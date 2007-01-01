Итальянский след: в Калуге рассказали, кто такие Фрязины
Это была эпоха, когда Россия только обретала свою государственность после ига Орды, а Европа искала союзников против стремительно растущей Османской империи.
После Крещения Руси её культурной опорой была Византия.
Но с падением Константинополя в 1453 году связь с греками ослабла и на смену пришёл западный ориентир.
Московские цари Иван III, а потом и его сын Василий III, активно искали контакты с Европой, где в то время была эпоха Возрождения. Цель: укрепить государство.
А для этого нужны были профессионалы. Русские послы колесили с секретной миссией: не только налаживать дипломатию, но и вербовать лучших специалистов.
Европа, постоянно воюя, здорово преуспела в фортификации и инженерии - именно это и было нужно Руси.
- Свои мастера, годами угоняемые в Орду (которая, к слову, была весьма развитым государством), только после татарского ига начали освобождаться, - объясняет Александр ПУГАЧЁВ.
Не просто невеста
Одним из первых мостов между Италией и Русью стала Софья Палеолог - племянница последнего византийского императора, воспитанница при римском папском дворе.
Её брак с Иваном III был сугубо политическим: Европа надеялась через неё склонить Москву к союзу против турок и, возможно, даже к принятию латинской веры.
Однако в России Софью встретили настороженно, как иностранку, не принадлежащую ни к одной из русских династий.
Некоторые источники даже обвиняют её в причастности к смерти наследника престола Ивана Молодого, настолько острыми были придворные интриги.
Свадебный аферист
Всех появлявшихся в России иностранцами называли «Фрязиными». Многие из них принимали православие и русские имена.
- Но некоторые были двоеверцами, - улыбается Александр. - У себя дома они считались латинянами, а у нас - православными. Удобно!
Среди прибывших из Европы в средневековую Россию были яркие, порой загадочные фигуры.
Первый наш герой -Иван Фрязин, он же Джан Баттиста делла Вольпе.
Личность авантюрная. Приехал налаживать монетное дело, а в итоге устроил брак государя.
Именно он привез из Италии портрет невесты - Софьи Палеолог.
Более того, когда в Риме проводили заочное обручение, Фрязин исполнял роль жениха, то есть по доверенности… женился на Софье за Ивана III!
Но карьера нашего авантюриста резко оборвалась.
Он тайно провез в Москву венецианского дипломата, который ехал договариваться с Ордой против турок.
Фрязин скрыл эту миссию от царя, хотя угрозы в ней не было. Результат - арест за шпионаж.
К счастью, история разрешилась миром, и Фрязина отпустили. Дальнейшие его следы теряются - летописцы не вели подробных биографий.
Кстати, его племянник, Антон Фрязин, прославился как архитектор: он построил Тайницкую башню Московского Кремля, которая стоит до сих пор.
Архитектор-чернокнижник
Самый известный «Фрязин» - Аристотель Фиораванти. Гениальный инженер из Болоньи, которого на родине обвиняли в колдовстве, алхимии и фальшивомонетчестве.
- В Россию он приехал, когда ему было 60 лет, - рассказывает Пугачев. - И привез сына. Современники писали, что отличить отца от сына было невозможно: они выглядели ровесниками. Это, конечно, подогревало слухи, что Аристотель изобрел эликсир бессмертия.
Именно Фиораванти достроил Успенский собор в Кремле после того, как предыдущая версия рухнула от редкого для Москвы землетрясения.
Он же ввел стандарт красного кирпича (28х12х6,5), которым, по сути, мы пользуемся до сих пор.
А вот карьера его завершилась печально: царь не отпустил его домой.
- По легенде, Фиораванти заточили в подземелье, и дух его до сих пор бродит по лабиринтам подземелья Московского Кремля, - подвел итог реконструктор.
Ученика Леонардо сгубила родниковая вода
Еще один звездный архитектор - Пьетро Антонио Солари, ученик самого Леонардо да Винчи.
Он построил Грановитую палату и несколько башен Кремля, включая Арсенальную.
С ней и связана трагическая история.
- На месте башни бил родник. Его не могли закопать, и отвели воду подземную реку, - говорит Пугачев. - По легенде, в жаркий день Солари напился из этого родника ледяной воды, простудился и скоропостижно скончался.
Вот так судьба великого мастера была решена обычным родником.
Жизнь - не сказка
Еще один выходец известного итальянского клана - Амброджо Контарини, во время путешествия в Персию, был взят в плен татарами.
Но русские купцы выкупили его и отправили в Москву, где он прожил несколько месяцев, оставив после себя записки.
- Может быть, это проблема перевода, но почему-то он описывал Москву деревянной, а людей грубыми и склонными к пьянству. Видимо, общался он в основном в купеческой среде, - предполагает Александр Пугачёв.
Были среди итальянцев и удивительные персонажи.
Один итальянский монах , тоже Фрязин, приехал к нам как музыкант, мастер по органанам, но так обрусел, что бросил сан, женился на местной девушке, да ещё получил в подарок село.
А вот Паоло де Боссо, которого на Руси окрестили Павлином Дебосисом Фрязиным, развивал русскую артиллерию.
Изобрел одну из крупнейших в Европе пушек, которую в его честь назвали «Павлин».
Это орудие громило врагов во всех войнах, которое в то временя вело Московское княжество.
Но везло не всем иностранцам.
Два заморских врача - один лечил наследника трона, сына Ивана III, Ивана Молодого, другой - татарского царевича в Москве, были казнены.
Оба больных умерли.
Обвинили же в этом врачей. Первого - в отравлении, второго за то, что плохо лечил, выдали татарам, и те его зарезали.
Итальянская сумочка
Реконструкторы обожают одну находку - кожаную сумочку-калиту, найденную у Кутафьей башни Кремля.
Красивая, удобная, в нее идеально помещается… мобильный телефон.
Так вот, судя по итальянским картинам того времени, сумочка - импортная.
- Можно предположить, что это сумочка какого-то итальянского гостя, у которого воры украли сумочку и, чтобы избавиться от улик, бросили ее под мостом Кутафьей башни, - говорит Александр Пугачев.
Оставили итальянцы след и в топонимике.
Подмосковные села Фрязино, Саларьево, Тропарево - это, скорее всего, бывшие поместья тех самых «фрязиных», получивших за свою работу землю и навсегда оставшихся в российской истории.