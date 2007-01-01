Медведи из ниток и 100 квадратов со смыслом: в Калуге показали сложнейшие лоскутные работы

Признанные мастерицы из пяти городов России представили в ИКЦ свои панно, в которые вложили душу.

Фото автора

В Информационно-культурном центре открылась выставка «Лоскутный романс».

На вернисаже гостей встречали романсы в исполнении Аллы Тарасовой — в том числе знаменитое «Белой акации гроздья душистые».

Атмосфера получилась тёплая, домашняя: в зале много света, много красного — цвета, который, по словам организаторов, символизирует радость.

Алла Тарасова исполнила романсы.

Основательный подход

Основным координатором выставки стала калужанка Ирина Корнеева.

Она сама занимается лоскутным шитьём уже много лет и, будучи по профессии программистом, подходит к делу с особым перфекционизмом: если что-то даже на полмиллиметра пошло не так, приходится всё переделывать.

Поэтому, почти ювелирная работа.

Мечты о море Ирины Конеевой.

Кукла Есения в гамачке. Работа Ирины Корнеевой.

Ирина — человек энергичный, настойчивый и умеет договариваться.

Благодаря ей в Калугу приехали мастерицы из разных городов: Мария Шафрова (Москва), Ирина Булатова и Екатерина Николсон (Санкт-Петербург), Гулистан Чуксеева (Тула) и Ольга Таранова (Липецк).

К выставке также приложил руку и муж Ирины — Андрей Корнеев.

Он инженер и тоже программист и создаёт деревянные изделия, например. Новогоднее колесо обозрения. Его работы — точные, аккуратные, без единого «косяка» отлично дополнили текстильную экспозицию.

Андрей Корнеев (справа) смастерил Новогоднее колесо обозрения.

Сложная техника

На выставке представлено всё: покрывала, подушки, коврики, панно, платки.

Как говорят сами участницы, каждое полотно — это история, каждый стежок — эмоция, а фактура создает настроение.

Особый интерес вызывают коллективные работы тульского клуба «Лоскутная слобода».

Мастерица Гулистан Чуксеева рассказала, что работы это коллективные: в клубе 6 человек.

А уникальность в том, что это аппликации с закрытым срезом, который выполняется только вручную.

Если посмотрите, то вы не увидите даже стежков.

Можно было бы приклеить аппликацию и прострочить на машинке — это гораздо проще. Но мастерицы хотят, чтобы работа была живой, настоящей. Действительно, тульские работы, самые сложные с технической точки зрения.

Сделала аллегорию на коллег

Ирина Булатова из Петербурга привезла несколько своих работ, в том числе панно «Стендаперы» — с героями в масках, напоминающими персонажей итальянской комедии дель арте.

- Это про то, как один человек выходит на сцену и должен говорить без сценария, — рассказывает она. — Совсем как современные стендап-комики.

Интересно, что работу она начала в 2019 году, когда ещё никто не думал о масках, а в 2020-м эта идея неожиданно обрела новое звучание.

Кстати, у всех четырех героев на панно есть прототипы.

- Дама – трактирщица, это я, - рассказывает Ирина. - Остальные три товарища — это аллегория на моих руководителей крупных филиалов.

И они сами себя узнали, потому что полностью переданы их темпераменты.

Один - доктор с клизмой, всех учит жить. Другой позер, фанфарон. Третий сам себе на уме.

Ирина Булатова показывает свою работу «Стендаперы». Дама -трактирщица здесь это она сама.

Ещё одна её работа — покрывало из 100 квадратов, ни один из которых не повторяется. Каждый - отдельный узор, отдельная история.

- И после того, как лоскуты собраны, работа только начинается: нужно подобрать узор стёжки, который дополнит замысел. Это отдельная непростая задача, — объясняет Ирина.

как картины

Екатерина Николсон, тоже из Петербурга, удивляет техникой машинной вышивки.

На её полотнах — медведи, которые с первого взгляда кажутся нарисованными. Но это всё — только нитки и движение машинки.

У неё нет прямых строчек: она создаёт объём за счёт наложения тонов — от светло-жёлтого до насыщенного коричневого.

Непростые ткани

Мастерицы отмечают: лоскутное шитьё — это не просто рукоделие. Это долгий, вдумчивый труд.

Одно покрывало может шиться по полгода. Здесь важно, что ты вкладываешь в работу: чувства, смыслы, воспоминания.

Интересно и то, какие ткани используют мастера. Например, Ирина Булатова специально заказывала американский хлопок из коллекции дизайнера Дэна Морриса «Богемская рапсодия».

- Раньше он халтурил, изображал всяких собачек и динозавров, дворцовых лошадей, — смеётся она. — А потом женился — и вдруг начал выпускать изящные, красивые коллекции. Я сразу купила эту ткань, заказала ее много.

На выставке есть разный текстиль.

И даже наряды из лоскутков.

Выставка «Лоскутный романс» продлится до 14 декабря. Она уже успела собрать первых зрителей.

И не только тех, кто интересуется рукоделием, но и просто любопытных: здесь можно увидеть, как из обычных лоскутков ткани рождаются целые истории. 0+

«Солнце вернется завтра». Работа Марии Шафровой (Москва).

«Дочка родилась». Работы Ольги Тарановой (Липецк)

«Три дочери – мое богатство». Работа Татьяны Красильниковой (Липецк)