Осень без правил: климат сбил с толку калужан

Подводим погодные итоги.

- Теплая, сырая, мрачная - так можно охарактеризовать калужскую осень 2025 года с метеорологической точки зрения, говорит калужский метеоролог Татьяна ИНКИНА. - Средняя температура сезона превысила норму климата на 2,4 градуса, осадков зарегистрировано на 15 % выше многолетних значений.

Разброс температуры максимальной и минимальной колебался от +27 до - 5 градусов. Обошлось без классического бабьего лета и снега по климатическому расписанию.

Причины странного поведения погоды пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: «Климат разбалансировался, и обычные явления происходят все реже, а «экстремальные» - все чаще».

Летняя жара в сентябре

- Засушливое начало осени стало рекордным и не наблюдалось в Калуге в ХХ и ХХI веке.

За весь более 100-летний период регулярных метеонаблюдений в Калуге никогда не было такого, чтобы в первой половине сентября не выпало ни капли дождя.

Бабье лето, а вместе с ним и период засушливой погоды, продолжался до 18 сентября.

Любопытно, что похолодание произошло сразу после начала астрономической осени, 22 сентября.

К удовольствию аграриев и садоводов в Калуге не регистрировалось ранних сентябрьских заморозков.

Метеорологические итоги сентября стали очевидными – средняя месячная температура воздуха превысила норму почти на 2 градуса.

В реперный день 22 сентября в Калуге был установлен исторический рекорд температуры воздуха, столбики термометров поднялись до +27,2 градуса.

Дождей в сентябре выпало только пятая часть от значений климата. Сентябрь стал вторым самым сухим в ряду инструментальных метеонаблюдений в Калуге после 2024 года.

Бонусом к теплому и сухому началу осени стали ослепительны золотые краски природы.

Октябрь: приметы не сработали

-Первая декада октября в Калуге не отличалась рекордным теплом, отклонение от климатической нормы было скромным, всего то 1 градус.

По народному календарю предполагается, что на Покров можно ожидать первый снег.

В этом году это событие в Калуге случилось на день раньше.

В современном климате такое совпадение происходит в случайном порядке и на нашей территории встречается раз в 15 - 20 лет.

Похожая погода была в Калуге в 2007 году: точь - в - точь на Покров выпал первый снег.

За последние 30 лет самый ранний первый снег калужане наблюдали в 2013 году - 26 сентября.

В 2019 году 22 сентября регистрировали снежную крупу.

Татьяна Инкина

метеоролог Народные приметы в современном климате не работают. Наглядный пример - это зима 2024-2025 года, а вернее её отсутствие.

Самый холодный день на Покров зарегистрирован в 1993 году: -7,1 градуса, самый теплый - в 2020 году с рекордной температурой воздуха +19 градусов.

В середине месяца из-за дождей всё золото осени потускнело и оказалось на земле.

Две декады октября в Калуге были сырыми и относительно теплыми.

Минимальная температура воздуха: - 0,1 градуса наблюдалась только одну ночь - 1 октября.

Почти полтора ведра дождевой воды на один квадратный метр калужских улиц вылилось в последний день месяца!

По климатическим правилам октябрь в Калуге оказался теплым, с отклонением средней месячной температуры воздуха на 1.5 градуса от нормы.

Осадков выпало много - более 100 мм.

Месячная сумма дождей превысила средние многолетние значения почти на 65%.

Очевидно, что середина осени в Калуге становится более сырой.

При этом промокший октябрь 2025 года занял скромное четвертое место в ХХI веке.

В этом году в городе долго цвели цветы.

Ноябрь утомил серостью

- Господство теплого атлантического воздуха сохранилось в нашем регионе и в первую декаду ноября.

Ночная температура воздуха держалась положительной, с преобладанием днем около +7...+9 тепла. Погода стояла, как в октябре.

В текущем столетии такой температурный режим в начале ноября становится почти нормой.

В 2003, 2008 и 2023 году первая декада ноября была теплее многолетних значений более чем на 5 градусов.

А в 2008 году зарегистрирована аномалия 9 градусов.

Когда проглядывало солнце, то казалось, что возвращается весна. Счет ноябрьских сюрпризов был открыт днем 8 ноября.

Осеннее солнце постаралось и прогрело воздух до рекордно высоких значений.

В Калуге обновился исторический максимум температуры воздуха. Новое значение суточного максимума составило +10,4 градуса.

Прежний рекорд дня принадлежал 2020 году и был равен + 9,3 градуса.

Природа отзывалась на такое тепло вторичным цветением маргариток и примул. В лесах вновь появились грибы. Не по сезону бодрствовали и многие насекомые.

Ноябрь - самый темный месяц года. В последнем осеннем месяце в среднем солнце появляется в небе в наших широтах 32 часа.

Текущий ноябрь утомил серостью, не было ни одного полного ясного дня.

По климату метеорологическая зима наступает в Калужской области 13 ноября, когда средняя суточная температура воздуха переходит через ноль к отрицательным значения.

Впервые в прогнозах зазвучали формулировки: «дождь со снегом и мокрый снег, ночью и утром на дорогах будет скользко».

Но не тут - то было. 15 - 16 ноября погода только подразнила снегом и образованием временного снежного покрова до 3 см. Это было лишь напоминание, что ноябрь месяц зимний.

Если принять эту дату за первоначальную, то можно сделать робкое предположение, что установления устойчивого снежного покрова произойдет не ранее середины декабря.

По статистике – от первого снега до установления устойчивого снежного покрова проходит не меньше месяца. Но и это, при нестабильности современного климата, всего лишь намек.

Следим за оперативными прогнозами погоды Гидрометцентра России.

Ноябрь 2025 года, при отклонении от средних многолетних значений 3.9 градуса, стал призером по теплу, разделив второе почетное место с 2010 годом.

На первом месте остались 2013 и 1996 годы с одинаковым отклонением от нормы 4,5 градуса.

В текущем столетии в 16 годах из 25-ти ноябрь был зарегистрирован как теплый, с положительной средней месячной температурой.

В последнем месяце осени осадки превысили норму климата почти в полтора раза.

Где же зима?

- Сначала процитирую важное уточнение: новость о том, что грядущая зима выдастся особенно холодной, научный руководитель Гидрометцентра назвал «желтизной», вброшенной ради привлечения внимания.

По его словам, точные прогнозы с какими-то подробными цифрами на такие сроки на нынешнем уровне развития технологий и науки попросту невозможны.

По прогнозу ГМЦ России в первую декаду декабря температура будет превышать норму климата на 4 - 5 градуса.

Такая погода отстает от календарного графика на месяц.

Разброс температуры воздуха предполагается от-2 до +2 градусов. Осадки ожидаются небольшие и в смешанном виде - от мокрого снега до дождя.

Для сравнения: первый день теплой зимы 2024 года Калуга встречала под снегом 7 см.

Похоже, что для нашего удивления по поводу погоды будет еще немало причин.