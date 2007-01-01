Найди свою пару: выставка «Он и Она» в Калуге собирает самые разные портреты

Рыбак и Архивариус, Пушкин и Натали, Мастер и Маргарита, а также «Агроном женится».

Фото автора.

Во флигеле Калужского музея изобразительных искусств открылась выставка из фондов собрания под названием «Он и она»

Это диалог мужского и женского, реального и символического, земного и возвышенного.

Изначально задуманная как выставка о любви. Но экспозиция в процессе работы над ней претерпела удивительную трансформацию.

- Я просто подумал, что говорить только о любви — банально, — делится куратор выставки Станислав Баранов. — Хотелось разнообразить, наполнить чем-то большим.

Так родилась идея собрать самые разные мужские и женские портреты, где за внешней формой скрывалась бы глубже — о красоте, вере, надежде.

Экспозиция предлагает зрителю диалог.

Здесь есть портреты реальных супружеских пар, чьи жизни были переплетены, но также представлены и мужские, и женские образы, которые в реальности никогда не были знакомы.

Выставка предлагает нам самим стать свидетелями этих «воображаемых встреч», размышляя о том, что могло бы их связать.

Семейные портреты

У самого входа посетителей встречает семейный портрет четы Деляновых — камерные «кабинетные» работы, некогда украшавшие дворянские усадьбы.

Портрет Давида Делянова кисти французского художника Франсуа Бодьо соседствует с изображением его супруги Марии, написанной Карлом Бардом — немцем по происхождению, ставшим русским художником.

Оба портрета происходят из калужской усадьбы Железняки, где Мария была хозяйкой. Е

е супруг, генерал-майор и герой Отечественной войны 1812 года, прошёл путь от борьбы с Наполеоном до победы в заграничных походах.

Портреты четы Деляновых.

Рядом — портреты другой исторической пары: Ивана Ивановича Арапетова и его супруги Елизаветы, сестры Марии Деляновой. Арапетов, тульский дворянин, начал службу на военном поприще, но впоследствии стал предводителем тульского дворянства.

Особое внимание посетителей привлекает дуэт, объединяющий в себе контрасты: гипсовый, суровый и брутальный портрет Александра Пушкина и нежный, выточенный из дерева образ Натальи Гончаровой.

В их соседстве —метафора двойственности любви: жёсткой, страстной и вместе с тем хрупкой, утончённой.

Тему семейных пар продолжают портреты калужского художника Афанасия Куликова и его супруги — созданные в разное время, но удивительно схожие по эмоциональной тональности и колориту.

Афанасий Куликов «Автопортрет» и «Портрет жены».

А вот Алексей Голубев — современник и также уроженец Калужской земли — подошёл к автопортрету с женой с лёгким сюрреализмом: себя он «обвешал» бабочками, символизирующими душу и внутреннюю свободу.

Алексей Голубев «Окно в мастерской. Автопортрет с женой», 1996 год.

Изобразил с юмором

Не обошлось и без иронии. Среди экспонатов — две медные скульптуры Александра Регельсона: «Архивариус» и «На зимнюю рыбалку».

Хотя изначально они не создавались как пара, здесь смотрятся гармонично, заставляя зрителей улыбнуться.

- Они такие персонажи, которые, как мне казалось, нашли друг друга. Это добрая ирония, — отмечает куратор.

Выставка включает и советский уголок: портреты рабочих, крестьян, а также картину «Агроном женится», изображающая деревенскую свадьбу с колоритными персонажами.

«Агроном женится». Владимир Павликов, 1972 год.

Александр Регельсон «Архивариус» и «На зимнюю рыбалку», 1981 год.

А вот еще одна необычная пара на выставке: «Лулумба» Нины Таранниковой и «Инока Хиттиораччи» Сергея Золотарева.

Размолвка временна

Особое место в экспозиции занимают жанровые картины, где любовь становится центральным мотивом.

«Мастер и Маргарита» кисти Владислава Собинкова, «Весенняя ночь» Ирины Воробьевой, «Сирень цветёт» Инги Шкубер — каждая работа раскрывает любовь как источник вдохновения, как состояние души, способное вызывать весь спектр чувств: от тоски до восторга.

Владислав Собинков «Мастер и Маргарита», 1979 год.

Отдельного внимания заслуживают работы советско-литовских художников. Стасис Красаукас в своей картине «Размолвка» с помощью метафизических образов мастерски передает душевную боль ссоры.

Между героями художник изображает символический кактус, но это не преграда, а испытание. На заднем плане — аллегории их общих воспоминаний, как бы дающие надежду на примирение.

«Размолвка», Стасис Красаускас, 1968 г, автоцинкография.

Альдона Прано Скирутите, в свою очередь, обращается к народной теме, показывая, как любовь сплетается с трудом, землёй и любовью к Родине.

- Это выставка не столько о любви, сколько о прекрасном и гармоничном в человеке, — поясняет Станислав Баранов. — Любовь здесь — лишь одна из граней вечного разговора о красоте, достоинстве, вере.

И мы искренне надеемся, что красота, воплощённая в этих работах, действительно может спасти мир.

Выставка «Он и она» будет открыта для посетителей в Музее изобразительных искусств до 18 января 2026 года. 0+