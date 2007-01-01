Ошибка на карте: калужский краевед восстанавливает истинную историю улицы Дзержинского
На XVI краеведческой конференции в Калуге сотрудница областной детской библиотеки Марина Ефименкова рассказала об истории улицы Дзержинского
Она изучает её уже 8 лет.
И собрала много фактов.
Не на том месте
Сегодня улица Дзержинского почти такая же длинная, как улица Кирова.
Но в прошлом она такой не была, а состояла из нескольких участков: Шевыревская, Масленниковская, Благовещенская и Молотковская улицы.
Это видно на знаменитой карте 1912 года из путеводителя калужского краеведа Дмитрия Малинина.
Однако современные исследователи, в частности краевед и блогер Юрий Юрьев, утверждают: карта Малинина содержит ошибку.
На самом деле Благовещенская улица находилась не там, где мы думаем. В 1786 году уже в новом варианте городского плана под редакцией Ясныгина улицу чуть удлинили в восточном и западном направлениях, а также перенесли немного севернее.
- Изначально ее предполагалось прокладывать с южной стороны Благовещенской церкви (эта церковь находилась на месте нынешнего сквера им. Карпова) – рассказывает Марина Ефименкова. - Как утверждает Юрий Юрьев, по топографическому принципу современная улица Дзержинского была разделена на три части.
Западная часть начиналась южнее Новой Сеной площади (Сквер Мира) и шла до Березуйского оврага, в ту пору еще не засыпанного.
Центральная часть начиналась с другой стороны оврага и упиралась в круглую площадь у Благовещенской церкви.
И восточная часть шла далее от этой площади, пересекая верховье Жировского оврага, и заканчивалась в Козьей Слободке (Николо-Козинская).
Заблуждение, прочно вошедшее в Калужское краеведение, что часть современной улицы Дзержинского, восточнее Московской, именовалась Благовещенской улицей.
Связано это с нелепой ошибкой планов города 1909-1912 годов, на которых она была нанесена в этом месте. На самом деле улица Благовещенская до 1918 года была частью современной ул. Московской - от ул. Достоевского до ул. Кирова.
Интересно, что сам Малинин, описывая здание нынешней школы №3, упоминает «ионическую колоннаду со стороны Благовещенской улицы» — то есть косвенно подтверждает версию Юрьева. Получается, что автор путеводителя сам себе противоречит.
Что осталось от прошлого
Первая часть улицы Дзержинского - от Баумана до сквера ТЮЗа - раньше называлась Шевыревской.
Название связано с семьёй Шевыревых - известных калужских торговцев, чьи корни уходят в начало XVII века.
На этой улице жили их предки, там находились шевыревские магазины и торговые лавки.
Однако краевед Валерий Продувнов утверждал, что нет упоминаний в исторической литературе о каких-либо торговых заведениях на этом месте.
Он писал: «Возможно, именно то, что участок был застроен «деревяшками» и послужило тому, что в середине 80-х годов ХХ века было принято решение их снести, а на освободившемся месте построить новый Почтам.
Но далее вырытого огромного котлована и забитых свай дело не пошло. Котлован заполнился водой, и местные ребятишки стали там рыбачить».
- Обратите внимание, Продувнов говорит, что там ничего не было, одни «деревяшки». Но как быть с информацией, что были магазины и торговые лавки, поэтому эту улицу назвали Шевыревской? - задается вопросом Марина Ефименкова.
- В 1996 году это место начали осваивать коммерсанты, стали строить торговые дома. Что же у нас осталось от Шевыревых?
В доме № 40 жил мясоторговец Дмитрий Шевырев, но это уже была Масленниковская улица (ныне на этом месте продуктовый сетевой магазин).
Его дочери, Ольга и Елизавета, в 1868 году открыли в Калуге первую бесплатную народную библиотеку-читальню.
Она находилась на первом этаже двухэтажного дома на Почтовой улице. Это место, где сейчас Дом печати, напротив церкви Покрова на Рву.
Новые фамилии
Следующий участок - от сквера ТЮЗа до сквера Карпова - раньше назывался Масленниковской, так как находились жилые дома и пивоваренные заводы семьи Масленниковых.
Здесь краевед выделила дом №25.
- Там жуткий совершенно подъезд, хотя это памятник объекта культурного наследия местного значения, этот статут ему придали в 2020 году, - говорит Марина Алексеевна.
На углу Масленниковской и Мясницкой в начале XX века работала частная женская прогимназия Александры Шалаевой - сначала подготовительная школа, потом полноценное учебное заведение с правом выдавать государственные аттестаты.
- Краевед Марина Рыбакова говорит о том, что в памятной книжке за 1905 год на углу учебное заведение Александры Ивановны Шалаевой размещалось на углу ул. Масленниковской и Мясницкой в доме Златоверова (вот еще одна калужская фамилия всплыла).
А на одном из домов современной ул. Дзержинского до сих пор можно увидеть именной кирпич с буквами «АИ» или «ИА». Скорее всего, это продукция калужского кирпичного завода Ивана Астреева.
- Я посмотрела историю калужской школы №5, она хорошо известна, написано много книг, в школе открыт музей.
Но есть такой нюанс, на который почему-то не обращают внимания: дом сначала был построен для Золотарева, а потом уже у него этот дом купил Билибин.
Здесь жила актриса
Как заметили собравшиеся на конференции краеведы, в 1970-х годах на начальном участке улицы снесли каменное домоуправление и дом, где жила семья Бедлинских.
У них гостила знаменитая актриса Никитина, которая одно время работала в калужском театре. После сноса дома семью переселили на улицу Степана Разина.
Сегодня многие имена - Шевыревы, Масленниковы, Златоверовы - почти забыты. Но благодаря краеведам история улицы Дзержинского постепенно возвращается.