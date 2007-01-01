Формула роста Калужской области
Беседа прошла в минувший вторник, 2 декабря, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM.
Среди тем разговора: взаимоотношения с Китаем, инвестиции, экспорт, поддержка бизнеса.
Уроки Китая
В условиях глобальной перестройки логистических и производственных цепочек ключевым становится умение быстро находить новых партнеров и адаптироваться.
Калужская область, имеющая богатый опыт привлечения иностранных инвестиций, сегодня активно развивает сотрудничество с новыми центрами экономического роста.
Одним из главных направлений стал Китай. В конце ноября делегация Министерства промышленности и экономического развития региона вернулась из рабочей поездки по предприятиям Поднебесной.
Пятидневный визит был насыщенным: четыре города, десятки предприятий и рабочий график с восьми утра до девяти вечера. Цель — не просто подписание рамочных соглашений, а глубокая проработка конкретных проектов для локализации передовых производств в Калужской области.
- Первый город, Бэнбу — это столица стекольной промышленности Китая. В один день мы посетили четыре компании, — рассказывает министр промышленности и экономического развития Калужской области Анна КОРОЛЕВА.
Но речь шла не о привычном нам стекле. Ключевыми темами стали высокие технологии. Это и стекло для микроэлектроники — тончайшие и гибкие пленки для дисплеев смартфонов, планшетов и ноутбуков, и архитектурное стекло для современных фасадов, производство которого в России только налаживается. Безусловно, интерес делегации вызвало производство высокотехнологичного стекла для фармацевтики — ампулы и специальная тара.
- Для нас было бы интереснее, чтобы и та упаковка, в которой эти фармпрепараты поступают на рынок, производилась также у нас, — отмечает Королева, подчеркивая стремление к созданию в регионе полного цикла производства с высокой добавленной стоимостью.
Вторым направлением стала бытовая техника. В городе Хэфэй делегация посетила предприятия одного из крупных концернов. Вместе с калужской делегацией в поездке участвовал калужский производитель, который уже работает с китайскими партнерами.
- Для них эта поездка тоже была очень интересна, потому что с нашей поддержкой они обогатятся знаниями, контактами и смогут масштабироваться уже у нас, на территории Калужской области, — отметила Анна Королева.
Особое впечатление на делегацию произвел центр цементной промышленности в Лияне. Министр отмечает высочайший уровень экологической безопасности и автоматизации.
- Я была удивлена, на территории завода очень зеленая трава, абсолютно чистые дороги, рядом с промышленным предприятием — рисовые поля. Все это идет в пищу, - рассказала министр.
Этот опыт бережливого и экологичного производства крайне важен для модернизации существующих в регионе цементных заводов.
Переговоры с китайскими партнерами уже миновали фазу общих рамочных обсуждений и в ходе этой поездки уже шел предметный разговор.
- Мы вышли на этап, когда прорабатываем конкретные детали взаимовыгодного сотрудничества на будущих конкретных производствах, — подводит итог поездки Анна Королева.
Экспортный разворот
После ухода ряда международных компаний, регион столкнулся с серьезным вызовом: объемы экспорта резко сократились. Однако сегодня ситуацию удалось развернуть на 180 градусов.
- В 25-м году мы переломили тренд снижения внешнеэкономических связей. Сейчас наоборот, мы фиксируем реальный подъем, — констатирует министр.
Новыми направлениями стали Китай, Турция, Индия, а также страны Африки.
- Африка поглядывает на нас, им интересно с нами общаться, - заметила Анна Королева. - Спросом у них пользуются калужские продукты питания, машиностроительная продукция, фармацевтика и продукция нефтехимии.
Три кита поддержки
Для малого и среднего бизнеса выход на внешние рынки сопряжен с рядом трудностей. Среди которых изучение законодательства, сертификация, поиск контактов.
Здесь регион создает собственные меры поддержки и активно подключает федеральные.
Одна из самых успешных региональных инициатив — «экспортный кэшбэк» для малых компаний, заключивших внешнеторговый контракт.
- Мы компенсируем часть затрат бизнеса, — рассказывает Анна Королева. - Мы сожалеем, что у нас не столь большой бюджет, чтобы удовлетворить все заявки, потому что их очень большое количество.
Не менее востребованы субсидии на приобретение нового оборудования и поддержка в участии в зарубежных выставках.
- После каждой выставки один-два контракта подписывается, - говорит министр.
Отдельный масштабный проект — внедрение принципов «бережливого производства».
В нем уже участвуют 113 предприятий области. Специалисты центра компетенций помогают оптимизировать процессы, что дает ощутимый результат.
- Ключ к успеху — вовлеченность руководства и готовность к постоянным улучшениям, уверена Анна Королева.
ТОП-5 — это только начало
В 2025 году Калужская область поднялась на пятое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата среди всех 89 регионов страны.
- Это очень хорошо, это некий маркер для инвестора, который показывает, что наша территория наиболее благоприятная для сотрудничества, — поясняет Анна Королева.
Рейтинг основан на опросах самих предпринимателей, что делает эту оценку особенно ценной.
Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Классические инструменты, такие, как индустриальные парки и особая экономическая зона, практически заполнены.
- Сейчас мы активно работаем, ищем другие механизмы, другие формы взаимодействия с инвесторами, — говорит министр.
При этом Анна Борисовна особо подчеркивает, что инвестором принято называть не только зарубежные компании, но и местные предприятия, которое запускат новый завод или расширяет существующий.
Самым востребованным финансовым инструментом поддержки сегодня, в условиях высоких ключевых ставок, являются займы Фонда развития промышленности региона под 1–5% годовых.
- Конечно, это самый востребованный механизм, — говорит Королева.
Третий год роста
2025 год стал для региона по-настоящему позитивным. Главным достижением Анна Королева называет устойчивый рост промышленного производства.
- Мы уже третий год подряд растем, - говорит министр промышленности и экономического развития Калужской области. - Удерживаем первое место в Центральном федеральном округе и третье по всей Российской Федерации. Это очень хороший результат, и это очень дорогого стоит.
Планы на год
Экономике области удалось не только адаптироваться, но и найти новые точки роста, сохранив все действующие предприятия в рабочем режиме. Главные задачи на следующий год министр формулирует четко и прагматично.
- Мы должны сохранить рост промышленного производства, заявляет Анна Королева. - Мы понимаем все, что происходит вовне, и то, чего мы добились, мы должны удержать. Мы обязаны поддерживать все действующие предприятия и увеличивать их количество. Активно продвигать автоматизацию и роботизацию как ответ на кадровые вызовы, создавая для этого новые механизмы поддержки.
Поездка в Китай стала наглядным примером новой стратегии Калужской области: от поиска партнеров — к конкретным технологическим проектам, от борьбы с последствиями санкций — к уверенному росту и экспансии на новые рынки.
Опора на собственный бизнес, умная поддержка и открытость к сотрудничеству с восточными и южными партнерами в нынешнее непростое время становятся формулой успеха.