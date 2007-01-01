Итальянский след: в Калуге рассказали, кто такие Фрязины

Руководитель клуба исторической реконструкции «Дружина рысь» Александр Пугачёв на Урафесте раскрыл почти кинематографическую историю русско-итальянских связей XVI века.

Фото автора

Это была эпоха, когда Россия только обретала свою государственность после ига Орды, а Европа искала союзников против стремительно растущей Османской империи.

После Крещения Руси её культурной опорой была Византия.

Но с падением Константинополя в 1453 году связь с греками ослабла и на смену пришёл западный ориентир.

Московские цари Иван III, а потом и его сын Василий III, активно искали контакты с Европой, где в то время была эпоха Возрождения. Цель: укрепить государство.

А для этого нужны были профессионалы. Русские послы колесили с секретной миссией: не только налаживать дипломатию, но и вербовать лучших специалистов.

Европа, постоянно воюя, здорово преуспела в фортификации и инженерии - именно это и было нужно Руси.

- Свои мастера, годами угоняемые в Орду (которая, к слову, была весьма развитым государством), только после татарского ига начали освобождаться, - объясняет Александр ПУГАЧЁВ.

Не просто невеста

Одним из первых мостов между Италией и Русью стала Софья Палеолог - племянница последнего византийского императора, воспитанница при римском папском дворе.

Её брак с Иваном III был сугубо политическим: Европа надеялась через неё склонить Москву к союзу против турок и, возможно, даже к принятию латинской веры.

Однако в России Софью встретили настороженно, как иностранку, не принадлежащую ни к одной из русских династий.

Некоторые источники даже обвиняют её в причастности к смерти наследника престола Ивана Молодого, настолько острыми были придворные интриги.

Свадебный аферист

Всех появлявшихся в России иностранцами называли «Фрязиными». Многие из них принимали православие и русские имена.

- Но некоторые были двоеверцами, - улыбается Александр. - У себя дома они считались латинянами, а у нас - православными. Удобно!

Среди прибывших из Европы в средневековую Россию были яркие, порой загадочные фигуры.

Первый наш герой -Иван Фрязин, он же Джан Баттиста делла Вольпе.

Личность авантюрная. Приехал налаживать монетное дело, а в итоге устроил брак государя.

Именно он привез из Италии портрет невесты - Софьи Палеолог.

Более того, когда в Риме проводили заочное обручение, Фрязин исполнял роль жениха, то есть по доверенности… женился на Софье за Ивана III!

Но карьера нашего авантюриста резко оборвалась.

Он тайно провез в Москву венецианского дипломата, который ехал договариваться с Ордой против турок.

Фрязин скрыл эту миссию от царя, хотя угрозы в ней не было. Результат - арест за шпионаж.

К счастью, история разрешилась миром, и Фрязина отпустили. Дальнейшие его следы теряются - летописцы не вели подробных биографий.

Кстати, его племянник, Антон Фрязин, прославился как архитектор: он построил Тайницкую башню Московского Кремля, которая стоит до сих пор.

Архитектор-чернокнижник

Самый известный «Фрязин» - Аристотель Фиораванти. Гениальный инженер из Болоньи, которого на родине обвиняли в колдовстве, алхимии и фальшивомонетчестве.

- В Россию он приехал, когда ему было 60 лет, - рассказывает Пугачев. - И привез сына. Современники писали, что отличить отца от сына было невозможно: они выглядели ровесниками. Это, конечно, подогревало слухи, что Аристотель изобрел эликсир бессмертия.

Именно Фиораванти достроил Успенский собор в Кремле после того, как предыдущая версия рухнула от редкого для Москвы землетрясения.

Он же ввел стандарт красного кирпича (28х12х6,5), которым, по сути, мы пользуемся до сих пор.

А вот карьера его завершилась печально: царь не отпустил его домой.

- По легенде, Фиораванти заточили в подземелье, и дух его до сих пор бродит по лабиринтам подземелья Московского Кремля, - подвел итог реконструктор.

Ученика Леонардо сгубила родниковая вода

Еще один звездный архитектор - Пьетро Антонио Солари, ученик самого Леонардо да Винчи.

Он построил Грановитую палату и несколько башен Кремля, включая Арсенальную.

С ней и связана трагическая история.

- На месте башни бил родник. Его не могли закопать, и отвели воду подземную реку, - говорит Пугачев. - По легенде, в жаркий день Солари напился из этого родника ледяной воды, простудился и скоропостижно скончался.

Вот так судьба великого мастера была решена обычным родником.

Жизнь - не сказка

Еще один выходец известного итальянского клана - Амброджо Контарини, во время путешествия в Персию, был взят в плен татарами.

Но русские купцы выкупили его и отправили в Москву, где он прожил несколько месяцев, оставив после себя записки.

- Может быть, это проблема перевода, но почему-то он описывал Москву деревянной, а людей грубыми и склонными к пьянству. Видимо, общался он в основном в купеческой среде, - предполагает Александр Пугачёв.

Были среди итальянцев и удивительные персонажи.

Один итальянский монах , тоже Фрязин, приехал к нам как музыкант, мастер по органанам, но так обрусел, что бросил сан, женился на местной девушке, да ещё получил в подарок село.

А вот Паоло де Боссо, которого на Руси окрестили Павлином Дебосисом Фрязиным, развивал русскую артиллерию.

Изобрел одну из крупнейших в Европе пушек, которую в его честь назвали «Павлин».

Это орудие громило врагов во всех войнах, которое в то временя вело Московское княжество.

Но везло не всем иностранцам.

Два заморских врача - один лечил наследника трона, сына Ивана III, Ивана Молодого, другой - татарского царевича в Москве, были казнены.

Оба больных умерли.

Обвинили же в этом врачей. Первого - в отравлении, второго за то, что плохо лечил, выдали татарам, и те его зарезали.

Итальянская сумочка

Реконструкторы обожают одну находку - кожаную сумочку-калиту, найденную у Кутафьей башни Кремля.

Красивая, удобная, в нее идеально помещается… мобильный телефон.

Так вот, судя по итальянским картинам того времени, сумочка - импортная.

- Можно предположить, что это сумочка какого-то итальянского гостя, у которого воры украли сумочку и, чтобы избавиться от улик, бросили ее под мостом Кутафьей башни, - говорит Александр Пугачев.

Оставили итальянцы след и в топонимике.

Подмосковные села Фрязино, Саларьево, Тропарево - это, скорее всего, бывшие поместья тех самых «фрязиных», получивших за свою работу землю и навсегда оставшихся в российской истории.