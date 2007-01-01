После Победы: в Европе идет Нюрнбергский трибунал, а в Калужской области восстанавливают архитектурные памятники

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

Процесс века

На очередном заседании Нюрнбергского трибунала продолжались выступления американских представителей обвинения. Майор Уоллер подверг анализу цели и задачи гитлеровской партии в период ее возникновения, а затем перешёл к оценке преступной деятельности гитлеровцев.

Представитель обвинения на основе многочисленных документов изобличил руководителей гитлеровской партии и, в частности, сидящих на скамье подсудимых Геринга, Фрика, Розенберга и Функа в том, что они прибегали к насилиям, провокациям и шантажу и формулировали цели заговора, которые заключались прежде всего в захвате гитлеровцами власти в Германии, а затем в захвате так называемого «жизненного пространства».

Методами агрессии гитлеровцы, возглавляемые преступниками, сидящими на скамье подсудимых, добились первой цели путем разгрома всех демократических организаций, путем массовых арестов и убийств своих политических противников и путем разнузданной лживой пропаганды. Захватив власть, подсудимые во главе с Гитлером превратили германское государство в свое орудие.

***

Суд, слушавший дело бывшего премьер-министра Венгрии Бела Имреди, приговорил подсудимого к смертной казни через повешение. Имреди подал апелляцию, которая будет рассматриваться общегосударственным советом венгерских судов.

Перед лицом атомной угрозы

Премьер-министр Великобритании Эттли выступил в палате общин с речью, в которой остановился на своих переговорах в Вашингтоне по поводу использования атомной энергии.

Эттли, ссылаясь на исторический опыт, заявил, что в целом попытка запретить некоторые виды оружия потерпела неудачу. В этой связи, по словам Эттли, каждая нация осознает более четко подавляющую необходимость поддерживать господство закона среди наций и изгнать с лица земли бич войны.

На Яве неспокойно

Радио Дели сообщает, что на острове Ява продолжаются бои между индонезийскими и англо-индийскими войсками. В Семаранге индонезийцы оказывали упорное сопротивление британским войскам. Взято в плен около ста индонезийцев. Столкновения начались также в Бандунге. Возобновились бои в Батавии.

Радио Сан-Франциско передает, что английские и индийские войска впервые применили танки типа «Шерман» в наступательных операциях в районе Сурабайи. Сопротивление индонезийцев было сломлено танками. Британские войска потерь не имели.

Женщины мира против фашизма

В Париже открылся Международный женский антифашистский конгресс. В съезде принимают участие делегатки 42 стран. Советскую делегацию возглавляет Н. Полова. Конгресс открыла Коттон — председатель союза французских женщин.

Английская делегация обратилась к конгрессу с письмом, в котором заявляет, что делегаты присутствуют на конгрессе только в качестве наблюдателей, т. е. они не представляют всех женских организаций Англии. Однако английская делегация попросила предоставить ей совещательный голос и право участия в работе комиссий. Конгресс удовлетворил просьбу английской делегации.

Италия бастует

Как сообщает римский корреспондент агентства Рейтер, после состоявшегося ночью заседания исполнительного комитета либеральной партии утром 23 ноября было сообщено об отставке либералов — членов кабинета Парри.

***

В Италии разрастается народное движение протеста против правительственного кризиса, вызванного маневрами реакционных сил.

24 ноября в Риме перед зданием совета министров состоялась народная демонстрация, участники которой требовали сохранения правительства Парри. Рабочие и служащие римских предприятий общественного значения, в том числе и радиоцентра, прекратили работу на 30 минут.

Всеобщая забастовка протеста в Ливорно продолжалась 24 ноября в течение двух часов. Стачки и демонстрации протеста происходили также в Милане, Турине и Генуе.

Возмущение и разочарование

26 ноября специальный суд в Афинах оправдал начальника моторизованной полиции Бурадаса, который во время оккупации руководил облавами и расстрелами патриотических демонстраций.

В приговоре, поразившем всех своей реакционной развязностью, говорится, что Бурадас будто «защищал порядок», а тот факт, что он вместе с немцами расстрелял патриотов в Калифии, явился, будто бы, «печальным совпадением».

Вся демократическая печать с возмущением требует отмены приговора и предания суду тех, кто его вынес. Газета «Ризоспастис» пишет, что реакция, оправдав этого преступника и предателя, нанесла моральный и политический удар правительству и требует немедленной чистки органов юстиции и всего государственного аппарата.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 24-30 ноября и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…финансируют восстановительные работы.

Для сохранения и восстановления важнейших архитектурных памятников областной отдел по делам архитектуры на 1946 год отпускает 500 тысяч рублей.

В числе запланированных объектов восстановления — Калужские гостиные ряды, Троицкий собор, построенный архитектором Ясныгиным, церковь Космы и Домиана, выстроенная в 1794 году, дом Макарова (Пушкинская ул., д. № 46) и другие.

Из памятников по районам области включены — Боровский Пафнутьев монастырь (XVI—XVII вв.), Успенский собор в Перемышле, Никольская церковь в Козельске, образец усадебной культуры начала XIX века дом-усадьба Панское и памятники 1812 года в Малоярославецком районе.

…снабжают картофелем москвичей.

Отгрузка картофеля столице нашей Родины продолжается. Наибольшее количество картофеля отгрузил 24 ноября Бабынинский район (секретарь райкома партии т. Гусаров, председатель райисполкома т. Сахаров).

