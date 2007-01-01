Кто потянет «Войну и мир»? Педагог и писатель Александр Киселёв - о школьной программе и современных авторах

Как вернуть детям интерес к чтению.

Фото автора.

На фестивале «PRO книги и уют», калужане получили возможность пообщаться с человеком, который совмещает в себе талант педагога и писателя.

С Александром Киселёвым, кандидатом педагогических наук, учителем сельской школы в Дзержинском районе и автором детских книг получился откровенный и глубокий разговор.

Говорили о чтении, детях, школе и, конечно, о литературе.

Александр Константинович финалист престижных литературных конкурсов и лауреат международных премий.

Его повесть «Вайнахт и Рождество» отмечена спецпризом премии имени В.П. Крапивина и международной гуманитарной премией «Совесть» имени Альберта Лиханова.

А весёлые «пираты» из другой его книги заставили смеяться писателя Андрея Усачёва.

Недавно у Александра Константиновича вышла новая книга «Принцесса Дуня и...» - добрая история о силе детского воображения.

«Читают умные»: как вернуть любовь к книге

Самый острый вопрос, который волнует всех: почему дети не читают?

По мнению Александра Киселёва, ответ прост и сложен одновременно. - Я в образовании 45 лет. Как было 10% читающих, так и осталось. И могу сказать, что читают умные.

Не все умные читают, но если читают, то умные.

Если ребёнок не видит, что в семье читают, он читать не будет. Чтобы полюбить книгу, надо с раннего возраста приучать детей. Читать им каждый день, - убеждён писатель.

Он привёл личный пример: его дочь каждый вечер в девять часов читает детям перед сном. Это ритуал, который работает безотказно.

Но есть и системная проблема. Педагог уверен: школьная программа по литературе во многом отпугивает современных детей, она даже не устарела, а окаменела. - Мы сейчас уже не читаем, мы в лучшем случае комментируем текст, - заметил Александр Константинович.

-Я знаю, что за все годы моей работы «Войну и мир» прочитали трое. И это нормально, да кто ж это потянет!

Надо наполнять книги хорошими текстами, которые люди будут читать. И дети увидят интересные книги и начнут читать.

Ну что им «Кому на Руси жить хорошо» читать что ли?

Много хороших авторов

Вопреки мнению, что хороших книг сейчас нет, Александр Киселёв с этим категорически не согласен. - Сейчас есть хорошая литература, разнообразная, интересная. Хороших писателей много, - уверен он.

– Я пытался составить список, но на 50-й фамилии споткнулся. Потому расскажу о тех, кого знаю, кого читаю.

Как уточнил писатель, детская литература - это до 12 лет.

Вот шпаргалка для родителей, которые хотят найти ребёнку увлекательную книгу.

В список фаворитов Александра Киселева вошли Евгения Басова, Станислав Востоков, Валентина Дёгтева, Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, Виктория Ледерман, Андрей Усачёв, Светлана Лаврова, Лидия Волкова, Алексей Олейников, Сергей Седов Тамара Михеева и ругие.

Почему взрослые читают детские книги

На встрече гости упомянули интересный тренд - всё больше взрослых читают детские книги. По мнению Александра Киселева, они находят поддержку в детской литературе. - Ведь задача детских книг не только чему-то научить, но и дать надежду, веру в чудо.

А этого зачастую просто нет во взрослых произведениях. Чтение - это удовольствие, умное, но удовольствие. Оно ещё и утешать должно, - пояснил писатель.

От смешных пиратов до книги про войну

На встрече Александр Константинович рассказал и о своём творчестве.

Его книги очень разные: есть весёлые («Жила-плыли пираты»), есть фантастические – о забавном народце, который попал на другую планету и стал ее обживать («Добрики спасают мир»), есть «невероятные, немножко сумасшедшие» истории («Про одного мальчика»).

И, конечно, новая книжка «Принцесса Дуня и …» много кто еще. Главная героиня - девочка-фантазерка.

Дуня живёт с мамой, папой и кучей вымышленных друзей. У нее есть Кузябра (кто это, никто не знает), господин Бардак, а Рыцарь Репейник хочет жениться на ней.

Эту книжку смело могут читать и взрослые, если хочется посмеяться.

А вот повесть «Вайнахт и Рождество» стоит особняком, она, как рассказал Александр Константинович, «написалась помимо его воли».

- Действие происходит в 1941 году в оккупированном городе, в котором легко угадывается Калуга, - пояснил писатель. - Живет мальчик с мамой, бабушкой, отец был репрессирован.

Это реальная семья, которая жила в центре нашего города, есть даже точный адрес. И им подселяют немецкого офицера.

Мальчишка, Коля, он очень советский, а еще папа репрессирован, и он хочет это показать, что будет бороться с фашистами.

А тут старшие мальчишки расклеивают патриотические листовки, и он идет с ними.

Это история о взрослении, о том, чтобы ни происходило, в любой ситуации, даже самой страшной, можно остаться человеком.

Некоторые сцены там на грани фола, мне часто приходилось объясняться по этому поводу. Но книжка получилась.

Дети - другие, но дети

Завершая разговор, Александр Киселёв отметил, что большая беда некоторых авторов в том, что они пишут не про современных детей, а про своё собственное детство.

- Я сразу бросаю читать книжку, если она начинается «Родители отправили ребенка к бабушке в деревню». Это избитый ход, который провоцирует как раз на ностальгию.

Иногда понимаешь, что они дела с детьми-то не имели. Пишут, например, «учительница в таком-то классе имела такое-то прозвище». Какое сейчас прозвище?

Нет прозвищ, все это ушло. У детей сейчас совершенно другое мышление, логика поступков.

Хотя в целом дети остаются детьми.