Не укутывать на зиму: калужский садовод назвала главные ошибки в уходе за хвойными

Мода на хвойные растения в последние годы достигла пика. Их сажают повсюду - от загородных домов до городских скверов.

Однако здесь важно не упустить главное: правильный уход. Хвойные, несмотря на внешнюю выносливость, требуют внимания и знаний.

На встрече клуба «Добрые плоды» в библиотеке им. Белинского агроном, ландшафтный дизайнер и потомственный садовод Екатерина Серякова поделилась практическими рекомендациями, которые помогут сохранить здоровье и красоту хвойных на вашем участке.

Когда сажать

Многие считают, что высаживать деревья можно только весной или осенью. Но оказывается некоторые можно сажать зимой.

- Не поверите, но мы сажали крупномеры на новом кампусе Бауманского 29 декабря, разгребая метровые сугробы и вгрызаясь в мерзлую землю. И это абсолютная норма. По всему миру крупномеры сажают именно зимой, когда растение находится в вегетативном покое, - пояснила Екатерина.

Если хотите пересадить, сейчас самое время: земля не промёрзлая, а у растений вегетативный период закончен. Они находятся в спячке.

- Вот у вас заснул ребенок, вы его аккуратно взяли, переложили, и он дальше спит. А если вы его разбудили и переложили, то уложить его заново не получится. Так и с растениями, - говорит эксперт. -

Когда вы пересаживаете растение в спячке, оно у вас просыпается уже на новом месте и растет дальше. Единственное, максимально сохраняйте ком.

И хвойные не любят заглубление корневой шейки. Это для них губительно, особенно для сосны.

Но есть маленькая хитрость: когда мы хотим сдержать рост туи, не хотим постоянно стричь, допускается заглубление корневой шейки, это сдерживает активный рост.

Пересаживать надо до начала вегетативного периода. Как его определить? Как только растение просыпается, оно начинает идти в рост.

У листопадных это стадия, когда почка набухла и начинают выпускаться листочки. Все, мы их не трогаем.

У хвойных - как только начнется новый прирост. Это касается открытой корневой системы. В горшке можно сажать в любое время.

Тонкости обрезки

- Обрезку придумала не природа, а человек, чтобы ему было удобно. Мы режем, чтобы сдерживать рост и придавать форму - либо строгую, топиарную, либо природную, какая больше нравится вам.

Сколько можно срезать? Не более 30% биомассы. То есть, если вы хотите понизить растение, то поделите его визуально на 10 частей, три части можете смело отрезать.

На инструментах нельзя экономить.

- Я использую японские ножницы, которые стоят около 10 тысяч, но они неубиваемые. Это то, что я передам своим детям по наследству, - делится Екатерина. - Если вы взяли тупой секатор или тупые ножницы и обрезали ими ваше растение, то рваный срез хвойного приносит очень много проблем.

Затачивать инструмент нужно после каждой обрезки. Он должен быть острым, как ножницы у хорошего парикмахера.

При работе с туями, можжевельниками, активно используются кусторезы. Ручной инструмент лучше – рука не устает. Это удобно, когда вы обрезаете большие форматы живых изгородей.

Секатор применяем как обычный, так и с храповым механизмом. Потому что хвойные можно укорачивать, чтобы просыпались спящие почки.

Храповым секатором легче работать, он режет сам. Но у него лезвие находится посередине наковальни.

И это не дает возможности лезвию подойти вплотную к кольцу.

Остается пенек, который является воротами для всевозможных грибов, бактерий и прочих гадостей.

Поэтому храповый секатор используем только для укорачивания веток. И не только у хвойных, но и у других растений.

Все инструменты обязательно чистим. Дезинфицировать (спиртом или хлоргексидином) нужно после каждого растения. Можно для этого применить и антисептические салфетки.

Следующий нюанс, который очень часто встречается и является губительным особенно для хвойных растений - это замазывание среза, например, садовым варом. Для хвойных это под запретом.

- Хвойные заботятся о себе сами - выделяют смолу. Если замазать срез, под этой «лепёшкой» образуются вредные патогены.

Если брать нормы спилов, которые еще с советских времен применяются, разрешено спиливать деревья до 20 сантиметров. В

се, что выше - нельзя, потому что в дальнейшем получим потенциально больное растение. В Европе нормы более жесткие - до 10 сантиметров.

Когда стричь? Лучше в пасмурную погоду. Если пришлось работать на солнцепёке, после обязательно сделайте дождевание.

Макушку срезать не бойтесь. Но появляется много верхушек и начинаются проблемы, тут уже стоит задумываться.

Стрижка очень хороша для голубых елей, которые все очень любят и сажают как ель новогоднюю, не подозревая, что она может вырасти до 40 метров.

Их можно стричь каждый сезон по кончикам после того, как новые почки становятся более плотными, а новый прирост не таким мягким.

- Ветки срезанные я убираю сразу все. Во-первых, это порядок на участке, а во-вторых, эти ветки, если они здоровые, применяю для мульчирования почвы.

Важно: с середины сентября все работы нужно прекратить - растение готовится к зиме, начинается потеря соков, растение ослабевает, не затягиваются раны.

Закрывать на зиму не надо

Зимой хвойные не боятся морозов, но страдают от дисбаланса в феврале – марте: солнце уже греет, верхушка просыпается, а корни всё ещё спят подо льдом. Отсюда - ожоги хвои.

- Хвойные не боятся морозов, не туи, не можжевельники. Даже если какой-то уникальный экземпляр, например, китайский можжевельник или прибрежный. Их не надо закрывать! – предупреждает Екатерина.

- Ни в коем случае не укутывайте в лутрасил или не дай Бог в полиэтилен! Это нарушает воздухообмен и привлекает вредителей.

Лутрасил очень своеобразный материал, я его не люблю, так же, как и дорнит, который мои коллеги очень любят использовать.

Дорник – это, как войлок. Его придумали для укрытия роз, когда вы делаете каркас и натягиваете на него этот дорнир.

Но если вы его используете в других случаях, то там собираются жуки, пауки, насекомые, грибы - вся гадость. Закутывать хвойные не надо.

Если боитесь, что будет ледяной дождь, берете обычную бичевку, связываете, чтобы туя или можжевельник не развалились.

Молодым хвойным в первый год посадки, можно сделать экран со солнечной стороны, чтобы не было ожогов. Можно использовать зеленую (ни в коем случае не белую) сетку-притенку.

Она бывает разной степени притенения - 30%- 50%. Белая не подходит, потому что отражает солнце.

Канадская ель Коника требует особого отношения. Идеальное место для посадки там, где полдня солнце, полдня тень.

- Если посадили её на южной стороне - нужно притенять. Коника сильно горит, и тогда верхушка просыпается раньше корней. Дисбаланс - и растение слабеет.

Для защиты от снега и ледяного дождя можно взять на заметку и японское изобретение юкицури.

- Это классная штука, которая позволяет укрывать практически все растения от разломов: туи маленькие, рододендроны, которые мы вынуждены укрывать, не потому что боятся морозов, а потому что они боятся снега и ледяного дождя, - говорит Екатерина.

- Юкицури - это красивая система подвязки ветвей к центральному шесту. Вы ставите палку в основание растения, крепко ее вбиваете сантиметров на 30 повыше должна быть точка. И от нее выпускаете шпагат.

Привязываете каждую веточку к нему. Получается эстетичный шалаш. И снег в большой массе вовнутрь не попадает. Во-вторых, у растений есть дополнительная опора.