Калужане на Донбассе: грохот орудий и свет надежды

Наш корреспондент стал участником гуманитарной экспедиции в зону СВО.

Фото автора

Есть тип людей, которые считают, что армии помогать не надо – мол, «у них там все есть».

В реальности же военные всегда благодарны волонтерам за поддержку, ведь они привозят то, что сложно раздобыть вблизи расположения, и делают это быстро, без бюрократии.

Сформировать груз, который мы отвезли «за ленточку» в середине ноября, помогли жители Калуги, Тарусы, Белоусово. Кроме того, к сбору средств подключились люди из других городов России.

Большой груз для маленькой машины

Подготовка к поездке заняла около месяца. За шесть дней пути наш небольшой конвой пересек пять регионов и две республики, пройдя около трех тысяч километров.

Узнав о предстоящей поездке, люди по своей инициативе предложили нам полезные вещи. И это уже не только домашние соленья и теплые носки, как в первые годы. Это, в первую очередь, маскировочные сети, оснастка для ударных дронов, перевязочные материалы. Все то, что всегда остро необходимо и очень быстро расходуется.

За день до старта мы озадаченно ходили вокруг нашего кроссовера и ломали голову, как запихнуть в него ту гору вещей, что удалось собрать за месяц. И в конце концов это удалось.

Самая объемная часть груза – маскировочные сети. Их упаковали в вакуумные пакеты, уменьшив габариты раза в три. Большие коробки вскрывались, их содержимое рассовывалось по всем щелям салона – в народе этот процесс уже назвали «волонтерский тетрис».

И вот все готово, едем.

Все для фронта.

Летят километры…

С первой проблемой наш экипаж столкнулся сразу же после выезда на трассу М4-Дон. Оказалось, нашу машину внесли в реестр на бесплатный проезд с ошибкой, и теперь мы не гуманитарщики, а равноправные участники движения.

ПоПроезд только одного платного участка трассы – это 200-600 рублей, с учетом расстояния общая сумма нагорает внушительная, и она бюджетом экспедиции не предусмотрена. Поэтому принимаем решение ехать по альтернативным бесплатным участкам.

Теперь вместо прямой широкой трассы перед нами запутанный извилистый маршрут через поля, городки и поселки нескольких регионов. И тут новая беда – чем ближе цель, тем активнее работают глушилки, и наш навигатор начинает сходить с ума.

Тем не менее, благодаря указателям и подсказкам добрых людей, неумолимо движемся вперед.

Граница с ДНР все ближе, и все больше попадается военной техники – закутанной в маскировочные сети, с защитными «мангалами» и колпаками, РЭБ на кабинах.

В одном из поселков Ростовской области путь нам вдруг преграждают двое автоматчиков в камуфляже. Оказалось, подъезжая к блокпосту, мы не заметили знак «стоп-контроль» – в нашей средней полосе он довольно редок.

- Что везете? – спрашивает капитан МВД, увидев забитую под завязку машину.

- Гуманитарный груз на СВО.

- Ну, как вас после этого штрафовать? – вздыхает полицейский, возвращая документы. – Счастливого пути.

И вот, наконец, КПП «Успенка» - въезд на территорию ДНР.

Настраиваемся простоять часа два-три, ожидая оформления, как тут было принято раньше, но очередь машин движется неожиданно быстро.

Правила упростились – офицер просто заглядывает в кабину, убеждается, что наши документы в порядке, и дает отмашку.

Какие-то десять минут – и мы уже катим по земле Донбасса.

Машина с системой РЭБ.

Работайте, братья

После пасмурного Ростова Донецкая Республика встречает нас неожиданно ярким солнцем и чистым голубым небом. Приподнятое настроение сразу компенсирует усталость от дороги.

Направляемся в район Донецкого аэропорта на первую точку разгрузки – нас ждет подразделение БПЛА, работающее на Красноармейском направлении.

Движемся сквозь город и видим, казалось бы, обычную мирную жизнь. Но посеченные осколками стены, заколоченные окна и обилие военной техники зримо напоминают, что мы в прифронтовом городе, и сюда все еще наносятся удары реактивной артиллерии.

