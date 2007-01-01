Медиаперсона 2025: Люди, меняющие мир

В Калуге в минувший четверг, 27 ноября, чествовали героев информационного поля.

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» провел очередную ежегодную церемонию вручения наград тем, чья работа формируют новую эпоху доверия между обществом и СМИ.

Два десятка героев статей и репортажей получили награды от руководства медиахолдинга.

Не просто награда, а зеркало региона

В стремительном ритме жизни современного мира, в непрерывном потоке новостей и событий так легко упустить главное — человеческое лицо происходящего. За сухими сводками, отчетами и официальными заявлениями часто теряются те, кто является настоящим двигателем прогресса, хранителем истории и созидателем будущего.

Церемония награждения «Медиаперсона года-2025», организованная медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга», стала тем самым важным актом, который возвращает фокус на личности.

Это не просто корпоративное мероприятие и не рядовое светское событие. Это — философская и практическая позиция медиахолдинга. Позиция, которая гласит: мы не просто наблюдатели и хроникеры. Мы — мост между обществом и теми, кто его преобразует.

Наши герои заслуживают не только репортажей и интервью, но и всеобщего признания, оваций и наград. Проект «Медиаперсона года», продолживший традицию, запущенную в прошлом году, — это логичное и необходимое развитие миссии СМИ.

Церемонию награждения открыл Генеральный директор медиахолдинга Павел КОРЕНЮГИН:

- Я очень рад видеть всех вас в этом красивом и очень уютном белом зале. Сегодня здесь собрались люди, которые по мнению нашего медиахолдинга делают жизнь интереснее и насыщеннее. В нашем стремительном ритме жизни важно, чтобы у людей был надежный ориентир — источник, которому можно доверять. Для многих в регионе таким источником уже много лет является наш медиахолдинг "Комсомольская правда - Калуга". Но мы не просто наблюдатели, которые фиксируют события, а площадка которая помогает услышать новые, яркие голоса которые звучат на разных медиаплатформах, социальных сетях и повседневной жизни.

А самое главное, мы понимаем, что любая история, любое событие — это, в первую очередь, люди. Именно о них, о тех, кто своими делами, талантом и энергией меняет к лучшему жизнь вокруг, мы и рассказываем нашей огромной аудитории.

И сегодня мы здесь, чтобы продолжить одну очень хорошую традицию, которую запустили в прошлом году. Традицию, которая позволяет сказать «спасибо» и отметить тех, кто не просто профессионал своего дела, но и человек, открытый для искреннего диалога. Это и есть наша премия «Медиаперсона года».

Краевед и политик: диалог с будущим

Первым на сцену под аплодисменты гостей поднялся калужский краевед Юрий ЮРЬЕВ. Номинация «Помнить и знать» — одна из самых фундаментальных.

Юрий Юрьев

В эпоху, когда история зачастую становится полем для спекуляций и манипуляций, труд таких людей, как Юрий, бесценен. Он не просто копается в архивах — он ведет диалог с прошлым, чтобы мы с вами могли строить осмысленное будущее.

Благодаря таким энтузиастам, город обретает подлинную биографию, основанную не на мифах, а на фактах.

Следующая номинация — «Политик открытого диалога: сила слова в действии» — была вручена Надежде ЕФРЕМОВОЙ. В современном политическом поле, часто отгороженном от граждан бюрократическими барьерами, фигура политика, видящего в медиапространстве площадку для настоящего диалога, а не для самопиара, становится ключевой.

Надежда доказала, что медийность — это не количество выходов в эфир, а качество коммуникации.

Амбассадоры реального сектора: От HR до стройки

Дарья Мекрюкова

Далее церемония ярко продемонстрировала, как меняется представление о бизнесе и его лидерах. В номинации «Амбассадор завода: голос команды и лицо бренда» победила Дарья МЕКРЮКОВА, руководитель отдела персонала «Фуяо Стекло Рус».

Ее история — это пример того, как из узкоспециализированной должности можно вырасти в ключевую медиафигуру всего предприятия. Она делает гигантский завод человечным, рассказывая не о станках и технологиях, а о людях, которые там работают.

Сергей Козлов и Влада Борская

Аналогичную трансформацию мы видим в строительной отрасли. Сергей КОЗЛОВ, коммерческий директор СК «Дом Мечты», получивший награду «Бренд-амбассадор качества в строительстве», доказал, что доверие можно построить в прямом и переносном смысле.

В сфере, где риски покупателей особенно высоки, а скепсис — обычное дело, его личный бренд стал синонимом надежности. Его медийность — это прямое следствие честной работы, где за каждым квадратным метром стоят не подрядчики и субподрядчики, а реализованные мечты калужан о собственном доме.

Эту же линию продолжила Влада БОРСКАЯ, генеральный директор строительной компании «Фракция», награжденная в номинации «Создатель новых смыслов». Ее подход к предпринимательству — это не про возведение стен, а про формирование культуры, ценностей и среды.

