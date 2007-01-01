После Победы: в Европе нарушают союзнические договоренности, а в Калужской области собирают фольклор

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

Между миром и войной

29 ноября. (ТАСС). Белградское радио сообщает, что президиум югославской скупщины постановил: за чрезвычайные заслуги перед народами Югославии в народно-освободительной борьбе и за самоотверженную работу по восстановлению страны наградить маршала Югославии Иосипа Броз Тито орденом «За заслуги перед народом» 1-й степени.

По сообщению лондонского радио, английский крейсер «Сессекс» водоизмещением в 10 тысяч тонн обстреливал индонезийские отряды, сосредоточившиеся в окрестностях Семаранга. Вчера в Батавию прибыл командующий воздушными силами союзников в Юго-Восточной Азии вице-маршал авиации Парк.

Будем сотрудничать

В Москву прибыла торговая делегация Французской Республики, возглавляемая директором экономического департамента министерства иностранных дел г-ном Эрве Альфаном.

На Центральном аэродроме делегацию встречали: заместитель народного комиссара внешней торговли Союза ССР М. С. Степанов, торговый представитель СССР во Франции С. В. Пожарский, заведующий 1-м Европейским отделом НКИД СССР С. П. Козырев, начальник протокольной части НКВТ В. Г. Кириллов, помощник заведующего протокольным отделом НКИД СССР Н. Н. Яцкович.

Делегацию также встречали советник французского посольства в Москве г-н Шарпантье и другие сотрудники посольства.

На том же самолете прибыл в Москву заместитель торгового представителя СССР во Франции К. Б. Бахтов.

В нарушение Декларации

На рассмотрение Контрольного Совета в Германии внесен Советский меморандум по вопросу о том, что, вопреки Декларации о поражении Германии и решениям Берлинской конференции, в английской зоне оккупации Германии продолжают существовать крупные соединения германских вооруженных сил и германские военные, военно-морские и военно-воздушные власти.

Как известно, Декларацией о поражении Германии, подписанной 5 июня 1945 г., предусмотрено, что все вооруженные силы Германии или находящиеся под германским контролем, где бы они ни располагались, включая сухопутные, воздушные, противовоздушные и военно-морские силы, СС, СА и гестапо, а также все другие силы или вспомогательные организации, имеющие оружие, должны быть полностью разоружены.

Германские вооруженные силы в английской зоне оккупации имеют войска связи (свыше 5 полков) и танковые подразделения, а также развернутую сеть военных госпиталей, — свыше 20.000 коек.

Германские военно-морские силы в английской зоне оккупации именуются в настоящее время германской службой траления. Эта германская служба имеет штаб и располагает сторожевыми дивизиями и флотилиями.

Кроме указанных немецких соединений, частей и служб, в провинции Шлезвиг-Гольштейн находится около миллиона немецких солдат и офицеров, не переведенных на положение военнопленных, но проводящих занятия по военной подготовке.

Американские моряки недовольны

По сообщению лондонского радио, 90 тысяч членов американского союза моряков решили объявить 24-часовую забастовку в знак протеста против того, что затягивается возвращение на родину из-за границы американских военнослужащих.

Забастовка не распространяется на транспортные суда, предназначенные для перевозки войск, на угольные буксиры, танкеры и на суда, на борту которых находятся грузы, предназначенные для оказания помощи европейским странам.

Банки – народу!

«Журналь офисьель» опубликован одобренный учредительным собранием текст правительственного закона о национализации французских банков, с поправками, внесенными учредительным собранием. Проект получил таким образом силу закона.

В национализированные банки назначены правительственные комиссары. Закон о национализации банков в его окончательном виде является компромиссом между учредительным собранием и правительством.

Собрание согласилось ограничить пятью число национализируемых в первую очередь банков для того, чтобы не осложнить отношений с правительством и не задерживать проведения национализации банков.

Нюрнбергский процесс: продолжение

Документы, предъявленные американским обвинением, дали Трибуналу возможность представить полную картину заговорщической подготовки германских и австрийских фашистов к захвату Австрии Германией.

Дальнейшая документация с большой убедительностью и яркостью рисует последовавшие затем драматические события. Зейсс-Инкварт путем сложных и коварных интриг и грязных комбинаций стал министром внутренних дел Австрии. Пост руководителя облегчил ему задачу руководства австрийскими гитлеровцами.

К 10 марта 1934 года вся подготовка к перевороту в Австрии была закончена. В ночь с 10 на 11 марта в Австрию от Гитлера вернулся гаулейтер Глобочник. Этот гитлеровский посланник сообщил, что Гитлер «предоставил» австрийским фашистам свободу действий.

Прощай, оружие – здравствуй, безработица

В своём выступлении на пресс-конференции о ходе реконверсии (перевода промышленности на мирные рельсы) на протяжении первых 100 дней реконверсии Трумэн сказал, что большая часть рабочих с военных заводов в настоящее время уже освобождена, за исключением рабочих судостроительных верфей.