Знакомимся с ребятами-дроноводами. Сразу и не скажешь, что военные. Приветливые, улыбчивые, интеллигентные. В черте города не носят военную форму, поэтому вид у них вполне себе мирный.

Свои лица они просили не показывать, и на то есть причины – в частности, опасения за своих родных, оставшихся на «большой земле». Оператор БПЛА – одна из самых опасных профессий, за этими ребятами ВСУ ведет настоящую охоту.

Выгружаем коробки – парни особенно благодарны за хвостовики для сброса мин с дронов и два километра экранированного кабеля для установки антенн. Это как раз то, что не купишь в ближайшем хозмаге.

Ну, а мы уходим на ночевку – от усталости уже слипаются глаза, а завтра новые встречи.

"Зубы дракона" на подступах к Ясиноватой.

Потому что без воды…

Нас принимает на постой старый знакомый Геннадий Горелик – участник антимайдана, ветеран ополчения, а ныне известный бард, регулярно выезжающий с концертами в госпиталя и на передовые позиции.

- Вам повезло, парни, сегодня дали воду на полдня, - с порога объявляет он. – Можете принять душ.

Вода в Донецке – острейшая проблема, которая терзает город с той поры, как украинские боевики сознательно перекрыли канал Северский Донец. И восстановить водоснабжение в ближайшей перспективе вряд ли возможно – для этого нужно освободить от националистов огромные территории.

Водопроводные краны у дончан оживают в лучшем случае один-два раза в неделю. Поэтому солидное пространство в квартирах отдано под емкости для создания драгоценных запасов. Правда, качество этой воды зачастую таково, что ей только руки сполоснуть, но ни в коем случае не пить, не готовить пищу.

Кое-где по городу во дворах установлены баки с водой, которая регулярно подвозится, но так повезло не всем.

Гостиницы, кафе, учреждения решают проблему с помощью накопительных емкостей. Для квартир же такой способ не всегда подходит, да и не слишком эффективен.

Поэтому предложение нашего друга принять горячий душ воспринимаем с воодушевлением – до конца поездки такой роскоши уже не будет.

Уже утром замечаю с балкона соседний дом – у него полностью обрушен целый подъезд.

- Американский «Хаймарс», - говорит Геннадий. – Я был здесь и после взрыва сам помогал вытаскивать оттуда людей.

Остатки украинской обороны.

Выжженная земля

Новый день – и новый маршрут. Наш путь пролегает через район Ясиноватой – место, до сих пор хранящее следы ожесточенных боев десятилетней давности. Сейчас подступы к городу защищают цепи «зубов дракона», протянувшиеся на многие километры, а таблички «Мины» предостерегают сходить с дороги.

Выходим на Авдеевку – мощнейший укрепрайон, с которого после 2014-го несколько лет велись обстрелы мирных кварталов Донецка.

Дорожные знаки - свидетели ожесточенных боев.

Для многих донецкие топонимы выглядят «по-деревенски». У людей возникает недоумение, почему же в сводках Минобороны каждая такая «деревня» объявляется стратегическим узлом, который с таким трудом и упорством штурмуют наши войска?

Да, когда-то это были деревни. Но из них со временем выросли города, сохранив традиционные названия.

В Авдеевке, к примеру, в ее многоэтажных кварталах в мирные времена проживало около 30 тысяч человек. А если взять ту же Горловку, то это город, сопоставимый с нашей Калугой.

Еще типичный пример с «деревенским» названием – Макеевка. Этот город по площади превышает даже Донецк.

Операция по освобождению Авдеевки началась в 2022-м и стала настоящим подвигом русского солдата, ведь боевики окапывались здесь задолго до начала СВО.

Положение радикально усложнял расположенный здесь коксохимический завод, который и стал основной цитаделью ВСУ.

И только в феврале 2024-го Владимиру Путину доложили, что установлен окончательный контроль над территорией. Многолетние обстрелы Донецка с того момента уменьшились кратно.

Окопы ВСУ зарастают травой.

Следы ожесточенного украинского сопротивления и последующего бегства видны повсюду. Это и разбитые опорники, и блиндажи, и сгоревшие машины, и хрустящие под ногами осколки, и брошенная форма, от которой боевики предусмотрительно избавлялись при отступлении.

