Под Калугой – паутина ходов: тайны подземелья и кто в них спускался

Остались они со времен Ивана Грозного.

Фото автора.

На фестивале «PRO книги и уют» писатель и краевед Владимир Толстов поделился историей изучения калужских подземелий, материал для которой он собирает многие годы и пишет книги на эту тему.

Всё началось с карты, опубликованной в 1997 году московским издателем Иваном Браном. Он обнаружил ее в можайской типографии. Но не саму карту, а большую фотографию, сделанную с чертежа - «синьки».

Бран привёз эту фотографию калужскому писателю Валентину Берестову, которого издавал в своём издательстве. А в Калугу карта попала лишь в 2013 году. Самое удивительное: когда её привезли, оказалось, что в городе о ней никто ничего не знал.

Выяснилось, что авторами старинной карты была группа при тогдашнем министерстве финансов, которая, вероятно, составила её по сведениям от калужских купцов и горожан.

Самое интригующее - на карте обозначены подземные ходы через Оку от городской крепости, от храма на Смоленке до Ромодановской церкви, а также ходы в Завершье и на север, в сторону Лаврентьева монастыря.

Глубокий колодец

- Моя книга начинается со времён Ивана Грозного, когда существовали подземные зодчие, строившие глубокие ходы. Известно, что царь трижды бывал в Калуге. Не мог он просто сидеть на берегу, ожидая врага, очевидно, укреплял крепость.

Один из важных объектов на карте - колодец у второй башни городского острога с западной стороны. Местоположение одного из них можно определить по карте с точностью до метра.

Его глубина составляла 72 метра. От этого колодца расходились подземные ходы: один - на север, к Лаврентьеву монастырю, другой - на правый берег Оки.

Почему именно 72 метра? Я предполагаю, что это не случайно: такова высота колокольни Ивана Великого в Москве. Возможно, в честь Грозного в Калуге вырыли ступальный колодец такой же глубины. Совпадение или нет?

Калужане пришли постушать Владимира Толстова.

Паутина ходов

- На карте все храмы Калуги XVI века обозначены как деревянные и носят другие названия.

После пожара 1622 года их начали восстанавливать, переносить на новые места и отстраивать в камне.

По традиции того времени, храмы должны были соединяться подъёмными ходами. В деревянных церквях были деревянные ходы.

Я считаю, что они делались из морёного дуба. Его опускали на дно реки, где древесина становилась чрезвычайно прочной.

Кстати, при строительных работах на месте старого автовокзала, рядом с церковью Жён-Мироносиц, находили такие конструкции.

На Воскресенской улице археологическая группа из Липецка раскопала целые блоки водостоков из морёного дуба. В отличие от металла, морёный дуб через 500 лет становится только крепче: его ничего не берёт.

Чем глубже я погружался в тему, тем больше узнавал о перемещениях храмов.

Например, старый Никольский храм с пределом Козьмы и Демьяна был перенесён за площадь Победы.

Так произошло со многими церквями.

Когда я наложил сетку деревянных ходов на сетку каменных, получилась настоящая паутина.

Огромная сеть подземных коммуникаций. А раз морёный дуб прочнее песчаника, можно предположить, что эти ходы сохранились.

Демидовские сокровища

- С подземельями связано множество городских легенд и историй. Одна из них даже попала в газету. 9 сентября 1888 года семь мужиков ушли в подземелья и пропали. С ними был и гимназист — тоже исчез.

Был ливень, склон Березуйского оврага обрушился.

Женщины побежали к губернатору Жукову с жалобой. Выяснилось, что мужчины отправились искать демидовское золото.

Губернатор приказал ждать, посылать кого-то за ними было слишком опасно. Но никто так и не вышел.

Подземное зодчество тогда было развито на высоком уровне. Внутри ходов устраивали ловушки и лабиринты, чтобы чужак не прошёл.

Через три дня ход заложили.

Сама легенда о кладе родилась после бунта рабочих на заводе Демидовых.

Восставшие, как гласит предание, за издевательства и непосильный труд ударили по самому больному месту - похитили сокровища Демидовых и спрятали в земле.

Прибывшие для подавления бунта войска так и не смогли ничего найти, даже пропавшее оружие и пушки. С тех пор в Калуге все знали: демидовские сокровища спрятаны под землёй.

Ещё одна легенда связана с разбойником Юрасом, который, якобы, ограбил саму императрицу Екатерину II, когда она следовала в Полотняный Завод.

По одной из версий, она в одном платье добежала до Лаврентьева монастыря. И больше в Калугу ни ногой.

А сокровища разбойника должны быть где-то спрятаны.

Верить или нет - решать каждому. Я всегда говорю: Шлиман поверил в Трою и нашёл её.

Проникли в подземелья

-Скептики утверждают, что в Калуге не может быть подземелий. Но есть люди, которые лично бывали там.

Известны подземные ходы у Казанского монастыря.

