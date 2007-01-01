Бабки-скамерши уже в Калуге: медбрат с беременной женой остался без квартиры и с ипотекой

Волна скандалов с возвратом проданных квартир докатилась до Калуги.

В России за год уже более трех тысяч случаев, когда продавцы своего жилья требуют через суд вернуть проданную квартиру, а вот возвращать покупателю деньги они не торопятся.

Для такого рода продавцов недвижимости даже свой термин уж придумали – бабки-скамерши.

Это пенсионеры, которые, пользуются прецедентом Ларисы Долиной, лишившейся квартиры под влиянием мошенников, но отсудившей ее обратно.

Мы нашли в Калуге две семьи, которые попали в подобную ситуацию и теперь могут остаться без жилья, денег и с огромными долгами.

Почему такое стало возможным, что предпринимает власть для исправления ситуации и, главное, – как не попасть в такой квартирный капкан мы разобрались подробно.

Эффект Долиной

Юристы и пострадавшие, с которыми мы говорили, утверждают, что все началось со скандального процесса с участием известной певицы Ларисы Долиной.

Звезда якобы под влиянием мошенников продала свою квартиру, перевела деньги им, однако потом опомнилась и попыталась вернуть жилье через суд.

Последний встал на сторону певицы и обязал вернуть ей квартиру.

А вот покупательница Полина Лурье осталась без жилья и денег – 110 миллионов рублей она не может вернуть до сих пор.

Мало того, в суды России в разных регионах начали массово поступать заявления от пенсионеров и пенсионерок, которых, якобы обвели вокруг пальца мошенники, заставив продать свои кровные квадратные метры, а деньги перевести им.

Суды вставали на сторону «бедных бабушек» и возвращали им жилье. А вот о тех, кто честно купил квартиру, почему-то не особенно думали.

В лучшем случае им готовы были компенсировать затраты из доходов продавца – читай, пенсии...

Вернуть деньги за абсолютно законно купленную квартиру оказалось попросту невозможно.

Посудите сами, пенсионерке в лучшем случае могут присудить ежемесячно отдавать тысяч пять рублей. А ведь большинство покупателей брали ее в ипотеку и она никуда не делась!

Только в нынешнем году, по подсчетам журналистов, юристов и независимых экспертов рынка недвижимости, в России было рассмотрено более трех тысяч подобных судебных дел. Они нашли только один случай, когда суд встал на сторону покупателя.

Волна недовольства возрастала, возникла реальная опасность обвала рынка вторичного жилья. И вот, наконец, МВД России 20 ноября решило прояснить ситуацию официально.

Выяснилось, что по данным полиции, без квартиры и денег покупатель был оставлен по итогам 41% судебных решений. Отдать квартиру и получить обратно деньги суды решали в 39%. Отказывали в иске продавцу в пользу добросовестного покупателя в 20% судебных решений.

Другими словами, официально суды России встают на сторону «бедных старушек» в 80% случаев.

Увы, не обошла беда с бабками-скамершами и Калугу.

Без денег и жилья

Калужанин Павел решил купить квартиру в районе улицы Пухова. Повесил объявления «Куплю квартиру в вашем доме». Через некоторое время позвонил мужчина, назвался Сергеем и предложил купить его жилье.

- На вид Сергею около 55 лет, нормальный мужчина, ездит на хорошей машине, - рассказал Павел. – Когда мы встретились, я и предположить не мог, во что все это выльется. Сделку оформили как полагается, у нотариуса, все документы, вплоть до справки из «Бушамновки» были. Он выписался из квартиры.

Павел собрал деньги, продал машину, взял в долг, родители помогли немного и стал готовиться к переезду. Сумму, по его словам, он передал в присутствии нотариуса наличными. В ответ получил ключи.

- Через несколько дней звонит его супруга (продавца Сергея. – прим. ред.) Людмила и говорит, что муж все это сделал под воздействием мошенников каких-то. То есть, он деньги ей не отдал. Куда он их дел, я не могу сказать.

Дальше все по описанному выше долинскому сценарию. Один суд отказал продавцу в возврате жилья, но они подали вновь. Настаивают на том, что продавец был недееспособным на момент сделки.

Судебные тяжбы длятся уже год.