Покореженные дорожные знаки прошиты осколками, как решето.

Безлюдную дорогу окружают лесополосы – деревья похожи на зловещие обугленные скелеты. Едем осторожно – дорога вдрызг разбита бронетехникой.

Вдруг среди выжженного черно-белого ландшафта замечаем яркие флаги, реющие на обочине. Оказывается, это импровизированный мемориал нашим десантникам. Он сложен из обломков их подбитой бронемашины.

Солдатская память.

Встречи и лица

Очередную часть груза привозим в мотострелковую часть. Набор стандартный – медицина, маскировочные сети, комплектующие для беспилотников, а еще немного сладостей.

Командир узнает, что в составе нашего экипажа опытный московский врач, автор научно-популярных книг Андрей Звонков. Следует убедительная просьба – провести для бойцов профессиональный инструктаж по полевой медицине. Сказано-сделано!

Следующую посылку везем мотострелкам, работающим на Запорожском направлении – это инструменты и комплектующие для монтажа и ремонта БПЛА.

Еще один набор полезностей передаем штурмовикам на Красноармейское направление. Это в основном инструмент и расходники для ремонта блиндажей, страдающих от регулярных обстрелов и атак БПЛА.

Кроме того, передаем бойцам сублимированную еду от жителей Тарусы – ее будут сбрасывать дроны на самый-самый передок.

Опасная находка на обочине.

Здесь же трогательный момент – вручаем медаль «Волонтер-Доброволец» нашему давнему другу - донецкому волонтеру Ксене. Награда была подписана еще в октябре в Калуге и ждала сегодняшней поездки для встречи с хозяйкой.

Ксена для солдат настоящая заботливая мама, ее знают в десятках подразделений, а также в госпиталях, детских садах и социальных службах.

Любопытный факт – когда три года назад у нее родилась дочь, мама назвала ее Россия. Новость быстро разошлась среди дончан, и счастливая мама не знала отбоя от журналистов.

Еще одну медаль отвозим матери другого волонтера и воина СВО - Ивана. Сам он возьмет ее в руки позже, когда вернется после лечения из питерского госпиталя.

Вручаем торжественно, но без пафоса – просто перед воротами дома, под любопытными взглядами соседей.

В ряды вооруженных сил Ивана призвали из местного университета, где он преподавал культурологию. Кроме того, он член Союза писателей ДНР, известный поэт. Защищать родную землю ушли многие творческие личности – музыканты, актеры, художники.

На этом основные задачи можно считать выполненными. У нас остается время, чтобы поближе познакомиться с Донецком.

Освобожденная Авдеевка.

И в печали, и в радости

В самом центре столицы ДНР на бульваре Пушкина работают кофейни, гуляют парочки, играют дети. Атмосфера умиротворенная, следов обстрелов почти нет – их уже убрали. Специальные городские службы быстро реагируют на прилеты и залечивают шрамы войны.

Это же касается и коммунальщиков – даже в самые опасные и тяжелые времена они оперативно устраняли аварии на водопроводе и электросетях после попаданий украинских снарядов.

Ни на один день не прекращали движение донецкие трамваи, а дворники добросовестно поддерживали чистоту, даже когда стены домов дрожали от канонады.

Мы побывали на кладбище «Донецкое море», где у мемориалов почтили честь первого главы Республики Александра Захарченко, легендарных командиров Моторолы и Гиви и других героев ДНР. Тишину здесь нарушает только ветер, колышущий триколоры над могилами павших бойцов.

И конечно навестили Аллею Ангелов – трагический памятник детям, погибшим от украинской агрессии.

Аллея Ангелов - место скорби.

Покидая Донбасс, мы увозили с собой и боль трагических испытаний, которые выпали на долю Республики, и скорбь о погибших воинах и убитых невинных гражданских людях, и сострадание к людям, потерявшим своих близких, свои дома и привычный уклад жизни.

Но была и светлая сторона. Это гордость за Донецкую землю, отстоявшую право на достоинство, это восхищение ее жителями, а еще твердая уверенность в их счастливом будущем.