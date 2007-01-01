Афиша Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Кто потянет «Войну и мир»? Педагог и писатель Александр Киселёв - о школьной программе и современных авторах
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Кто потянет «Войну и мир»? Педагог и писатель Александр Киселёв - о школьной программе и современных авторах

Как вернуть детям интерес к чтению.
Татьяна Светлова
14.12, 18:00
0 437
Фото автора.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На фестивале «PRO книги и уют», калужане получили возможность пообщаться с человеком, который совмещает в себе талант педагога и писателя.

С Александром Киселёвым, кандидатом педагогических наук, учителем сельской школы в Дзержинском районе и автором детских книг получился откровенный и глубокий разговор.

Говорили о чтении, детях, школе и, конечно, о литературе.

Александр Константинович финалист престижных литературных конкурсов и лауреат международных премий.

Его повесть «Вайнахт и Рождество» отмечена спецпризом премии имени В.П. Крапивина и международной гуманитарной премией «Совесть» имени Альберта Лиханова.

А весёлые «пираты» из другой его книги заставили смеяться писателя Андрея Усачёва.

Недавно у Александра Константиновича вышла новая книга  «Принцесса Дуня и...» - добрая история о силе детского воображения.

«Читают умные»: как вернуть любовь к книге

Самый острый вопрос, который волнует всех: почему дети не читают?

По мнению Александра Киселёва, ответ прост и сложен одновременно. - Я в образовании 45 лет. Как было 10% читающих, так и осталось. И могу сказать, что читают умные.

Не все умные читают, но если читают, то умные.

Если ребёнок не видит, что в семье читают, он читать не будет. Чтобы полюбить книгу, надо с раннего возраста приучать детей. Читать им каждый день, - убеждён писатель.

Он привёл личный пример: его дочь каждый вечер в девять часов читает детям перед сном. Это ритуал, который работает безотказно.

Но есть и системная проблема. Педагог уверен: школьная программа по литературе во многом отпугивает современных детей, она даже не устарела, а окаменела. - Мы сейчас уже не читаем, мы в лучшем случае комментируем текст, - заметил Александр Константинович.

-Я знаю, что за все годы моей работы «Войну и мир» прочитали трое. И это нормально, да кто ж это потянет!

Надо наполнять книги хорошими текстами, которые люди будут читать. И дети увидят интересные книги и начнут читать.

Ну что им «Кому на Руси жить хорошо» читать что ли?

Много хороших авторов

Вопреки мнению, что хороших книг сейчас нет, Александр Киселёв с этим категорически не согласен. - Сейчас есть хорошая литература, разнообразная, интересная. Хороших писателей много, - уверен он.

– Я пытался составить список, но на 50-й фамилии споткнулся. Потому расскажу о тех, кого знаю, кого читаю.

Как уточнил писатель, детская литература - это до 12 лет.

Вот шпаргалка для родителей, которые хотят найти ребёнку увлекательную книгу.

В список фаворитов Александра Киселева вошли Евгения Басова, Станислав Востоков, Валентина Дёгтева, Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, Виктория Ледерман, Андрей Усачёв, Светлана Лаврова, Лидия Волкова, Алексей Олейников, Сергей Седов Тамара Михеева и  ругие.

Почему взрослые читают детские книги

На встрече гости упомянули интересный тренд - всё больше взрослых читают детские книги. По мнению Александра Киселева, они находят  поддержку в детской литературе. - Ведь задача детских книг не только чему-то научить, но и дать надежду, веру в чудо.

А этого зачастую просто нет во взрослых произведениях. Чтение - это удовольствие, умное, но удовольствие. Оно ещё и утешать должно, - пояснил писатель.

От смешных пиратов до книги про войну

На встрече Александр Константинович рассказал и о своём творчестве.

Его книги очень разные: есть весёлые («Жила-плыли пираты»), есть фантастические – о забавном народце, который попал на другую планету и стал ее обживать («Добрики спасают мир»), есть «невероятные, немножко сумасшедшие» истории («Про одного мальчика»).

И, конечно, новая  книжка «Принцесса Дуня и …» много кто еще. Главная героиня - девочка-фантазерка.

Дуня живёт с мамой, папой и кучей вымышленных друзей. У нее есть Кузябра (кто это, никто не знает), господин Бардак, а Рыцарь Репейник хочет жениться на ней.

Эту книжку смело могут читать и взрослые, если хочется посмеяться.    

А вот повесть «Вайнахт и Рождество» стоит особняком, она, как рассказал Александр Константинович, «написалась помимо его воли».

- Действие происходит в 1941 году в оккупированном городе, в котором легко угадывается Калуга, - пояснил писатель. - Живет мальчик с мамой, бабушкой, отец был репрессирован.

Это реальная семья, которая жила в центре нашего города, есть даже точный адрес. И им подселяют немецкого офицера.

Мальчишка, Коля, он очень советский, а еще папа репрессирован, и он хочет это показать, что будет бороться с фашистами.

А тут старшие мальчишки расклеивают патриотические листовки, и он идет с ними.

Это история о взрослении, о том, чтобы ни происходило, в любой ситуации, даже самой страшной, можно остаться человеком.

