Он - из Калуги, она - из Сибири: что можно увидеть на семейной выставке художников Блиновых
Статьи, аналитика, репортажи

Он - из Калуги, она - из Сибири: что можно увидеть на семейной выставке художников Блиновых

Получилось лирическое путешествие по городу.
Татьяна Светлова
23.11, 12:30
0 327
В Доме музыки открылась выставка супругов-художников Константина и Юлии Блиновых.

Называется она «Левый берег. Правый берег».

Получилось лирическое путешествие по городу. 

Константин Блинов «Закат», 2007 год.
Поддержала мама

Для Константина Блинова Калуга — родной город. Он с теплотой вспоминает своё детство.

- Моя мама закончила хореографическое училище, была творческим человеком,  - говорит художник. - Она рано заметила, что я рисую, поддерживала это: приносила из библиотеки альбомы с репродукциями Репина, Левитана, Куинджи.

Мы с братом часто болели и ездили в санаторий, и там на стенах были картины. Они меня привлекали.

Все это воспитало во мне любовь к реалистической живописи. Мне неинтересен авангард.

Константин закончил художественную школу, потом колледж культур, а затем поступил в легендарную Академию Глазунова в Москве.

- В Академию я поступил с первого раза, было не сложно. Набирали 18 человек, я был последним в списке.

Несмотря на столичное образование, художник вернулся в родной город.

- Я люблю Калугу, привык к ней. Москва — шумный, суетливый город, мне не очень там уютно, — признается он.

Калуга стала для Константина местом силы. Улицы, храмы, парки, виды на Оку, залитые особым светом, - главные герои его полотен.

Работает художник в реалистической манере, стремясь передать не просто вид, а само состояние дня, природы и свои чувства. 

Константин работает в реализме.
Константин Блинов «Строится мост», 2006 год.
Константин Блинов «Портрет Юлии», 2011 год.
Константин Блинов «Портрет матери», 2008 год.
Много общего

Юлия Блинова приехала в Москву из далекого Новоалтайска. В Академии Глазунова их пути с Константином пересеклись.

- Мы с Костей учились в одной портретной мастерской, н он на курс младше. Сложно сказать, кто на кого первым обратил внимание, это произошло обоюдно, — вспоминает Юлия. —  В мастерской все общались, позировали друг другу, ходили вместе на вечерний рисунок.

И оказалось, что у нас с Костей много общих интересов, ценностей. Поженились мы, когда я была на последнем курсе.

После учебы молодая семья переехала в Калугу.

Для Юлии, выросшей в сибирских краях с их суровыми зимами, Калуга с ее холмами и среднерусской красотой стала открытием.

Особый восторг у нее вызвали деревянные дома с резными наличниками.

Калуга вдохновляет Юлию.
- Зимы у нас в Сибири холодные, часто -30 градусов. Здесь я такого не встречала. Если две недели стоят морозы, все ходят, говорят: «Ой, как холодно»! А мне смешно, - говорит Юлия. -  Калуга мне нравится.

Здесь красота средней полосы: деревянные домики с наличниками, есть яркие, цветные. Это особая эстетика. В Калуге я нашла безграничное вдохновение. 

Хотя работы Юлии не сосредоточены исключительно на калужских мотивах,  жизнь в старом доме на Правобережье вдохновила её на создание бытовых сцен, пронизанных теплом дома, русской печи.

- Сначала мы жили в старом доме костиной бабушки на Правом берегу, - поясняет Юлия. - Деревенская жизнь была для меня экзотикой, потому что я человек городской.

А здесь - деревенский дом с русской печью, которую я видела первый раз в жизни, котики на печке. И ты погружаешься в эту жизнь.

Я до этого никогда не готовила в печи, и мне это нравилось. Это все пришло в мое творчество. Для художника очень важно погружение.

Юлия Блинова «Райски яблочки», 2019 год.
Юлия Блинова «Бусы из оникса», 2012 год.
Два берега- два мира

Выставка объединяет разные взгляды на один и тот же город. Левый берег — это плотная городская ткань, исторические здания, уличная романтика старой Калуги.

Правый берег — деревенская и дачная жизнь, тишина, уют, деревянные домики с резными наличниками.

Художники работают в реалистической манере, но с разным акцентом: Константин чаще обращается к пейзажу, Юлия — к портрету.

При этом оба используют разнообразные материалы — от масла до акварели и сухой пастели.

- Вдохновляют старые улочки, и не сколько их историчность, сколько свет, настроение, эмоции. Иногда даже в серый холодный ноябрьский день хорошо пишется, все зависит от того, каким ты его видишь, - говорит художник.

Выставка для Константина - событие редкое.

- Просто мало пишу, — объясняет он. — Был период, когда ушел в строительные работы.

Вернуться к кистям ему помогла жена.

- Юля меня подтолкнула, сказала: «Давай, пиши, ты же художник!».

Сейчас художники живут в собственном доме в Некрасово, который Константин построил своими руками без всяких эскизов.

Там же у него есть мастерская, но работает он, в основном, на пленэре.

А в мастерской занимается столярничает - делает рамы для картин. Он вообще мастер на все руки - и столяр, и плотник, и каменщик, и сварщик.

Говорит, что всему научился в школе, на уроках труда.

- Преподаватель меня даже вдохновил, я в школьные годы мебель делал, украшал ее резьбой, правда, такой простенькой геометрической, не растительной.

В творческом тандеме Блиновых царит полная гармония.

- Как ни странно, мы здорово живем, — подтверждает Константин. — Постоянно друг другу что-то подсказываем, спрашиваем: «Как ты считаешь?» Это обычное дело у художников.

Выставка «Левый берег. Правый берег» продлится до 12 декабря. Это не только диалог двух художников, но и разговор с городом, который они любят. 0+ 

Студенты-художники даже на вернисаже делают зарисовки.
Константин Блинов «Смоленка», 2007 год. Рамы для картин художник делает сам.
Константин Блинов «Смоленка», 2004 год.
