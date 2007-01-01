Медведи из ниток и 100 квадратов со смыслом: в Калуге показали сложнейшие лоскутные работы
В Информационно-культурном центре открылась выставка «Лоскутный романс».
На вернисаже гостей встречали романсы в исполнении Аллы Тарасовой — в том числе знаменитое «Белой акации гроздья душистые».
Атмосфера получилась тёплая, домашняя: в зале много света, много красного — цвета, который, по словам организаторов, символизирует радость.
Основательный подход
Основным координатором выставки стала калужанка Ирина Корнеева.
Она сама занимается лоскутным шитьём уже много лет и, будучи по профессии программистом, подходит к делу с особым перфекционизмом: если что-то даже на полмиллиметра пошло не так, приходится всё переделывать.
Поэтому, почти ювелирная работа.
Ирина — человек энергичный, настойчивый и умеет договариваться.
Благодаря ей в Калугу приехали мастерицы из разных городов: Мария Шафрова (Москва), Ирина Булатова и Екатерина Николсон (Санкт-Петербург), Гулистан Чуксеева (Тула) и Ольга Таранова (Липецк).
К выставке также приложил руку и муж Ирины — Андрей Корнеев.
Он инженер и тоже программист и создаёт деревянные изделия, например. Новогоднее колесо обозрения. Его работы — точные, аккуратные, без единого «косяка» отлично дополнили текстильную экспозицию.
Сложная техника
На выставке представлено всё: покрывала, подушки, коврики, панно, платки.
Как говорят сами участницы, каждое полотно — это история, каждый стежок — эмоция, а фактура создает настроение.
Особый интерес вызывают коллективные работы тульского клуба «Лоскутная слобода».
Мастерица Гулистан Чуксеева рассказала, что работы это коллективные: в клубе 6 человек.
А уникальность в том, что это аппликации с закрытым срезом, который выполняется только вручную.
Если посмотрите, то вы не увидите даже стежков.
Можно было бы приклеить аппликацию и прострочить на машинке — это гораздо проще. Но мастерицы хотят, чтобы работа была живой, настоящей. Действительно, тульские работы, самые сложные с технической точки зрения.
Сделала аллегорию на коллег
Ирина Булатова из Петербурга привезла несколько своих работ, в том числе панно «Стендаперы» — с героями в масках, напоминающими персонажей итальянской комедии дель арте.
- Это про то, как один человек выходит на сцену и должен говорить без сценария, — рассказывает она. — Совсем как современные стендап-комики.
Интересно, что работу она начала в 2019 году, когда ещё никто не думал о масках, а в 2020-м эта идея неожиданно обрела новое звучание.
Кстати, у всех четырех героев на панно есть прототипы.
- Дама – трактирщица, это я, - рассказывает Ирина. - Остальные три товарища — это аллегория на моих руководителей крупных филиалов.
И они сами себя узнали, потому что полностью переданы их темпераменты.
Один - доктор с клизмой, всех учит жить. Другой позер, фанфарон. Третий сам себе на уме.
Ещё одна её работа — покрывало из 100 квадратов, ни один из которых не повторяется. Каждый - отдельный узор, отдельная история.
- И после того, как лоскуты собраны, работа только начинается: нужно подобрать узор стёжки, который дополнит замысел. Это отдельная непростая задача, — объясняет Ирина.
как картины
Екатерина Николсон, тоже из Петербурга, удивляет техникой машинной вышивки.
На её полотнах — медведи, которые с первого взгляда кажутся нарисованными. Но это всё — только нитки и движение машинки.
У неё нет прямых строчек: она создаёт объём за счёт наложения тонов — от светло-жёлтого до насыщенного коричневого.
Непростые ткани
Мастерицы отмечают: лоскутное шитьё — это не просто рукоделие. Это долгий, вдумчивый труд.
Одно покрывало может шиться по полгода. Здесь важно, что ты вкладываешь в работу: чувства, смыслы, воспоминания.
Интересно и то, какие ткани используют мастера. Например, Ирина Булатова специально заказывала американский хлопок из коллекции дизайнера Дэна Морриса «Богемская рапсодия».
- Раньше он халтурил, изображал всяких собачек и динозавров, дворцовых лошадей, — смеётся она. — А потом женился — и вдруг начал выпускать изящные, красивые коллекции. Я сразу купила эту ткань, заказала ее много.
Выставка «Лоскутный романс» продлится до 14 декабря. Она уже успела собрать первых зрителей.
И не только тех, кто интересуется рукоделием, но и просто любопытных: здесь можно увидеть, как из обычных лоскутков ткани рождаются целые истории. 0+