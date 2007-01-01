После Победы: в Европе восторгаются русским футболом, а в Калужской области критикуют бракоделов и разгильдяев

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло с 10 по 16 ноября, а сегодня – о событиях 17-23 ноября. Все публикации проекта смотрите здесь.

Проигравшие, но не сломленные

Агентство Рейтер передает очерк Фостера о футбольном матче между командами «Динамо» и «Челси».

С тех пор, как началась война, пишет Фостер, это было наиболее волнующее событие в области футбола. Игра динамовцев — это игра первоклассной команды.

Их тактика подхода к воротам порой сбивала защиту «Челси» и в течение первых 20 минут крайний правый нападения «Динамо» неоднократно прорывался к воротам. Советские форварды заставляли защиту «Челси» теряться в догадках, и несколько раз они находились прямо перед воротами, имея перед собой только вратаря Вудля.

Тот факт, что счет в первом тайме оказался в пользу «Челси», забившей два гола, противоречил всему ходу игры.

«Палач Варшавы» доставлен во Франкфурт-на-Майне

Лондонское радио передает, что гитлеровский полковник Мейзингер, «палач Варшавы», который повинен в истреблении 100 тысяч варшавских евреев, доставлен 13 ноября на самолете во Франкфурт-на-Майне для допроса.

Мейзингер с 12 сентября находился в одном из лагерей для военнопленных в Японии около Йокогаммы. Он с 1941 года жил в Японии, где и сдался после капитуляции Японии американским солдатам.

Атом должен быть мирным

Лондонское радио передает, что в Вашингтоне опубликовано совместное коммюнике президента Трумэна, премьер-министра Эттли и премьер-министра Канады Маккензи Кинга об итогах переговоров по вопросу использования атомной энергии.

В коммюнике говорится, во-первых, что способ производства атомной бомбы должен быть сохранен в секрете, и, во-вторых, что необходимо создать комиссию Объединенных наций, которая должна разработать мероприятия, имеющие целью полностью устранить возможность использования атомной энергии как орудия уничтожения и всячески содействовать ее применению для промышленных и гуманитарных целей.

Сорок изуверов

Лондонское радио передает, что в американской зоне оккупации Германии начался суд над 40 палачами из гитлеровского концентрационного лагеря в Дахау. На скамье подсудимых — врачи концентрационного лагеря Шиллинг и Хинтермейер, начальник лагеря Эйхендорф и др.

Врач Шиллинг обвиняется в том, что в результате его экспериментов над людьми погибли сотни заключенных. Эйхендорф обвиняется в убийствах заключенных евреев.

Американский подполковник, выступающий в качестве обвинителя на процессе, подчеркнул, что заключенные использовались в этом лагере как подопытные кролики.

Новое разоблачение

Как передает агентство Рейтер из Мюнхена, недавнее закрытие испанского консульства в Мюнхене американскими оккупационными властями и арест сотрудника консульства графа Вальдботт фон Бассенхейма привели к разоблачению незаконной выдачи испанских паспортов и виз.

Консульство было закрыто американскими властями еще в мае, но затем оно было вновь открыто. Испанский консул Альваро де Сильвела, пользовавшийся дипломатической неприкосновенностью, выехал в Швейцарию со своей женой, уроженкой Германии, за пять дней до закрытия консульства, оставив десятки подписанных, но не заполненных бланков паспортов Бассенхейму, который впоследствии их выдавал.

К 29 октября, когда в это дело вмешались американцы, Бассенхейм выдал 230 паспортов и виз, в том числе многим немцам. Американская военная разведка в настоящее время расследует политическое лицо многих так называемых «испанцев», получивших паспорта.

Процесс за процессом

Народный суд Праги приговорил доносчика гестапо в период оккупации Чехословакии фабриканта Вацлава Ваврушека к 12 годам тюремного заключения. Приговором народного суда в Брно осуждены гестаповские шпионы - Отакар Регор на 16 лет тюремного заключения и Станислав Бах — на пожизненное тюремное заключение.

Народный суд в Высоком Мыто приговорил доносчика гестапо Анну Замечникову — к 17 годам тюремного заключения и агента гестапо Франципека Питана — к шести годам тюремного заключения.

Время вернуться домой

Как сообщает агентство Рейтер, 15 ноября, открывая в палате лордов прения по вопросу о демобилизации, лорд Льевелин заявил, что медленные темпы демобилизации вызывают большое беспокойство.

- В настоящее время, — сказал Льевелин, — в личном составе вооруженных сил имеется два миллиона лишних солдат, которые ничего не делают. Это огромная оплачиваемая армия безработных.

Выступивший затем лорд Кромвель по вопросу о демобилизации высказал мнение, что совершенно неразумно задерживать солдат в армии только потому, что другие солдаты этой же группы не могут быть освобождены.

- Поскольку в Соединенных Штатах, — сказал Кромвель, — работает более безжалостная система, мы останемся далеко позади. Может быть, Соединенные Штаты создадут армию временных безработных, но они достигнут того, что колеса их промышленности будут двигаться гораздо быстрее, чем наши.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 17-23 ноября и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…снабжают техникой Украину.

В Киев из Людиново отправлен второй эшелон сельскохозяйственных локомобилей. Таким образом локомобилестроители отгрузили еще 32 машины для совхозов и колхозов Украины. Эшелон сопровождают опытные мастера предприятия.

Коллектив ЛТЗ готовится отметить двухсотлетие родного предприятия. Найден ряд архивных материалов об истории завода. Заметно ускорились все производственные процессы, что обеспечит перевыполнение плана выпуска локомобилей. Все материалы изготовленного опытного локомобиля улучшенной конструкции направлены в Наркомтяжмаш на утверждение.

