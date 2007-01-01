Тихое вторжение: какие грибы и лишайники губят ваш сад
Вы радуетесь, обнаружив на пеньке в своем огороде опят? Эта прекрасная новость может быть началом конца для вашего сада.
Давайте разберемся, какие грибы и болезни представляют реальную угрозу, а какие - безвредные санитары, и что делать, если враг уже проник на территорию.
Об этом в клубе «Добрые плоды», который собирается в библиотеке им. Белинского, рассказала его руководитель Елена ДРОЗДОВСКАЯ.
Главный враг
В саду есть абсолютный враг - это опёнок.
Его грибница, скрытая в земле, достигает гигантских размеров и действует как профессиональный диверсант.
- Грибы выделяют соки, яды, кислоты, растворяет дерево и потом всасывает его, - объясняет Елена Викторовна. - Самое страшное, что опёнок пожирает и мёртвую древесину, и живую.
Его чёрные нити-путы многократно защищены, и от него почти невозможно избавиться. Если кто-то радуется опятам на участке — это смерть вашему саду.
Методы борьбы должны быть радикальными:
Вывоз: если вы увидите, что у вас пень зарос на участке опятами, вы расчищаете все, собираете в мешок и вывезли.
Выжигание: Пень необходимо сжечь. Оставить хотя бы «глинушку» — значит дать грибнице шанс выжить.
Совет: как избавиться от пня на участке. Устройте ему «мочевинную бомбу».
- Я покупаю килограмм мочевины, - рассказывает Дроздовская. - Муж делает на пне напилы поперек, можно и дырки в нем просверлить.
Затем надо высыпать мочевину, накрыть полиэтиленом и оставить. Дождь не смоет препарат. За два года пень на моем участке превратится в труху.
Реабилитация земли: После уничтожения очага с грибами землю нужно «полечить» сидератами - горчицей, фацелией, редькой масляничной.
Они подавляют патогены и восстанавливают здоровую микрофлору.
Другие грибы: кто друг
Трутовик — опасный разрушитель старой древесины.
Поражённое дерево становится мягким, может сломаться и упасть.
Такие деревья нужно немедленно спиливать и уничтожать. Потому что споры пылят» при плюсовых температурах.
Губка и щелелистник, напротив, работают только с мёртвой древесиной и даже приносят пользу: размягчая её, они создают условия для обитания почвенных жучков, которые перерабатывают древесину в биогумус — натуральное удобрение.
Не так страшно, но требует наблюдения.
Интересно, что дерево при внутреннем разрушении губкой способно «лечить» себя: оно наращивает «рёбра жёсткости», поддерживающие ствол. Природа мудра!
От мучнистой росы до ржавчины
Особенно страдают от них косточковые культуры. Среди самых распространённых болезней:
Мучнистая роса — Белый налёт, похожий на мох, который захватывает лист.
Поражает старые сорта смородины и крыжовника.
Лучшее решение - посадка устойчивых сортов.
Из средств - биопрепарат «Планриз» и регулярные обработки раз в 7 дней.
Клястероспориоз («дырявая» болезнь): на листьях появляются дырочки, листья опадают, дерево слабеет.
Весной - обработка бордоской смесью (1%)
- Обрабатываете свежим раствором, защищая себя. На второй, третий день не оставляете. Проходите им и по стволу, и по всем веточкам, - рекомендует Елена Викторовна.
Можно использовать препарат «Абига-Пик». Эффективен и «Хорус» — его можно применять уже при +5°C, он создаёт защитную плёнку.
Держится 28 дней, как пленочку образует. И в нем хорошо и продезинфицировать все инструменты.
Коккомикоз: листья желтеют и опадают летом.
Важно собрать все опавшие листья и уничтожить их, иначе споры будут заражать новые побеги.
После уборки урожая — обработка бордоской смесью, «Хорусом» или «Скором» но он (работает при +15°C и выше).
Ржавчина — коварная болезнь, требующая требующая «сообщника».
Груша заражается от хвойников (можжевельник), а смородина - от сосны.
Заражается груша каждую весну.
Если ей не от кого будет заразиться, она болеть не будет.
От чего она может заразиться? От своей зараженной листвы, которая лежит рядом и от хвойника. А хвойник один раз заразился от груши - и на всю жизнь.
Друг друга заражают:
можжевельник- груша,
сосна - осина,
сосна - травы,
сосна веймутова – крыжовник, смородина,
смородина – сосна,
тополь - лиственница,
осина-трава,
барбарис-злаки, газонная трава.
Чтобы болезнь не возвращалась, нужно регулярно скашивать газоны, убирать листья и обрабатывать растения бордоской смесью.
Надо ли опасаться лишайника?
Лишайники сами по себе не вредят дереву, но — это сигнал тревоги.
Появление лишайников говорит о том, что ветка перестала расти (возможно, из-за отсутствия обрезки).
Кроме того, шероховатая поверхность лишайника — отличное укрытие для вредителей и их яиц.
Избавиться от лишайников можно железным купоросом (300 г на 10 л воды или 30 г на 1 л), но только после листопада или ранней весной, до пробуждения почек.
И в безветренную погоду. Раствор сильно сушит кору, и при неправильном использовании может навредить дереву.
Если у вас лист еще не опал, и вы решили пройтись железным купоросом, то сожжете всю кору и почки.
Альтернатива - осенняя побелка стволов.
- Там, где кора побелена, лишайник не поселится, - уверяет Дроздовская.- Я очень много белю.
Каждую осень белю. И я белю высоко, пока могу рукой дотянуться.
Для удобства использую кисточку для батарейной покраски, так можно достать на полметра выше..
Сад - это живой организм, требующий внимания и знаний. Борьба с грибами и болезнями - не про химию, а про понимание природы.
Выбирайте устойчивые сорта, вовремя удаляйте поражённые части, помогайте почве сидератами и не бойтесь вовремя «идти в атаку» на вредителей.
Тогда ваш сад будет не только красивым, но и здоровым долгие годы.