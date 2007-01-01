Не картины, а файн-арт: магия в фотографиях калужанки Анастасии Ященко

Ее работы погружают в декабрьскую сказку.

Фото Анастасии Ященко и автора.

В первый день зимы в фойе Дома музыки открылась персональная выставка фотографа Анастасии Ященко, которая похожа на портал в другую реальность.

С первого взгляда не верится, что перед тобой не картины, а фотографии.

Более 40 работ создают ощущение театрального действа, где каждый снимок - законченный образ, целая история.

Анастасия Ященко - фотохудожник, чьи работы знают на международных конкурсах.

Но для Калуги эта выставка дебютная.

И место, и время выбраны неслучайно: в предновогодний декабрь её работы, напоминающие средневековые картины, создают настроение тайны и чуда.

Накрывает волна чувств

С фотографией Анастасию познакомил отец, подарив фотоаппарат, когда ей было 15.

С тех пор камера всегда в ее раках. В её творческой биографии было всё: 12 лет съёмок свадеб, натюрморты, арт-проекты, эксперименты.

На десять лет она погрузилась в телевизионное творчество, но в итоге вернулась к фото. Сейчас Анастасия не только снимает, но и преподаёт.

И полностью посвятив себя миру файн-арта - тому самому стилю, где фотография стремится к живописи.

- Выбирать работы для выставки - это огромный стресс и шок, - призналась на вернисаже Анастасия. - Ты теряешься.

А когда достаёшь старые архивы, накрывает волна тёплых чувств. Ценны не только снимки, а воспоминания, которые с ними связаны: как мы смеялись, грустили, как рождался образ. Весь этот спектр эмоций остаётся в памяти.

Вот за это я и люблю фотографию.

Анастасия Ященко рассказала, как простые вещи превращает на фото в средневековые наряды.

Кухонное полотенце становится платьем

Стиль файн-арт, в котором работает Анастасия Ященко - это магия.

Причем здесь нет нейросетей, сложного фотошопа, практически никакой обработки. - Всё подбирается и создаётся вживую, - объясняет автор. – Файн-арт - интересная вещь. Чтобы казаться дубовой на снимке, дверь не обязана быть такой.

На её фотографиях почти всё - «не то, чем кажется». Викторианское платье? На самом деле - кухонное полотенце.

Нимб у девочки? Просто плетёная соломенная салфетка для кухонного стола.

Металлизированный фатин, напоминающий кольчугу, у княжны - тоже художественный приём.

Историческая достоверность не важна, важна художественная правда и игра фактур. Всё решает свет и умение фотографа понимать результат.

- Ты видишь обычную вещь - и раз, она уже трансформировалась в кадре. Когда всё складывается, как задумала, чувствуешь себя волшебником.

Серьезные дети и живые крысы

На выставке много детских портретов стиле файн-арт, задумчивых, серьезных, с глубоким взглядом.

- Дети обожают фотографироваться, когда не надо улыбаться, - говорит Анастасия. - Моя задача - вытащить определённое настроение, раскрыть ребёнка с новой стороны. Часто даже родители удивляются. Это работа почти психологическая.

Образ всегда подбирается под модель, его нельзя унифицировать.

В этом и прелесть. Анастасия рассказывает историю о полненькой девушке, которая пришла на съёмку, иронично заметив, что она не модель.

Зато из неё получилась колоритная «немецкая кухарка с собаками и рулькой на столе». И эта серия вошла в топ международного конкурса.

Героями фото Анастасии становятся и животные: лошади, собаки, и даже… живая крыса. Они становятся важными участниками фотоисторий. - Крыса - настоящая, — раскрыла секрет Анастасия. – Животные на фото – это мои питомцы или моих знакомых, у которых как раз живет крыса.

Выставка в фойе Дома музыки будет работать до 17 декабря. Вход на нее свободный.

В декабре, когда на улице темно и холодно, а мы все ждем новогоднего праздника, такие кадры звучат как напоминание о чуде. Надо только замедлиться, вглядеться в детали и поверить в волшебство.0+