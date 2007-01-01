Туя пожелтела - паниковать или лечить? Калужский садовод рассказал, как ухаживать за хвойными на участке

Здесь есть определенные тонкости.

Фото библиотеки им. Белинского.

Хвойные растения - украшение любого сада.

Они стоят зеленые даже зимой, создают уютную атмосферу и легко вписываются в ландшафт любого стиля.

Но чтобы туи, ели, сосны и можжевельники действительно радовали долгие годы, важно правильно их выбирать, сажать и ухаживать.

Своим опытом с участниками клуба «Добрые плоды», который собирается в библиотеке им. Белинского, поделилась Екатерина Серякова – агроном, ландшафтный дизайнер, потомственный садовод и хозяйка собственного сада площадью 30 соток.

Разговор начался с терминологии.

- Правильно говорить хвойные растения, - сразу уточнила Екатерина. – Хвойники - это другой класс, относящийся к эфедре. Когда приобретаете растения в питомнике, вам нужны именно хвойные.

К ним относятся все вечнозелёные растения с иголками и чешуйками: туя, можжевельник, ель, сосна. А вот самшит, например, - не хвойное.

Руководитель клуба Елена Дроздорвская (слева) представила эксперта Екатерину Серякову.

Как выбрать посадочный материал

- Если покупаете хвойные в горшке, обязательно вытаскивайте растение из него, - советует Екатерина. - Недобросовестные продавцы часто под видом закрытой корневой системы продают растения с открытой, которая дешевле.

Если земляной ком крепкий и держится, можно брать. Если же земля осыпается, вы просто переплачиваете.

Большие туи в горшках, как правило, выращены в голландской селекции, но стоят значительно дороже и хуже приживаются.

Лучше брать растения меньшего размера, они быстрее адаптируются и дадут более активный рост.

И при посадке в земляном коме не забывайте снимать мешковину и сетку, иначе корни не смогут свободно развиваться.

Когда черенковать

-Хвойные хорошо черенкуются, даже голубые ели для сохранения цвета, - говорит Екатерина. - Если ель размножается семенами, это всегда лотерея, потому что из семян может получиться часть голубых, а часть чисто зеленых.

Поэтому, если необходимо чистокровное растение, то чаще всего черенкуется.

Туя хорошо черенкуется, и можжевельник, например, казацкий, который вырастает гигантским.

Если вы приходите к нему, поднимаете его лапу, чтобы обрезать, можете увидеть, что он весь в корнях.

Но ошибочно полагать, что, отрезав эту лапу, вы сразу получите новое растение: такая махина не будет получать питание, и вы ничего не получите. Черенкуйте небольшой кусочек.

Черенкуют растения осенью и весной. Если у вас есть мини-теплица на окне, чтобы была температура до +16…+18 градусов, черенкуйте сейчас.

Расстояние при посадке

Одна из главных ошибок - слишком плотная посадка.

Чтобы живая изгородь из туи выглядела сплошной стеной, между растениями должно быть не менее 1,2 метра.

У ели обыкновенной шаг посадки - минимум 3 метра.

При недостатке пространства крона загущается, растения начинают «лысеть» изнутри и теряют декоративность.

И не забывайте: раз в сезон такую изгородь нужно стричь, иначе ветви пойдут «кто куда», внешний вид станет неряшливым.

Почва и подкормка

Сосна отлично растёт на песке, а вот туя Смарагд на песчаной почве нуждается в дополнительных питательных веществах.

Для Смарагда, если у песчаная почва, надо добавлять питательные вещества, потому что песок плох тем, что ничего не задерживает. К песку нужна глина.

Идеальная почва - разрыхлённая глина. В глине много микроэлементов, но она тяжёлая, поэтому требует улучшения структуры.

А вот пихта корейская очень капризна и сильно зависит от микроклимата конкретного участка.

Подкормку хвойных проводят только до конца июля.

Для этого можно применять «Зеленую иглу». Выгоднее брать гранулированную, потому что она при расходе намного дешевле.

Жидкая дает более быстрый эффект, но и быстрее заканчивается.

