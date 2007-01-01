Тихое вторжение: какие грибы и лишайники губят ваш сад

Как распознать врага, не навредив экосистеме участка.

Фото автора.

Вы радуетесь, обнаружив на пеньке в своем огороде опят? Эта прекрасная новость может быть началом конца для вашего сада.

Давайте разберемся, какие грибы и болезни представляют реальную угрозу, а какие - безвредные санитары, и что делать, если враг уже проник на территорию.

Об этом в клубе «Добрые плоды», который собирается в библиотеке им. Белинского, рассказала его руководитель Елена ДРОЗДОВСКАЯ.

Главный враг

В саду есть абсолютный враг - это опёнок.

Его грибница, скрытая в земле, достигает гигантских размеров и действует как профессиональный диверсант.

- Грибы выделяют соки, яды, кислоты, растворяет дерево и потом всасывает его, - объясняет Елена Викторовна. - Самое страшное, что опёнок пожирает и мёртвую древесину, и живую.

Его чёрные нити-путы многократно защищены, и от него почти невозможно избавиться. Если кто-то радуется опятам на участке — это смерть вашему саду.

Методы борьбы должны быть радикальными:

Вывоз: если вы увидите, что у вас пень зарос на участке опятами, вы расчищаете все, собираете в мешок и вывезли.

Выжигание: Пень необходимо сжечь. Оставить хотя бы «глинушку» — значит дать грибнице шанс выжить.

Совет: как избавиться от пня на участке. Устройте ему «мочевинную бомбу».

- Я покупаю килограмм мочевины, - рассказывает Дроздовская. - Муж делает на пне напилы поперек, можно и дырки в нем просверлить.

Затем надо высыпать мочевину, накрыть полиэтиленом и оставить. Дождь не смоет препарат. За два года пень на моем участке превратится в труху.

Реабилитация земли: После уничтожения очага с грибами землю нужно «полечить» сидератами - горчицей, фацелией, редькой масляничной.

Они подавляют патогены и восстанавливают здоровую микрофлору.

Занятия в клубе проходят два раза в месяц.

Другие грибы: кто друг

Трутовик — опасный разрушитель старой древесины.

Поражённое дерево становится мягким, может сломаться и упасть.

Такие деревья нужно немедленно спиливать и уничтожать. Потому что споры пылят» при плюсовых температурах.

Губка и щелелистник, напротив, работают только с мёртвой древесиной и даже приносят пользу: размягчая её, они создают условия для обитания почвенных жучков, которые перерабатывают древесину в биогумус — натуральное удобрение.

Не так страшно, но требует наблюдения.

Интересно, что дерево при внутреннем разрушении губкой способно «лечить» себя: оно наращивает «рёбра жёсткости», поддерживающие ствол. Природа мудра!

От мучнистой росы до ржавчины

Особенно страдают от них косточковые культуры. Среди самых распространённых болезней:

Мучнистая роса — Белый налёт, похожий на мох, который захватывает лист.

Поражает старые сорта смородины и крыжовника.

Лучшее решение - посадка устойчивых сортов.

Из средств - биопрепарат «Планриз» и регулярные обработки раз в 7 дней.

Клястероспориоз («дырявая» болезнь): на листьях появляются дырочки, листья опадают, дерево слабеет.

Весной - обработка бордоской смесью (1%)

- Обрабатываете свежим раствором, защищая себя. На второй, третий день не оставляете. Проходите им и по стволу, и по всем веточкам, - рекомендует Елена Викторовна.

Можно использовать препарат «Абига-Пик». Эффективен и «Хорус» — его можно применять уже при +5°C, он создаёт защитную плёнку.

Держится 28 дней, как пленочку образует. И в нем хорошо и продезинфицировать все инструменты.

Коккомикоз: листья желтеют и опадают летом.

Важно собрать все опавшие листья и уничтожить их, иначе споры будут заражать новые побеги.

После уборки урожая — обработка бордоской смесью, «Хорусом» или «Скором» но он (работает при +15°C и выше).

Если листья летом желтеют и опадают – это коккомикоз.

«Дырявые листья» - признак клястероспориоза.

Ржавчина — коварная болезнь, требующая требующая «сообщника».

Груша заражается от хвойников (можжевельник), а смородина - от сосны.

Заражается груша каждую весну.

Если ей не от кого будет заразиться, она болеть не будет.

От чего она может заразиться? От своей зараженной листвы, которая лежит рядом и от хвойника. А хвойник один раз заразился от груши - и на всю жизнь.

Друг друга заражают:

можжевельник- груша,

сосна - осина,

сосна - травы,

сосна веймутова – крыжовник, смородина,

смородина – сосна,

тополь - лиственница,

осина-трава,

барбарис-злаки, газонная трава.

Чтобы болезнь не возвращалась, нужно регулярно скашивать газоны, убирать листья и обрабатывать растения бордоской смесью.

Надо ли опасаться лишайника?

Лишайники сами по себе не вредят дереву, но — это сигнал тревоги.

Появление лишайников говорит о том, что ветка перестала расти (возможно, из-за отсутствия обрезки).

Кроме того, шероховатая поверхность лишайника — отличное укрытие для вредителей и их яиц.

Избавиться от лишайников можно железным купоросом (300 г на 10 л воды или 30 г на 1 л), но только после листопада или ранней весной, до пробуждения почек.

И в безветренную погоду. Раствор сильно сушит кору, и при неправильном использовании может навредить дереву.

Если у вас лист еще не опал, и вы решили пройтись железным купоросом, то сожжете всю кору и почки.

Альтернатива - осенняя побелка стволов.

- Там, где кора побелена, лишайник не поселится, - уверяет Дроздовская.- Я очень много белю.

Каждую осень белю. И я белю высоко, пока могу рукой дотянуться.

Для удобства использую кисточку для батарейной покраски, так можно достать на полметра выше..

Сад - это живой организм, требующий внимания и знаний. Борьба с грибами и болезнями - не про химию, а про понимание природы.

Выбирайте устойчивые сорта, вовремя удаляйте поражённые части, помогайте почве сидератами и не бойтесь вовремя «идти в атаку» на вредителей.

Тогда ваш сад будет не только красивым, но и здоровым долгие годы.