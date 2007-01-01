Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Не картины, а файн-арт: магия в фотографиях калужанки Анастасии Ященко
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Не картины, а файн-арт: магия в фотографиях калужанки Анастасии Ященко

Ее работы погружают в декабрьскую сказку.
Татьяна Светлова
07.12, 12:00
0 318
Фото Анастасии Ященко и автора.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В первый день зимы в фойе Дома музыки открылась персональная выставка фотографа Анастасии Ященко, которая похожа на портал в другую реальность.

С первого взгляда не верится, что перед тобой не картины, а  фотографии.

Более 40 работ создают ощущение театрального действа, где каждый снимок - законченный образ, целая история.

Анастасия Ященко - фотохудожник, чьи работы знают на международных конкурсах.

Но для Калуги эта выставка дебютная.

И место, и время выбраны неслучайно: в предновогодний декабрь её работы, напоминающие  средневековые картины, создают настроение тайны и чуда. 

Накрывает волна чувств

С фотографией Анастасию познакомил отец, подарив фотоаппарат, когда ей было 15.

С тех пор камера всегда в ее раках. В её творческой биографии было всё: 12 лет съёмок свадеб, натюрморты, арт-проекты, эксперименты.

На десять лет она погрузилась в телевизионное творчество, но в итоге вернулась к фото. Сейчас Анастасия не только снимает, но и преподаёт.

И полностью посвятив себя миру файн-арта - тому самому стилю, где фотография стремится к живописи.

- Выбирать работы для выставки - это огромный стресс и шок, - призналась на вернисаже Анастасия. - Ты теряешься.

А когда достаёшь старые архивы, накрывает волна тёплых чувств. Ценны не только снимки, а воспоминания, которые с ними связаны: как мы смеялись, грустили, как рождался образ. Весь этот спектр эмоций остаётся в памяти.

Вот за это я и люблю фотографию.

Анастасия Ященко рассказала, как простые вещи превращает на фото в средневековые наряды.
Анастасия Ященко рассказала, как простые вещи превращает на фото в средневековые наряды.

Кухонное полотенце становится платьем

Стиль файн-арт, в котором работает Анастасия Ященко - это магия.

Причем здесь нет нейросетей, сложного фотошопа, практически никакой обработки. - Всё подбирается и создаётся вживую, - объясняет автор. – Файн-арт - интересная вещь. Чтобы казаться дубовой на снимке, дверь не обязана быть такой.

На её фотографиях почти всё - «не то, чем кажется». Викторианское платье? На самом деле - кухонное полотенце.

Нимб у девочки? Просто плетёная соломенная салфетка для кухонного стола.

Металлизированный фатин, напоминающий кольчугу, у княжны - тоже художественный приём.

 Историческая достоверность не важна, важна художественная правда и игра фактур. Всё решает свет и умение фотографа понимать результат.

- Ты видишь обычную вещь - и раз, она уже трансформировалась в кадре. Когда всё складывается, как задумала, чувствуешь себя волшебником. 

Серьезные дети и живые крысы

На выставке много детских портретов стиле файн-арт, задумчивых, серьезных, с глубоким взглядом.

- Дети обожают фотографироваться, когда не надо улыбаться, - говорит Анастасия. - Моя задача - вытащить определённое настроение, раскрыть ребёнка с новой стороны. Часто даже родители удивляются. Это работа почти психологическая.

Образ всегда подбирается под модель, его нельзя унифицировать.

В этом и  прелесть. Анастасия рассказывает историю о полненькой девушке, которая пришла на съёмку, иронично заметив, что она не модель.

Зато из неё получилась колоритная «немецкая кухарка с собаками и рулькой на столе». И эта серия вошла в топ международного конкурса.

Героями фото Анастасии становятся и животные: лошади, собаки, и даже… живая крыса. Они становятся важными участниками фотоисторий. - Крыса - настоящая, — раскрыла секрет Анастасия. – Животные на фото – это мои питомцы или моих знакомых, у которых как раз живет крыса.

Выставка в фойе Дома музыки будет работать до 17 декабря. Вход на нее  свободный.