Герои нашего времени

Особой теплотой и уважением был наполнен белый зал, когда на сцену поднимались герои, чьи судьбы стали олицетворением мужества, служения и доброты.

Никита ДАВЫДКИН, получивший награду «Пример поколения», — это живая связь между ратным подвигом и мирным созиданием. Потомственный военный, спортсмен, участник СВО, после ранения он не сломался, а нашел в себе силы и талант, чтобы возглавить областной Молодежный центр.

Хрупкая, но несгибаемая Руслана САФРОНОВА, лучший участковый области, в номинации «Служить и украшать» показала, что доблесть и мягкость не исключают, а дополняют друг друга. Ее профессионализм и человеческое отношение к людям ломают устаревшие стереотипы о полицейской службе.

Вероника Матюшина

А в номинации «Добрый доктор Айболит» не могло быть другого человека, кроме Вероники МАТЮШИНОЙ, руководителя Центра реабилитации диких животных «Феникс». Ее бескорыстный труд, ее готовность прийти на помощь любому живому существу — это мощнейший гуманитарный посыл в нашу, порой жестокую, реальность.

Журналист, который не понаслышке знает о войне

Особое место в галерее героев вечера заняла номинация «За СВОих». Ее получил человек, для которого понятия «профессия» и «призвание» неразделимы, а гражданская позиция проверяется поступками.

Волонтер, ветеран чеченских войн и журналист «Комсомольской правды – Калуга» Михаил ТЫРИН – это уникальный пример, когда перо и автомат служат одной цели – защите правды и помощи ближнему.

От отеля до театральных подмостков

Церемония также отметила тех, чья работа создает ту самую среду, в которой жить и работать становится комфортнее и приятнее.

Галина КЛИШИНА, операционный директор отеля Hilton Garden Inn Kaluga, номинация «Хранитель домашнего очага отеля», — это пример лидера, который понимает: безупречный сервис для гостей рождается только в атмосфере доверия и уважения внутри коллектива. Она строит не просто успешный бизнес, а команду единомышленников, где ценен каждый.

Валерий СМОРОДИН, артист калужского драмтеатра, «Мастер трагедий и комедий», — это живое воплощение служения искусству. Его талант, отданный зрителю, обогащает культурный код региона, дает людям возможность сопереживать, смеяться и плакать, оставаясь при этом людьми.

А ведущая Екатерина СОКОЛОВА-НОВИКОВА, «Душа события», — это тот, кто превращает мероприятие в настоящий праздник. Ее искусство импровизации и управления эмоциями зала — это тоже форма творчества, без которого любая, даже самая продуманная церемония, рискует остаться просто протокольным событием.

В ряду выдающихся персонажей года особняком стоит победа, которая, без преувеличения, нашла отклик в сердце каждого жителя региона. Номинацию «Погода в доме» заслужила Татьяна ИНКИНА — человек, чье имя стало в Калуге синонимом самого главного и неотъемлемого бытового вопроса: «Какая завтра погода?».

Мэтры, амбассадоры и лидеры мнений

Отдельный блок наград подчеркнул роль экспертизы и просвещения в современном медиапространстве.

Лев КИРЛИНСКИЙ, «Мэтр стоматологии», своим примером показывает, как можно и нужно формировать культуру здоровья. Разрушая мифы и делясь знаниями, он повышает не только посещаемость своей клиники, но и общую медицинскую грамотность населения.

Александр ВОЛКОВ, «Медиа-лидер инвестиционного рынка», делает сложный мир финансов прозрачным и доступным. Его аналитика — это не просто информация, а реальный инструмент для принятия решений тысячами калужан, что напрямую влияет на их финансовое благополучие.

Светлана ТАЛЬЯНОВА, «Амбассадор российской красоты», и Дарья ПАВЛОВСКАЯ, «Мастер уверенности», задают в регионе высочайшие стандарты в индустрии красоты. Их работа — это не про поверхностную эстетику, а про искусство преображения, которое дарит людям уверенность в себе, а значит, и внутреннюю силу.

Татьяна ПОСТНОВА, директор калужского филиала «Т2 Мобайл», ставшая «Медиа-лидером в мире телекоммуникаций», доказала, что даже в сфере высоких технологий главное — человеческое отношение.

Когда журналистика становится мостом

Завершил церемонию главный редактор медиахолдинга Владимир ИВКИН, который от всей души поблагодарил героев вечера за информационные поводы, за открытость и за то, что они делают жизнь Калужской области ярче и содержательнее. Его слова о надежде на новые победы и свершения в 2026 году — это не просто формальность. Это — программа действий и для медиахолдинга, и для всех номинантов.

Церемония «Медиаперсона года-2025» наглядно показала, что современная журналистика — это не односторонняя улица, где СМИ говорят, а общество слушает. Это — сложный, многоголосый диалог, симфония, где голос каждого героя важен.