Некоторые сцены там на грани фола, мне часто приходилось объясняться по этому поводу. Но книжка получилась.

Дети - другие, но дети

Завершая разговор, Александр Киселёв отметил, что большая беда некоторых авторов в том, что они пишут не про современных детей, а про своё собственное детство.

- Я сразу бросаю читать книжку, если она начинается «Родители отправили ребенка к бабушке в деревню». Это избитый ход, который провоцирует как раз на ностальгию.

Иногда понимаешь, что они дела с детьми-то не имели. Пишут, например, «учительница в таком-то классе имела такое-то прозвище». Какое сейчас прозвище?

Нет прозвищ, все это ушло. У детей сейчас совершенно другое мышление, логика поступков.

Хотя в целом дети остаются детьми. 

Новости по тегу
культура
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZtQnNrUm5nS3FzeHBHa2V4bjQ5QXc9PSIsInZhbHVlIjoiZnEzWm1udmNXTTFodGdzNmdFZHgzKytGQVcrOExVVEpnZ3N3M3hmNU5GUkZEdnVsMXBxMmZra1BFR2tHZ1QyYlhYVlNpK3N2SGdLWFJJZnVUbWJ0eHlsdm1GMHZUQU8xMHhwWnVkN1RuaSs0SHVVWkV5UllmUjJZbkZRdmdvWnJuUHduWDQxZU4rUUlXTXVIL25nVkI3MGMxYXoyN2NJWVQ0NGVJaUZHRkxKdGkxb1VPaXh6aXFKVWtyV3pmT2xhSm96alZSZW4xZExaY2NoL0Njems4bDVaMUlVNzJ5NUNNbjBEeExBQ2J2OVlxdHB3VCs5bWl2OHJzZklBRm94dWZmZmtEMU1NWjZuRDU2MzR3RllMbzNYS0xtVEdXY2dTUXBrNDJ2c2pXN1hUdkVNaG5sN2F3cHU4Z0YrcHg5RXhoRWUvalRjUW9MTW1QRTFjYmg1Z0h4R2E3Tjl2ajNPU0o0RkM1ZExDVUlYaVR6RTkzSTFaek8yaVcwQTAvcVhwb3V5cCtkRjF3K0ZLb05ONHJHdENxbCtyY0VjRFNWMU5XVWNKcFhYRTNTZVBQbFdJVWticERqNjV5WTUrUWhsdCIsIm1hYyI6ImNmNDZkMjA4YTlmNzQ2MDRkODQxZDI5MTE0YzVhNjhlM2M4ZjJlY2Q2MWM3MzNhZjZhM2M5N2VlM2NmYTZjNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhQdHVHdGR0cGJFelJJRUI0VFZ6c1E9PSIsInZhbHVlIjoiVmdkVUNNb3o1bUJBUStFQmNLZkRwS2kyOXRJZlMxdUoyTkEvalVGNzZTUjYxVW1ab1Irbk1jUytwc1JOa2laYnh0NngyR3dJbzdvTThTMlRZNVRucENhNFJaemtCUXdjc3pWYXpLWXJyZ2xzaXZ2K0k2UG00NzRVYndFa1QyN0JtbHRPeURNZS9RZVNMWXZkRVVHMTJJdU5GdmxuNDhRTExYcUZBRGV1aU1PUmhMMDlPaG1DRDE3QVBOWFVpd2poWFFxM1VxazBTZ2haMmRINnpsOGI2d2c3TnBhbktPWlg3NlVEWEFYOWVDNFdiRDVNQTZZQmRiOFFoQnJuT2Q3Y2FJL01yUitHSWl4ZFpWOGZsUUhvTUlveU9UajY4Nlh3UEhTN3VmK1NwQmp0V0xLRzNoM0ZvbS9QM1BTaTVoaU5Qd1JXSTNITHhYOUJmUkhBb3BlY05QSGRvdkZNMUt5WGpFMnlLQzlRR3RGM203VCtoMEgrSGxPbEpUNnl0Zy85R2l5QkFNYmpjME93UHcxMGFCNW51M2FCaTdFUWtqTHl6RGpCQXFvcTdicjh3TE1hZ0dHaFlpUFlZaFBZRFdyTm1yWFNNR2VZTVNjUUZ2U2RRNlRYWGxqMUtpSHd5c2RpOTUxT1R2UzVMcjVHTVdxS1Fxcjkrd21haE5sSitLUXRmMlQ4cjRRNmFCT3pMQktoUk50WDdteHMwdnF3d3dJQ3FVWVlZTGdsWG5nWnhIWldHUHNxY2w5OXVvR3hyd0FlcmVzblBTdUhHZVkzZW91RFFrcmtLcmdmS29pcTRhNFo1OHlrL2pUZmlrL2R3emNKL1ZWZUtjdzh3dHhZaDRscSIsIm1hYyI6ImM3ZmQwN2VkMWJjNmY0OTM1NGY0NThmZjc3NTQ5YTAwNzdmYWNlZGUyMjkzNmMwZTE0YzBmY2E2N2I0YTgzNzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+