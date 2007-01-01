Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Найди свою пару: выставка «Он и Она» в Калуге собирает самые разные портреты
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Найди свою пару: выставка «Он и Она» в Калуге собирает самые разные портреты

Рыбак и Архивариус, Пушкин и Натали, Мастер и Маргарита, а также «Агроном женится».
Татьяна Светлова
26.11, 07:30
1 494
Фото автора.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во флигеле Калужского музея изобразительных искусств открылась выставка из фондов собрания под названием «Он и она»

Это диалог мужского и женского, реального и символического, земного и возвышенного.

Изначально задуманная как выставка о любви. Но экспозиция в процессе работы над ней претерпела удивительную трансформацию.

- Я просто подумал, что говорить только о любви — банально, — делится куратор выставки Станислав Баранов. — Хотелось разнообразить, наполнить чем-то большим.

Так родилась идея собрать самые разные мужские и женские портреты, где за внешней формой скрывалась бы глубже — о красоте, вере, надежде.

Экспозиция предлагает зрителю диалог.

Здесь есть портреты реальных супружеских пар, чьи жизни были переплетены, но также представлены и мужские, и женские образы, которые в реальности никогда не были знакомы.

Выставка предлагает нам самим стать свидетелями этих «воображаемых встреч», размышляя о том, что могло бы их связать.

Семейные портреты

У самого входа посетителей встречает семейный портрет четы Деляновых — камерные «кабинетные» работы, некогда украшавшие дворянские усадьбы.

Портрет Давида Делянова кисти французского художника Франсуа Бодьо соседствует с изображением его супруги Марии, написанной Карлом Бардом — немцем по происхождению, ставшим русским художником.

Оба портрета происходят из калужской усадьбы Железняки, где Мария была хозяйкой. Е

е супруг, генерал-майор и герой Отечественной войны 1812 года, прошёл путь от борьбы с Наполеоном до победы в заграничных походах.

Портреты четы Деляновых.
Портреты четы Деляновых.

Рядом — портреты другой исторической пары: Ивана Ивановича Арапетова и его супруги Елизаветы, сестры Марии Деляновой. Арапетов, тульский дворянин, начал службу на военном поприще, но впоследствии стал предводителем тульского дворянства.

Особое внимание посетителей привлекает дуэт, объединяющий в себе контрасты: гипсовый, суровый и брутальный портрет Александра Пушкина и нежный, выточенный из дерева образ Натальи Гончаровой.

В их соседстве —метафора двойственности любви: жёсткой, страстной и вместе с тем хрупкой, утончённой.

Тему семейных пар продолжают портреты калужского художника Афанасия Куликова и его супруги — созданные в разное время, но удивительно схожие по эмоциональной тональности и колориту.

Афанасий Куликов «Автопортрет» и «Портрет жены».
Афанасий Куликов «Автопортрет» и «Портрет жены».

А вот Алексей Голубев — современник и также уроженец Калужской земли — подошёл к автопортрету с женой с лёгким сюрреализмом: себя он «обвешал» бабочками, символизирующими душу и внутреннюю свободу. 

Алексей Голубев «Окно в мастерской. Автопортрет с женой», 1996 год.
Алексей Голубев «Окно в мастерской. Автопортрет с женой», 1996 год.

Изобразил с юмором

Не обошлось и без иронии. Среди экспонатов — две медные скульптуры Александра Регельсона: «Архивариус» и «На зимнюю рыбалку».

Хотя изначально они не создавались как пара, здесь смотрятся гармонично, заставляя зрителей улыбнуться.

- Они такие персонажи, которые, как мне казалось, нашли друг друга. Это добрая ирония, — отмечает куратор.

Выставка включает и советский уголок: портреты рабочих, крестьян, а также картину «Агроном женится», изображающая деревенскую свадьбу с колоритными персонажами.

«Агроном женится». Владимир Павликов, 1972 год.
«Агроном женится». Владимир Павликов, 1972 год.
Александр Регельсон «Архивариус» и «На зимнюю рыбалку», 1981 год.
Александр Регельсон «Архивариус» и «На зимнюю рыбалку», 1981 год.

 

А вот еще одна необычная пара на выставке: «Лулумба» Нины Таранниковой и «Инока Хиттиораччи» Сергея Золотарева.
А вот еще одна необычная пара на выставке: «Лулумба» Нины Таранниковой и «Инока Хиттиораччи» Сергея Золотарева.

Размолвка временна

Особое место в экспозиции занимают жанровые картины, где любовь становится центральным мотивом.

«Мастер и Маргарита» кисти Владислава Собинкова, «Весенняя ночь» Ирины Воробьевой, «Сирень цветёт» Инги Шкубер — каждая работа раскрывает любовь как источник вдохновения, как состояние души, способное вызывать весь спектр чувств: от тоски до восторга.

Владислав Собинков «Мастер и Маргарита», 1979 год.
Владислав Собинков «Мастер и Маргарита», 1979 год.

Отдельного внимания заслуживают работы советско-литовских художников. Стасис Красаукас в своей картине «Размолвка» с помощью метафизических образов мастерски передает душевную боль ссоры.

