Ошибка на карте: калужский краевед восстанавливает истинную историю улицы Дзержинского

И где находилась ул. Благовещенская.

Фото автора.

На XVI краеведческой конференции в Калуге сотрудница областной детской библиотеки Марина Ефименкова рассказала об истории улицы Дзержинского

Она изучает её уже 8 лет.

И собрала много фактов.

Не на том месте

Сегодня улица Дзержинского почти такая же длинная, как улица Кирова.

Но в прошлом она такой не была, а состояла из нескольких участков: Шевыревская, Масленниковская, Благовещенская и Молотковская улицы.

Это видно на знаменитой карте 1912 года из путеводителя калужского краеведа Дмитрия Малинина.

Однако современные исследователи, в частности краевед и блогер Юрий Юрьев, утверждают: карта Малинина содержит ошибку.

На самом деле Благовещенская улица находилась не там, где мы думаем. В 1786 году уже в новом варианте городского плана под редакцией Ясныгина улицу чуть удлинили в восточном и западном направлениях, а также перенесли немного севернее.

- Изначально ее предполагалось прокладывать с южной стороны Благовещенской церкви (эта церковь находилась на месте нынешнего сквера им. Карпова) – рассказывает Марина Ефименкова. - Как утверждает Юрий Юрьев, по топографическому принципу современная улица Дзержинского была разделена на три части.

Западная часть начиналась южнее Новой Сеной площади (Сквер Мира) и шла до Березуйского оврага, в ту пору еще не засыпанного.

Центральная часть начиналась с другой стороны оврага и упиралась в круглую площадь у Благовещенской церкви.

И восточная часть шла далее от этой площади, пересекая верховье Жировского оврага, и заканчивалась в Козьей Слободке (Николо-Козинская).

Заблуждение, прочно вошедшее в Калужское краеведение, что часть современной улицы Дзержинского, восточнее Московской, именовалась Благовещенской улицей.

Связано это с нелепой ошибкой планов города 1909-1912 годов, на которых она была нанесена в этом месте. На самом деле улица Благовещенская до 1918 года была частью современной ул. Московской - от ул. Достоевского до ул. Кирова.

Интересно, что сам Малинин, описывая здание нынешней школы №3, упоминает «ионическую колоннаду со стороны Благовещенской улицы» — то есть косвенно подтверждает версию Юрьева. Получается, что автор путеводителя сам себе противоречит.

Улица Благовещенская была названа в честь Благовещенской церкви и шла от нынешней ул. Достоевского до ул. Кирова.

Что осталось от прошлого

Первая часть улицы Дзержинского - от Баумана до сквера ТЮЗа - раньше называлась Шевыревской.

Название связано с семьёй Шевыревых - известных калужских торговцев, чьи корни уходят в начало XVII века.

На этой улице жили их предки, там находились шевыревские магазины и торговые лавки.

Однако краевед Валерий Продувнов утверждал, что нет упоминаний в исторической литературе о каких-либо торговых заведениях на этом месте.

Он писал: «Возможно, именно то, что участок был застроен «деревяшками» и послужило тому, что в середине 80-х годов ХХ века было принято решение их снести, а на освободившемся месте построить новый Почтам.

Но далее вырытого огромного котлована и забитых свай дело не пошло. Котлован заполнился водой, и местные ребятишки стали там рыбачить».

- Обратите внимание, Продувнов говорит, что там ничего не было, одни «деревяшки». Но как быть с информацией, что были магазины и торговые лавки, поэтому эту улицу назвали Шевыревской? - задается вопросом Марина Ефименкова.

- В 1996 году это место начали осваивать коммерсанты, стали строить торговые дома. Что же у нас осталось от Шевыревых?

В доме № 40 жил мясоторговец Дмитрий Шевырев, но это уже была Масленниковская улица (ныне на этом месте продуктовый сетевой магазин).

Его дочери, Ольга и Елизавета, в 1868 году открыли в Калуге первую бесплатную народную библиотеку-читальню.

Она находилась на первом этаже двухэтажного дома на Почтовой улице. Это место, где сейчас Дом печати, напротив церкви Покрова на Рву.

Новые фамилии

Следующий участок - от сквера ТЮЗа до сквера Карпова - раньше назывался Масленниковской, так как находились жилые дома и пивоваренные заводы семьи Масленниковых.

Здесь краевед выделила дом №25.

- Там жуткий совершенно подъезд, хотя это памятник объекта культурного наследия местного значения, этот статут ему придали в 2020 году, - говорит Марина Алексеевна.

На углу Масленниковской и Мясницкой в начале XX века работала частная женская прогимназия Александры Шалаевой - сначала подготовительная школа, потом полноценное учебное заведение с правом выдавать государственные аттестаты.

- Краевед Марина Рыбакова говорит о том, что в памятной книжке за 1905 год на углу учебное заведение Александры Ивановны Шалаевой размещалось на углу ул. Масленниковской и Мясницкой в доме Златоверова (вот еще одна калужская фамилия всплыла).

А на одном из домов современной ул. Дзержинского до сих пор можно увидеть именной кирпич с буквами «АИ» или «ИА». Скорее всего, это продукция калужского кирпичного завода Ивана Астреева.

- Я посмотрела историю калужской школы №5, она хорошо известна, написано много книг, в школе открыт музей.

Но есть такой нюанс, на который почему-то не обращают внимания: дом сначала был построен для Золотарева, а потом уже у него этот дом купил Билибин.

Здесь жила актриса

Как заметили собравшиеся на конференции краеведы, в 1970-х годах на начальном участке улицы снесли каменное домоуправление и дом, где жила семья Бедлинских.

У них гостила знаменитая актриса Никитина, которая одно время работала в калужском театре. После сноса дома семью переселили на улицу Степана Разина.

Сегодня многие имена - Шевыревы, Масленниковы, Златоверовы - почти забыты. Но благодаря краеведам история улицы Дзержинского постепенно возвращается.