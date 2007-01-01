Афиша Обнинск
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Книжный фестиваль в Калуге: где классика сошла с полки, а книголюбы с ума от счастья
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Книжный фестиваль в Калуге: где классика сошла с полки, а книголюбы с ума от счастья

Выходные калужане провели среди книжных томов.
Татьяна Светлова
01.12, 13:30
0 490
Фото автора
Калуга на три дня превратилась в книжную страну чудес - в третий раз прошёл литературный фестиваль «PRO книги и уют».

Атмосфера была литературно-новогодней с ароматом травяного чая, елкой и  мягким светом гирлянд.

Здесь можно было неторопливо бродить среди книг, ёлочных игрушек и авторских сувениров, пофилософствовать об Анне Карениной и получить порцию интеллектуального витамина D посреди предновогодней суеты.

Площадкой фестиваля вновь стал ИКЦ, превратившийся в огромную уютную гостиную для всех, кто любит читать, слушать и говорить о литературе.

Всё началось с эффектного дефиле «Ожившие обложки»: Татьяна Ларина, княжна Мэри, Анна Каренина и другие дамы из классики величественно спускались по лестнице в зал.

Казалось, литература действительно вышла на прогулку - прямиком к нарядной ёлке, авторским игрушкам и золочёным орехам с сюрпризами.

Было ощущение, что вот-вот появится Дед Мороз с томиком Пушкина.

Новогодняя фото-зона.
Новогодняя фото-зона.

Повсюду – книги: от карманных изданий до увесистых томов.

Здесь можно было найти всё: мемуары, детективы, поэзию, исторические романы, детские книги. Сказки, учебные пособия, научные игрушки: головоломки, микроскопы, гироскопы, логические игры.

И даже энциклопедию «Как создать цивилизацию заново» - незаменимое руководство на случай внезапного апокалипсиса. Книга, к слову, стоила 3200 рублей.

А за 3900 рублей гости могли унести с собой «Дневник последнего человека на Земле» - 376 страниц о самом важном, что успело создать человечество: от мифов и архитектуры до соцсетей и рецептов коктейлей.

Если цивилизацию восстановить не выйдет, хотя бы можно будет с теплотой вспомнить, какой она была.

«Как создать цивилизацию заново» и «Дневник последнего человека на Земле».
«Как создать цивилизацию заново» и «Дневник последнего человека на Земле».

Но фестиваль - это не только книги, но и люди, которые их пишут, издают, читают и дарят. Встречи с калужскими авторами стали главным событием фестиваля.

Юлия Рахаева прочитала почти детективный рассказ «Лестница», а детский писатель, кандидат педагогических наук Александр Киселёв размышлял о том, какую литературу сегодня стоит предлагать детям.

Поэты Марина Улыбышева и Дмитрий Кузнецов устроили дискуссию: «А нужна ли нам классика?»

А Мария Лазарева, Дмитрий Родионов и Ирина Грузинская всерьёз задумались: а что, если бы Анна Каренина жила в наше время и как бы мы отнеслись к её выбору?

Поэты несколько часов подряд читали стихи.
Поэты несколько часов подряд читали стихи.

Дети в это время активно разгадывали загадки в квесте «Лавка загадок», участвовали в мастер-классах и слушали отрывки из повести «Сказка про Молчуна Лиса» вместе с четвероногими героями из приюта «Душа бродяги».

Волшебные эксперименты: как одним движением пальца переместить осьминога в бутылке.
Волшебные эксперименты: как одним движением пальца переместить осьминога в бутылке.
Справиться с осьминогом было не так просто.
Справиться с осьминогом было не так просто.

Три дня, 14 издательств, книги по цене от скромных 250 рублей до солидных 3900 рублей.

И главное, пространство, где пахнет бумагой, типографской краской и предвкушением праздника.

Здесь, даже в эпоху интернета нашлось место тишине и шелесту переворачиваемых страниц.

И можно было купить не только подарок, но и целую цивилизацию.

Ну или хотя бы ненадолго почувствовать себя в доброй книжной сказке, а такое дороже любых энциклопедий.

Детского писателя Александра Киселева пришли послушать взрослые.
Детского писателя Александра Киселева пришли послушать взрослые.

 

 