Между героями художник изображает символический кактус, но это не преграда, а испытание. На заднем плане — аллегории их общих воспоминаний, как бы дающие надежду на примирение.

«Размолвка», Стасис Красаускас, 1968 г, автоцинкография.
«Размолвка», Стасис Красаускас, 1968 г, автоцинкография.

Альдона Прано Скирутите, в свою очередь, обращается к народной теме, показывая, как любовь сплетается с трудом, землёй и любовью к Родине.

- Это выставка не столько о любви, сколько о прекрасном и гармоничном в человеке, — поясняет Станислав Баранов. — Любовь здесь — лишь одна из граней вечного разговора о красоте, достоинстве, вере.

И мы искренне надеемся, что красота, воплощённая в этих работах, действительно может спасти мир.

Выставка «Он и она» будет открыта для посетителей в Музее изобразительных искусств до 18 января 2026 года. 0+

 

 

Новости по тегу
культура
Лента настроения
4 оценили
25%
25%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImUxcHFxbXhUT05Lck9zZW9lRGc3ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiWlc2aDJkNmtHWDVPa3VWK1U2N1ZaVExob2RRdGlKelE4WmRLVHR2bXlwdnluTDk1cnhBdm5VNy9EcEpRenpJSUZ0b3ZOS3RBV3lWaHdNclFVV1hoWm1GZ1ZPOUI1UzhxNkxiVmVjUHM4MjZzZG9JK01EdVNzcy9JZVlFVzVjSGRMLy8rS01JeXlhblpIUGdNS3hQelVKcUYvSTBwMWkzeFIwRno2NlBnZ2trMFl3Sm00MXZCdWc3aUMrN2p4L0VWbmVNRzMybGpXY21pSEFWNGEySXZBOGNIQXNDV21tZkhOZHR0bWdpZWdIQWlUdW1XS0N6WnA3ZFYyOFJHUkxGRUtkM2NkQW54blNxM3E0Q3BoYmI1bTI0TCtmcFg5L0lFWXIrUmRjN0xzSDFlQXBlWFZJSWdRTlJ0ZjdVVVhwMUdCeVZ6WFo2ZGprL21XbFBYNGE4Q3JNT3FmK2FpSjlvT0JqNG1HdEhQSDZEdTNtRjBOT3ZRU3ZpV3gvbVIzMjNUVEZ1aDQ3aFMyRjc3d0gzSEx1REp2azIvSTdmZHpOMFVualZnTmV4aDRHUXkzalpJSk5tUkZGa0V5amRXSGVwQiIsIm1hYyI6IjllYTM3OGE0Yjg0ZTE3ZDBhYzQwZThmZjBjY2RmMmVlNmNjMGJiODUzNzkwNDI4ZWZlZmJlZWZiNmY4NDIzODQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkEwZ2FlZTdaTzRoOTNZTGwyVFg4eWc9PSIsInZhbHVlIjoicXZTOEM3d1ladS92L1FWNWxKbkx6ejhtL3kvWjNPSVMrVndRdHRJb3Nzd3lPK3VxdUFiUUpJZklJMkk4Nk9HTDFOQ3hFWEV3L2tSemdWVDhwRGk5NEIvbFQ0cUVwa0pIVFVhamNtZUZYU29Zb28rL2x1WmhvMFZMd1RPTUpTckZLN1F1Tm5QdFNON2VMSCtoTXErY042dVNiWnRuT1k3Sm96YnFvZ2F2R0tSKzV4RjE5NjBSbVNCUWFITTZxdmY5alhuVzhDdEYzd2cxMjZ2TmRweVBmc2VZWXh5Z3lEUTFZMHY1TUdQLzR5Tzc1aXhSUThhNFBJTjdVUG1QSlJuQTNObzNUNjB2ZUpZeTgvVFdjMit0d3RhQnZhSnQ0S0lXdHBnR3ZvZFVsZHNCTi9IMEJxQ3lCZ1FOeXdHaWNka2xNend1VXpDaUZST2czcUp2elI1TEJtUVVtd092eElvTFcvRDFuWHo1RnJjK0JyZnlvbXZUUWdYWFM3WDd6cDhjbzMvMk9maE80OFBRKzBQU1lxY3NZaThMYzlmKy81bGp2bnJETXRrNDNEWnowTTNWYzFMYzJFck9rVHIzUG0xVTcwQno2RWFpMUdpVGNieVduVVdjN2ZHTWtOZXNqM3lYUFRCVlFsU2NqQTVzYTZVWWYvTSt0bGdVUXkyVWRVZTVWYlJWajdGU01RVmFoNUw0R1BtRXJLU3pxTElJQk9qNjV0MmNoaVlJUjZHWnVhTTVaQTBTQ2ljMHZLdUhuSlNEVHFXNDR0WGtnd3hRYXh0T2UyMXFLODF5YTV0SkZvanFTTm90b3dXZFppQ2g0VjZZTUpWamxNT3AzUW1VRkVKaCIsIm1hYyI6ImU3OTEzMWVmZTZmNWZjM2I1Mzg4MmMyMzA3ODE1YzAwNWQ5Y2ZhODJhMWY0YjFiZmVkNDQ3ZWNlZWE5NzFjOTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+