Отметив, что безработица до сих пор меньше, чем предполагалась, президент заявил:

- Тем не менее мы всё ещё находимся в переходном периоде. Быстрая демобилизация вооружённых сил, несомненно, приведёт к увеличению общего числа безработных в предстоящие несколько месяцев.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 1-7 декабря и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…посещают библиотеки.

Все чаще и чаще в абонементе областной библиотеки можно встретить людей в шинелях. Это демобилизованные воины и инвалиды Отечественной войны. За последнее время читателями библиотеки стали более 100 фронтовиков, из них 39 человек записалось только в ноябре.

Демобилизованные воины интересуются произведениями советских писателей, вышедшими в дни войны, читают классиков. Многие из них учатся и берут на дом учебники.

…отмечают День Сталинской Конституции.

5 декабря в Калужском областном драматическом театре состоялось общегородское торжественное заседание, посвященное Дню Сталинской Конституции.

С докладом выступил председатель областного исполнительного комитета депутатов трудящихся т. Шурыгин.

Участники заседания единодушно приняли текст приветственного письма творцу самой демократической в мире Конституции — товарищу Сталину.

…обновляют автопарк.

Из города Горького в Калугу прибыло для отдела сельского и колхозного строительства при облисполкоме 17 полуторатонных автомашин.

В ближайшее время поступит новая партия. Все автомашины будут направлены в районы области для обслуживания сельского и колхозного строительства.

…беспокоятся об условиях содержания скота.

Положение с уходом за скотом в колхозах Людиновского района внушает серьезное опасение. В колхозе «Красная дубрава» 1/4 коров размещена в очень небольшой, грязный сарай, где не устроены даже кормушки.

В колхозе имени Ворошилова 15 голов скота стоят под навесом по колено в грязи. Причем кормов не дают, держат скот на одном подножном корму. И не мудрено, что из 15 голов пять погибли.

Ни в одном колхозе кормовые балансы не составлены, корм не учтен, расходуется как попало. Обо всем этом прекрасно знают зооветработники и руководители района. На их глазах гибнет скот. К сожалению, действенных мер к предотвращению падежа не принимается.

…готовятся к Новому году.

Скоро наступит новый 1946 год. Вокруг елок в школах, детсадах и квартирах соберутся веселые хороводы ребят.

Калужская артель «Живопись» начала изготовление игрушек к новогодней елке.

На 30 тысяч рублей будет изготовлено снегурочек, дедов-морозов, яблок, груш, орехов, голубей, зайчиков, белок, слонов, медведей, клоунов и множество других мягких, деревянных, картонных красиво разукрашенных игрушек.

…развивают радиосети.

Около трех тысяч новых радиоточек установлено в текущем году в районах области. Сейчас радиотрансляционная сеть насчитывает 22 тысячи радиоточек.

В текущем году построено два 500-ваттных радиоузла в Людинове и Кирове и 100-ваттные в Барятино и Жиздре. Заканчиваются последние работы по монтажу радиоузлов в Ульянове, ведутся подготовительные к монтажу работы в Думиничах и Износках.

Для радиофикации сельских местностей вновь построено 22 километра радиолиний. План среднего ремонта радиолиний по области выполнен. Произведена замена провода на 50,5 километра при плане в 30.

…истребляют хищников.

Калужанин, инвалид Отечественной войны Алексей Тимофеевич Калужский с 1941 по 1943 год воевал с немецко-фашистскими захватчиками и потерял на фронте правую руку. Но прежнее любимое занятие — охоту Алексей Тимофеевич не оставил.

За последнее время т. Калужский лично уничтожил двух волков.

…благодарят за заботу.

Возвратившись по демобилизации из Красной Армии, я сразу почувствовала теплую заботу о себе со стороны общественных организаций Малоярославца, пишет читательница Елена Свиридова. Мои родители погибли в дни войны, сама я в результате ранения получила инвалидность и, несмотря на все это, я не оказалась одинокой, не встретила трудностей в устройстве своей жизни. Мне помогли поступить на работу, оказали материальную помощь, предоставили жилье. Горячо благодарю общественность города Малоярославца за проявленную заботу.

…пополняют музейные фонды.

На-днях Калужский художественный музей получил из Москвы 11 произведений живописи. Это очередное пополнение оказалось особенно ценным. В числе полученных картин много работ крупных русских мастеров: Айвазовского, Поленова, Архипова, Константина Коровина, Туржанского, Юона и других. Из них особенно интересны работы Коровина «Севастополь ночью» и «Облачный день», работа Юона «Псков», Архипова «Старуха» и другие.

…собирают фольклор.

Жюри конкурса, организованного Всесоюзным домом народного творчества имени Н. К. Крупской на лучшее народное патриотическое произведение, отметило работу Калужского дома народного творчества. Собиратель и исследователь фольклора научный сотрудник т. Шереметева провела большую работу по сбору произведений народного творчества.

Интересный фольклорный материал (частушки и пословицы), собранный в Калужской области, будет использован в изданиях книг русского фольклора.