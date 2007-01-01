Формула роста Калужской области

Министр промышленности и экономического развития Калужской области Анна Королева рассказала о сегодняшнем состоянии экономики региона и планах на следующий год.

Фото Михала Тырина.

Беседа прошла в минувший вторник, 2 декабря, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM.

Среди тем разговора: взаимоотношения с Китаем, инвестиции, экспорт, поддержка бизнеса.

Уроки Китая

В условиях глобальной перестройки логистических и производственных цепочек ключевым становится умение быстро находить новых партнеров и адаптироваться.

Калужская область, имеющая богатый опыт привлечения иностранных инвестиций, сегодня активно развивает сотрудничество с новыми центрами экономического роста.

Одним из главных направлений стал Китай. В конце ноября делегация Министерства промышленности и экономического развития региона вернулась из рабочей поездки по предприятиям Поднебесной.

Пятидневный визит был насыщенным: четыре города, десятки предприятий и рабочий график с восьми утра до девяти вечера. Цель — не просто подписание рамочных соглашений, а глубокая проработка конкретных проектов для локализации передовых производств в Калужской области.

- Первый город, Бэнбу — это столица стекольной промышленности Китая. В один день мы посетили четыре компании, — рассказывает министр промышленности и экономического развития Калужской области Анна КОРОЛЕВА.

Но речь шла не о привычном нам стекле. Ключевыми темами стали высокие технологии. Это и стекло для микроэлектроники — тончайшие и гибкие пленки для дисплеев смартфонов, планшетов и ноутбуков, и архитектурное стекло для современных фасадов, производство которого в России только налаживается. Безусловно, интерес делегации вызвало производство высокотехнологичного стекла для фармацевтики — ампулы и специальная тара.

- Для нас было бы интереснее, чтобы и та упаковка, в которой эти фармпрепараты поступают на рынок, производилась также у нас, — отмечает Королева, подчеркивая стремление к созданию в регионе полного цикла производства с высокой добавленной стоимостью.

Вторым направлением стала бытовая техника. В городе Хэфэй делегация посетила предприятия одного из крупных концернов. Вместе с калужской делегацией в поездке участвовал калужский производитель, который уже работает с китайскими партнерами.

- Для них эта поездка тоже была очень интересна, потому что с нашей поддержкой они обогатятся знаниями, контактами и смогут масштабироваться уже у нас, на территории Калужской области, — отметила Анна Королева.

Особое впечатление на делегацию произвел центр цементной промышленности в Лияне. Министр отмечает высочайший уровень экологической безопасности и автоматизации.

- Я была удивлена, на территории завода очень зеленая трава, абсолютно чистые дороги, рядом с промышленным предприятием — рисовые поля. Все это идет в пищу, - рассказала министр.

Этот опыт бережливого и экологичного производства крайне важен для модернизации существующих в регионе цементных заводов.

Переговоры с китайскими партнерами уже миновали фазу общих рамочных обсуждений и в ходе этой поездки уже шел предметный разговор.

- Мы вышли на этап, когда прорабатываем конкретные детали взаимовыгодного сотрудничества на будущих конкретных производствах, — подводит итог поездки Анна Королева.

Экспортный разворот

После ухода ряда международных компаний, регион столкнулся с серьезным вызовом: объемы экспорта резко сократились. Однако сегодня ситуацию удалось развернуть на 180 градусов.

- В 25-м году мы переломили тренд снижения внешнеэкономических связей. Сейчас наоборот, мы фиксируем реальный подъем, — констатирует министр.

Новыми направлениями стали Китай, Турция, Индия, а также страны Африки.

- Африка поглядывает на нас, им интересно с нами общаться, - заметила Анна Королева. - Спросом у них пользуются калужские продукты питания, машиностроительная продукция, фармацевтика и продукция нефтехимии.

Три кита поддержки

Для малого и среднего бизнеса выход на внешние рынки сопряжен с рядом трудностей. Среди которых изучение законодательства, сертификация, поиск контактов.

Здесь регион создает собственные меры поддержки и активно подключает федеральные.

Одна из самых успешных региональных инициатив — «экспортный кэшбэк» для малых компаний, заключивших внешнеторговый контракт.

- Мы компенсируем часть затрат бизнеса, — рассказывает Анна Королева. - Мы сожалеем, что у нас не столь большой бюджет, чтобы удовлетворить все заявки, потому что их очень большое количество.

Не менее востребованы субсидии на приобретение нового оборудования и поддержка в участии в зарубежных выставках.

- После каждой выставки один-два контракта подписывается, - говорит министр.

Отдельный масштабный проект — внедрение принципов «бережливого производства».

В нем уже участвуют 113 предприятий области. Специалисты центра компетенций помогают оптимизировать процессы, что дает ощутимый результат.

- Ключ к успеху — вовлеченность руководства и готовность к постоянным улучшениям, уверена Анна Королева.

ТОП-5 — это только начало

В 2025 году Калужская область поднялась на пятое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата среди всех 89 регионов страны.

- Это очень хорошо, это некий маркер для инвестора, который показывает, что наша территория наиболее благоприятная для сотрудничества, — поясняет Анна Королева.

Рейтинг основан на опросах самих предпринимателей, что делает эту оценку особенно ценной.

Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Классические инструменты, такие, как индустриальные парки и особая экономическая зона, практически заполнены.

- Сейчас мы активно работаем, ищем другие механизмы, другие формы взаимодействия с инвесторами, — говорит министр.

При этом Анна Борисовна особо подчеркивает, что инвестором принято называть не только зарубежные компании, но и местные предприятия, которое запускат новый завод или расширяет существующий.

Самым востребованным финансовым инструментом поддержки сегодня, в условиях высоких ключевых ставок, являются займы Фонда развития промышленности региона под 1–5% годовых.

- Конечно, это самый востребованный механизм, — говорит Королева.

Третий год роста

2025 год стал для региона по-настоящему позитивным. Главным достижением Анна Королева называет устойчивый рост промышленного производства.

- Мы уже третий год подряд растем, - говорит министр промышленности и экономического развития Калужской области. - Удерживаем первое место в Центральном федеральном округе и третье по всей Российской Федерации. Это очень хороший результат, и это очень дорогого стоит.

Планы на год

Экономике области удалось не только адаптироваться, но и найти новые точки роста, сохранив все действующие предприятия в рабочем режиме. Главные задачи на следующий год министр формулирует четко и прагматично.

- Мы должны сохранить рост промышленного производства, заявляет Анна Королева. - Мы понимаем все, что происходит вовне, и то, чего мы добились, мы должны удержать. Мы обязаны поддерживать все действующие предприятия и увеличивать их количество. Активно продвигать автоматизацию и роботизацию как ответ на кадровые вызовы, создавая для этого новые механизмы поддержки.

Поездка в Китай стала наглядным примером новой стратегии Калужской области: от поиска партнеров — к конкретным технологическим проектам, от борьбы с последствиями санкций — к уверенному росту и экспансии на новые рынки.

Опора на собственный бизнес, умная поддержка и открытость к сотрудничеству с восточными и южными партнерами в нынешнее непростое время становятся формулой успеха.