В декабре, когда на улице темно и холодно, а мы все ждем новогоднего праздника, такие кадры звучат как напоминание о чуде. Надо только замедлиться, вглядеться в детали и поверить в волшебство.0+ 

Новости по тегу
культура
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjllcDVEYkY5b3RTekYvL2dEdEwxdVE9PSIsInZhbHVlIjoiTXIvcE4vd3M1WkJ3TnZBQXNUS3cwUmptbEkxYVdkT0JKRTQwWk95RWRSWmZwT2N0eUl0SFhwM3JzUUdrZTQ5U2U1STRCYk5yRzQwUEhibG1uQk5QT0xqMkd6MmplelpNQzRYV0xDUmRvRkgxbFp0TEVHYkRCL3Y2K053dCtKQnhxQStMcUM5QVJENlpmdnp4WURZZUU3WUJ6VitWbHEvOGlJWCtkd0RqdGdoMlh4M1VwemNsMlRTZEsrYzZSVzhZMHEzS0JHRWd3OTF4b0liMUtpYXJCRFgxOUgwVUtsTEh6L0FjNzNudlJaYTRVNlJ4NU5FSTF0YmEzV3ZubGVQRDVidVlkVXMrOXUwQ2dtQUg0T3RmMzZHRUl5U0tIN1djS3lxT0Q5K1Zab2llZWJHemdULzcrcTJFUTY3KzZWVzNWZTlNQ001bWVZa0dCTjNleThnME1MNG1Eek1ySnNENy9kNHdDUW5peHhrRFFtZGY4dVpBSnVBN2hoQWRyMGZtQlRYeVpSUXo3aDJDNFhSakNvQ0JNUmFGVFBiZDZlOUMyVWpvQnNId0R1dFROT21VeUNEY01jbllmS0lmT3BvdiIsIm1hYyI6ImViYThjNzdiYWZiNThiMmMzZWFhN2VkN2ZmYjQ1YWY2OTkyZjE5Y2E1NWY3MzQ3ZmZhNDE4MmU5MjJhMDY1ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im8xSEFmTzNhRlVpeWhhZWV1V1Y5ZVE9PSIsInZhbHVlIjoiVUo2SURmV3lwSlZpSTRxVFhvNWFQOWFmdnFtRmtwRHovNi9yZWxyczRBRHppMHRIOG5wWm0zRXdHWjVEdzJ4OUd3RUZSRkhuY2dSREpiaWw2L3Q0MEl2bmM4MWE3NmJsY2xVcmpiek85RWc2d0szRHNiejh0cXZuUThpRE0yc2tIdTRUV1pIOTM1ajFjditCK2hpQ3BIOVFXZm8xNVNwa1N6MmF1T1dEV2ZDTzM3WkduUytBay9KMkorU3NRblNEVEY5NkdjSVJqWm5RL1k4MGNlQ2ZBajFWeU8yRCtaWEYrWUlscGxwTXliaWplNzAvN1M5NTRJV1F2S045Y0tDRGlsQ0dZaWxZcXlMV2RmQzBsMGZuZHl3bXhFbi9kQjNnbzRGQVNzNGFWQmE2Mi9rZjUrZ1ovZWc5bEl5ME1zczE5SU1obFJDaEZvSjFtLzdWd21uM3FzaG9Ic1dGaUtTWTR6TnFOd1VHZ044OFlzNkRhSEcwM0FHRWlXbXNuSmNjcWVwTXlIWkxXNmVQWUtzRFFkSmoxamtJU3BQT2hrTWkvdjZORHl0Zm9GalNhVjRYUTFXazhubXRJR2lkTWlQZWkzRStlQjhJSno3QnpwelRKUllvSzg4OTBSYVljRlNPQUcvK3N3VmEyY0k4cmQ1RUpTVEk5LzE5R1pyUTJwVXppeURqTTBZbDJJaWEyME55M1ZBTXNRdkFmaFFSWW81cXpJSytQSzhDbVhBL2JmbzNJUTVUZlpZcHl2UVE1Q3IxNlNEWERwekU2aHRRZW9lelk4YmFvRGlBamFIeXoyRGtRTkRxVXdGY1hSb3dkZGl0a2dZZkMwMGEyaUtESDZYQyIsIm1hYyI6IjI0MWI4ZGExNmRlMjA4ODMxZGFhZWIyMGNlOTY3ODQwYjliMTUzODAyNjdlZjQ1NDczMjk1OWQ2OWU5ZmNmYWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+