…волнуются о благополучии школ.

Единственная в районе Высокиничская средняя школа стоит почти на опушке леса. Вообще этот район лесной, и в нем имеются две лесозаготовительные организации — лесхоз и леспромхоз.

Тем не менее, из-за отсутствия топлива срываются занятия в школе. Полученная райпо от леспромхоза в первой половине сентября машина, которую Наркомтоп выделил исключительно для перевозки топлива, использовалась директором леспромхоза тов. Будактинцевым, главным образом, на многократные рейсы в Калугу не по назначению: привозились вино и другие товары для райпотребсоюза.

Школу следует в срочном порядке обеспечить топливом, пишет в редакцию читатель В. Черепнев.

***

Наступила зима, а Утешевская семилетняя школа Бабынинского района не имеет ни одного полена дров. Не обеспечены дровами и учителя.

Вопрос о топливе должен быть в центре внимания сельских Советов особенно сейчас, когда учащиеся школы проделали такую большую работу по уборке урожая на колхозных полях.

Когда, наконец, будут созданы для школы нормальные условия? – спрашивает читатель Д. Васильев.

***

Лехуновская начальная школа Калужского района работает в две смены, сообщает читатель С. Гурьев. Малышам из деревень, находящихся от школы за четыре километра, приходится вставать в шесть часов утра и идти в школу, когда на улице еще темно.

Между тем, в двухсменных занятиях нужды нет. Надо лишь перевести заведующую школой т. Гусену на квартиру в деревню и занимаемый ею под квартиру класс использовать по назначению.

К тому же в школе много и других непорядков. Зав. школой Гусена часто уезжает и ребята не учатся. Иногда же она отпускает их раньше срока, чтобы самой успеть на поезд для поездки по личным делам.

Калужскому районо известны все эти непорядки, однако мер к их устранению не принимается.

…критикуют бракоделов.

Областное управление Главнефтеснаба с трудом добилось разрешения на получение стульев с калужской мебельной фабрики.

Наконец, эти стулья прибыли. На вид они солидные, дубовые, правда, чистотой отделки не отличались. Думалось: «Хоть не ладно скроены, зато прочно сшиты». Однако не прошло и двух месяцев, как стулья начали трещать и рассыпаться.

Следят ли на мебельной фабрике за качеством выпускаемой продукции, интересуется читатель И. Сидоров.

…готовят новых специалистов.

Заканчивается учеба в трех группах калужской технической школы Московско-Киевской железной дороги.

Недавно состоялся выпуск 17-ти начальников станций, 18-ти дежурных по станции и 27-ми главных бухгалтеров.

Сейчас школа готовится к новому приему в группы помощников машинистов, вагонных мастеров и шоферов грунтовых машин.

***

Калужский областной отдел народного образования создает в Калуге заочную среднюю школу взрослых, в которой будет обучаться 500 человек.

В Калуге и в четырех наиболее отдаленных районах области будут консультационные пункты. Школа должна приступить к занятиям 1 января 1946 года.

…готовят к зимовке лошадей.

В образцовом порядке содержится конское поголовье в колхозе «Красная заря» Кременского сельсовета Медынского района.

Конюх Анна Степановна Евсеева проявила много инициативы, чтобы отремонтировать конюшню и обеспечить скот к зимовке кормами.

Заботливо и любовно ухаживает Степанова за своими питомцами. В текущем году она сохранила от семи кобылиц шесть жеребят.

…модернизируют промышленность.

В литографском цехе калужского комбината синтетических душистых веществ уже установлено десять печатных машин.

Одновременно идут отделочные работы, монтаж отопления, подготовка к устройству полов и т. д.

***

Восстановлены две пергаментные машины на Троицкой бумажной фабрике, которые будут приняты в эксплуатацию в начале декабря.

Обе машины будут выпускать четыре тонны пергамента в сутки.

***

Думиничская артель «Чуглитпром» (председатель С. М. Романов) систематически выполняет производственный план.

В текущем году артель выпустила для населения области хозяйственной алюминиевой посуды на 634.700 рублей, выполнив годовой план 20 сентября на 103,7 процента.

Сейчас артель освоила для строительства домов колхозников новый вид продукции — дверные и оконные скобы.

За хорошие показатели в социалистическом соревновании артель получила переходящее Красное знамя облисполкома. Коллектив артели взял обязательство закрепить достигнутое, работать еще лучше.

…наводят порядок в производстве.

«Почему не выполнили заказ транспорта» - под таким заголовком было опубликовано письмо инженеров гг. Клочкова и Петрова, в котором указывалось на невыполнение калужским машиностроительным заводом НКПС заказа на цилиндровые втулки и поршни для М.-Киевской ж. д.

Технический директор завода тов. Котельников сообщил:

- Выполнению заказа действительно задерживалось из-за отсутствия приспособлений и инструмента; имел место брак деталей. На лиц, виновных в браке, наложено административное взыскание. Сейчас заканчивается обработка деталей, и они полностью будут сданы заказчику.

…заботятся о героях войны.

Большую заботу проявляют партия и правительство о демобилизованных воинах, инвалидах Отечественной войны и семьях погибших.

За один только октябрь 1945 года на строительство и восстановление жилых домов по нашей области выдано ссуд на 125 тысяч рублей.

***

Большой заботой окружены инвалиды Великой Отечественной войны в Барятинском районе. Они получают помощь от колхозов и государства деньгами, продуктами питания, промышленными товарами.

В 1945 году инвалидам войны выплачено 354.000 рублей денег, отпущен бесплатно лесоматериал на строительство 70 домов и на 15.000 рублей промышленных товаров. Кроме того, им выдано 10 коров и 15 телят.