Недопустимо продолжает отставать и срывает отгрузку Перемышльский район (секретарь райкома партии т. Смирнов, председатель райисполкома т. Макаров).

За день также плохо выполнили установленное задание по отгрузке Мещовский и Детчинский районы .

…налаживают работу мельниц.

Мельничный трест сельскохозяйственного мукомолья должен закончить в текущем году строительство новой мельницы в Жиздре мощностью в 3000 тонн в год.

В Боровске заканчиваются ремонтные работы по восстановлению старой мельницы. В ближайшие дни мельница будет работать.

…обучают инвалидов войны.

Областной отдел социального обеспечения открывает в Льва-Толстовском сельсовете Калужского района новую сельскохозяйственную школу, в которой будут обучаться на полном государственном обеспечении инвалиды Отечественной войны первой и второй групп.

Школа рассчитана на 100 человек и будет готовить кадры специалистов сельского хозяйства: колхозных счетоводов, полеводов, животноводов, пчеловодов.

Учеба в школе начнется в декабре и рассчитана на годичный срок обучения.

…возводят дома.

По решению Совнаркома РСФСР для расширения жилого фонда города Калуги завод стандартного домостроения (Хвастовичский район) отпустит заготовку на 26 сборных четырехквартирных стандартных домов. В ближайшее время заготовка будет доставлена в Калугу.

…восстанавливают колхозы и предприятия.

Строительная бригада колхозников под руководством 68-летнего плотника тов. М. Л. Горбачева хорошо работает по восстановлению своего колхоза «Новый путь» Хотинщенского сельсовета Ульяновского района.

Бригада построила зернохранилище, бани, ригу, крытый ток, заканчивает строительство конного двора. С помощью колхоза построено также 12 домов колхозников.

***

На Калужском лесокомбинате восстановлен фанерный цех. Окончены два лущильных станка, пресс для склеивания и сушильный пресс. Оборудование опробовано. Производительность цеха составляет около трех кубометров фанеры в месяц.

Монтаж оборудования производится под руководством главного инженера комбината тов. Демьяненко.

…расширяют кругозор.

В калужском строительном техникуме еженедельно проводятся для студентов лекции по различным вопросам науки и техники, литературы и искусства.

29 ноября прочитана лекция инженером П. С. Волошенко на тему: «Исторический очерк о развитии научно-исследовательских работ в области атомной энергии».

…улучшают показатели.

20 ноября Сухиничский райпищекомбинат успешно закончил месячный план, выполнив его на 118 процентов.

Пищекомбинат освоил новые виды изделий — варенье и повидло.

***

Тарусская артель «Художественная строчка» досрочно выполнила годовую производственную программу, выпустив продукции на 1 342 997 рублей, что составляет 103,3 процента выполнения плана.

…критикуют недобросовестных комсомольцев.

Не чувствуется комсомольской организации на Муратовском карьере. Уж год, как не было здесь собраний, читки газет не проводятся, культурная массовая работа отсутствует. Секретаря комсомольской организации тов. Ихлявкину такое положение не тревожит.

Немало молодежи работает на карьере. Это обязывает калужский райком ВЛКСМ уделить серьезное внимание комсомольской организации карьера, пишет в редакцию читатель П. Самохин.

…охотятся на волков.

Первым вступил в калужское добровольное общество «Союз охотников» инженер машиностроительного завода НКПС т. Васин.

За короткий срок он вовлек в «Союз охотников» до 50 работников завода.

Много раз участвовал т. Васин в облавных охотах и был инициатором важного дела уничтожения волков. На его личном счету девять убитых волков.

Сейчас т. Васин является общественным инспектором по борьбе с браконьерством.

…оборудуют учебные заведения.

Недавно Калужский техникум железнодорожного транспорта пополнил учебные кабинеты и мастерские новым оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

В кабинете телеграфии установлено пять телеграфных аппаратов «Морзе», селеновые выпрямители, а для кабинета электротехники получены ртутный выпрямитель и ряд измерительных приборов.

Техническое оснащение учебных мастерских значительно выше довоенного. Сейчас идет установка новых шести станков, в числе которых два пресса для штамповки металлических изделий.

…жалуются на волокиту.

«Радиоволокита» - под таким заголовком в газете 14 ноября было опубликовано письмо капитана Шебякина, в котором он рассказывал о том, что для того, чтобы вызвать монтера для исправления радиоточки, ему понадобилось более двух недель.

Дирекция калужской областной радиосети сообщила редакции, что указанный в письме дефект устранен. В настоящее время радио у т. Шебякина исправлено и работает нормально. Виновный в волоките монтер понижен в должности.

…беспокоятся о культурном отдыхе.

После трудового рабочего дня, вечером возникает потребность культурно отдохнуть.

В услугах козельских граждан — кинотеатр, дом культуры. Там демонстрируются кинокартины, бывают концерты, танцы. Однако, эти культурные мероприятия не проходят гладко.

Обыкновенно, в начале, в середине или же в конце, как говорят «на самом интересном месте», гаснет свет. Иногда он не зажигается больше и зрителям в абсолютной темноте приходится расходиться по домам.

Пора покончить с подобными безобразиями мы можем и должны культурно отдыхать, уверен читатель В. Новинов.