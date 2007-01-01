Мужчина - центр мира, а женщина - менеджер по персоналу: в Калуге рассказали про Домострой

Историк предложила взглянуть на знаменитый свод правил с неожиданного ракурса.

На прошедшем фестивале «Уграфест» историк и реконструктор Диана РУМЯНЦЕВА прочитала лекцию, которая заставила многих пересмотреть свои взгляды на русскую историю.

Ее тема — «Верните женщинам Домострой» — вызвала интерес, ведь мы привыкли считать этот памятник XVI века символом патриархального гнёта.

Однако, по словам Румянцевой, реальный Домострой был в первую очередь сводом правил… для мужчин.

Мужчина - центр

- Домострой — это не о женщинах, не для женщин, а для мужчин. Мужчина — это центр. Центр всего. Центр мира. Центр семьи. И все обязанности, все тяготы жизни возлагаются именно на него, — начала свой рассказ лектор.

Домострой разделяет мужчин на праведных и неправедных.

Первый должен быть бережливым, экономным, любящим царя, Бога и свою семью.

Второй — тот, кто охотится, играет в разные игры, плохо обращается со слугами и несправедливо платит им.

Такому, согласно тексту, «нечего надеяться на хорошую женщину и на хорошее прощение».

Что должна женщина

Если мужчина — это «внешний мир» (зарабатывание денег, торговля, закупки), то женщина — «мир внутренний». На нее не возлагается обязанность обеспечивать семью материально. Ее сфера — дом.

- Жена по Домострою — это менеджер по персоналу, — объяснила Румянцева. — Проснувшись и позавтракав вместе с мужем (совместные завтраки обязательны), она дает указания слугам: кому хлеб печь, кому на рынок идти, как дом убрать.

Историк с улыбкой призналась, что ей сама бы такая роль пришлась по душе.

- В ХVI- ХVII вв. была такая поговорка-дразнилка: Ванька ключник - злой разлучник, мужа разлучил с женой.

Это хорошо показывает, что, если молодая женщина остается дома одна, когда муж на работе, а ключник молодой и симпатичный, то может случиться всякое, - говорит Диана.

При этом женщина не была заперта в четырех стенах.

Ей рекомендовалось ходить в гости, в церковь — «нарядившись красиво», чтобы «посмотреть, что вообще в мире творится», и даже молодым девушкам советовали посещать разные приходы, чтобы «себя показать».

Деньги, работа, независимость

Один из самых неожиданных тезисов лекции касался финансовой самостоятельности женщины.

- Женщина может торговать. И кстати, в XVI–XVII веках женщины могли заниматься бизнесом: открывали корчмы (питейные заведения). Более того, их заработок был личным: муж не имел права требовать от неё доходы, а она могла тратить их на себя, — отметила историк. -

А для дома могла купить разве что скатерть или салфетки. Всю остальную еду и посуду должен был приобретать мужчина.

Румянцева также подчеркнула, что в XVI–XVII веках существовало множество женских профессий, и в документах того времени активно использовались феминитивы: ключница, кружевница, казначея.

Жаловались на мужей

Миф о том, что Домострой разрешал безнаказанно бить жену, был развенчан.

- Сначала жену нужно спросить, виновата ли она. Потом — научить, поговорить, дать наказ. А если не понимает, то посечь мягкой плеточкой, и то, только если женщина сама созналась в грехе. А вы видели такую? — пошутила лектор.

Оскорбление женщины в те времена каралось штрафом в полтора раза большим, чем оскорбление мужчины.

В архивах сохранились челобитные, где жены жаловались на мужей, и наоборот.

Один купец, к примеру, в отчаянии писал царю Алексею Михайловичу, что жена его «и кусает, и бороду щиплет, и топором бьет». В итоге супругу отправили в монастырь — распространенная мера наказания.

А в другом случае теща с с дочерью избила, который пел под её окном «бранную песню «Кумушка-черепаха» и… мочился на стену.

Суд встал на сторону женщин: мол, нечего хулиганить под чужими окнами!

Зелено вино и бесовские пляски

Отдельная глава в Домострое, по словам Румянцевой, посвящена «неправедным женам».

Такие, нарядившись, ходили в гости, где пили «квас крепленный, брагу, медовуху и даже, о боже, зелено вино (водку)», а после звали скоморохов и гадалок.

Именно такую «пляшущую со скоморохами» супругу Господь и пошлет неправедному мужчине.

Про детей

Домострой» запрещает бить девочек

- Про воспитание детей тоже очень интересно, - говорит Диана. - Например, детей нельзя воспитывать в строгости, но девочек бить, трогать нельзя ни в коем случае. Но желательно ее воспитать в благочестии. Опять же, благочестие, там написано, хотя бы видимое соблюсти

Мальчиков же — сечь за провинности, дабы выросли праведными.

Приданое собирается для дочери, движимое имущество и образование — для сына.