Снежок прикроет кто где клал: рейд по уличным свалкам Калуги

Во второй половине декабря, по прогнозам синоптиков, снег, наконец-то, изменит цветовую палитру калужских улиц.

Фото автора, Евгении Родионовой, Константина Тюрина, калужан.

Белое, пушистое покрывало укроет Калугу и коммунальные службы города начнут бодро рапортовать о количестве вывезенного снега, о километрах очищенных тротуаров и дорог.

Скроет снег и многочисленные кучи мусора, провалы и буреломы веток, оставленные гнить во дворах, парках и закоулках областной столицы.

Пока этого не случилось, мы просмотрели историю нашего чат-бота обратной связи за последний месяц, записали адреса, где, по словам наших читателей, растут горы мусора и 4 декабря объехали их с целью посмотреть, убрали их или же первый снег все-таки скроет этот хлам от бдительных глаз неравнодушных калужан до весны.

Забегая вперед - количество так называемых несанкционированных свалок в городе нас поразило.

Акция провалилась

Мы объехали несколько районов Калуги, заглянули на Правобережье. Общее впечатление от города накануне будущих снегопадов неплохое. В центральной части, да и в отдаленных районах, с фасадной части дорог чисто.

А вот если заглянуть чуть вглубь от статусных трасс, ситуация плачевная. Горы мусора и старых покрышек, похоже, так и останутся лежать до весенней капели.

Объявленная городскими властями акция по бесплатному приему старых покрышек, похоже не прижилась.

Напомним, с 15 по 30 ноября (а фактически до 28-го, так как в выходные покрышки не принимали) калужанам предложили привезти отслужившие свое колеса в специальный пункт приема.

Один на весь город.

С 8.00 до 17.00 по будням.

Неудивительно, что пессимисты оказались ожидаемо правы: акция объявлялась больше для галочки.

Подтверждение тому - огромные завалы старых покрышек на улице Константиновых у дома № 6.

На 2-м Тульском переулке гора покрышек разрослась на несколько метров.

Проезжая по городу, мы насчитали более двух десятков таких стихийных свалок. Можно, конечно, обрушиться с негодованием на свински поступающих автовладельцев, но сразу возникает резонный вопрос: а куда их девать?

Одного пункта приема, который работал две недели, тут явно недостаточно. Да и кто о нем знал-то? В масштабах города – явно единицы.

Может, стоило у каждой мусорной площадки соответствующий стенд с информацией разместить?

Маяковский не одобряет

Справедливости ради нужно отметить, многие контейнерные площадки очищены.

По нескольким адресам, указанным жителями, мы с удовольствием наблюдали чистоту и порядок.

Однако, далеко не везде.

К примеру, эпических размеров помойка выросла у высоковольтной линии электропередач рядом с площадью Маяковского.

Ее размеры больше десятка квадратных метров. Чего тут только нет! Основу же составляют узнаваемые черные мусорные пакеты.

Удивительно, ведь расположена она не рядом с жилыми домами. Чтобы выбросить сюда мусор, калужанам приходится пройти сотню метров. Однако, несут.

Быть может, это такой протест горожан, недовольных работой коммунальщиков?

Свалка существует уже достаточно длительное время, разлагающиеся отходы распространяют жуткие миазмы на всю округу.

Вонь доходит даже до постамента великого поэта.

Все идет к тому, что к Новому году снежок запорошит эту гору отбросов и, как говорится, с глаз - долой, из плана уборки - вон. По крайней мере, до весны.

Ну, хоть вонять не будет. До первой оттепели.

А кому дровишек?

В первых числах декабря жители Правобережья обнаружили у Губернского парка обширную свалку. Фото ее разнеслись по социальным сетям.

Съездили и мы на Правый берег. Свалки не нашли, но внутри самого парка обнаружили огромные залежи биологически чистого топлива.

Гулять сейчас по дорожкам парка немного жутко.

С обеих сторон повсюду свалены напиленные чурбачками деревья, ветки. Причем, они складированы не в каком-то отдельном месте, а практически по всему Губернскому парку.

По снежку, конечно, станет ходить веселее, но в нынешнюю угрюмую погоду мрачные дорожки парка напоминают фильмы ужасов. Так и ждешь, что из очередного бурелома на тебя вылезет какой-нибудь маньяк с бензопилой из «Пятницы, 13-е».

Про Губернский парк написаны тонны статей. Действительно, это, пожалуй, самый странный объект благоустройства в Калуге. Вброшенная идея бывшего губернатора была со скоростью полета пули взята на вооружение чиновниками, но его развитие стопорится до сих пор.

Сегодня Губернский парк – это монументальная входная группа в парк с буреломом внутри.

И, главный вопрос: а зачем напиленные стволы деревьев аккуратно сложили в пирамидки и оставили так?

Кстати, боковые входы с колоннами на данный момент очень сильно обветшали и напоминают въезд в усадьбу какого-нибудь помещика после революции. Запустение чувствуется везде.

Коммунальные самураи. Лирическое отступление

Окидывая взглядом общую картину предзимья Калуги, нельзя сказать, что коммунальные службы курят бамбук. Нет, они работают. Каждый день мы видим на улицах бригады с лопатами, технику, но, видимо, как-то избирательно проходит эта работа.

Складывается впечатление, что власти города взяли на вооружение обычай нерадивой хозяйки: в центре комнаты подмести, загнать мусор по углам и прикрыть веничком.

Набившие оскомину коммунальные разрытия, например, на Хрустальной, скорее всего, так и будут «радовать» всю зиму местных жителей.

Вряд ли дождутся приличного двора и люди, живущие возле новой станции скорой медицинской помощи. Ветхие сараи и кое-как закопанные трубы не видны с дороги, но жителям от этого не легче.

Равно как не видно гостям города, посещающим музей Жукова и сквер его имени разрисованные «зады» здания и откровенную помойку.

Отдельно нужно сказать и про годами расширяющийся провал на улице Марата. На данный момент тротуар продолжает разрушаться и до проезжей части осталось около метра.

Городские же власти оправдывают свое бездействие необходимостью создания дорогостоящего проекта укрепления склона.

Но, простите, про этот обвал писали все СМИ города. И не один раз. И не один год. И уже даже не пять.

И где вы были все эти годы?

Странный подход: дождаться разрушения дороги и тратить огромные дополнительные средства бюджета.

И ремонтировать, ремонтировать, ремонтировать… Бесконечно можно смотреть как горит огонь, как течет вода и как работают коммунальщики. У калужского коммунального самурая нет цели, есть только путь: нанести счастье и причинить радость.

Эх, скорей бы снег, по крайней мере до весны глаз не будет постоянно упираться в мусорное непотребство и бесконечные грязные раскопки.

В заключение

Сейчас в тренде баловаться с нейросетями, показывая какой Калуга может быть красивой в вязанном стиле. Какая она симпатичная в мультяшном виде. Какая она милая в стиле «Лего».

А мы, вкушая мусорные ароматы на площади имени поэта от пролетариата №1 подумали, а что бы сказал на все это Маяковский, если бы памятники могли говорить?

И нейросеть помогла найти ответ на этот вопрос. Вот что думает обо всем этом нейромаяковский.

Мне —

на постаменте —

стыдно!

Меня

обносит

ветер сором.

Ждёте,

пока бронзовой глыбой

я в окно

ваше

ворвусь громом?

Господа

калужская чиновная рать!

Вам

не стыдно

за этот угар?!

Чтоб даже памятник —

встал

и пошёл

Вас

спросить

за помойный срач?!