже при нестабильных погодных условиях, характерных для последних лет.

- Единственное растение, которое нуждается в укрытии - гортензия крупнолистная. Она цветет на почках, на побегах прошлого года. Поэтому эти цветочные почки нам надо максимально сохранить.

Зимуют без укратия

Не все розы одинаково морозостойкие. Екатерина отмечает, что есть вечнозелёные сорта роз.

Чаще всего – это чайно-гибридные розы японской селекции. Они плохо переносят наши зимы, вымерзают.

А вот флорибунды, шрабы и парковые розы - хороший выбор. Их можно смело сажать и не укрывать.

- Обращали внимание, что у вас в розарии часть роз сбрасывает листву с наступлением холодов, а часть стоит с яркими листьями. Вот это как раз вечнозеленый вариант, - говорит Екатерина.

Не обрезать осенью

Обрезать розы надо весной. Осенью это делать нежелательно.

- Сейчас начало декабря, а у нас плюсовые температуры. Розы стоят в бутонах! - говорит садовод. - Если обрезать их при плюсовой температуре, они думают, что им надо расти.

Начинается рост, а тут раз – и -15 градусов, да еще и без снега. А силы затрачены не в корневую, чтобы спать спокойно.

И вы получаете весной больное растение, если оно вообще выживет. Поэтому обрезку проводят только весной.

Привитые - мощнее

Еще один лайфхак: заглубляйте прививку - это дополнительная защита и стимул для развития собственных корней.

- Я не люблю черенковать розы. Привитые розы более мощные. Прививку я заглубляю на 15 сантиметров. Бывает, что вылезает подвой, но в основном нет.

Как защитить

Против мучнистой росы и тли Екатерина использует концентрированный настой крапивы.

- Набиваю ёмкость крапивой под завязку, заливаю водой, закрываю крышкой и ставлю в тёплое место минимум на неделю. Пахнет... Зато работает.

Перед применением разбавляю 1:1 с водой (5 литров настоя - 5 литров воды) и опрыскиваю всё растение сверху.

Хорошо это для всех растений, даже для растений в теплице. Для всех, в течение всего сезона.

Хитрость: чтобы запах не был слишком резким, можно добавить сырой рис. Но именно яркий крапивный запах отпугивает вредителей.

Полезные советы для цветоводов

Сурфинии и петунии можно сеять на рассаду уже в декабре. К марту получите мощное растение, которое останется лишь черенковать.

Луковичные прекрасно живут без выкапывания годами в приствольных кругах плодовых деревьев.

В растеневодческих хозяйствах все, чаще всего, растет на гидропонике.

И срок жизни чайно-гибридных роз, которые изначально выращивались, на срезку, небольшой - пять лет.

Да, чудо случается, что они растут и цветут, но на самом деле это фактически выброшенные деньги.

Магазинный грунт чаще всего - это мертвая земля.

- Вы в ней даже дождевого червя не найдете, - говорит садовод. - Не тратьте деньги на пакетированную землю, которая продается в магазинах.

Проще купить кокосовый субстрат, который будет в разы дешевле, для проращивания семян. У меня безотходное производство, компостная куча.

Я ее просеиваю и использую для проращивания семян.

Не сажайте растения в купленную или привезенную землю, потому что, выйдя за пределы своей корневой системы, оно будет в шоке, почему у него закончилась хорошая земля и началась глина. Мешайте то, что у вас есть.

Существует миф: чем больше вы применяете лимонной кислоты, кефира, сыворотки на почву и особенно кислого торфа, тем лучше.

Это не принесет закисления. Добавляют кислый торф под голубику, под гортензию.

Но он быстро нейтрализуется.

Чтобы достичь Рн, который нужен, придется вносить этот кислый торф каждую неделю и все больше и больше.

Лучше сходите в лес, возьмите опавшую хвою, и там, возможно, попадется микориза, которая понравится именно вашему растению, у них начнется симбиоз, который поменяет химический состав почвы.