- Если надо подкормить, там есть мерная ложечка, я рассыпаю, рукой промульчирую немножко, и этого достаточно, - объясняет Екатерина.

Главное - избегать азота: он стимулирует бурный рост, но не даёт хвое вызреть к зиме, из-за чего весной появляются ожоги.

Правильная прищипка

Прищипывать рекомендуется в основном карликовые и горные сосны (например, сорта Мугус и Пумилио).

Обыкновенную лесную сосну прищипывать не стоит: со временем это превратится в трудоёмкую проблему. Если вы хотите их держать в росте, то лучше просто режьте.

Как прищипывать? Удаляйте не более трети «свечки» и делайте это руками, чтобы не повредить хвою.

- Не обрезайте ножницами, чтобы не повреждались иголочки.

Но надо делать всё аккуратно, чтобы размер свечек был одинаковым, - дает совет садовод. - Говорят, что надо делать это в конце мая, но из своей практики скажу: конкретных сроков нет.

Болезни и вредители

Самый коварный враг хвойных - короед. Заметить его можно по дырочкам в коре, но к тому моменту дерево уже часто сильно повреждено.

Профилактика - здоровое, правильно посаженное и подкормленное растение гораздо устойчивее к вредителям.

- Если эпидемия короеда началась, то уже ничего не сделать. Надо все заливать сильной химией, а будет ли эффект, не скажет никто, потому что насекомые сильно мигрируют.

Если туя или можжевельник стали тусклыми, отличаются по цвету от других, проверьте их изнутри, возможно, завелись щитовки (коричневые бугорки, если на них надавливаешь, там - «мука» или насекомые).

Избавиться можно только инсектицидами, например, актарой.

При пожелтении хвои изнутри паниковать не стоит, скорее всего, это естественный опад хвои, происходящий раз в 2-3 года, либо растение надо почистить, либо питания не хватает.

Но если желтеет внешняя хвоя, ищите причину: возможно, заболевания или насекомые. В этом случае помогут феровит и циркон.

Грибное заболевание можно попробовать вылечить селеплантом, увеличив дозировку.

- Селеплант хорош тем, что он обладает фунгицидными свойствами, - рассказывает Екатерина. - Это, грубо говоря, профилактика грибных заболеваний. Плюс еще в составе кремний.

Когда кремний попадает в почву, он усиливает свойства растения впитывать полезные микро и макроэлементы, которые уже находятся в земле.

А феровит хорош для хвойных растений, потому что улучшает цвет хвои. Если туя начала желтеть, применяем феровит вместе с цирконом.

Буквально несколько капель циркона и добавить феровит, согласно инструкции (2 мл на 10 литров). Но, если поражено более 70 процентов, вы растение не спасете.

Если меньше, то можно применить удобрение «Зеленая игла» для таких больных товарищей и смесь феровит-циркон.

Если вы против химии, здесь сложно что-то советовать. Потому что иногда помочь надо. Это как с антибиотиками – иногда они нужны.

Чистка обязательна

Хвойные требуют регулярной чистки. Каждые три года у них обновление хвои, они сбрасывают старую и осенью желтеют внутри.

То есть, вся хвоя старше трех лет начинает осыпаться. Опад хвои можно увидеть, если раздвинуть растение.

Поэтому раз в 1-2 года, а в идеале – каждый сезон, необходимо руками удалять старую хвою изнутри. Никаких «керхеров» - только ручная работа!

- Берем секатор, и в этом случае можно оставлять «пенечки», - говорит Екатерина. – Как проверить, живая ли ветка? Для этого ее надо чуть-чуть согнуть.

Если гнется, значит в ней идет жизнь. Ее можно укоротить, оставить пенечек, и из этого пенечка проснутся спящие почки и пойдет рост.

Также вырезают сухие, больные, перекрещивающиеся и растущие внутрь ветки. Это улучшает вентиляцию и снижает риск заболеваний.

Лучшее время для чистки - конец лета или осень, чтобы не потревожить птичьи гнёзда, которые в хвойных часто встречаются.

При чистке найденные гнёзда обязательно удаляйте: в них поселяются грибы и вредители.