Однажды, проводя экскурсию, я упомянул об этом. Тогда ко мне подошёл пожилой мужчина и рассказал:

- Это было в 1950 году. Тогда вся территория вдоль улиц Салтыкова Щедрина была еще усеяна воронками. Мы по мальчишеской лихости стали лазить туда, хорохорились друг перед другом.

Там были ходы, по которым мы боялись идти. Везде нам мерещились страшилки про бандитов, которые, говорят, там, действительно, появлялись.

Ох и досталось же нам от родителей за наше любопытство.

Запрет проникнуть в подземные ходы был категорическим, вплоть до угрозы высылки из города к бабке в деревню. Вскоре приехали соответствующие органы и стали заливать эти дыры бетоном».

Калужанка Марина Зверева, сотрудница музея изобразительных искусств, вспоминает:

- Это было в начале 60-х. Я училась в третьем классе и подбила двух мальчиков-одноклассников пойти туда. Мы были наслышаны, что есть подземные ходы.

Стояла ранняя весна, везде вода, в том числе и внутри. Мы представляли это как приключение, перелезли через забор, прошли в щели черного входа.

Я шла впереди, потому что у меня были настоящие кирзовые сапоги, а бедный мальчик насквозь промок.

Фонарика не было, поэтому поджигали рентгеновскую плёнку. Прошли два лаза, перешли через две-три кельи - там было посуше.

Последний лаз был настолько узким, что мы еле проползли. Один из нас стоял на шухере и вдруг заметил во дворе мужчину с мешком.

Мы знали, что под Каменным мостом воры прятали украденное, и решили, что здесь то же самое. Пришлось удирать. Очень жалели, что не смогли пройти дальше — было невероятно интересно!

Ещё один случай рассказал калужанин Геннадий Васильевич (фамилию он не назвал):

- Когда в 1969 году проводились работы по открытию магазина в Гостиных рядах.

Мы с другом, будучи восьмиклассниками, подрабатывали там, расчищали подвал, нашли кирпичный подземный ход. Подвал был третьим или четвёртым со стороны сквера Ленина.

Пол лежал ниже свода примерно на полметра, значит, при строительстве Гостиных рядов ход просто перегородили. Уходил он в сторону Оки, внутрь комплекса.

Мы проковыряли снизу небольшую дырку, в которой пролезла только рука с фонариком. Видна была часть входа, а далее ничего не было видно.

Мы против этого отверстия простукивали стену в сторону Оки. Звук был везде одинаковый, как по сырой стене. В провалах крепкой была только известковая стяжка, сырые кирпичи выковыривались просто пальцем.

Я хотел сделать держатель для фотоаппарата и сфотографировать это место со вспышкой, но не успел: нас перевели в другой магазин.

Мы мастеру рассказали про этот ход, а, когда вернулись посмотреть, ход уже заделали.

Под Окой

- Особый интерес вызывает глубокий ход в сторону Ромодановской церкви. Разговоры о нём возобновились, когда начала крениться колокольня храма на Смоленке.

Тогда отец Дорофей позвонил мне и спросил, есть ли у меня материалы по подземным ходам, чтобы показать экспертам.

Но у меня есть только карта подземной Калуги с пометками «глубокое». Я пообщался со специалистами по карстовым образованиям, они объяснили, что карстовые полости всегда идут глубоко.

Их не роют горизонтально, а находят при копке колодцев.

Поэтому глубина колодца в 72 метра не удивительна.

Там, где обнаруживали пустоту, её дорабатывали. А Калуга стоит на карстовой территории: песчаник вымывается водой, остаются только прочные породы.

Карсты здесь повсюду. Кстати, в районе Тихоновой пустыни когда-то упал метеорит. А известно, что в таких местах часто образуются карстовые пустоты.

Вот и под колокольней приборы показали пустоты на глубине от 20 до 40 метров. Их назначение пока неясно.

Известно также, что в 1965 году при строительстве Гагаринского моста, когда вбивали сваи, один из снарядов обрушился на два с половиной метра вниз.

Я считаю, что в этом месте был пробит подземный ход, вода хлынула внутрь и начала его размывать.

Прямых доказательств существования сквозного хода под Окой нет, но вот что рассказывал отец Владимир, служивший в Ромодановском храме:

- Когда я пришёл сюда в 2000 году, в северной части храма был пол из больших каменных плит. В одном месте - люк. Люди говорили, что спускались туда, и он вел на левый берег.

Ещё более интересный рассказ матушки Ларисы, работавшей в храме на Смоленке в 1994 году:

- Где-то у центрального фонаря был люк. Я спустилась, обвязалась страховочным фалом и поползла на спине, ногами вперёд. Прошла, наверное, не больше пятидесяти метров.

Дальше лаз сузился, появились камни, воздуха стало мало, пришлось разворачиваться. Впечатление осталось незабываемое.

Мы верим этим свидетельствам. Если вы что-то помните, свяжитесь со мной. Исследование не закончено, будет продолжение.