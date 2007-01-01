Керамический кокошник и мраморная река: какие калужские художники получили премию конкурса имени Куликова

Эта выставка-конкурс проводится каждый год.

Фото автора.

В Калужском музее изобразительных искусств царила атмосфера праздника - здесь подвели итоги и наградили победителей ежегодной региональной выставки-конкурса имени Афанасия Куликова.

2025 год стал рекордным: свои работы представили 137 профессиональных художников и любителей. В экспозиции было представлено 300 произведений.

Такого масштабного творческого смотра в истории конкурса еще не было.

Выставка разнообразная: здесь и классическая живопись, и графика, и скульптура, и даже современные формы вроде инсталляций и ассамбляжей.

Традиционно сильны позиции декоративно-прикладного искусства - можно увидеть текстиль, авторских кукол, вышивку и керамические композиции.

Десять лучших

После тайного голосования жюри определило десять лауреатов, которые получили не только дипломы, но и денежные премии.

Высшую награду в графике завоевал Николай Смолин с лирической акварельной серией «Земля Калужская».

Никалай Смолин не первый раз занимает призывое места.

Работа Николая Смолина «Таруса. Спящая Ока» из серии «Земля Калужская».

В живописи дипломы первой степени разделили сразу три мастера: Евгений Пухов с зимним пейзажем «Покрова на рву», Виктория Харченко с картиной «Опытным взглядом» и Станислав Баранов с «Безымянным триптихом».

Евгений Пухов.

Виктория Харченко.

Станислав Баранов.

Безымянный триптих Станислава Баранов.

Диплом II степени в номинации «Живопись» получил Виктор Зундалев за свою абстрактную работу «Пленэр».

Виктор Зунделев.

Дипломы II степени в номинации «Графика» - у Анжелики Багандовой за триптих «Дивный лес» и Максима Алексеева изобразившего «Дверь бабы Шуры».

Анжелика Багандова.

Триптих «Дивный лес»

Максим Алексеев.

«Дверь бабы Шуры».

Диплом III степени в номинации «Скульптура» получил известный скульптор Сергей Лопухов за лирическую работу из мрамора «Река».

Сергей Лопухов.

работа Сергея ЛОпухова из мрамора «Река».

Диплом III степени в номинации «Графика» вручили Наталье Китаевой за триптих «Чёрное и белое».

Наталья Китаева.

Триптих «Чёрное и белое»

В декоративно-прикладном искусстве жюри отметило дипломом III степени керамическое панно «Народные традиции» Вероники Гелюх.

А зрители свои голоса отдали мастерице Марине Гусевой за панно «Похищение Европы».

Марина Гусева.

Панно «Похищение Европы».

Истории за картинами

Каждая работа-победитель — это отдельная история. Например, картина Виктории Харченко «Опытным взглядом» - это не просто групповой портрет.

- Я изобразила специалистов входного контроля на предприятии, где работает мой муж, - поделилась Виктория.

- Они решают сложную задачу: определить, помешает ли некий дефект работе сложнейшей электронной платы.

В такие моменты ключевую роль играет опыт самого старшего сотрудника. Здесь это – мужчина в центре.

Я писала эту работу для фестиваля «Время — вперед!», который проводится, чтобы напомнить о престиже рабочих и инженерных профессий.

Не менее глубокая идея заложена в панно Вероники Гелюх «Народные традиции». Это современное прочтение фольклорных мотивов в керамике.

Вероника Гелюх совместила народные мотивы и современность.

- Я хотела осовременить традицию, чтобы она заиграла по-новому, — объясняет Вероника. -

В центре — кокошник с зеркалом. В него можно посмотреться - это и взгляд в историю, и в себя.

Птички «Древа жизни» здесь на веревочках, они крутятся, как бусины.

От эскиза до готовой работы ушло больше месяца, делалось все на вдохновении».

Уже сейчас работа заявлена на всероссийский конкурс, посвящённый кокошникам.