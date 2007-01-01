«Записные кирпичники: краевед раскрыла историю ремесленных династий Калуги

73 двора, 38 фамилий.

Фото из архива «Калужского перекрестка» и автора.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

В Российском государственном архиве древних актов хранится перепись 1715 года, запечатлевшая для истории мир калужских кирпичников, черепичников и изразечников.

Благодаря исследованию краеведа Валентины Фридгельм, мы можем заглянуть в их дворы и узнать судьбы мастеров, чьими руками строилась старинная Калуга.

Об этом она рассказала на краеведческой конференции.

Где жили кирпичники

В переписи кирпичников и черепичников указаны не только мужчины, но и женщины, что редко встречалось в подобных документах того времени.

В неё вошли 73 двора, преимущественно прихожане Знаменской, Покровской, Ильинской, Спасо-Преображенской церквей и жителей Знаменской и Покровской слобод.

В каждом дворе подробно перечислялись все члены семьи: ремесленник, его жена, дети с указанием возраста.

Этот ценный архивный документ позволил Валентине Николаевне выявить 38 фамилий калужских мастеров.

Семейное дело

Уже тогда ремесло было семейным делом, передававшимся из поколения в поколение.

Как отмечал еще краевед Дмитрий Малинин, каменные здания в Калуге начали появляться с середины XVII века, а к концу XVIII века, к моменту перестройки города по регулярному плану, их насчитывалось уже 190.

Это значит, что «каменная» биография города писалась более ста лет.

Архивные документы позволяют проследить некоторые династии на протяжении десятилетий.

Так, в записи 1660 года упоминаются калужские кирпичники Карпунка Петров и Анафлейка Хатунцов.

А в переписи 1715 года мы уже встречаем его сына, Василия Ануфриева Хатунцова, 54-х лет, унаследовавшего ремесло отца. Фамилия Хатунцовых попадается и в более поздних документах, в 1728 году.

Другая интересная находка - в переписи 1715 года значится 22-летний Филарет, сын Степана Яковлева Машонина.

А в книге Калужской провинциальной канцелярии 1728 года по оплате подушного сбора записан черепичник Машошин, уплативший двадцати три копейки.

Это показывает, что ремесло в семье не прерывалось. Причем говорит не только о преемственности, но и о высоком спросе на продукцию.

Валентина Фридгельм погрузила нас в историю династий кирпичников.

Известная семья

Самой яркой династией калужских кирпичников были Рыжевы (или Рыжовы). В переписи 1715 года указаны сразу три их двора.

Эта семья занималась не только кирпичным, но и кафельным производством, требовавшим особого мастерства в росписи.

Архивы сохранили множество договоров, по которым Рыжевы брали мальчиков на обучение в свой дом на несколько лет.

Их вклад в облик Калуги указывает краевед Дмитрий Малинина: в 1732 году «усердием купца Рыжова» была построена каменная Спасо-Преображенская церковь на Жировке. В 1848−1850-м усердием другого Рыжова, Харьковского купца, церковь перестроена, украшена, тогда же построена колокольня.

Архивные документы подтверждают, что Рыжевы жили в приходе этого храма и, возможно, всей династией вкладывались в его строительство.

- Средства на каменную церковь могло вложить любое семейство Рыжевых, а, может быть, и все вместе. Тем более, что в 1730-е годы, через 15 лет после переписи кирпичников, насчитывалось восемь глав семейств Рыжевых, изготовлявших кирпичи и изразцы, - поясняет Валентина Николаевна. - Сейчас храм не существует

К 1740–1750-м годам в документах фигурируют уже новые поколения Рыжевых: Яков Сидоров Рыжев, Ларион Яковлев Рыжев и Иван Яковлев Рыжев (отец и сыновья).

Они работали кафельщиками и кирпичниками, продолжая семейное дело. Появляются и новые фамилии - Катунцовы, Жорины, также бравшие на 5 лет в обучение с проживанием в их доме мальчиков.

Сезон длился полгода

Технологии строительства того времени мало отличались от современных.

Павел Алеппский, посетивший Россию в середине XVII века, восхищался мастерством кирпичников и отмечал, что работали они только в теплое время года: «с половины апреля, как растает лёд, до конца октября». подтверждается и архивными документами о поставках кирпича.

Все калужские мастера были «записными» - их дворы числились в Каменных дел канцелярии, что обязывало их являться на казенные работы. Однако к XVIII веку эту повинность заменили денежным оброком.

Остались без хозина

К сожалению, расцвет ремесла сменился упадком. Если в 1715 году было 73 двора кирпичников, то к 1800 году в Калуге осталось лишь 5 кафельных и 10 кирпичных заводов.

Перепись 1715 года уже фиксирует первые признаки этого: многие дворы к тому времени остались без хозяина, и вдовы с детьми далеко не всегда могли продолжить дело.

- Во дворах Шершовых, Артемовых, Сухоруковых, Репиных, Мартыновых, Карповых, Куликовых, Арестовых, Потаповых в 1715 году записаны вдовы с детьми, - поясняет Фридгельм.

Работа исследователей позволяет нам сегодня не просто знать фамилии, но и видеть за ними живых людей - мастеров, которые создавали каменную Калугу.