- Я не знаю, что делать, год мы в подвешенном состоянии: ключи у нас, а въехать и даже ремонт сделать не можем, - растерянно разводит руками Павел.

Похожая история приключилась с калужской семьей Алиевых. Отец семейства, Алан, работает медбратом в больнице «Сосновая роща», супруга Валерия тоже трудится в медицинской сфере, сейчас ждет ребенка.

Квартиру нашли на одной из электронных площадок.

- Взяли ипотеку под это дело, все официально оформили, продавец предоставил все необходимые справки, документы, - объясняет Алан. - Теперь каждый месяц 31 тысячу ипотечных отдаем.

После завершения сделки мужчина-продавец должен был в течение двух недель съехать , освободить свою квартиру и отдать ключи.

- Через неделю буквально я узнал, что он подал в суд, - продолжил свою историю Алан. - Мы ездили к нему уже с приставами. Он даже дверь не открыл. А приставы разводят руками: пока дело идет, они ничего не могут сделать.

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость продавца.

- Там три подписи врачи поставили, что у него все нормально, то есть, никаких отказов у него нету, он все соображает в уме человек, - объясняет Алан. - Но одна из этих врачей написала, что на момент заключения сделки он находился под влиянием мошенников.

Судебные разбирательства и по этому случаю пока продолжаются. Молодая семья живет на съемной квартире, и, помимо арендной платы, ежемесячно отстегивает 31 тысячу за ипотеку...

«Утром - деньги, вечером - стулья»

Скандалы, прокатившиеся по стране, заставили реагировать федеральные ведомства. Тем более, что в ловушку бабок-скамерш начали попадать бойцы СВО.

И тут вновь вспоминаются легендарные «12 стульев». Особенно после заявления начальника из «Росреестра».

- Квартиры продавцам нужно отдавать только после возврата денег покупателю, -заявил в интервью «Комсомольской правде» замруководителя «Росреестра» Алексей БУТОВЕЦКИЙ.

Другими словами, об отказе в исках продавцов даже речи не идет? Прописать в законе правило передачи денег и получения ключей без возможности отката и претензий нет?

Коллизия очень серьезная. Ею обеспокоились и депутаты Госдумы.

В нижнюю палату парламента готовят внести проект законопроекта против мошеннических схем при продаже недвижимости с последующим оспариванием сделки.

В частности, в документе оговаривается некий «период охлаждения» для того, чтобы продавец мог одуматься в случае, если он реально не понимает смысл своих действий.

Есть предложения создать нечто наподобие эскроу счетов.

- Очень спорная история, я полагаю, что это не поможет, - считает калужский юрист Татьяна САВЕЛЬЕВА. - Если мошеннику нужно получить свои деньги, время подождет. Пролежат они на счете, вы мне деньги вернете, я их все равно мошенникам переведу. И дальше я пойду в суд оспаривать именно сделку, касающуюся того, что я не понимала и не отдавала отчет.

В любом случае, то, что ситуацию с бабушками-скамерами наконец-то заметили федеральные законодатели дает надежду на то, что будет решение, способное хоть как-то реально защитить добросовестных покупателей.

Тревожный звонок

Мы обобщили мнения многих экспертов и юристов и составили список наиболее опасных вариантов при покупке вторичного жилья.

Лучше перестраховаться и, возможно, отказаться от сделки если продавец заявляет, что:

делает это просто ради денег;

уезжает жить к родственникам за границу;

это у него единственное жилье;

Следует сильно насторожиться, если выясняется, что:

продавец недавно обнулил свои банковские счета или залез в кредиты;

у продавца предбанкротное состояние;

квартира в долевой собственности;

продается наследственная квартира;

продавец перед продажей развелся с женой/мужем;

квартира недавно подарена продавцу;

жилье куплено с долей материнского капитала;

Конечно, полностью обезопасить вас все эти «тревожные звоночки» не смогут.

Но сегодня главный совет – подождать, когда волна мошеннических схем и главное – странных судебных решений наконец-то схлынет.

Увы, но на сегодняшний день в вопросах купли-продажи вторичного жилья полагаться на один из главных принципов рыночной системы – неприкосновенность частной собственности – попросту опасно для своего будущего.